Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп отправя нова сериозна заплаха към Иран

13 Март, 2026 08:38, обновена 13 Март, 2026 08:39 2 604 98

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • заплахи-
  • нови удари

Президентът на САЩ твърди, че унищожава иранските военни сили и лидери

Тръмп отправя нова сериозна заплаха към Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран чрез публикация в своята социална мрежа „Трут Соушъл“. В нея той заяви: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“, предава БТА.

Според съобщението на Тръмп, „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.

Президентът допълни, че „те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“.

„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши Тръмп публикацията си, подчертавайки решимостта си към действия срещу Иран.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гарга

    89 9 Отговор
    Дядо Трумп от сега нататък и ГАРГИТЕ не може да изплаши.

    Коментиран от #25

    08:40 13.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    97 4 Отговор
    Този глупак няма ли съветници ?! Олеква все повече, и повече...

    Коментиран от #35

    08:41 13.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    90 89 Отговор
    Сащ убиват невинни хора от 300 години

    Коментиран от #30, #43, #90

    08:41 13.03.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    65 7 Отговор
    Зионистко куче си, Тръмпоч! 🤬 Буклук с нацапано оранжево по лицето, но не по шията. Палячо

    08:42 13.03.2026

  • 6 ПРОЛИЧА КОЛКО

    55 5 Отговор
    ......."МИРОТВОРЕЦА" ЗАСЛУЖАВА НОБЕЛА ЗА МИР

    08:42 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дони съчмата

    49 5 Отговор
    кучето ме хапе

    08:43 13.03.2026

  • 9 Българин

    65 6 Отговор
    Тръмп затъва в Иран. Смешен е.

    08:43 13.03.2026

  • 10 ТОЗИ МУШМОРОК

    62 3 Отговор
    СТАНА ЗА СМЯХ С ПРИКАЗКИТЕ СИ.ДЪРДОРКО ПРАЗНОГЛАВ.

    08:43 13.03.2026

  • 11 Оги

    62 4 Отговор
    Мдааа, прозира отчаяние и безпомощност. Горд бил той да трепе хора. Отчаян е. А Ормуза е затворен и горивата растат, с което и всичко останало. Бай Дончо пак плащи гаргите и всява впечатление, че всичко е под контрол.

    Коментиран от #36

    08:43 13.03.2026

  • 12 стоян георгиев

    50 4 Отговор
    Тръмпоча рижата вече съвсем изпръска лихеня .Абе тези американци от на 300мнл население толкова ли нямат читави хора за президенти ,предишният Дядо Самоходко-Слийпи Джоу зеленчука ,този Тръмпоча , пък луд за връзване .

    Коментиран от #41

    08:43 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Здрасти

    37 3 Отговор
    Не пишеше ли в библията "не убивай"???

    Коментиран от #26

    08:44 13.03.2026

  • 15 А ГДЕ

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ":

    Бен Гавир ?

    Коментиран от #23

    08:44 13.03.2026

  • 16 Така както е тръгнал

    29 2 Отговор
    и котките ще му се смеят след някой ден.

    08:46 13.03.2026

  • 17 Град Козлодуй

    30 3 Отговор
    Намериха ли вече ушите на Нетанаху ?

    08:46 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Патиланец

    16 10 Отговор
    Вдеки ден война в Иран водят до допълнителни 150 млн долара печалба за русия от петрол! Така всички москвичи получават бонус от по 1 $ на ден!

    Коментиран от #61

    08:47 13.03.2026

  • 20 Иран те направиха смешен

    30 3 Отговор
    Нещастник!

    08:47 13.03.2026

  • 21 Баба Гошка

    34 2 Отговор
    Долният из нудвач и реккетьор пак си отворил устата. Докат синчетата и зетювците му въртят далаверата по борсите след всяка публикувана проо сто тиия. А ние трябва да плащаме по 40% надценка на горивата, скоро двойно, да финансираме уббииййствата му на деца.

    08:47 13.03.2026

  • 22 Иранец

    21 5 Отговор
    Само ще Го почеша, не ми се мести...

    08:48 13.03.2026

  • 23 Светски хроникьор Лорд Минчев

    17 3 Отговор

    До коментар #15 от "А ГДЕ":

    Казват че Бен Гавир бил пострадал при "автомобилна катастрофа" .

    08:48 13.03.2026

  • 24 Бай онзи

    25 2 Отговор
    Това вече не е президент,това е в сферата на д-р Гълъбова!

