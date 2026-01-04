Лорънс Уилкерсън за акцията в Каракас: Това не бяха действия на велика сила, а евтин мафиотски трилър

Пенсионираният полковник от американската армия Лорънс Уилкерсън, бивш началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, прогнозира, че мащабни военни действия във Венецуела са малко вероятни.

„Може да се случи, но според мен е малко вероятно. Особено ако Делси Родригес поеме властта и САЩ изглежда я подкрепят и всъщност започнат да модернизират петролната инфраструктура, от която Венецуела отчаяно се нуждае. Това, разбира се, би означавало завръщането на няколко големи американски петролни компании в страната за такива цели, както обеща Тръмп“, каза Уилкерсън.

Както обаче обясни пенсионираният полковник, сега военен анализатор и политолог, неговото мнение се основава на предположението, че залавянето на Мадуро може да е резултат от сговор между част от ръководството в Каракас и Вашингтон. „Говорим за твърдите предварителни заключения на ключови лица, които са добре информирани за ситуацията“, уточни бившият съветник на държавния секретар на САЩ.

Като цяло той оприличи действията на администрацията на Тръмп спрямо Венецуела на поведението на мафията. „По-лошо е от евтин трилър. Възприема се по-скоро като мафиотска сага, отколкото като действия на велика сила. Тръмп е кръстникът, а Рубио е консилиери, смята Уилкерсън.

Той е служил във въоръжените сили на САЩ повече от 30 години. Участвал е във войната във Виетнам, а след това е заемал висши позиции в Пентагона и Държавния департамент. От 1989 до 1993 г. Уилкерсън е бил специален съветник на генерал Пауъл, когато той е бил председател на Обединения комитет на началник-щабовете. От 2002 до 2005 г. Уилкерсън е бил началник на кабинета на Пауъл, тогава ръководител на дипломацията на САЩ. Впоследствие Уилкерсън е преподавал в няколко американски университета.