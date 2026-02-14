Пуснаха на свобода още 17 политически затворници във Венецуела

Председателят на венецуелския парламент обяви освобождаването на 17 политически затворници в рамките на дискусиите за приемане на закон за обща амнистия, предаде Франс прес.

"В рамките на закона за амнистия в момента се освобождават 17 лица, задържани в (килиите, известни като) Зона 7", написа в социалните мрежи Хорхе Родригес, председател на Националното събрание. Той е брат на президентката Делси Родригес, която заема поста си откакто Николас Мадуро беше заловен от американски военни на 3 януари.

Близки на задържаните, които комуникират чрез Уотсап, съобщиха, че не са забелязали незабавно освобождаване от Зона 7, която обозначава килиите на националната полиция. Семейства на задържани лагеруват пред седалището на полицията от първото обявяване на освобождавания от Делси Родригес на 8 януари.

Под натиска на Вашингтон на 30 януари президентката предложи мащабен закон за амнистия. Преди седмица, по време на посещение в Зона 7, тя обеща на семействата на политическите затворници, че техните близки ще бъдат освободени веднага след приемането на закона. Приемането му от депутатите обаче беше отложено поради несъгласия относно обхвата му и ролята на съдебната власт в прилагането му. Очаква се той да бъде гласуван следващата седмица.

Според неправителствената организация "Форо пенал", 431 политически затворници са били освободени условно, а 644 все още са зад решетките.