Майкъл Бренер: Не очаквайте сериозна съпротива в САЩ и Европа срещу действията на Тръмп

4 Януари, 2026 07:00, обновена 4 Януари, 2026 07:09 1 565 31

  • майкъл бренер-
  • сащ-
  • венецуела-
  • русия-
  • тръмп-
  • европа

„Ние напомняме повече на Европа през 1936 г., отколкото на Запада след Втората световна война“, твърди авторитетният американски политолог

Майкъл Бренер: Не очаквайте сериозна съпротива в САЩ и Европа срещу действията на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нито европейските лидери, нито политическите сили в Съединените щати ще окажат значителна съпротива на настоящата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Венецуела, смята Майкъл Бренер, бивш директор на програмата за глобални изследвания и международни отношения в Тексаския университет, почетен професор в Университета в Питсбърг (Пенсилвания) и бивш консултант на Държавния департамент на САЩ и Пентагона.

„Не очаквайте сериозна съпротива нито в Съединените щати, нито от европейските лидери“, прогнозира той пред ТАСС, коментирайки военната операция на Вашингтон, довела до залавянето и насилственото отстраняване на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Ние напомняме повече на Европа през 1936 г., отколкото на Запада след Втората световна война“, твърди авторитетният политолог, който е преподавал и изследвал в университетите Корнел, Харвард и Станфорд, наред с други.

„Фашизмът и завоевателните войни вървят ръка за ръка. Особено когато главният герой е доминираща световна сила, решена да укрепи позициите си и смятаща, че някой ги оспорва. Вземащите решения в САЩ и лидерите в чужбина не успяват да разберат напълно това“, смята Бренер.

Според него Русия по същество само леко критикува действията на САЩ по отношение на Иран, ивицата Газа и Венецуела през последните месеци, защото се надява да постигне споразумение за уреждане на конфликта в Украйна. Москва обаче, въпреки желанието си да постигне споразумение с Тръмп, трябва да се конфронтира с Вашингтон по въпроси, които смята за свой интерес, като едновременно с това „продължава да се ангажира с Украйна“, смята анализаторът.

Според него точно така Тръмп се държи спрямо Русия. „Той казва „нека продължим да преговаряме“, докато всъщност води война срещу Русия на множество фронтове в морето и в самата Русия“, смята Бренер.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няколко

    16 26 Отговор
    Посейдона и сарми могат да спрат световната мафия, но Русия не иска за съжаление....

    Коментиран от #5, #6, #9, #14, #21, #31

    07:11 04.01.2026

  • 2 Време е

    11 12 Отговор
    Тръмп да подпука Зеления престъпник !

    07:11 04.01.2026

  • 3 Ква съпротива

    17 10 Отговор
    В сащ? Като видят цената на бензина да им е 30 цента на литър и индустрията им да стане пак конкурентноспособна по света? Евтина енергия, евтини производства.... А ние тука "зелени сделки" , инфлация и глад? Ветрени мелници без жито и китайски панели по ливадите.... Съюза пропадна.

    07:15 04.01.2026

  • 4 Кой какво

    6 8 Отговор
    Тръмп като Путин, агресори и убийци,и двамата агенти на КГБ

    07:16 04.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цомчо

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Няколко":

    Едните са можачи, а другите неможачи.

    07:17 04.01.2026

  • 7 Евреина Кобзон

    4 11 Отговор
    Докато всички Гледат

    Венецуела

    Само да напомним.

    Във МАЛИ

    ТУАРЕГИТЕ

    ПАК ударили Група на Вагнер

    Концертът продължава

    Нови КАБЗОНЧИЦИ на хоризонта ..

    Руските Терористи ядат дървото
    И в Африка .

    07:17 04.01.2026

  • 8 На НИКОЙ

    4 16 Отговор
    Не му дреме за комуниста Мадуро! Диктаторите така свършват.

    07:19 04.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    4 8 Отговор
    Тръмп започна световна декомунизация!

    07:21 04.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор
    Станах рано, сипах си две водки и си пуснах Как Боли на Азис !!! Оооо как болиииии......🎅🎅🎅

    Коментиран от #19

    07:22 04.01.2026

  • 12 Как не

    4 4 Отговор
    и с фентанила идващ от Канада ще се разправят.

