Срив по трасето! Русия загуби спътника, който осигуряваше излъчването в завзетите украински територии
  Тема: Украйна

Срив по трасето! Русия загуби спътника, който осигуряваше излъчването в завзетите украински територии

12 Март, 2026 18:56 2 960 138

  • украйна-
  • русия-
  • донецка народна република-
  • донбас-
  • крим-
  • старлинк

"Русский мир“ не може да си позволи да излъчва от чуждестранни спътници поради санкции

Срив по трасето! Русия загуби спътника, който осигуряваше излъчването в завзетите украински територии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия загуби спътника "Експрес-АТ1“, който осигуряваше излъчването на ресурси завзетите територии на Украйна. Космическият апарат е излязъл от строя на 4 март по неизвестни причини и не подлежи на възстановяване, съобщава ASTRA, цитирана от Фокус.

Както заявяват в държавната компания-собственик на спътника "Космически зв'язок“, опитите да се възстанови работата му не са дали резултат и "сега спътникът може да се счита за изгубен“.

Нов спътник "Експрес-АТ3“ ще се появи в орбита не по-рано от 2030 г. Внезапното изключване на "Експрес-АТ1“ прекъсна излъчването на големи телевизионни канали, в частност операторите "НТВ-Плюс“, "Триколор“ и "Русский мир“.

"Триколор“ успя да намери временно решение – да започне излъчване от чуждестранния спътник ABS-2A (компания със седалище в ОАЕ) и да помоли абонатите да пренастроят антените си. "Русский мир“ не може да си позволи да излъчва от чуждестранни спътници поради санкции. Операторът е създаден през 2022 г. за излъчване в завзетите територии на Украйна.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 53 гласа.
  • 1 Град Козлодуй

    21 23 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #34, #60

    18:59 12.03.2026

  • 2 Голема мъка

    48 31 Отговор
    Да се спира СВО-то, че резил голем стана за втарая.

    Коментиран от #32

    18:59 12.03.2026

  • 3 Стара новина

    30 22 Отговор
    Нали издигнаха нов, бре Този
    Пак си на бЕло.

    Коментиран от #13

    19:00 12.03.2026

  • 4 Баце ЕООД

    36 28 Отговор
    Абе вие вярвате ли си... Да си цитирате собствената агенция която цитира някво друго сирене.. Тоя сайт загуби всяква легитимация.. Повече загуби тъпите от американците от Виетнам насам

    Коментиран от #21

    19:00 12.03.2026

  • 5 ТОВА Е ГОЛЯМА ПОБЕДА

    27 17 Отговор
    На Зеленски, нали???

    Коментиран от #30

    19:00 12.03.2026

  • 6 Ма на тях

    39 27 Отговор
    всичко им е срив

    19:01 12.03.2026

  • 7 А бе защо

    52 38 Отговор
    все на чужди гробища плачете?! Русия не я мислете,тя води война срещу 50държави,а руснаците живеят по добре от нас!

    Коментиран от #42, #55, #62, #112, #126

    19:01 12.03.2026

  • 8 Тц,тц,тц 😂😂😂

    30 22 Отговор
    ИзбегАл е от Руссий мир🤣

    19:01 12.03.2026

  • 9 Баце ЕООД

    23 9 Отговор
    А тия дето сте наели са коментират... Леле, какво, невероятно, изключително високо ниво.. Като ги четеш и ти се вие свят колко са ниско

    19:01 12.03.2026

  • 10 Няма проблеми

    32 26 Отговор
    В Русия така или иначе интернета спира, ще спре и телевизията. Руснаците ще гледат 2 държавни канала, като в Северна Корея 1:1 :)))

    19:01 12.03.2026

  • 11 Да пуснат

    25 24 Отговор
    жужето от Кремъл да фърка над позициите и да снася информация. Да свърши нещо.

