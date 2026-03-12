Срив по трасето! Русия загуби спътника, който осигуряваше излъчването в завзетите украински територии

Русия загуби спътника "Експрес-АТ1“, който осигуряваше излъчването на ресурси завзетите територии на Украйна. Космическият апарат е излязъл от строя на 4 март по неизвестни причини и не подлежи на възстановяване, съобщава ASTRA, цитирана от Фокус.
Както заявяват в държавната компания-собственик на спътника "Космически зв'язок“, опитите да се възстанови работата му не са дали резултат и "сега спътникът може да се счита за изгубен“.
Нов спътник "Експрес-АТ3“ ще се появи в орбита не по-рано от 2030 г. Внезапното изключване на "Експрес-АТ1“ прекъсна излъчването на големи телевизионни канали, в частност операторите "НТВ-Плюс“, "Триколор“ и "Русский мир“.
"Триколор“ успя да намери временно решение – да започне излъчване от чуждестранния спътник ABS-2A (компания със седалище в ОАЕ) и да помоли абонатите да пренастроят антените си. "Русский мир“ не може да си позволи да излъчва от чуждестранни спътници поради санкции. Операторът е създаден през 2022 г. за излъчване в завзетите територии на Украйна.
12 Март, 2026 18:56 2 960 138
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #34, #60
18:59 12.03.2026
2 Голема мъка
Коментиран от #32
18:59 12.03.2026
3 Стара новина
Пак си на бЕло.
Коментиран от #13
19:00 12.03.2026
4 Баце ЕООД
Коментиран от #21
19:00 12.03.2026
5 ТОВА Е ГОЛЯМА ПОБЕДА
Коментиран от #30
19:00 12.03.2026
6 Ма на тях
19:01 12.03.2026
7 А бе защо
Коментиран от #42, #55, #62, #112, #126
19:01 12.03.2026
8 Тц,тц,тц 😂😂😂
19:01 12.03.2026
9 Баце ЕООД
19:01 12.03.2026
10 Няма проблеми
19:01 12.03.2026
11 Да пуснат
Коментиран от #17
19:02 12.03.2026
12 Ха ХаХа
ФЕЙК
19:02 12.03.2026
13 Няма нови
До коментар #3 от "Стара новина":След 10 години може и да качат :)))
19:02 12.03.2026
14 ???!????
19:02 12.03.2026
15 Нормално
19:02 12.03.2026
16 да питам
19:03 12.03.2026
17 Ъхъ ъхъ
До коментар #11 от "Да пуснат":Изплюй полюциите на Путин
Коментиран от #66
19:03 12.03.2026
18 А МОЧАТА?
19:03 12.03.2026
19 Ударили са го.
19:03 12.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 То Русия изгуби легитимация.
До коментар #4 от "Баце ЕООД":ти за сайта се притесняваш :)))
19:04 12.03.2026
22 Ахаха
19:04 12.03.2026
23 Курти
Коментиран от #31
19:04 12.03.2026
24 Кухоглава копейка
19:05 12.03.2026
25 да питам
19:05 12.03.2026
26 Многоходовото
Коментиран от #45
19:06 12.03.2026
27 Владо
19:06 12.03.2026
28 Тервел
19:06 12.03.2026
29 Просто човек
19:07 12.03.2026
30 Не, това
До коментар #5 от "ТОВА Е ГОЛЯМА ПОБЕДА":е за да се посмеем на руската некадърност и изостаналост :)
Коментиран от #38
19:07 12.03.2026
31 Атина Палада
До коментар #23 от "Курти":Вият на копейките се чува чак в Гърция.Калимера.
19:07 12.03.2026
32 Кое е резил?
До коментар #2 от "Голема мъка":Опълченците на Шипка са били поданници на Османската империя. Който ни освободи, той ще ни пороби. Сещай се..
19:08 12.03.2026
33 Вагнер възкръснаха ли
Командващият частите за противовъздушна отбрана генерал Леонов изненадващо
е бил повишен в изтребител
към безаналоговите Военно Космически Сили на российская пидирация и е паднал от прозорец в Москва.
19:08 12.03.2026
34 Не ги мисли
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Те и други спътници ще падат, не е дошло времето..
19:09 12.03.2026
35 Омазана ватенка
19:10 12.03.2026
36 Руското ПВО е Тотал щета
😂
Коментиран от #51
19:10 12.03.2026
37 ЗЕЛЕНСКИ ЛИЧНО Е ПИЛОТИРАЛ ЧИНИЯТА
Коментиран от #41
19:10 12.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чирпан
А то ВСУ им скъсаха шортите без Старлинк .
