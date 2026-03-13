Началникът на американския генерален щаб призна: Ормузкият проток е тактически сложна среда, която трябва да бъде обезопасена

Ормузкият проток е "тактически сложна среда" за гарантиране на сигурността, подчерта началникът на щаба на американските въоръжени сили Дан Кейн. Така той косвено призна, че в краткосрочен план няма да е възможно да се предотвратят иранските атаки срещу корабите, преминаващи по този стратегически маршрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На пресконференция с министъра на отбраната Пийт Хегсет началникът на генералния щаб обясни, че ще са необходими други военни действия, преди да може да се обмисли ескортирането на кораби.

От своя страна, Хегсет увери, че американските военни планове от самото начало предвиждат гарантирането на сигурността в Ормузкия проток, като определи като "напълно нелепа" съобщение на Си Ен Ен, според което администрацията на Тръмп е подценила рисковете от затваряне на този морски път от Иран.

"Това не е проток, в който ще позволим контролът да бъде оспорен или (ще позволим) блокиране на потока от търговски стоки", заяви той, без да обясни как ще бъде постигната тази цел.

"Нямаме никакви явни доказателства", че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, добави министърът на отбраната в отговор на въпрос.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера, че армията засега "не е готова" да ескортира петролни танкери в Ормузкия проток, но според него е "много вероятно" подобни ескорти да бъдат организирани до края на месеца. Във вторник министърът изтри послание, публикувано няколко минути по-рано, в което се съобщаваше, че американският флот е ескортирал първия петролен танкер, пресякъл Ормузкия проток. От своя страна, Белият дом опроверга информацията.

Иран разреши на два танкера с пропан-бутан, плаващи под индийски флаг, да преминат през Ормузкия проток – ход, можещ да допринесе за частично облекчаване на кризата с газа за битови нужди в Индия, предаде по-рано Ройтерс, позовавайки се на четирима официални представители.

Отделно от това, според двама от източниците и данни от „Лойдс Лист Интелиджънс“ (Lloyd's List Intelligence), утре в Индия се очаква да пристигне танкер със суров петрол от Саудитска Арабия, който е преминал по ключовия морски път около 1 март.

От началото на военните действия в Близкия изток 77 плавателни съда са преминали през Ормузкия проток, като повечето от тях са част от т.нар. сенчест флот. Това показват непълни данни на водещия доставчик на информация за корабоплаването, търговията с товари и услуги за оценка на риска „Лойдс Лист Интелиджънс“ (Lloyd's List Intelligence), цитирани от Франс прес, пише БТА.

„Регистрирахме 77 преминавания от началото на месеца (март) през протока“, който Иранската революционна гвардия иска да държи затворен, заяви Бриджит Дайкън, анализатор в „Лойдс Лист Интелиджънс“.

За сравнение, между 1 и 11 март 2025 г. през Ормузкия проток са преминали 1229 кораба, отбелязва компанията.

Протокът, разположен между Персийския и Оманския залив, има стратегическо значение за износа на петрол и природен газ от страните от Залива - през него преминава около една пета от световното производство на петрол и една пета от втечнения природен газ (LNG).

Техеран насочва усилията си към Ормузкия проток в отговор на израелско-американските въздушни удари, с цел да го направи неизползваем - стратегия, която цели да навреди на световната икономика и да окаже натиск върху Вашингтон.

От 1 март до момента 20 търговски кораба, включително 9 танкера, са били атакувани или са съобщили за инциденти в региона, отчита Центърът за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO). Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН потвърждава 16 инцидента, осем от които с участието на танкери.

„Повече от половината от танкерите, превозващи петрол и втечнен природен газ, които преминават през протока, са част от сенчестия флот“, посочи Дайкън.

Според дефиницията на Международната агенция по мореплаване, понятието „сенчест флот“ включва кораби, които „извършват незаконни дейности с цел да заобиколят санкции, да избегнат регулации за безопасност или околна среда, да намалят застрахователните разходи или да участват в други незаконни дейности“.

„Тези плавателни съдове са свикнали с нарушения и са по-склонни да предприемат преминаване“, добавя Дайкън, като посочва, че Иран, който разполага с голяма такава флотилия, „продължава да изнася петрол“.

„Лойдс Лист Интелиджънс“ уточнява, че преминаванията през Ормузкия проток до момента са извършвани основно от кораби, свързани с Иран (26 на сто), Гърция (13 на сто) и Китай (12 на сто).

По данни на АФП около 40 кораба са преминали през протока от началото на конфликта, като са отчетени само тези, които са поддържали активна системата си за автоматична идентификация (AIS, трансдпондери).