2160 мигранти са акостирали в Италия от началото на годината

Досега от началото на годината на италианските бреговете са акостирали 2160 мигранти, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Това е драстичен спад в сравнение с предишната година. Данните показват, че през същия период миналата година те са били 4503, докато през 2024 г. са били 3982.

От близо 2200 мигранти, акостирали в Италия през 2026 г., 621 са граждани на Бангладеш (28,7%), въз основа на декларациите им при дебаркиране. В класацията по държави следват Сомалия, Алжир, Судан и Египет.

Консервативното правителство на Италия, водено от министър-председателката Джорджа Мелони, наскоро одобри закон, въвеждащ нови мерки за борба с нелегалната миграция, включително т.нар. „морска блокада“ на кораби с мигранти, опитващи се да достигнат италианските брегове, предаде AP.

На среща на кабинета беше дадена зелена светлина на законопроекта, който трябва да бъде разгледан и гласуван в двете камари на парламента преди да влезе в сила. Новият италиански миграционен пакет, който включва по-стриктно наблюдение на границите и сътрудничество с европейските агенции, бе приет ден, след одобрението на новия пакт на ЕС за миграцията и убежището, който Рим планира да приложи бързо. Пакетът включва нови правомощия, които ще позволят на италианските власти да налагат морска блокада на кораби с мигранти, опитващи се да влязат в италиански териториални води, при определени условия.