Копей има по малко мозък от една медуза
Коментиран от #95
19:12 12.03.2026
40 българина
19:12 12.03.2026
41 а ма муля ти
До коментар #37 от "ЗЕЛЕНСКИ ЛИЧНО Е ПИЛОТИРАЛ ЧИНИЯТА":му е държала румпела?
Коментиран от #54
19:13 12.03.2026
42 ти пък нищо не каза
До коментар #7 от "А бе защо":хората се смеят, ти за какво си мислиш 😁😁😁
19:13 12.03.2026
43 РФ е един смърдящ КЕН eф !
19:13 12.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гост
До коментар #26 от "Многоходовото":Хайде още един "брояч" на руски жертви!
Да ти напомня и на теб, че при всяка размяна на убити резултата е 1000:30, пък ти си "брой", като гледаш тавана!
Коментиран от #48, #61, #89, #96
19:14 12.03.2026
46 Русофил
19:15 12.03.2026
47 Карго 200
След това дронът завърши работата.
Очевидно е, че е работил в екип.
разузнаване: 82-ра авиобанд, 3-та авиобанд
📌50.300976, 36.951602
19:15 12.03.2026
48 Руската пропаганда
До коментар #45 от "Гост":Има за цел глупака.
Коментиран от #58
19:16 12.03.2026
49 Без майтап
19:17 12.03.2026
50 Исторически Русия
19:17 12.03.2026
51 Цигра магра тактика
До коментар #36 от "Руското ПВО е Тотал щета":8 ракети са ударили завода . Напълно е избомбен.
Колко самолета са ги пуснали това не знам.
И тоя завод е доста важен и шефът на ПВО то отиде да мие прозорци и претърпя трудова злополука .
19:18 12.03.2026
52 В Русия бият тревога, положението
Коментиран от #64
19:18 12.03.2026
53 Хаха
19:18 12.03.2026
54 А ТИ СИ ГО ПУСНАЛ
До коментар #41 от "а ма муля ти":Да паркира в задния ти двор. И ти е било благо.
Коментиран от #92
19:18 12.03.2026
55 Ауууууу
До коментар #7 от "А бе защо":Колко плюса си сложи с ИП сменячката 😂😂
19:18 12.03.2026
56 Заради украинските удари
😂
19:19 12.03.2026
57 Ремонтчик
19:19 12.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Цар борис
Коментиран от #67
19:20 12.03.2026
60 Днес
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Кой ти гледа телевизия?
Скоро ще си имат собствен старлинк.
Коментиран от #109
19:20 12.03.2026
61 Хазаяин
До коментар #45 от "Гост":И с кой воюват тогава руснаците, щом избиха украинците? Да не е тая новина като оная за 200 НАТОвски генерала заловени в Мариупол? 4 години чакаме да ги покажете.
Коментиран от #72
19:20 12.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Карго 200
Командващият руската противовъздушна отбрана генерал А. П. Леонов обърка прозореца с вратата и никога не се върна.👀😲
19:20 12.03.2026
64 Чакай сега
До коментар #52 от "В Русия бият тревога, положението":Нали дълговете бяха само на американците? Русия нямаше никакви дългове?
19:21 12.03.2026
65 Рублевка
19:21 12.03.2026
66 Кремълкото жуже
До коментар #17 от "Ъхъ ъхъ":е безполово. Такова му е и СВО. Затова го гали нежно на украинците.
19:22 12.03.2026
67 1945
До коментар #59 от "Цар борис":руснаците твърдят че не България им дала кирилицата а македония сбърканяци
Коментиран от #71, #73
19:23 12.03.2026
68 Зулус
Сега руснаците въоръжени с Искандери и Орешници са напът да загубят от украинците въоръжени с дронове от Али Експрес.
Папуаска работа!
19:24 12.03.2026
69 Рублевка
Дмитри купи имението на Уил Смит в Палм Бийч, за да го събори и да построи по-добро.
19:24 12.03.2026
70 Стадо
Коментиран от #75
19:24 12.03.2026
71 Историк
До коментар #67 от "1945":България не е давала нищо на руснаците. Те са го откраднали от Украинците. Тогава из Москва е имало само блата.
19:24 12.03.2026
72 Гост
До коментар #61 от "Хазаяин":Размените са реални, а не виртуални по плейстейшън или Холивуд! Резултатите всеки път са 1000:30 и никой не го отрича, дори бандерюгите!
И с кой воюват руснаците!? Ами докато има какво са събират по спирки, улици, къщи, молове и т.н. ТКЦ....
Ако не вЕрваш, гледай хилядите клипове в ютюб!
Коментиран от #77, #88
19:25 12.03.2026
73 НЕДОУЧИЛ ТЪПЧО
До коментар #67 от "1945":И дедо ти нациста така е мислил, ама не знаеш къде е закопан.
