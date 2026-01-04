Нито европейските лидери, нито политическите сили в Съединените щати ще окажат значителна съпротива на настоящата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Венецуела, смята Майкъл Бренер, бивш директор на програмата за глобални изследвания и международни отношения в Тексаския университет, почетен професор в Университета в Питсбърг (Пенсилвания) и бивш консултант на Държавния департамент на САЩ и Пентагона.
„Не очаквайте сериозна съпротива нито в Съединените щати, нито от европейските лидери“, прогнозира той пред ТАСС, коментирайки военната операция на Вашингтон, довела до залавянето и насилственото отстраняване на венецуелския президент Николас Мадуро.
„Ние напомняме повече на Европа през 1936 г., отколкото на Запада след Втората световна война“, твърди авторитетният политолог, който е преподавал и изследвал в университетите Корнел, Харвард и Станфорд, наред с други.
„Фашизмът и завоевателните войни вървят ръка за ръка. Особено когато главният герой е доминираща световна сила, решена да укрепи позициите си и смятаща, че някой ги оспорва. Вземащите решения в САЩ и лидерите в чужбина не успяват да разберат напълно това“, смята Бренер.
Според него Русия по същество само леко критикува действията на САЩ по отношение на Иран, ивицата Газа и Венецуела през последните месеци, защото се надява да постигне споразумение за уреждане на конфликта в Украйна. Москва обаче, въпреки желанието си да постигне споразумение с Тръмп, трябва да се конфронтира с Вашингтон по въпроси, които смята за свой интерес, като едновременно с това „продължава да се ангажира с Украйна“, смята анализаторът.
Според него точно така Тръмп се държи спрямо Русия. „Той казва „нека продължим да преговаряме“, докато всъщност води война срещу Русия на множество фронтове в морето и в самата Русия“, смята Бренер.
