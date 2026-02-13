Новини
Свят »
Италия »
2160 мигранти са акостирали в Италия от началото на годината
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

2160 мигранти са акостирали в Италия от началото на годината

13 Февруари, 2026 11:23 350 2

  • sir-
  • италия-
  • мигранти-
  • бежанци-
  • ес

Данните показват, че през същия период миналата година те са били 4503

2160 мигранти са акостирали в Италия от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Досега от началото на годината на италианските бреговете са акостирали 2160 мигранти, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Това е драстичен спад в сравнение с предишната година. Данните показват, че през същия период миналата година те са били 4503, докато през 2024 г. са били 3982.

От близо 2200 мигранти, акостирали в Италия през 2026 г., 621 са граждани на Бангладеш (28,7%), въз основа на декларациите им при дебаркиране. В класацията по държави следват Сомалия, Алжир, Судан и Египет.

Консервативното правителство на Италия, водено от министър-председателката Джорджа Мелони, наскоро одобри закон, въвеждащ нови мерки за борба с нелегалната миграция, включително т.нар. „морска блокада“ на кораби с мигранти, опитващи се да достигнат италианските брегове, предаде AP.

На среща на кабинета беше дадена зелена светлина на законопроекта, който трябва да бъде разгледан и гласуван в двете камари на парламента преди да влезе в сила. Новият италиански миграционен пакет, който включва по-стриктно наблюдение на границите и сътрудничество с европейските агенции, бе приет ден, след одобрението на новия пакт на ЕС за миграцията и убежището, който Рим планира да приложи бързо. Пакетът включва нови правомощия, които ще позволят на италианските власти да налагат морска блокада на кораби с мигранти, опитващи се да влязат в италиански териториални води, при определени условия.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    0 0 Отговор
    А реално цифрите са доста повече! Започнете да ги депортирате иначе Европа загива ! След време до магазина няма да можете да отидете от страх!

    11:27 13.02.2026

  • 2 Нато за това е?

    1 0 Отговор
    Айде там с кораби, подводници и изтребители да ни защитават от тези! Тези реално ни ПРЕВЗЕМАТ ЕВРОПА. А тия неадекватници се плашат от Русия? АКО Русия тръгне насам, ДА. И от тях ще се отбраняваме. НО реалната опасност идва от ДЕМОГРАФСКОТО превземане на тези. Идват гука с по 15 деца и един брадат обслужва 3-5 матрьошки... И деца, деца... не мое се разминем от тях в Германистан, в Париж, в Брюксел... НО тиквите хвърлят трилиони на некаква си укра, а това НЕ го виждат. Ние вече СМЕ превзети!!! За съжаление!!!

    11:42 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания