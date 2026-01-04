Лорънс Уилкерсън за акцията в Каракас: Това не бяха действия на велика сила, а евтин мафиотски трилър

Пенсионираният полковник от американската армия Лорънс Уилкерсън, бивш началник на кабинета на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, прогнозира, че мащабни военни действия във Венецуела са малко вероятни.
„Може да се случи, но според мен е малко вероятно. Особено ако Делси Родригес поеме властта и САЩ изглежда я подкрепят и всъщност започнат да модернизират петролната инфраструктура, от която Венецуела отчаяно се нуждае. Това, разбира се, би означавало завръщането на няколко големи американски петролни компании в страната за такива цели, както обеща Тръмп“, каза Уилкерсън.
Както обаче обясни пенсионираният полковник, сега военен анализатор и политолог, неговото мнение се основава на предположението, че залавянето на Мадуро може да е резултат от сговор между част от ръководството в Каракас и Вашингтон. „Говорим за твърдите предварителни заключения на ключови лица, които са добре информирани за ситуацията“, уточни бившият съветник на държавния секретар на САЩ.
Като цяло той оприличи действията на администрацията на Тръмп спрямо Венецуела на поведението на мафията. „По-лошо е от евтин трилър. Възприема се по-скоро като мафиотска сага, отколкото като действия на велика сила. Тръмп е кръстникът, а Рубио е консилиери, смята Уилкерсън.
Той е служил във въоръжените сили на САЩ повече от 30 години. Участвал е във войната във Виетнам, а след това е заемал висши позиции в Пентагона и Държавния департамент. От 1989 до 1993 г. Уилкерсън е бил специален съветник на генерал Пауъл, когато той е бил председател на Обединения комитет на началник-щабовете. От 2002 до 2005 г. Уилкерсън е бил началник на кабинета на Пауъл, тогава ръководител на дипломацията на САЩ. Впоследствие Уилкерсън е преподавал в няколко американски университета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пецата
Коментиран от #2, #3
05:36 04.01.2026
2 Българин
До коментар #1 от "Пецата":Нищо не е станало! Тръмп управлява в интерес на американските граждани и гарантира интересите на американския бизнес. Прави точно това, което хората очакват от него! Това вбесяват провалените му политически противници!
05:40 04.01.2026
3 СВО по образец 😁
До коментар #1 от "Пецата":Това демонстрира хегемона САЩ, а Путлер цъка с език в бункера и осъзнава какъв лузър е в действителност.
05:44 04.01.2026
4 РУСОФИЛКИТЕ
Направо е наслада да ги гледаш
Как се гърчат .
А до оня ден всички
Се радваха на Агент Краснов.
05:50 04.01.2026
5 Фен
05:51 04.01.2026
6 дядото
05:56 04.01.2026
7 Джей Ди Ванс
Какво е това неуважение
Към Президента Тръмп .
Защо се явяваш по Пижами
На Среща със Тръмп .
Къде ти е костюмът ?
Кога ще кажеш Благодаря
Че ти помогнахме да избягаш
От Гнева на Венецуелския Народ ?
05:56 04.01.2026
8 Готов за бой
06:01 04.01.2026
9 Браво на Агент Краснов
Невероятно Изпълнена Операция
За залавянето на един от
Най Издирваните Нарко Барони
В Света .
Респект .
Коментиран от #16
06:02 04.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сесесесре
06:07 04.01.2026
12 Гогата Чаушев
06:18 04.01.2026
13 Свободен
Той си е потомствен шмекер!
06:26 04.01.2026
14 Прав е
06:27 04.01.2026
15 Реалност
Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...
Коментиран от #19
06:28 04.01.2026
16 читател
До коментар #9 от "Браво на Агент Краснов":Никой не го е издиравал , защото той не се е крил. Англоговорящите имат един епитет за такива като теб: asscreeper. Не е ясно на кого в отвърстието пълзиш. какво му е блестящото да дадеш 50 милиона награда на някого да те предаде. Тебе и за 500 гроша ще те отсвирят. Цирк за идиоти като тебе. Сега и 5 лефа никой няма да вземе, а праха за пране ще продължава да се транспортира от военните , на пагоните на които има слънца, демек звезди като на военните. Перчема Да почва да чисти Америка отвътре навън, ама не може. По данни от лабораториите изследвали отпадните води на New York, на година се смъркали около 20 тона перилен препарат. Венецуела освен транспорт от съседна колумбия друго не прави.
06:34 04.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Опитен
До коментар #15 от "Реалност":Е, нека не забравяме за операциите в Ирак, Либия и съседна Югославия, които бяха далеч от хирургичната точност. Путин и Си са амбициозни лидери и времето на Зеленски и президента на Тайван неумолимо изтича.
07:03 04.01.2026
20 Всички го виждат и знаят,
Защо да ходят на крака до близкия изток и да просят, ако могат да го откраднат от някой под носа им.
Кристално ясно.
07:05 04.01.2026