Колко души са убити от началото на войната в Близкия изток?

13 Март, 2026 23:18 707 23

В справката си с актуални данни Ройтерс отбелязва, че не може да ги потвърди по независим начин

Най-малко 2000 души са загинали в Близкия изток, откакто на 28 февруари САЩ и Израел атакуваха Иран, а малко след това в конфликта бяха въвлечени държавите от Персийския залив, в които има американски военни бази и военнослужещи, както и Ливан. В справката си с актуални данни Ройтерс отбелязва, че не може да ги потвърди по независим начин, пише БТА.

ИРАН - Най-малко 1270 загинали според най-новите данни за броя на жертвите, съобщени от държавните медии в понеделник. Иранският посланик в ООН обаче заяви на 6 март, че от началото на войната са загинали най-малко 1332 души. Засега няма обяснение за тази разлика. Не е ясно дали тези цифри включват 104-ма души, за които иранските военни заявиха, че са загинали при американска атака срещу ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка на 4 март.

ЛИВАН - Най-малко 687 души са загинали при израелските удари, според ливанските власти. Световната здравна организация съобщи, че най-малко 98 от загиналите са деца.

ИРАК - Иракските здравни власти съобщават за най-малко 30 жертви. Повечето от тях са членове на шиитските Сили за народна мобилизация. Според представители на пристанищната охрана един чужд гражданин е загинал при нападение срещу танкери в близост до иракско пристанище. Той е бил член на екипажа на един от танкерите.

ИЗРАЕЛ - Според израелската служба за спешна медицинска помощ 12 души са загинали, включително девет при ирански ракетен удар по град Бейт Шемеш, близо до Йерусалим, на 1 март. Израелската армия съобщи, че двама от нейните войници са загинали в Южен Ливан.

САЩ - Тринадесет загинали военнослужещи, като смъртта на шестима от тях беше потвърдена днес след катастрофа на американски военен самолет цистерна в Западен Ирак. Още седем са загинали, докато са участвали в операции срещу Иран, съобщиха американските въоръжени сили.

ОАЕ - Шестима души са загинали при ирански атаки, сочат данните на министерството на отбраната на Обединените арабски емирства.

КУВЕЙТ - Властите съобщиха за шестима загинали - двама души, убити при ирански атаки, двама служители на Министерството на вътрешните работи и двама войници.

СИРИЯ - Четирима загинали, след като на 28 февруари иранска ракета улучи сграда в южния сирийски град Суейда. Данните са огласени от държавната информацинна агенция САНА.

ОМАН - Две жертви при удар с дрон в индустриална зона в провинция Сохар - първият случай на територията на страната, която е домакин на посредническите преговори между САЩ и Иран. Един човек загина по-рано, след като снаряд порази танкер в крайбрежието на Маскат, съобщи компанията оператор.

САУДИТСКА АРАБИЯ - Двама души загинаха, след като снаряд падна в жилищен район в град Ал Хардж, югоизточно от столицата Рияд.

БАХРЕЙН - Двама загинали при две отделни ирански атаки, като при втората е била поразена жилищна сграда в столицата Манама, каза министерството на вътрешните работи.

ФРАНЦИЯ - Един френски войник загина, а шестима бяха ранени при атака с дрон в Северен Ирак, където те са провеждали обучение за борба с тероризма.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    7 1 Отговор
    Некой да се кефи ?

    Коментиран от #4, #5, #11

    23:20 13.03.2026

  • 2 Ами

    8 2 Отговор
    Арабските държави предупредиха ДонпоКукуто, че ако не спре да воюва с Иран, ще изтеглят инвестициите си от САЩ.

    23:21 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Галя

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    "Некой да се кефи ?"

