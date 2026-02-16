Безпрецедентно! Бунтовниците в Колумбия предложиха да бъдат разследвани за наркотрафик

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви вчера, че ще приеме предложението на най-голямата все още действаща бунтовническа групировка в страната да позволи на независима комисия да разследва предполагаемите ѝ връзки с търговията с наркотици, предаде Асошиейтед прес.

Предложението беше направено във видеоклип, разпространен на 20 януари от Антонио Гарсия, лидер на Армията за национално освобождение (АНО). Във видеоклипа Гарсия заяви, че макар бунтовниците да налагат данък на търговците на кокаин, те не управляват никакви маршрути за трафик на наркотици или лаборатории за кокаин.

"АНО няма никаква връзка с трафика на наркотици", каза Гарсия във видеоклипа и призова правителството да позволи на независима комисия да провери твърденията на групировката.

Петро посочи вчера в изявление, че ще приеме предложението, като добави, че агенцията, която проверява твърденията на бунтовниците, трябва да бъде "научна и независима от правителството" и да предостави заключенията си на ООН. Петро също така призова бунтовниците да подкрепят усилията за замяна на кокаиновите насаждения в североизточния регион Кататумбо.

Президентът на Колумбия отдавна обвинява бунтовниците, че се облагодетелстват от търговията с наркотици, наричайки лидерите им "трафиканти на наркотици, преоблечени като партизани".

Предполагаемата връзка на АНО с трафика на наркотици беше една от причините, които попречиха на напредъка на мирните преговори през първите две години от мандата на Петро.

Мирните преговори между двете страни в крайна сметка се провалиха миналата година, след като АНО предприе офанзива в Кататумбо, при която загинаха десетки хора, а повече от 50 000 бяха принудени да напуснат домовете си.

През януари АНО заяви, че би искала да работи с правителството по "национално споразумение", което да позволи възобновяването на преговорите.

Петро обаче каза, че ще възобнови преговорите с групировката само когато тя се откаже от трафика на наркотици.

АНО е основана в началото на 60-те години и има около 5000 бойци в Колумбия и съседна Венецуела, посочва АП.