    Коментиран от #17

    19:02 12.03.2026

  • 12 Ха ХаХа

    20 19 Отговор
    Хахахаха
    ФЕЙК

    19:02 12.03.2026

  • 13 Няма нови

    22 16 Отговор

    До коментар #3 от "Стара новина":

    След 10 години може и да качат :)))

    19:02 12.03.2026

  • 14 ???!????

    21 16 Отговор
    И къде е лошата новина?

    19:02 12.03.2026

  • 15 Нормално

    24 13 Отговор
    Има ли изненадани?

    19:02 12.03.2026

  • 16 да питам

    22 19 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    19:03 12.03.2026

  • 17 Ъхъ ъхъ

    16 12 Отговор

    До коментар #11 от "Да пуснат":

    Изплюй полюциите на Путин

    Коментиран от #66

    19:03 12.03.2026

  • 18 А МОЧАТА?

    18 17 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    19:03 12.03.2026

  • 19 Ударили са го.

    12 22 Отговор
    Англичаните и САЩ са го ударили. Удряй вова Лондон с лешниците веднага.

    19:03 12.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 То Русия изгуби легитимация.

    21 15 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    ти за сайта се притесняваш :)))

    19:04 12.03.2026

  • 22 Ахаха

    9 14 Отговор
    ПП като влязат в във властта и коментарите веднага падат 2 категории надолу.. Все намират евтини глупаци

    19:04 12.03.2026

  • 23 Курти

    24 17 Отговор
    Пета година вече бг копейките вият като сирени в Техеран

    Коментиран от #31

    19:04 12.03.2026

  • 24 Кухоглава копейка

    22 12 Отговор
    Ще се мриееее.

    19:05 12.03.2026

  • 25 да питам

    22 16 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    19:05 12.03.2026

  • 26 Многоходовото

    21 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #45

    19:06 12.03.2026

  • 27 Владо

    15 10 Отговор
    Сбърканяци.

    19:06 12.03.2026

  • 28 Тервел

    21 15 Отговор
    Чак спътника им избяга от Русия. На никой не му се седи в руския резерват.

    19:06 12.03.2026

  • 29 Просто човек

    20 12 Отговор
    Все такива хубави да пишете…

    19:07 12.03.2026

  • 30 Не, това

    18 12 Отговор

    До коментар #5 от "ТОВА Е ГОЛЯМА ПОБЕДА":

    е за да се посмеем на руската некадърност и изостаналост :)

    Коментиран от #38

    19:07 12.03.2026

  • 31 Атина Палада

    19 14 Отговор

    До коментар #23 от "Курти":

    Вият на копейките се чува чак в Гърция.Калимера.

    19:07 12.03.2026

  • 32 Кое е резил?

    11 21 Отговор

    До коментар #2 от "Голема мъка":

    Опълченците на Шипка са били поданници на Османската империя. Който ни освободи, той ще ни пороби. Сещай се..

    19:08 12.03.2026

  • 33 Вагнер възкръснаха ли

    20 14 Отговор
    Предвид безналаговото представяне на руската противовъздушна и противоракетна отбрана
    Командващият частите за противовъздушна отбрана генерал Леонов изненадващо
    е бил повишен в изтребител
    към безаналоговите Военно Космически Сили на российская пидирация и е паднал от прозорец в Москва.

    19:08 12.03.2026

  • 34 Не ги мисли

    12 13 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Те и други спътници ще падат, не е дошло времето..

    19:09 12.03.2026

  • 35 Омазана ватенка

    16 11 Отговор
    Захарова ще се оплаче в ООН.

    19:10 12.03.2026

  • 36 Руското ПВО е Тотал щета

    16 16 Отговор
    Руски Z-блогъри в ступор заради взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.

    😂

    Коментиран от #51

    19:10 12.03.2026

  • 37 ЗЕЛЕНСКИ ЛИЧНО Е ПИЛОТИРАЛ ЧИНИЯТА

    14 13 Отговор
    С която е свален лошия руски спътник. Нали???

