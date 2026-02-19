Тъкър Карлсън се оплака, че е бил разпитван при излизане от Израел, Тел Авив отрече

Летищната администрация на Израел заяви, че американският журналист Тъкър Карлсън не е бил нито задържан, нито разпитван на летище Бен Гурион при заминаване от Израел.

„Тъкър Карлсън и неговите спътници не са били задържани или разпитвани. Не са възникнали необичайни инциденти и Летищната администрация категорично отрича всякакви други твърдения по този въпрос“, се казва в изявление на пресслужбата на агенцията.

Според Летищната администрация на Израел „на Карлсън и неговите спътници са били учтиво зададени няколко стандартни въпроса в съответствие с установените процедури, които се прилагат към много пътници от време на време“.

„Разговорът се е провел в отделна стая във VIP салона, единствено с цел да се запази тяхната поверителност и да се предотврати провеждането му пред други пътници“, отбелязаха от администрацията.

Карлсън заяви преди това пред британския вестник Daily Mail, че е бил разпитван при напускане на Израел, където е бил на 18 февруари, за да запише интервю с посланика на САЩ Майк Хъкаби.