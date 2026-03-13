САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда в Западен Ирак ВИДЕО

Американските сили загубиха самолет-цистерна KC-135 при катастрофа в Западен Ирак, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„Инцидентът е станал в приятелско въздушно пространство по време на операция „Епична ярост“ и спасителните усилия продължават. В инцидента са участвали два самолета. Единият се е разбил в Западен Ирак, а другият е кацнал безопасно. Това не се дължи на вражески огън или приятелски огън“, се посочва в изданието.
Журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс пише в Съединените щати, че по време на катастрофата на борда на KC-135 е имало шестима членове на екипажа.
Генералният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че самолетът е бил свален над Западен Ирак, като екипажът му е загинал, предаде държавната телевизия на Ислямската република.
Паровоенни шиитски групировки, действащи в Ирак, твърдят, че са извършили над 30 атаки срещу американски съоръжения и военни бази както в Ирак, така и на други места през последния ден, сочи изявление на Иракската ислямска съпротива, алианс от няколко радикални групировки.
„Епична ярост“ е американското наименование на операцията в Иран. От началото ѝ на 28 февруари Техеран предприема ответни удари срещу американски бази в Близкия изток.
Миналата седмица CENTCOM съобщи, че три американски изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени от приятелски огън над Кувейт. Пилотите са катапултирали и са оцелели.
Истината
Гръч
Ъъъъ
хехе
Пловдив
Град Козлодуй
Майор Мишев
Xеми 3начи Bазелин
До коментар #9 от "От опит знаеш,нали":Нещо си яко изприщена заради загубите на мaлоумните си госпоради, безмозъчна coроспиo 😂😂😂
Айде хаирлия да е
О, и още ще губят
Хмм
Ами
До коментар #22 от "Айде хаирлия да е":ние вдигнахме шум и самолетите са вече в Румъния, пък и през морето е по-удобно
Абе ако
Хмм
До коментар #27 от "Абе ако":това ни е последният подарък от борисов, премиерът каза, че ще поиска преместването им и ето, вече са в Румъния
Къде в Румъния са се преместили?
До коментар #29 от "Хмм":Сектата на лама Гяуро пак бълнувате предизборно.
Дя дя дя
До коментар #4 от "Опенхаймер":И после европа ще се чуди къде изчезна западна украина.
Това е
хамсал
Ха-ха-ха
Аллфа
Къде е самолетоносача линкълн ????
Епик Фюри
Дас Хаген
А50
чичо ще бере чемери
А има сведения и за кораб от състава на самолетоносача .