    07:22 04.01.2026

  • 13 След Еврозоната

    2 13 Отговор
    Нов удар в зурлите на копейките!

    Коментиран от #16

    07:30 04.01.2026

  • 14 Бай Дончо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няколко":

    Дали?

    07:31 04.01.2026

  • 15 Уса

    11 4 Отговор
    Всеки си приказва за каквото му плащат а истината е само една-Мадуро е част от сделката между САЩ и Русия.Преразпределението на териториите е в ход и БЪлгария отново попада в зоната на руското влияние,защото от 36 години е нулев фактор,който слиза много под нулата.На САЩ им трябва съюз със силните на деня а не 5 милиона,които си подариха златото отказват от собствената валута и броят новите евро центове за хляб

    07:33 04.01.2026

  • 16 Ходи

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "След Еврозоната":

    пазарувай !

    07:35 04.01.2026

  • 17 Точно така,

    7 1 Отговор
    последното изречение казва истината зад маскирания цирк.
    Играта е много тънка и понякога не се знае кой е ловджията и кой плячката.

    07:37 04.01.2026

  • 18 Супер

    9 1 Отговор
    Грешка е да имаш столица в началото на страната..Ако беше в средата на Венецуела столицата,по друг начин щеше да се развие ситуацията . Едва ли щяха да приберат Мадуро отивайки до средата на Венецуела

    Коментиран от #29

    07:42 04.01.2026

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Явно имате опит!

    07:48 04.01.2026

  • 20 Българин

    4 3 Отговор
    Действията на Тръмп са в пълно съответствие с новият световен ред. Си, Тръмп и Путин си поделиха света на три зони на подчинение. Америка е за САЩ, Азия, Африка и Австралия за Китай и ивропата за Русия. И всеки ще прави в неговата си зона каквото реши и никой нищо няма да му каже. Най-малкото нашите жълтопаветни плазмодии! Нека всички почитатели на "международното право", "общочовешките цености", "димукрация", хелизински комитети, оонета и всякакви други лицемери, да почват да риват незабавно!

    07:52 04.01.2026

  • 21 Минск-16

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Няколко":

    За посейдона чакат компютъра от америка, а пък китайците не дават чиповете. Въобще - незадача!

    07:54 04.01.2026

  • 22 Пътя е свободен

    5 0 Отговор
    Тая патаклама нема да спре докато Петров и Боширов някоя нощ не събудят и хеликоптиризират европейския Мадуро/Зелю/...

    07:55 04.01.2026

  • 23 афторитетния

    0 0 Отговор
    бивш бивш

    08:00 04.01.2026

  • 24 Професор

    2 2 Отговор
    Бренер, вземай си пенсията и си трай, да не дойдат десантчиците и да те закарат при Мадуро.

    Коментиран от #26

    08:15 04.01.2026

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копей,":

    Колко евро струва един хляб и едно кисело мляко? А баничка и цигари?

    08:19 04.01.2026

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Професор":

    Наши прасета в какъв хеликоптер ще ги возят? Американски или руски?

    08:21 04.01.2026

  • 27 гошо

    1 1 Отговор
    Единственият път на ЕУ е с Русия и Китай против ФАЩ и оранжевият крадец.

    08:28 04.01.2026

  • 28 Мнение

    2 1 Отговор
    То е ясно като "бял ден", че целият този тестър е заради нефта. Американската демокрация няма равна на себе си. Там, където са се докоснали след тях е погром - Ирак, Либия, Сирия, Алжир, Афганистан, Виетнам.. Все повече се балага правото на силния, а малките и бедни държави просто техни колонии, под лозунги за човешки права и някаква тяхна си измислена демокрация. Колонизатори в 21 век, сър?

    08:38 04.01.2026

  • 29 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Супер":

    Не случайно турците преместват столицата им в Анкара. Дано венецуелците поправят тази грешка ако вече не е много късно

    08:41 04.01.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тази нещастна държава,която за 20 минути загуби суверинитета си е поредният нов член на САЩ.Президентът Д.Тръмп завоюва огромна територия за рекордно кратко време.Така действат американците-бързо и експедитивно.Да ни е честит новият американски щат .Да живее демокрацията с всичките изненади,които може единствено тя да създаде.

    09:01 04.01.2026

  • 31 Запомни!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няколко":

    Посейдони има само в кривите,русофилски кратуни.

    09:09 04.01.2026