    08:48 13.03.2026

  • 25 Ще има и още

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гарга":

    Рижавият терорист N 1 в света се гордее със Смъртта ! Заплашва, цената на петрола тутакси подскача, а в джоба на терориста, явно заложил на борсите на това повишение потичат нови и нови милиони - как ли ще ги отнесе със себе си един ден........после ?

    08:49 13.03.2026

  • 26 Какво значи "Иншалла"

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Здрасти":

    Това е волата на Аллах според Корана.

    08:49 13.03.2026

  • 27 нннн

    20 2 Отговор
    Тръмп постоянно се излага с подобни изявления. Той, ако не се усеща, няма ли съветници?

    08:49 13.03.2026

  • 28 Пак съм аз

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмп":

    И съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в боба в захлас ,душичка златна 🦄!

    08:50 13.03.2026

  • 29 Така Така

    17 3 Отговор
    По кой свят бе кукундрел? Не те а вие избивате хора терористично по целият свят вече 100 години безнаказано но само за сега . Ще дойде и вашата скоро. Това от Иран ще ви се стори като лек аперетив. Да си знаете пръдльовци не до клатени

    08:50 13.03.2026

  • 30 маке

    23 19 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Генетично увредена нация, дедо дончо е поредното доказателство

    08:50 13.03.2026

  • 31 Забелязал

    15 1 Отговор
    Дончо Миротвореца ( бивш идол и любимец на милиони русофили😂) е безпощаден на думи, а в някои случаи и на дела.

    Коментиран от #42

    08:51 13.03.2026

  • 32 Абсолютно шантаво за да повярваме

    3 2 Отговор
    че Тръмп не играе някакъв театър, със скрита цел.

    Коментиран от #37, #70

    08:51 13.03.2026

  • 33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 8 Отговор
    Брикс нема ли да защити своя ЧЛЕН...Иран.

    08:51 13.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Има съветници

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Обаче егото му е прекалено голямо и се пъне да се прави на велик, става смешен и жалък ама не може да го осъзнае и продължава да говори и прави тъпотии. Единствения шанс на обора да спрат свободното падане към пропастта е веднага да разкарат тоя тъпак и да сложат начело адекватни и сериозни хора обаче това едва ли ще стане щото степента на деградация и дебилизъм при тях е огромна.

    Коментиран от #84

    08:52 13.03.2026

  • 36 Ще има и още

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оги":

    Единственото впечатление което вече всява, е че е откровено луд!
    Ако съм аз - добре, няма драма. Ама коги е американски президент определено всички имаме мноого сериозен проблем.

    08:52 13.03.2026

  • 37 Оръжие на Тръмп

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Абсолютно шантаво за да повярваме":

    Избива руснаци и иранци....къв театър, кви пет евро бе.

    Коментиран от #48

    08:53 13.03.2026

  • 38 Kuчkaта

    6 0 Отговор
    На Сатанаху да мълчи. И да се прави, че не е п е до фил

    08:53 13.03.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    ЩОМ В ЮЖНА КОРЕЯ СА ВЪВЕЛИ ТАВАН НА
    ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 1997 ГОДИНА
    И СА ОГРАНИЧИЛИ КОЛКО СИПВАШ
    ......
    БАЙ ДОНЬО ГИ КЪРТИ ВСИЧКИТЕ ПОДРЕД:)

    08:53 13.03.2026

  • 40 Русодебили

    2 9 Отговор
    Не се напъвайте ще спукате некоя вена.

    08:53 13.03.2026

  • 41 Така Така

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Няма бе няма това е държава без корен там само мутанти се раждат физически и психически един читав няма всичко е брак

    08:53 13.03.2026

  • 42 За агент Краснов

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Забелязал":

    ли говориш?

    08:54 13.03.2026

  • 43 Точно като руснаците

    21 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    убиват съседите си.

    08:54 13.03.2026

  • 44 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    9 6 Отговор
    Преди викахме Тръмп наш....
    Сега кво ша викате.....

    08:55 13.03.2026

  • 45 Прав е

    10 0 Отговор
    Вече ги унищожи три пъти за 11 дни! Да кажеш да ги унищожил само един път, а пък той цели три пъти ги унищожи!

    08:55 13.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Голям

    6 1 Отговор
    уж президент, обаче ционетата го водят на повод като панаирска мечка. Жалка история.

    08:56 13.03.2026

  • 48 "какви 5 лева", се казва!

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Оръжие на Тръмп":

    За агент Краснов ли говориш?

