Бившият конгресмен от Демократическата партия Денис Кусинич: Престъпна групировка управлява САЩ

Бившият конгресмен от Демократическата партия Денис Кусинич: Престъпна групировка управлява САЩ

4 Януари, 2026 06:07, обновена 4 Януари, 2026 06:12 896 19

Операцията във Венецуела е крещяща и незаконна агресия, смята нкогашният кандидат за президент и кмет на Кливлънд

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от администрацията на САЩ на президента Доналд Тръмп, американските удари срещу Каракас и опитът на Вашингтон да поеме контрола над петролните ресурси на страната представляват крещяща и незаконна агресия, смята бившият конгресмен от Демократическата партия на САЩ Денис Кусинич.

„Бомбардирането на Каракас, отвличането на президента Мадуро и обещанието за завземане на петролните ресурси на Венецуела и печалба от тях са крещящи, незаконни актове на агресия, които нарушават международното право и законодателството на САЩ“, подчерта Кусинич, който се кандидатира за президент в САЩ през 2004 и 2008 г., а също така е бил кмет на Кливланд, Охайо, от 1977 до 1979 г.

„При сегашната администрация правителството на САЩ се е превърнало в престъпна групировка. Силата не дава право. То само умножава страданията по света“, подчерта Кусинич.

Според бившия член на Конгреса, подходът на Вашингтон не оставя „нито един регион безопасен“. Той добави, че за администрацията на Тръмп „мирните преговори не са нищо друго освен фалшив претекст“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гогата Чаушев

    5 14 Отговор
    Няма по-престъпна групировка от руските олигарси. А нашите русофили виждат в тях спасението...

    Коментиран от #8

    06:28 04.01.2026

  • 2 Българин

    6 1 Отговор
    Тоя ми изглежда честен човек. Аз му вярвам. Пък и щом е бил кмет преди 50 години, значи е голяма работа!

    06:32 04.01.2026

  • 3 Май 2025 година

    5 5 Отговор
    Мадуро на Червения Мегдан

    Празнува с Путян...

    Януари 2026 Година

    Мъдуро празнува нова година

    В Бруклин в Раиран Костюм .

    Не е лесно да си Нарко Бос
    В сегашно време.

    06:36 04.01.2026

  • 4 Посочи ли те Америка за враг

    4 1 Отговор
    Свършен си.

    06:41 04.01.2026

  • 5 Логичния Въпрос

    4 4 Отговор
    Где ПВО?

    С300

    ПАНЦИР 1

    БУК 2

    Т72 танкове

    Хеликоптери

    МИЛИАРДИ ДОЛАРИ платени за Руско Оръжие ..

    Само преди 2 Месеца

    Мадуро заплашваше Тръмп

    Че Венецуела има над 5 хиляди

    ИГЛА - С

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #18

    06:42 04.01.2026

  • 6 Уса

    3 2 Отговор
    То защото демократите бяха супер с върховната си пдрс ия и болницата за кастрация на малки деца.Мадуро ще бъде предаден на Русия и сделките ще продължат до края на Украйна,ЕС и Нато

    Коментиран от #13

    06:44 04.01.2026

  • 7 Дано

    2 1 Отговор
    В Канада и в Гренландия следят какво се случва.

    06:45 04.01.2026

  • 8 Друго гледай!

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гогата Чаушев":

    Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!

    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити..

    06:45 04.01.2026

  • 9 що така

    3 2 Отговор
    Рижия настъпи мотиката както е тръгнало демократите ще го тричат пред бЕлата къща.

    06:45 04.01.2026

  • 10 РУСОФИЛКИТЕ

    1 0 Отговор
    Реват и плачат .

    Направо е наслада да ги гледаш

    Как се гърчат .

    А до оня ден всички

    Се радваха на Агент Краснов.

    06:47 04.01.2026

  • 11 Уса

    1 3 Отговор
    Демократите ще се пръснат от яд и злоба,че Тръмп успя да се разбере с Русия против лгбт глобалистите.Пръскайте се соросоиди само не цапайте наоколо

    Коментиран от #14

    06:48 04.01.2026

  • 12 Гогата Чаушев

    0 1 Отговор
    Мен ме пори черен буй, защото съм мияч на чинии в хамерика. факт!

    06:49 04.01.2026

  • 13 Верно ли бре Рублоидот

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Уса":

    Чакаме да видим
    Кога ще бъде предаден
    Мадуро на Русия ?

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Няма по Проззти Вещества от Капейките.

    06:49 04.01.2026

  • 14 Ураааа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Уса":

    Точно така

    Искаме да продължавате

    Да се радвате на Тръмп

    Червени Гейзъри .

    Няма да го плюете .

    Орбан ви каза :

    Президент Тръмп

    Ще върне

    НОРМАЛНОСТА .

    06:52 04.01.2026

  • 15 Респект

    2 0 Отговор
    И Адмирации

    За Блестящо изпълнената Военна Операция

    На Доналд Тръмп.

    Историята ще помни

    Рециталът на Делта Форс.

    06:54 04.01.2026

  • 16 Механик

    1 0 Отговор
    Тръмп започна световна декомунизация!

    06:57 04.01.2026

  • 17 Кусинич е

    1 0 Отговор
    Сърбин. Може да има сащиянско гражданство, но това име е сръбско.

    07:06 04.01.2026

  • 18 Абе това е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Логичния Въпрос":

    СДЕЛКА

    07:07 04.01.2026

  • 19 Ха ха

    1 0 Отговор
    Всички сте престъпници .Колко държави нападнаха и демократите.

    07:11 04.01.2026