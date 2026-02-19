Ръководителят на Южното командване на САЩ посети Каракас

Ръководителят на Южното командване на САЩ, Франсис Донован, посети Каракас, където се срещна с местните власти.

„Той се срещна с временните власти, за да обсъди ситуацията със сигурността и да осигури изпълнението на триетапния план на президента на САЩ за Венецуела, както и да насърчи ориентацията на Венецуела към САЩ“, съобщи командването в X.

По време на изненадващата си визита американецът се е срещнал с временния президент Делси Родригес и министрите на отбраната и вътрешните работи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Генерал Франсис Л. Донован направи посещение в Каракас, където се срещна с президента Делси Родригес, министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес и министъра на вътрешните работи и правосъдието Диосдадо Кабельо", става ясно от прессъобщението на венецуелското президентство, разпространено броени минути, след като за визитата информираха и от американска страна.



"В хода на разговорите двете страни се споразумяха за изработване на дневен ред за двустранно сътрудничество в борбата с трафика на наркотици в нашия регион, както и с тероризма и (нелегалната) миграция. Срещата още веднъж потвърди, че пътят на дипломацията е единственият работещ механизъм за уреждане на различията и решаване на въпросите от двустранен и регионален интерес, в интерес на всички страни", допълни Каракас.



През последните години посещенията на високопоставени делегации от САЩ във Венецуела практически бяха сведени до нула, предвид изострените двустранни отношения при управлението на бившите президенти Уго Чавес и Николас Мадуро, отбелязва Ройтерс.



Визитата е първата по рода си от залавянето на Мадуро и отвеждането му в Ню Йорк миналия месец, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик. Новината за посещението първа съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон обмисля три етапа на действие по отношение на Венецуела.

Първият е постигане на стабилност в страната.

Вторият е нейното възстановяване и позволяване на американски и западни компании да имат достъп до пазарите на страната.

Третият е преходът към ново правителство.