Бившият конгресмен от Демократическата партия Денис Кусинич: Престъпна групировка управлява САЩ

Отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от администрацията на САЩ на президента Доналд Тръмп, американските удари срещу Каракас и опитът на Вашингтон да поеме контрола над петролните ресурси на страната представляват крещяща и незаконна агресия, смята бившият конгресмен от Демократическата партия на САЩ Денис Кусинич.
„Бомбардирането на Каракас, отвличането на президента Мадуро и обещанието за завземане на петролните ресурси на Венецуела и печалба от тях са крещящи, незаконни актове на агресия, които нарушават международното право и законодателството на САЩ“, подчерта Кусинич, който се кандидатира за президент в САЩ през 2004 и 2008 г., а също така е бил кмет на Кливланд, Охайо, от 1977 до 1979 г.
„При сегашната администрация правителството на САЩ се е превърнало в престъпна групировка. Силата не дава право. То само умножава страданията по света“, подчерта Кусинич.
Според бившия член на Конгреса, подходът на Вашингтон не оставя „нито един регион безопасен“. Той добави, че за администрацията на Тръмп „мирните преговори не са нищо друго освен фалшив претекст“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гогата Чаушев
Коментиран от #8
06:28 04.01.2026
2 Българин
06:32 04.01.2026
3 Май 2025 година
Празнува с Путян...
Януари 2026 Година
Мъдуро празнува нова година
В Бруклин в Раиран Костюм .
Не е лесно да си Нарко Бос
В сегашно време.
06:36 04.01.2026
4 Посочи ли те Америка за враг
06:41 04.01.2026
5 Логичния Въпрос
С300
ПАНЦИР 1
БУК 2
Т72 танкове
Хеликоптери
МИЛИАРДИ ДОЛАРИ платени за Руско Оръжие ..
Само преди 2 Месеца
Мадуро заплашваше Тръмп
Че Венецуела има над 5 хиляди
ИГЛА - С
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #18
06:42 04.01.2026
6 Уса
Коментиран от #13
06:44 04.01.2026
7 Дано
06:45 04.01.2026
8 Друго гледай!
До коментар #1 от "Гогата Чаушев":Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!
Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити..
06:45 04.01.2026
9 що така
06:45 04.01.2026
10 РУСОФИЛКИТЕ
Направо е наслада да ги гледаш
Как се гърчат .
А до оня ден всички
Се радваха на Агент Краснов.
06:47 04.01.2026
11 Уса
Коментиран от #14
06:48 04.01.2026
12 Гогата Чаушев
06:49 04.01.2026
13 Верно ли бре Рублоидот
До коментар #6 от "Уса":Чакаме да видим
Кога ще бъде предаден
Мадуро на Русия ?
Хахахаха хахахаха хахахаха
Няма по Проззти Вещества от Капейките.
06:49 04.01.2026
14 Ураааа
До коментар #11 от "Уса":Точно така
Искаме да продължавате
Да се радвате на Тръмп
Червени Гейзъри .
Няма да го плюете .
Орбан ви каза :
Президент Тръмп
Ще върне
НОРМАЛНОСТА .
06:52 04.01.2026
15 Респект
За Блестящо изпълнената Военна Операция
На Доналд Тръмп.
Историята ще помни
Рециталът на Делта Форс.
06:54 04.01.2026
16 Механик
06:57 04.01.2026
17 Кусинич е
07:06 04.01.2026
18 Абе това е
До коментар #5 от "Логичния Въпрос":СДЕЛКА
07:07 04.01.2026
19 Ха ха
07:11 04.01.2026