    Коментиран от #41

    19:10 12.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чирпан

    17 12 Отговор
    Нищо де ,тук един копей закърмен със съветски филми за ВСВ каза : " За какво ни е тоя Старлинк"
    А то ВСУ им скъсаха шортите без Старлинк .
    Копей има по малко мозък от една медуза

    Коментиран от #95

    19:12 12.03.2026

  • 40 българина

    4 15 Отговор
    причините са ясни, следва излизане на американски спътник

    19:12 12.03.2026

  • 41 а ма муля ти

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "ЗЕЛЕНСКИ ЛИЧНО Е ПИЛОТИРАЛ ЧИНИЯТА":

    му е държала румпела?

    Коментиран от #54

    19:13 12.03.2026

  • 42 ти пък нищо не каза

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "А бе защо":

    хората се смеят, ти за какво си мислиш 😁😁😁

    19:13 12.03.2026

  • 43 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    19 11 Отговор
    То само спътника да им беше проблем на татаро-монголите ..

    19:13 12.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гост

    6 16 Отговор

    До коментар #26 от "Многоходовото":

    Хайде още един "брояч" на руски жертви!
    Да ти напомня и на теб, че при всяка размяна на убити резултата е 1000:30, пък ти си "брой", като гледаш тавана!

    Коментиран от #48, #61, #89, #96

    19:14 12.03.2026

  • 46 Русофил

    16 7 Отговор
    Урсулата е виновна.

    19:15 12.03.2026

  • 47 Карго 200

    15 10 Отговор
    Във Вовчанск руски войник се опита да свали дрон с FPV. Вместо това той застреля собствения си другар.
    След това дронът завърши работата.
    Очевидно е, че е работил в екип.
    разузнаване: 82-ра авиобанд, 3-та авиобанд
    📌50.300976, 36.951602

    19:15 12.03.2026

  • 48 Руската пропаганда

    17 9 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #58

    19:16 12.03.2026

  • 49 Без майтап

    14 7 Отговор
    Преди да изтрелят спътника, Медведев изпил шампанското което трябвало даде началният старт.

    19:17 12.03.2026

  • 50 Исторически Русия

    11 10 Отговор
    е доставяла на Арабите и Запада - мед, медовина, кожи и роби. Това ще прави и за вбъдеще.

    19:17 12.03.2026

  • 51 Цигра магра тактика

    15 7 Отговор

    До коментар #36 от "Руското ПВО е Тотал щета":

    8 ракети са ударили завода . Напълно е избомбен.
    Колко самолета са ги пуснали това не знам.
    И тоя завод е доста важен и шефът на ПВО то отиде да мие прозорци и претърпя трудова злополука .

    19:18 12.03.2026

  • 52 В Русия бият тревога, положението

    16 9 Отговор
    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #64

    19:18 12.03.2026

  • 53 Хаха

    12 6 Отговор
    Това да им е проблема на ватите.

    19:18 12.03.2026

  • 54 А ТИ СИ ГО ПУСНАЛ

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "а ма муля ти":

    Да паркира в задния ти двор. И ти е било благо.

    Коментиран от #92

    19:18 12.03.2026

  • 55 Ауууууу

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "А бе защо":

    Колко плюса си сложи с ИП сменячката 😂😂

    19:18 12.03.2026

  • 56 Заради украинските удари

    14 9 Отговор
    и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
    😂

    19:19 12.03.2026

  • 57 Ремонтчик

    10 7 Отговор
    Да го ударят с чук като по филмите и ще тръгне.

    19:19 12.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Цар борис

    14 6 Отговор
    Добре, че им дадохме кирилицата поне да могат да четат и да пишат.

    Коментиран от #67

    19:20 12.03.2026

  • 60 Днес

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Кой ти гледа телевизия?
    Скоро ще си имат собствен старлинк.

