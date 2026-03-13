САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда в Западен Ирак ВИДЕО

Американските сили загубиха самолет-цистерна KC-135 при катастрофа в Западен Ирак, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Инцидентът е станал в приятелско въздушно пространство по време на операция „Епична ярост“ и спасителните усилия продължават. В инцидента са участвали два самолета. Единият се е разбил в Западен Ирак, а другият е кацнал безопасно. Това не се дължи на вражески огън или приятелски огън“, се посочва в изданието.

Журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс пише в Съединените щати, че по време на катастрофата на борда на KC-135 е имало шестима членове на екипажа.

Генералният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че самолетът е бил свален над Западен Ирак, като екипажът му е загинал, предаде държавната телевизия на Ислямската република.

Паровоенни шиитски групировки, действащи в Ирак, твърдят, че са извършили над 30 атаки срещу американски съоръжения и военни бази както в Ирак, така и на други места през последния ден, сочи изявление на Иракската ислямска съпротива, алианс от няколко радикални групировки.

„Епична ярост“ е американското наименование на операцията в Иран. От началото ѝ на 28 февруари Техеран предприема ответни удари срещу американски бази в Близкия изток.

Миналата седмица CENTCOM съобщи, че три американски изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени от приятелски огън над Кувейт. Пилотите са катапултирали и са оцелели.