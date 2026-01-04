Новини
Свят »
САЩ »
Лорънс Уилкерсън за акцията в Каракас: Това не бяха действия на велика сила, а евтин мафиотски трилър

Лорънс Уилкерсън за акцията в Каракас: Това не бяха действия на велика сила, а евтин мафиотски трилър

4 Януари, 2026 05:21, обновена 4 Януари, 2026 05:32 1 299 20

  • лорънс уилкерсън-
  • сащ-
  • венецуела-
  • мадуро-
  • тръмп

Много вероятен е заговор между обкръжението на Мадуро и Вашингтон, посочи бившият началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл

Лорънс Уилкерсън за акцията в Каракас: Това не бяха действия на велика сила, а евтин мафиотски трилър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пенсионираният полковник от американската армия Лорънс Уилкерсън, бивш началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, прогнозира, че мащабни военни действия във Венецуела са малко вероятни.

„Може да се случи, но според мен е малко вероятно. Особено ако Делси Родригес поеме властта и САЩ изглежда я подкрепят и всъщност започнат да модернизират петролната инфраструктура, от която Венецуела отчаяно се нуждае. Това, разбира се, би означавало завръщането на няколко големи американски петролни компании в страната за такива цели, както обеща Тръмп“, каза Уилкерсън.

Както обаче обясни пенсионираният полковник, сега военен анализатор и политолог, неговото мнение се основава на предположението, че залавянето на Мадуро може да е резултат от сговор между част от ръководството в Каракас и Вашингтон. „Говорим за твърдите предварителни заключения на ключови лица, които са добре информирани за ситуацията“, уточни бившият съветник на държавния секретар на САЩ.

Като цяло той оприличи действията на администрацията на Тръмп спрямо Венецуела на поведението на мафията. „По-лошо е от евтин трилър. Възприема се по-скоро като мафиотска сага, отколкото като действия на велика сила. Тръмп е кръстникът, а Рубио е консилиери, смята Уилкерсън.

Той е служил във въоръжените сили на САЩ повече от 30 години. Участвал е във войната във Виетнам, а след това е заемал висши позиции в Пентагона и Държавния департамент. От 1989 до 1993 г. Уилкерсън е бил специален съветник на генерал Пауъл, когато той е бил председател на Обединения комитет на началник-щабовете. От 2002 до 2005 г. Уилкерсън е бил началник на кабинета на Пауъл, тогава ръководител на дипломацията на САЩ. Впоследствие Уилкерсън е преподавал в няколко американски университета.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    2 5 Отговор
    Ама какво е станало разбираш ли аз от толкова ракиа по празниците нищо не разбрах 🤣

    Коментиран от #2, #3

    05:36 04.01.2026

  • 2 Българин

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Пецата":

    Нищо не е станало! Тръмп управлява в интерес на американските граждани и гарантира интересите на американския бизнес. Прави точно това, което хората очакват от него! Това вбесяват провалените му политически противници!

    05:40 04.01.2026

  • 3 СВО по образец 😁

    19 16 Отговор

    До коментар #1 от "Пецата":

    Това демонстрира хегемона САЩ, а Путлер цъка с език в бункера и осъзнава какъв лузър е в действителност.

    05:44 04.01.2026

  • 4 РУСОФИЛКИТЕ

    10 11 Отговор
    Реват и плачат .

    Направо е наслада да ги гледаш

    Как се гърчат .

    А до оня ден всички

    Се радваха на Агент Краснов.

    05:50 04.01.2026

  • 5 Фен

    17 3 Отговор
    Ех, къде е сега Цънцарова, да разкаже за непредизвиканата пълномащабна агресия на САЩ срещу Венецуела....

    05:51 04.01.2026

  • 6 дядото

    7 0 Отговор
    ако аз направя по-мек коментар,цензурата ще ме изтрие.както вече се и случи,но ние сме верни съюзници.

    05:56 04.01.2026

  • 7 Джей Ди Ванс

    4 5 Отговор
    Мъдуро

    Какво е това неуважение
    Към Президента Тръмп .

    Защо се явяваш по Пижами
    На Среща със Тръмп .

    Къде ти е костюмът ?

    Кога ще кажеш Благодаря
    Че ти помогнахме да избягаш
    От Гнева на Венецуелския Народ ?

    05:56 04.01.2026

  • 8 Готов за бой

    2 10 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:01 04.01.2026

  • 9 Браво на Агент Краснов

    5 11 Отговор
    Блестящо представяне.

    Невероятно Изпълнена Операция

    За залавянето на един от

    Най Издирваните Нарко Барони

    В Света .

    Респект .

    Коментиран от #16

    06:02 04.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сесесесре

    7 1 Отговор
    Факти е захабен, медиен п@рцал!

    06:07 04.01.2026

  • 12 Гогата Чаушев

    2 6 Отговор
    Това ако не са действия на велика сила какво да кажем за превземането на Киев за три дни???

    06:18 04.01.2026

  • 13 Свободен

    2 5 Отговор
    За Мадуро страдат само копейките, но не е за пренебрегване и фактът, че нито Тръмп, нито някой друг мъж от фамилията му са служили в армията!
    Той си е потомствен шмекер!

    06:26 04.01.2026

  • 14 Прав е

    5 0 Отговор
    Помощ отвътре и съгласуване е имало и то голямо.

    06:27 04.01.2026

  • 15 Реалност

    18 4 Отговор
    Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!

    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...

    Коментиран от #19

    06:28 04.01.2026

  • 16 читател

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Браво на Агент Краснов":

    Никой не го е издиравал , защото той не се е крил. Англоговорящите имат един епитет за такива като теб: asscreeper. Не е ясно на кого в отвърстието пълзиш. какво му е блестящото да дадеш 50 милиона награда на някого да те предаде. Тебе и за 500 гроша ще те отсвирят. Цирк за идиоти като тебе. Сега и 5 лефа никой няма да вземе, а праха за пране ще продължава да се транспортира от военните , на пагоните на които има слънца, демек звезди като на военните. Перчема Да почва да чисти Америка отвътре навън, ама не може. По данни от лабораториите изследвали отпадните води на New York, на година се смъркали около 20 тона перилен препарат. Венецуела освен транспорт от съседна колумбия друго не прави.

    06:34 04.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Опитен

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Реалност":

    Е, нека не забравяме за операциите в Ирак, Либия и съседна Югославия, които бяха далеч от хирургичната точност. Путин и Си са амбициозни лидери и времето на Зеленски и президента на Тайван неумолимо изтича.

    07:03 04.01.2026

  • 20 Всички го виждат и знаят,

    1 0 Отговор
    че това е евтин мафиотски цирк с цел да се открадне петрола, който е под носа им.
    Защо да ходят на крака до близкия изток и да просят, ако могат да го откраднат от някой под носа им.
    Кристално ясно.

    07:05 04.01.2026