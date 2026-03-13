Тръмп отправя нова сериозна заплаха към Иран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран чрез публикация в своята социална мрежа „Трут Соушъл“. В нея той заяви: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“, предава БТА.

Според съобщението на Тръмп, „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.

Президентът допълни, че „те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“.

„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши Тръмп публикацията си, подчертавайки решимостта си към действия срещу Иран.