Украински дронове атакуваха Брянска и Псковска област - има пострадали, горя петролна база

Двама цивилни бяха ранени при масирана атака с реактивни дронове в Брянска област, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.
„В резултат на поредната масирана атака с реактивни дронове в село Лопуш, Вигоничски район, двама цивилни бяха ранени. Мъжете бяха откарани в болница, където получиха всички необходими медицински грижи“, написа той.
Пет частни къщи и два автомобила бяха повредени, а баня беше напълно унищожена от пожар. „Спешните служби работят“, добави губернаторът.
В Псковска област на Русия дронове са причинили пожар в база за съхранение на петрол, съобщи областният губернатор Михаил Ведерников в своя канал Max.
Той прикачи видеоклип към публикацията, показващ блясъка на пожара.
Половин час по-рано Ведерников съобщи, че дронове са атакували гражданска инфраструктура в град Великие Луки в Псковска област. Всички служби за спешна помощ работят в авариен режим, добави губернаторът. По-късно той уточни, че въпросните дронове са нападнали петролната база Великие Луки.
На мястото на инцидента е разположена постоянна работна група към Комисията за извънредни ситуации и пожарна безопасност на Псковска област. Рискът от атаки с дронове остава в региона.
1 АУУУУУ
Коментиран от #35
04:02 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Глас от бункера
04:55 19.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
06:16 19.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейка
До коментар #14 от "Безмозъчните тръстове":Русофилията е болестно състояние и стремеж да живееш в мизерия.Мозъка на русофила е напълно гладък.Там сиво вещество липсва.
06:22 19.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
06:26 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 руски банан
06:35 19.02.2026
21 Za Кочину
До коментар #8 от "Za Родину":То само от дивана не става!
06:35 19.02.2026
22 Бомбят Русия на поразия
Коментиран от #28
06:49 19.02.2026
23 Натовско оръжие
07:07 19.02.2026
24 чекисть..
07:09 19.02.2026
25 Шопо
07:10 19.02.2026
26 дедо..
Коментиран от #40
07:13 19.02.2026
27 Ха Ха
07:14 19.02.2026
28 Мишел
До коментар #22 от "Бомбят Русия на поразия":Русия е атакувала с ФАБ и КАБ Сумска област област, където прави мащабно настъпление.
Коментиран от #32, #34
07:21 19.02.2026
29 Тити
Коментиран от #31
07:29 19.02.2026
30 Защо не пишете
07:31 19.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да така е....
До коментар #28 от "Мишел":И.... урааа... това мащабно настъпление Русия го прави още от 2014г🤣... и пак урааа за великата и непобедима руска армия🤣.
Коментиран от #38
08:41 19.02.2026
35 На всеки
До коментар #1 от "АУУУУУ":удар на укра,се отговаря стократно по силно от Русия!Слава на Русия,нашата Освободителка!Вечна слава !А за предателите,видов ден идва,а с него и Народен съд 2!
Коментиран от #41
08:42 19.02.2026
36 Дельо хайдутин
08:45 19.02.2026
37 Факрус
Коментиран от #39
09:55 19.02.2026
38 ЗА РАЗЛИКА ОТ
До коментар #34 от "Да така е....":ПОРЕДНИЯТ КОНТРАНАСТУП НА СИРСКИ
ДЕТО СЕ СПИХНА КАТО ЗЛОВОНЕН МЕХУР
ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ
КЪМ МАРИОПУЛ ,КАХОВКА, СУДЖА
И СЕ ЕДНО И СЪЩО
ТИРОВЕ НА ГРАНИЦАТА ПЪЛНИ СЪС ЗАМРАЗЕНО
АЙДЕ ИМА ОЩЕ БАНДЕРАСТИ ДЕТО СЕ КРИЯТ В ЧУЖБИНА ИЛИ НА ДИВАНИТЕ В ЛВОВ ЩОТО В КИЕВ СТАНА СТУДЕНО
11:06 19.02.2026
39 В ОБЩЕСТВЕНАТА БАНЯ
До коментар #37 от "Факрус":ЧИ КО ДА ПРАЯТ ТАМ
ДА НЕ БИ УМНОКРАСИВИТЕ ДА СА СИ ЗЕЛИ АБОНАМЕНТ ЧЕ ДА ИМА КОЙ ДА ИЗПУСКА САПУНА
ТРЕЕ ДА ПРОВЕРЯ
ИМА И СВЕЖАРКИ МЕЖДУ ТЯХ А И С ПЪЛНИ УСТА НЯМА ДА МОГАТ ДА ДРЪНКАТ
11:36 19.02.2026
40 Лука
До коментар #26 от "дедо..":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
15:02 19.02.2026
41 Лука
До коментар #35 от "На всеки":Царската армия и цар Александър втори са освободителите на България . След освобождението русия претърпява сериозни промени нямащи нищо общо с царската фамилия . Болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .
15:09 19.02.2026
42 Кална подметкаФил
19:59 19.02.2026