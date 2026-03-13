Новини
САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда в Западен Ирак ВИДЕО

САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда в Западен Ирак ВИДЕО

13 Март, 2026 03:39, обновена 13 Март, 2026 05:55 3 950 44

Иран твърди, че е свалил самолета, а екипажът е мъртъв, Вашингтон говори за инцидент

САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда в Западен Ирак ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските сили загубиха самолет-цистерна KC-135 при катастрофа в Западен Ирак, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Инцидентът е станал в приятелско въздушно пространство по време на операция „Епична ярост“ и спасителните усилия продължават. В инцидента са участвали два самолета. Единият се е разбил в Западен Ирак, а другият е кацнал безопасно. Това не се дължи на вражески огън или приятелски огън“, се посочва в изданието.

Журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс пише в Съединените щати, че по време на катастрофата на борда на KC-135 е имало шестима членове на екипажа.

Генералният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че самолетът е бил свален над Западен Ирак, като екипажът му е загинал, предаде държавната телевизия на Ислямската република.

Паровоенни шиитски групировки, действащи в Ирак, твърдят, че са извършили над 30 атаки срещу американски съоръжения и военни бази както в Ирак, така и на други места през последния ден, сочи изявление на Иракската ислямска съпротива, алианс от няколко радикални групировки.

„Епична ярост“ е американското наименование на операцията в Иран. От началото ѝ на 28 февруари Техеран предприема ответни удари срещу американски бази в Близкия изток.

Миналата седмица CENTCOM съобщи, че три американски изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени от приятелски огън над Кувейт. Пилотите са катапултирали и са оцелели.


Ирак
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Истината

    99 33 Отговор
    На летище Васил Левски американските самолети вече са с един по-малко :). Който не вярва, нека да провери, че зареждащите самолети са същия модел като сваления. Честито :)

    Коментиран от #25

    03:51 13.03.2026

  • 3 Гръч

    94 35 Отговор
    Америка побеждава само във филмите

    03:54 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъъъъ

    11 38 Отговор
    И Господ каил не стана заради това, което направиха..... А е само началото. 😂

    04:11 13.03.2026

  • 6 хехе

    66 28 Отговор
    поредният епичен резил на краварите изпотрепаха се сами.

    04:15 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пловдив

    28 29 Отговор
    Топ Гън - американските пилоти са намбър Уан.

    04:31 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй

    52 21 Отговор
    Намериха ли най сетне на Нетаняху ушите ?

    04:34 13.03.2026

  • 14 Майор Мишев

    52 18 Отговор
    Преди ден на израелско летище на земята бяха помляни 2бр самолети цистерни от иранска ракета с касетна глава ,ако не са същите значи броят им става 4 .

    04:38 13.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Xеми 3начи Bазелин

    45 21 Отговор

    До коментар #9 от "От опит знаеш,нали":

    Нещо си яко изприщена заради загубите на мaлоумните си госпоради, безмозъчна coроспиo 😂😂😂

    04:51 13.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Айде хаирлия да е

    50 5 Отговор
    Да повлече крак и останалите им самолети да изпопадат и ремонта на летището в София най-накрая да приключи

    Коментиран от #26

    05:41 13.03.2026

  • 23 О, и още ще губят

    51 4 Отговор
    Почти цял свят вече ги намрази. Махалото ще се върне и при тях.

    05:49 13.03.2026

  • 24 Хмм

    36 3 Отговор
    от тези, дето са на нашето летище?

    05:52 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    9 19 Отговор

    До коментар #22 от "Айде хаирлия да е":

    ние вдигнахме шум и самолетите са вече в Румъния, пък и през морето е по-удобно

    05:54 13.03.2026

  • 27 Абе ако

    44 2 Отговор
    Падат на хиляди км от нас, кво ми пука? Тъпото е, че никой не ни е питал. Идват си и си кацат. А уж "нашите" и уж "елити" никой не ги отчита за червиви сливи изобщо.

    Коментиран от #29

    05:54 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    6 22 Отговор

    До коментар #27 от "Абе ако":

    това ни е последният подарък от борисов, премиерът каза, че ще поиска преместването им и ето, вече са в Румъния

    Коментиран от #30

    05:57 13.03.2026

  • 30 Къде в Румъния са се преместили?

    28 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хмм":

    Сектата на лама Гяуро пак бълнувате предизборно.

    06:02 13.03.2026

  • 31 Дя дя дя

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Опенхаймер":

    И после европа ще се чуди къде изчезна западна украина.

    06:12 13.03.2026

  • 32 Това е

    22 1 Отговор
    хубава новина. Така да е всеки ден.

    06:12 13.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хамсал

    15 0 Отговор
    Чукнали са се двете въздушни цистерни, като великденски яйца, едната се счупила повече!

    06:25 13.03.2026

  • 36 Ха-ха-ха

    11 0 Отговор
    Иракчани са го думнали и край.

    06:41 13.03.2026

  • 37 Аллфа

    10 1 Отговор
    Свален е от ракеета

    06:44 13.03.2026

  • 38 Къде е самолетоносача линкълн ????

    11 1 Отговор
    Изчезна като призрак .......що тъй ?????

    06:48 13.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Епик Фюри

    3 1 Отговор
    Епик Фейл

    06:53 13.03.2026

  • 41 Дас Хаген

    10 0 Отговор
    Кораба се самозапали на самолета с горивото му свърши горивото! Те са не удара ями! Великата армия утече за две седмици!

    06:54 13.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А50

    6 1 Отговор
    Вчера и днес 2 самолета цистерни, един ф18, Линкълн е ударен и се прибира в Сащ

    07:04 13.03.2026

  • 44 чичо ще бере чемери

    3 1 Отговор
    Вчера удариха новия самолетоносач , преди това стария . Няколко изтребителя заминаха . Сега пък самолет цистерна .
    А има сведения и за кораб от състава на самолетоносача .

    07:07 13.03.2026