    Коментиран от #109

    19:20 12.03.2026

  • 61 Хазаяин

    12 7 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    И с кой воюват тогава руснаците, щом избиха украинците? Да не е тая новина като оная за 200 НАТОвски генерала заловени в Мариупол? 4 години чакаме да ги покажете.

    Коментиран от #72

    19:20 12.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Карго 200

    14 5 Отговор
    Наричаше се: „Щитът над Москва“, „Кремълският купол“, „Снарядът на Страшния съд“ и така нататък...

    Командващият руската противовъздушна отбрана генерал А. П. Леонов обърка прозореца с вратата и никога не се върна.👀😲

    19:20 12.03.2026

  • 64 Чакай сега

    11 3 Отговор

    До коментар #52 от "В Русия бият тревога, положението":

    Нали дълговете бяха само на американците? Русия нямаше никакви дългове?

    19:21 12.03.2026

  • 65 Рублевка

    2 7 Отговор
    Дмитри Риболовлев. Успешен руски бизнесмен. Мултимилиардер. Русия е богата страна, за разлика от Украйна, която е бедна и изостанала страна, населена с наци маниаци.

    19:21 12.03.2026

  • 66 Кремълкото жуже

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ ъхъ":

    е безполово. Такова му е и СВО. Затова го гали нежно на украинците.

    19:22 12.03.2026

  • 67 1945

    13 7 Отговор

    До коментар #59 от "Цар борис":

    руснаците твърдят че не България им дала кирилицата а македония сбърканяци

    Коментиран от #71, #73

    19:23 12.03.2026

  • 68 Зулус

    14 7 Отговор
    Едно време великите англичани с пушки и оръдия загубиха войната със зулусите въоръжени с копия и кожени щитове.
    Сега руснаците въоръжени с Искандери и Орешници са напът да загубят от украинците въоръжени с дронове от Али Експрес.


    Папуаска работа!

    19:24 12.03.2026

  • 69 Рублевка

    1 6 Отговор
    Дмитри Риболовлев. Успешен руски бизнесмен. Мултимилиардер. Русия е богата страна, за разлика от Украйна, която е бедна и изостанала страна, населена с наци маниаци.
    Дмитри купи имението на Уил Смит в Палм Бийч, за да го събори и да построи по-добро.

    19:24 12.03.2026

  • 70 Стадо

    10 12 Отговор
    Пожар избухна на американския самолетоносач USS Gerald Ford – Двама ранени – „Вината е на пералните“!

    Коментиран от #75

    19:24 12.03.2026

  • 71 Историк

    14 4 Отговор

    До коментар #67 от "1945":

    България не е давала нищо на руснаците. Те са го откраднали от Украинците. Тогава из Москва е имало само блата.

    19:24 12.03.2026

  • 72 Гост

    4 10 Отговор

    До коментар #61 от "Хазаяин":

    Размените са реални, а не виртуални по плейстейшън или Холивуд! Резултатите всеки път са 1000:30 и никой не го отрича, дори бандерюгите!
    И с кой воюват руснаците!? Ами докато има какво са събират по спирки, улици, къщи, молове и т.н. ТКЦ....
    Ако не вЕрваш, гледай хилядите клипове в ютюб!

    Коментиран от #77, #88

    19:25 12.03.2026

  • 73 НЕДОУЧИЛ ТЪПЧО

    6 7 Отговор

    До коментар #67 от "1945":

    И дедо ти нациста така е мислил, ама не знаеш къде е закопан.

    19:25 12.03.2026

  • 74 Гошо

    2 7 Отговор
    Е малко трудно тоя спътник ще да е излъчвал за Украина Работел е на 56 г източа дължина ,това е Сибир

    19:25 12.03.2026

  • 75 Ахура Мазда

    10 7 Отговор

    До коментар #70 от "Стадо":

    Аз току що гледах, как американците унищожиха руски транспортни самолети в Иран. Чудя се, какво е станало с екипажите.

