Тъкър Карлсън се оплака, че е бил разпитван при излизане от Израел, Тел Авив отрече

19 Февруари, 2026 05:42, обновена 19 Февруари, 2026 05:49 1 480 18

Американският журналист е посетил еврейската държава, за да запише интервю с посланика на САЩ Майк Хъкаби

Тъкър Карлсън се оплака, че е бил разпитван при излизане от Израел, Тел Авив отрече - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летищната администрация на Израел заяви, че американският журналист Тъкър Карлсън не е бил нито задържан, нито разпитван на летище Бен Гурион при заминаване от Израел.

„Тъкър Карлсън и неговите спътници не са били задържани или разпитвани. Не са възникнали необичайни инциденти и Летищната администрация категорично отрича всякакви други твърдения по този въпрос“, се казва в изявление на пресслужбата на агенцията.

Според Летищната администрация на Израел „на Карлсън и неговите спътници са били учтиво зададени няколко стандартни въпроса в съответствие с установените процедури, които се прилагат към много пътници от време на време“.

„Разговорът се е провел в отделна стая във VIP салона, единствено с цел да се запази тяхната поверителност и да се предотврати провеждането му пред други пътници“, отбелязаха от администрацията.

Карлсън заяви преди това пред британския вестник Daily Mail, че е бил разпитван при напускане на Израел, където е бил на 18 февруари, за да запише интервю с посланика на САЩ Майк Хъкаби.


Израел
  • 1 Моята борба

    17 1 Отговор
    Само аз ще ги оправя тези…!

    Коментиран от #5

    06:25 19.02.2026

  • 2 Интересно, тоз не

    7 17 Отговор
    знае ли, че на летището на Тел Авив "Бен Гурион" се разпитват всички пътници? Два пъти са ми провеждали основен "разпит", но касаещ предимно багажа, какво съм правил в Израел и за къде пътувам... Нищо особено! Кво се оплаква?

    Коментиран от #7, #13, #15

    06:38 19.02.2026

  • 3 Факт

    6 1 Отговор
    Ненормално е когато частни лица организират подслушване и следене поради лична вражда!

    06:58 19.02.2026

  • 4 Не батко

    17 0 Отговор
    Не, не е бил разпитван, но е бил поканен на разговор в отделно изолирано помещение... И е бил така поканен, че да не може да откаже...

    06:59 19.02.2026

  • 5 Дзак

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Моята борба":

    Човек трябва да се занимава със себе си!

    07:01 19.02.2026

  • 6 Тормоз

    15 1 Отговор
    Не е бил разпитван... Само е отведен в отделна стая и там са му задавани въпроси... То всъщност това влиза в дефиницията за разпит, ама ние обичаме да се правим на луди

    07:10 19.02.2026

  • 7 Точно така е!

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно, тоз не":

    Всеки влизащ и излизащ от Израел е подложен на това.
    Такива са практиките на Мосад. Аз съм ходил там и мен са ме разпитвали. Даже съм виждал как се проверяват дърпащите се! Пълен тараш на багажа и по бельо оставаш!

    Коментиран от #12

    07:30 19.02.2026

  • 8 Перо

    6 0 Отговор
    Прави се по-задълбочен разпит, проверка и бавене на инат, избирателно на хора които бързат или възразяват на това летище, изпитал съм го за краткото служебно пребиваване! Не е свързано със сигурност или престъпна дейност, а с манталитет!

    08:37 19.02.2026

  • 9 Перо

    6 0 Отговор
    П.С. Служебните лица на летището добре знаят, че всички пътници са основно проверени преди пътуването и багажа е преглеждан и разпознаван отново, преди влизането в самолета! Тези процедури са досадни, бавни и стават на всички летища по света, и е главна причина обединенията на авиокомпаниите да не иска израелската, като свой член!

    08:43 19.02.2026

  • 10 Факт

    5 0 Отговор
    То и в концлагерите са ги канили на баня...в изолирани помещения

    08:48 19.02.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    "Разговорът се е провел в отделна стая..." - Това си е разпит, щом е в отделна стая.
    Стандартните въпроси се задават на гишето, докато ти проверяват билета и паспорта...

    09:33 19.02.2026

  • 12 А в отделна стая

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точно така е!":

    разпитвали ли са те?

    09:48 19.02.2026

  • 13 Адвокате, на мен пък ми е интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно, тоз не":

    това в отделна стая ли става, за да няма свидетели?

    Или те е яд на Такър, че отказа да се вакса, а ти се набоцка прилежно?

    09:55 19.02.2026

  • 14 емил

    4 0 Отговор
    Ако не беше Американски граждани останалата част от живота си щеше да прекара в Израел в затвора най малко поне 20 години . Няма значение дали е виновен или не да се противопоставиш на Израел ? и да кажеш нещо лошо за нея ? - означава където и да се намираш , на коя страна да си гражданин е без значение ако застрашаваш тяхната Национална Безопасност ще бъдеш унищожен ! в Конституцията им били записано--- " Всяка страна или личност ако застрашава Националната Безопасност на Израел , тя има право да унищожи тая опасност с всички средства с които разполага ."

    10:32 19.02.2026

  • 15 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно, тоз не":

    Това, че за теб чифутино е нормално не означава че за нормалните хора също е така.

    12:32 19.02.2026

  • 16 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Карлсън би трябвало да е иинформиран. Служителите по сигурността на летището питат всички пътници дали лично са опаковали багажа си, оставян ли е без надзор багажа и подобни въпроси. Това е съвсем нормална процедура за всички. Нищо драматично няма в това. Лично аз съм преминал през същата процедура при кацане и излитане от Бен Гурион.

    16:39 19.02.2026

  • 17 и един равин-лама

    0 0 Отговор
    му отворил фонтанелата

    17:13 19.02.2026

  • 18 Преди малко

    0 0 Отговор
    Мосад пусна видео от летището. Няма никакъв разпит провериха му документите и по живо по здраво го изпратиха да си заминава там откъдето е дошъл. Струва ми се втори път няма да припари до Израел след като изговори тези лъжи.

    20:15 19.02.2026