19:25 12.03.2026
74 Гошо
19:25 12.03.2026
75 Ахура Мазда
До коментар #70 от "Стадо":Аз току що гледах, как американците унищожиха руски транспортни самолети в Иран. Чудя се, какво е станало с екипажите.
Коментиран от #79, #98
19:26 12.03.2026
76 Рублевка
19:26 12.03.2026
77 гру гайтанджиева
До коментар #72 от "Гост":Руски фейкове колега.
19:27 12.03.2026
78 Рублевка
19:27 12.03.2026
79 Ганчев
До коментар #75 от "Ахура Мазда":Нищо.
19:28 12.03.2026
80 Владимир Путин, президент
19:28 12.03.2026
81 Рублевка
19:29 12.03.2026
82 Ехааааааа
19:29 12.03.2026
83 Кyнки във гъзyнки
Коментиран от #91, #93
19:29 12.03.2026
84 Ами
"Експрес-АТ1" излъчва в Ku банд, в същите честоти излъчва и "Starlink".
Да Ви казвам ли кой го заглуши и защо. Или сами ще се сетите :)
Давам жокер. Свързано е с Иран.
19:29 12.03.2026
85 Рублевка
Коментиран от #117
19:30 12.03.2026
86 Ми то.....
19:30 12.03.2026
87 Рублевка
19:31 12.03.2026
88 Смех с копейки
До коментар #72 от "Гост":Тук една копейка разправяше, че видял пленени американски войници от иранците.Илюстрацията се оказа генерирана от ИИ.😁
19:32 12.03.2026
89 Историк
До коментар #45 от "Гост":Не се изненадвайте. Русия е на 1 място в света по даване на собствени жертви. Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, после някой се чуди защо руските жертви били брутални.
19:32 12.03.2026
90 Рублевка
Коментиран от #132
19:33 12.03.2026
91 Механик
До коментар #83 от "Кyнки във гъзyнки":Абе руснака не може да произведе два еднакви пирона.
19:33 12.03.2026
92 мамунке палафа
До коментар #54 от "А ТИ СИ ГО ПУСНАЛ":пак си се гледал в огледалото
19:34 12.03.2026
93 Рублевка
До коментар #83 от "Кyнки във гъзyнки":Пробий и ти дупка в земята и стани богат като Абрамович.
19:35 12.03.2026
94 Става въпрос за брой убити руснаци
До коментар #58 от "Гост":в най-горния коментар, а не за размяна на пленени или тела. Тези неща нямат нищо общо, от там идва объркването.
19:36 12.03.2026
95 АманДа
До коментар #39 от "Чирпан":Пре-рожденец, ах недей..
19:37 12.03.2026
96 Гост 2.72
До коментар #45 от "Гост":Русофила не е от мислещите, но трябва да може да разбере, че убитите и от двете воюващи страни са на бойното поле. Която армия настъпва, завзема бойното поле с всички убитите на него. Все още настъпващата армия е руската и всички трупове остават в нейната зона. Затова в Украйна няма трупове за размяна. По съотношението на разменените тела не може да съдиш за съотношението на жертвите.
Жертвите най-лесно може да се оценят по броя на попълненията в армията. За Русия са около 30к месечно, а воюващите на фронта запазват броя си.
Путлер започна СВО, защото било неприемливо да умрат за 8 г 14 хиляди в Донбас. Сега с по 30 хиляди месечно сигурно е по-приемливо? Радост голяма за русофила! На колко убити руснаци месечно ще ви дойде акъла за да спре войната?
19:39 12.03.2026
97 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:39 12.03.2026
98 Между другото
До коментар #75 от "Ахура Мазда":руското ПВО се представя много, много зле в Иран. Всичко е унищожено. Буквално иранското въздушно пространство е превзето почти изцяло от американците.
19:39 12.03.2026
99 Цецко
19:40 12.03.2026
100 Медведев предрича зомби апокалипсис
😂
19:42 12.03.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ЗЕЛЕНОТО Е ИЗВЪНЗЕМЕН
Коментиран от #107
19:49 12.03.2026
103 Хмхмхмхмх
Коментиран от #105
19:51 12.03.2026
104 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:51 12.03.2026
105 ОЧАКВАЙ
До коментар #103 от "Хмхмхмхмх":Стой си и си чакай.
19:52 12.03.2026
106 фицо
19:52 12.03.2026
107 Какво общо има Зеленски
До коментар #102 от "ЗЕЛЕНОТО Е ИЗВЪНЗЕМЕН":с тази случка, описана в статията. Нищо. Русофилите се ошашавиха още повече, след събитията в Иран :)
19:54 12.03.2026
108 А где
Коментиран от #113
19:54 12.03.2026
109 Цирк Московский
До коментар #60 от "Днес":Нали Ама това след като стъпят на Венера или ...