    Коментиран от #79, #98

    19:26 12.03.2026

  • 76 Рублевка

    1 4 Отговор
    Дмитри купи двореца на крал Леополд на Френската Ривиера.

    19:26 12.03.2026

  • 77 гру гайтанджиева

    11 3 Отговор

    До коментар #72 от "Гост":

    Руски фейкове колега.

    19:27 12.03.2026

  • 78 Рублевка

    1 4 Отговор
    Дмитри си почива в имението си в Монако, където купи футболния отбор.

    19:27 12.03.2026

  • 79 Ганчев

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Ахура Мазда":

    Нищо.

    19:28 12.03.2026

  • 80 Владимир Путин, президент

    17 4 Отговор
    Седя си в бункера, пия Финландска водка и се срамувам !!! Срамувам се от Русия, руснаците и нелепата ми участ да съм президент на това недобито, бездарно овчо стадо 😁

    19:28 12.03.2026

  • 81 Рублевка

    2 4 Отговор
    Апартамента на Дмитри в Манхатън ($88 млн.).

    19:29 12.03.2026

  • 82 Ехааааааа

    4 12 Отговор
    Скоро и старлинга ше влезе в реанимация и мъск ще се хване за големите пръсти .....а укрофашистите ше вдигат белия байрак на победата !!!!!!

    19:29 12.03.2026

  • 83 Кyнки във гъзyнки

    16 5 Отговор
    Кyнки във гъзyнки! Руснака друго освен да пробие дупка у земята и да дърпа от нея нафта, друго немое да сдела!

    Коментиран от #91, #93

    19:29 12.03.2026

  • 84 Ами

    5 11 Отговор
    Спътникът не е загубен, а е заглушен.
    "Експрес-АТ1" излъчва в Ku банд, в същите честоти излъчва и "Starlink".
    Да Ви казвам ли кой го заглуши и защо. Или сами ще се сетите :)
    Давам жокер. Свързано е с Иран.

    19:29 12.03.2026

  • 85 Рублевка

    1 4 Отговор
    Остров Скорпиос в Гърция подарък за дъщеря му.

    Коментиран от #117

    19:30 12.03.2026

  • 86 Ми то.....

    3 12 Отговор
    И кабела на краварите под океана ще има голям срив и ще се прекъсне една ненужна връзка която ще ги загроби напълно !!!

    19:30 12.03.2026

  • 87 Рублевка

    2 5 Отговор
    Bank of Cyprus, на която Дмитри е собственик.

    19:31 12.03.2026

  • 88 Смех с копейки

    14 3 Отговор

    До коментар #72 от "Гост":

    Тук една копейка разправяше, че видял пленени американски войници от иранците.Илюстрацията се оказа генерирана от ИИ.😁

    19:32 12.03.2026

  • 89 Историк

    14 4 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Не се изненадвайте. Русия е на 1 място в света по даване на собствени жертви. Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, после някой се чуди защо руските жертви били брутални.

    19:32 12.03.2026

  • 90 Рублевка

    1 5 Отговор
    $127,5 млн за Salvator Mundi на Леонардо да Винчи. Една от картините на Дмитри.

    Коментиран от #132

    19:33 12.03.2026

  • 91 Механик

    15 3 Отговор

    До коментар #83 от "Кyнки във гъзyнки":

    Абе руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    19:33 12.03.2026

  • 92 мамунке палафа

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "А ТИ СИ ГО ПУСНАЛ":

    пак си се гледал в огледалото

    19:34 12.03.2026

  • 93 Рублевка

    1 12 Отговор

    До коментар #83 от "Кyнки във гъзyнки":

    Пробий и ти дупка в земята и стани богат като Абрамович.

    19:35 12.03.2026

  • 94 Става въпрос за брой убити руснаци

    8 3 Отговор

    До коментар #58 от "Гост":

    в най-горния коментар, а не за размяна на пленени или тела. Тези неща нямат нищо общо, от там идва объркването.

