Бившият конгресмен от Демократическата партия Денис Кусинич: Престъпна групировка управлява САЩ

Отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от администрацията на САЩ на президента Доналд Тръмп, американските удари срещу Каракас и опитът на Вашингтон да поеме контрола над петролните ресурси на страната представляват крещяща и незаконна агресия, смята бившият конгресмен от Демократическата партия на САЩ Денис Кусинич.

„Бомбардирането на Каракас, отвличането на президента Мадуро и обещанието за завземане на петролните ресурси на Венецуела и печалба от тях са крещящи, незаконни актове на агресия, които нарушават международното право и законодателството на САЩ“, подчерта Кусинич, който се кандидатира за президент в САЩ през 2004 и 2008 г., а също така е бил кмет на Кливланд, Охайо, от 1977 до 1979 г.

„При сегашната администрация правителството на САЩ се е превърнало в престъпна групировка. Силата не дава право. То само умножава страданията по света“, подчерта Кусинич.

Според бившия член на Конгреса, подходът на Вашингтон не оставя „нито един регион безопасен“. Той добави, че за администрацията на Тръмп „мирните преговори не са нищо друго освен фалшив претекст“.