Гледам днес пак за Венера хортуват . Ама то почитателите им нали са амеби ,откъде да помнят ,че Хаяско за 2015 година беше обещал стъпване на Венера . А между впрочем космическата им програма напълно СПРЕ ,да не кажа назад се връща
19:54 12.03.2026
110 Инспектор Дюдю
19:55 12.03.2026
111 Да, да
19:55 12.03.2026
112 Хмхмхмхмх
До коментар #7 от "А бе защо":Не я мислим русия, а пияндето медведев, който заплаши всички ЕС държави, влчително и Р.България. с руски 1во ядрен удар и ядрена заима , защото сме помагали на ЖЕРТВАТА УКРАЙНА ДА СЕ ОТБРАНЯВА ОТ АГРЕСОРА РУСИЯ. А ти защо се правиш на българин, след като не си, а. Защо пишеш в бг сайт, след каъто жа теб е по-важна съдбата на русия, а не на България и след като ОПРАВДАВАШ русия,когато обяви България за свой враг... Свободата на словото е за ЕС гражданите в ЕС, а не за руските граждани, които провеждат руската антиЕС и антибг пропаганда в бг сайт и на ЕС територия... След като руснаците са ти по-мили от българите, що не драскотиш в руски сайт, ами си налазил български сайт- С КАКВА ЦЕЛ....
19:56 12.03.2026
113 Щирлиц
До коментар #108 от "А где":Ти кажи шугавия Кузя къде е ,американските не ги мисли
Коментиран от #122
19:56 12.03.2026
114 Супер
20:03 12.03.2026
115 венсеремос
Коментиран от #125
20:03 12.03.2026
116 Олга
20:05 12.03.2026
117 Денис
До коментар #85 от "Рублевка":Аве Рубльовка ,какво се хвалиш с тоя Риболовлев ?
Ти разбираш ли що за гумен ц@рвул си . Родил си се роб и роб ще умреш .
" Аз мое съм ц@рвул ама я виж господаря колко е богат "
Коментиран от #120, #124
20:05 12.03.2026
118 3еля Ностра
20:05 12.03.2026
119 Карго 200
20:05 12.03.2026
120 604
До коментар #117 от "Денис":поне си призна че тъ мъндръсъ господаря за едната доза...
20:06 12.03.2026
121 Пръч с ентельект
Коментиран от #129
20:09 12.03.2026
122 604
До коментар #113 от "Щирлиц":те поне сами си го потопиха, а краварите им ги бутнаха някви с шалове на главите и на камили, смях....
20:09 12.03.2026
123 Русийката
20:15 12.03.2026
124 хихи
До коментар #117 от "Денис":става ми жал за тоя човечец Рубльовката, опитва се нещо да прави, ама не му се получават нещата 😂😂😂
20:16 12.03.2026
125 Да, да
До коментар #115 от "венсеремос":Тоя сайт е за забавление, не за информация. В територията няма информация от истински източник. Всичко е пунта мара.
20:17 12.03.2026
126 Може би
До коментар #7 от "А бе защо":живеят по добре от теб,ако си обитател на централна гара! И пак не е сигурно ,че си по зле от тях !
20:17 12.03.2026
127 Опа
20:18 12.03.2026
128 бай Даньо
20:18 12.03.2026
129 Евреите т,пи ли са
До коментар #121 от "Пръч с ентельект":Вторите след евреите, .иганите ли са, нямат основно образование.
20:21 12.03.2026
130 Zахарова
20:30 12.03.2026
131 Фикрет
Съоръжението произвежда микрочипове, полупроводници и електронни компоненти, използвани във военните системи, включително системи за противовъздушна отбрана, оборудване за насочване на крилати ракети, радари и др.
20:30 12.03.2026
132 Иван
До коментар #90 от "Рублевка":Спри се да се излагаш.
20:30 12.03.2026
133 Удриии Удрии
Руският Пияндурник разбира само от Мариз.
20:31 12.03.2026
134 2030 година
Ще продължи да 2030 година .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Няма Край Руската Простотия.
20:36 12.03.2026
135 Дядо от село
20:37 12.03.2026
136 Роко
Коментиран от #137, #138
20:38 12.03.2026
137 Демек
До коментар #136 от "Роко":никога в Росия няма да има спокойствие. Защото никога няма да се унищожи свърталището.
20:39 12.03.2026
138 Звезда
До коментар #136 от "Роко":Змийското свърталище му еикат украйна
20:40 12.03.2026