    Коментиран от #50, #52

    08:57 13.03.2026

  • 49 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор
    Им срина държавата, аятоласите още искат да ги трепат. Големи мазохисти са

    08:57 13.03.2026

  • 50 Оръжие на Тръмп

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от ""какви 5 лева", се казва!":

    Избива руснаци и Аятоласи....къде го БРИКС да ги отърве....

    08:58 13.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от ""какви 5 лева", се казва!":

    Тва пъ лев, кво беше?

    08:59 13.03.2026

  • 53 Патиланец

    4 6 Отговор
    Тръмп само прай показно на путин кво шъ му са случи, да си прай сметката!

    09:00 13.03.2026

  • 54 Нормален

    10 1 Отговор
    Някои трябва да го успокои този шоумен.

    09:00 13.03.2026

  • 55 Коко

    10 1 Отговор
    Този изрод гледахте ли го когато го преизбраха,как десетина протестантски пастори се молят над него да го благословят?!?!?!И сега същият този изрод казва,че с удоволствие избива и ще избива хора!!!!Страшна реклама за протестанството

    Коментиран от #68

    09:01 13.03.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ТРЪМП НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ НЕТАНЯХУ,
    ПОНЕЖЕ ИВАНКА ТРЪМП И ЗЕТ МУ ЕВРЕИН
    ЩЕ ИСКАТ В СКОРО ВРЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ
    В ИЗРАЕЛ :)

    09:01 13.03.2026

  • 57 КАКВО ПРАВИ?!??!?..

    7 2 Отговор
    ЕДНО ГОЛЯМО УБИЙСТВО. АКО ТОЯ СИ МИСЛИ ЧЕ ЕДНИ 165 ДЕЧИЦА СА ВОЕННИ СИЛИ ИЛИ ЛИДЕРИ ЗНАЧИ Е ИЗПЕРКАЛ. ПРЕДИ СЕДМИЦА КАЗА ВОЙНАТА МНОГО СКОРО СВЪРШВА И ПЕТРОЛА ПАДА. ПАК НЕ ПОЗНА. ТОЗИ И ЗЕЛЬО СА ГОЛЕМИ НЕКАДЪРНИЦИ. ДА СТЕ ВИДЕЛИ ИЛИ ЧУЛИ ПУТИН ДА СЕ ПЕНЯВИ ГОВОРИ. АЗ НЕ СЪМ ЧУЛ. И ТОВА Е ИСТИНАТА.

    Коментиран от #66

    09:01 13.03.2026

  • 58 Поредната

    8 0 Отговор
    марионетка на ционистите, с пост - президент на САЩ. Голям артист със съчми в главата.

    Коментиран от #62

    09:02 13.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Риж клоун

    8 0 Отговор
    Пак ни попиляха от бой

    09:02 13.03.2026

  • 61 не се притеснявай

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Патиланец":

    Тук си им некаква договорка. Да не мислиш че ще ги раздават на воващите без крака и ръце.Най вероятно и рашките ще се дръпнат от украйна за да продължат да продават петрола, а тръмпоча и путин ще купят острова на свободата кудето кубаните ще им прислугват и на двете мафии за по 50 длра , А иначе ще се пишат мъртви лисунгери ТАКОВ СРАМ ЗА ДВЕТЕ ГОЛЕМИ ДЪРЖАВИ старците се самонаакаха и памперсите свършиха ...нема чистене..То и ХИТЛЕР така бега у аржентина

    09:03 13.03.2026

  • 62 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 6 Отговор

    До коментар #58 от "Поредната":

    РАЗРЕШИ на ПУТИН да шитне малко петрол....малък празник настана в Кремле.

    09:04 13.03.2026

  • 63 Предложение за мир

    0 9 Отговор
    Има начин за бърз мир. Иран нали иска ядрени бомби, ами Тръмп да им прати 30-40 парчета.

    Коментиран от #75

    09:04 13.03.2026

  • 64 Ами

    8 1 Отговор
    прави, каквото му наредят шефовете му евреи. Всеки предишен на неговото място е правил същото. Къде ще ходят

    09:04 13.03.2026

  • 65 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    7 3 Отговор
    Звъня на Биби,но не ми вдига

    Коментиран от #71

    09:04 13.03.2026

  • 66 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "КАКВО ПРАВИ?!??!?..":

    Путин ИЗБИ над два милиона....спрямо него Тръмп е "хуманист".

    09:06 13.03.2026

  • 67 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Този уби 160 деца и религиозен водач. Ще свърши в затвора....доживот. милиардите няма да си ги похарчи

    Коментиран от #73

    09:06 13.03.2026

  • 68 Байдънист либерал соросоид

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Коко":

    Гледахме как русофилите се молихте на Алах да Тръмп да стане президент.