    Дончо каза: "за мен е чест да изтребвам иранци"

    Урсула: "Нито една сълза не трябва да се дава за Иран"

    Коментиран от #14, #22

    23:23 13.03.2026

  • 5 Мдаа

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    сатаните и рептилите

    23:24 13.03.2026

  • 6 Пич

    8 2 Отговор
    Няма значение !!! Има значение само колко души от САЩ са убити!!! Бройките растат с голяма скорост, и това ще убие Тръмп в САЩ! Политически ще го убие, а глупотевината му в Иран ще бъде спряна!

    Коментиран от #13

    23:25 13.03.2026

  • 7 хаха

    3 1 Отговор
    преди 1 час — Доналд Тръмп разполога 5000 морски пехотинци в Ормузкия проток, тъй като световните доставки на петрол са ограничени, а броят на жертвите в САЩ се увеличава.

    Коментиран от #12, #17

    23:26 13.03.2026

  • 8 Коста

    6 0 Отговор
    За 1 седмица около 1300 души жертви, Господ да ги прости, със стотици бомби! Представяйте си как лъжат украинците, че трепели по 1000 руснака на ден. С кво бе? Как бе? Къде са бе?

    Коментиран от #19

    23:36 13.03.2026

  • 9 АМИ АКО НЕ КРИЕМ ЕВРЕЙСКИТЕ

    9 0 Отговор
    И АМЕРИКАНСКИТЕ ЖЕРТВИ ТО ЧИСЛОТО ПРИ ТЯХ Е МИНИМУМ 2000 ЧОВЕКА.

    23:36 13.03.2026

  • 10 Циганин ли си, българино? 🤔

    1 5 Отговор
    А аз съм циганин и да съм набиялицето и да начюка ВСЕКИ българин в БГта 😀😃😀

    23:36 13.03.2026

  • 11 Копейка

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    А в началото на руската агресия колко бяха жертвите от ордата на Путлер.Помня само на аерогарата в Киев колко Груз замина само за часове и то уж елитни десантни части, а тука 13 от които 6 в авиокатастрофа.

    Коментиран от #16

    23:38 13.03.2026

  • 12 ТЕЗИ МОРСКИ ТЮЛЕНИ

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Са класически удавници.

    23:38 13.03.2026

  • 13 Антиватник

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Мен ме интересува само колко орки дават фира в Украйна!!!

    23:38 13.03.2026

  • 14 Тоналт Дръмб

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Галя":

    После се заемам с Пуси!

    23:38 13.03.2026

  • 15 Дъртата Рижа

    8 0 Отговор
    ние стреляме само по военни цели а уцелихме и убихме 170 деца
    а иранците стрелят само по мирни цели а на гражданското пристанище уцелиха и убиха 10 военни крави
    все пак сме най-технологично напреднали

    23:39 13.03.2026

  • 16 Цеко

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Копейка":

    Много руска смрадт измре,много нещо.

    23:39 13.03.2026

  • 17 Аятолах

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Еха, свежо месце за опушкване

    23:40 13.03.2026

  • 18 Коста

    6 0 Отговор
    Ами другите лъжи? 40000 били убити по време на протести в Техеран??? 40000 на живо някой виждал ли е? А 40000 трупове? Какви камари са това. И смрад. Къде са бе? В Иран е пълни с еврейски и американски шпиони. Една снимка бе видяхме бе. Нито пък на СНН.

    Коментиран от #21

    23:40 13.03.2026

  • 19 Неутрален

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    При Кобзон бе!

    23:41 13.03.2026

  • 20 Емо

    0 4 Отговор
    Оня коч аятолаха май са го изтумбили.

    23:45 13.03.2026

  • 21 Ако не си,

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Коста":

    обрежи се!

    23:48 13.03.2026

  • 22 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Галя":

    Галя муога ли да те погаля ? В Украйна е същото .. Ти , проля ли сълза , макар че зная че си Звездолет ?!

    23:48 13.03.2026

  • 23 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 0 Отговор
    А аз съм циганин и да съм набия лицето и да начюка ВСЕКИ българин в БГта 😀😃😀

    00:15 14.03.2026

