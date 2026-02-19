Украински дронове атакуваха Брянска и Псковска област - има пострадали, горя петролна база

Двама цивилни бяха ранени при масирана атака с реактивни дронове в Брянска област, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.

„В резултат на поредната масирана атака с реактивни дронове в село Лопуш, Вигоничски район, двама цивилни бяха ранени. Мъжете бяха откарани в болница, където получиха всички необходими медицински грижи“, написа той.

Пет частни къщи и два автомобила бяха повредени, а баня беше напълно унищожена от пожар. „Спешните служби работят“, добави губернаторът.

В Псковска област на Русия дронове са причинили пожар в база за съхранение на петрол, съобщи областният губернатор Михаил Ведерников в своя канал Max.

Той прикачи видеоклип към публикацията, показващ блясъка на пожара.

Половин час по-рано Ведерников съобщи, че дронове са атакували гражданска инфраструктура в град Великие Луки в Псковска област. Всички служби за спешна помощ работят в авариен режим, добави губернаторът. По-късно той уточни, че въпросните дронове са нападнали петролната база Великие Луки.

На мястото на инцидента е разположена постоянна работна група към Комисията за извънредни ситуации и пожарна безопасност на Псковска област. Рискът от атаки с дронове остава в региона.