    09:06 13.03.2026

  • 69 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    Оня с малките мустачки и смешния перчем е като минзухарче пред тоя бе !!!

    09:06 13.03.2026

  • 70 Явно иска Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абсолютно шантаво за да повярваме":

    , лобито им в САЩ и глобалистите да разбрат смисъла на "Внимавай какво си пожелаваш, че може и да се случи!".

    И ги е оставил да си го изсърбат. Та повече да не мислят за глупости.
    А американските бази от района и без това искаше да ги изтегля!
    Въпросът е- ще има Израел след това???

    09:07 13.03.2026

  • 71 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН":

    Биби бомби аятоласите....и новото Аятолахче нещо са ...покри.

    09:07 13.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Путинистче идиотче

    1 3 Отговор
    Преди викахме Тръмп наш....
    Сега пак ша викаме същото. Разрешил на Путин да шитне малко петрол.

    09:09 13.03.2026

  • 75 Вуте

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Предложение за мир":

    И като им ПРАТИ нали знаеш че за нула време ше останеш без зъби и коса ?

    Коментиран от #80

    09:09 13.03.2026

  • 76 Първанов

    1 3 Отговор
    Логичното се случва, Иран трябва да се демократизира, региона и света да си отдъхне. Наистина,,износа на ислямска революция" което е официалната платформа на Иран и по- точно на режима сътвори небинали престъпления вътре и вън от Иран. Остава Русия, за да заживеем мирно. Там Путин свърши половината работа, самоуби Русия. Руснаците заслужават достоен живот, по правилата на демокрацията,без олигарси и тирани на гърба си. Чакат ни 10- 15 размирни години, но вървим към по- добро

    09:09 13.03.2026

  • 77 Ще пусне

    0 3 Отговор
    Атом днес бай доню

    09:10 13.03.2026

  • 78 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    В природата на престъпника е да се хвали с престъпленията си. Когато заплашваш е израз на безсилие с надеждата да предизвикаш страх. Дядото педофил е в безнадеждна ситуация и осъзнава, че края му е близо.

    09:11 13.03.2026

  • 79 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Кво стана? Краварите превзеха ли Техеран или още се крият по корабите?

    Коментиран от #86, #96

    09:11 13.03.2026

  • 80 Нане

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Вуте":

    Мисли за себе си.

    09:11 13.03.2026

  • 81 Истината

    2 0 Отговор
    Новият Байдън по акъл

    09:12 13.03.2026

  • 82 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Оранжевият педофил освен, че е смешен,вече е и жалък...

    09:12 13.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Толкова е откачено, че навява съмненения

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Има съветници":

    че го прави нарочно с някаква цел.
    При това не са изтървани думи в реч, а в туит! Което означава, че е обмислено!

    09:12 13.03.2026

  • 85 Убиец, или .... Президент...???

    1 0 Отговор
    Невменяем по рождение!!!
    Не му забелязвайте , той си е такъв!!!

    Коментиран от #89

    09:13 13.03.2026

  • 86 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колкото свинарите превзеха Киев и още са крият в окопите

    09:13 13.03.2026

  • 87 Ох ли

    2 1 Отговор
    Американците ги размазаха Чаршафите останаха на грабвайте телата и някоя друга терористична структура извън Иран

    09:13 13.03.2026

  • 88 хахаха

    2 0 Отговор
    Рижавия може да уплаши само малките момченца и момиченца от острова на Епстийн:)

    09:14 13.03.2026

  • 89 УЧИ СА

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Убиец, или .... Президент...???":

    От Путин.

    09:14 13.03.2026

  • 90 А Русия как е станала империя?

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    1000 години е нападала и убивала.

    09:14 13.03.2026

  • 91 Хихи

    1 1 Отговор
    а где " Линкълн" ...

    Коментиран от #95

    09:15 13.03.2026

  • 92 Лудия иска да удари иран още от 1980г

    1 1 Отговор
    Има го в интервю в тубата когато е бил на 34г и още тогава казва че иран трябва да бъде ударен

    09:15 13.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Биби събраха ли го🤔

    09:16 13.03.2026

  • 95 Линкълн бомби Иран....

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хихи":

    Редува са с Джералд Форд....самолетоносачите де.

    09:17 13.03.2026

  • 96 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чакат ви вас чобаните, че да се сборите по мъжки

    09:17 13.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Някой

    0 0 Отговор
    Като пишете статия за Тръмп моля ви се не му качвайте снимката, да му гледаме противната физиономия !!!!!!?

    09:17 13.03.2026