    19:36 12.03.2026

  • 95 АманДа

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Чирпан":

    Пре-рожденец, ах недей..

    19:37 12.03.2026

  • 96 Гост 2.72

    13 4 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Русофила не е от мислещите, но трябва да може да разбере, че убитите и от двете воюващи страни са на бойното поле. Която армия настъпва, завзема бойното поле с всички убитите на него. Все още настъпващата армия е руската и всички трупове остават в нейната зона. Затова в Украйна няма трупове за размяна. По съотношението на разменените тела не може да съдиш за съотношението на жертвите.
    Жертвите най-лесно може да се оценят по броя на попълненията в армията. За Русия са около 30к месечно, а воюващите на фронта запазват броя си.
    Путлер започна СВО, защото било неприемливо да умрат за 8 г 14 хиляди в Донбас. Сега с по 30 хиляди месечно сигурно е по-приемливо? Радост голяма за русофила! На колко убити руснаци месечно ще ви дойде акъла за да спре войната?

    19:39 12.03.2026

  • 97 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    11 2 Отговор
    Ами нормално за блатните некадърници,всичкото дето го дялат у кочината е като едновремешният им чернобял телевизор юнус.......😂😂😂😂😂

    19:39 12.03.2026

  • 98 Между другото

    12 3 Отговор

    До коментар #75 от "Ахура Мазда":

    руското ПВО се представя много, много зле в Иран. Всичко е унищожено. Буквално иранското въздушно пространство е превзето почти изцяло от американците.

    19:39 12.03.2026

  • 99 Цецко

    7 2 Отговор
    Може за по лесно да са го сложили ниско, и да е паднал!

    19:40 12.03.2026

  • 100 Медведев предрича зомби апокалипсис

    8 3 Отговор
    като в The Last of Us: "Биолабораториите" на САЩ пак са коз в пропагандната игра. Дмитрий Медведев, който е може би най-голямото острие на кремълската пропаганда в последните години, заяви, че САЩ можели да предизвикат „зомби апокалипсис“. Високопоставеният служител, който не спира да плаши с ядрено оръжие, твърди, че американските биологични изследвания ще предизвикат смъртоносни епидемии. В есе за заплахите, породени от новите технологии, Медведев предполага, че напредъкът в биотехнологиите и военните изследвания на Щатите можел да доведе до катастрофални епидемии.

    😂

    19:42 12.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ЗЕЛЕНОТО Е ИЗВЪНЗЕМЕН

    2 8 Отговор
    Има си скрита летяща чиния с която блъска лошите руски спътници. ТУ ТУУ.

    Коментиран от #107

    19:49 12.03.2026

  • 103 Хмхмхмхмх

    5 2 Отговор
    Чудесна новина, беше й време да се появи. Очакваме скоро това да се случи и с глонасс и космос-2576...

    Коментиран от #105

    19:51 12.03.2026

  • 104 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    2 7 Отговор
    Пропагандата ви е изключително тъпа.

    19:51 12.03.2026

  • 105 ОЧАКВАЙ

    1 3 Отговор

    До коментар #103 от "Хмхмхмхмх":

    Стой си и си чакай.

    19:52 12.03.2026

  • 106 фицо

    7 3 Отговор
    Много скоро ще загуби и останалите си сателити...Междузвезна война е в ход...Биг Брадър гледа и не пропуска цели...

    19:52 12.03.2026

  • 107 Какво общо има Зеленски

    7 3 Отговор

    До коментар #102 от "ЗЕЛЕНОТО Е ИЗВЪНЗЕМЕН":

    с тази случка, описана в статията. Нищо. Русофилите се ошашавиха още повече, след събитията в Иран :)

    19:54 12.03.2026

  • 108 А где

    4 9 Отговор
    краварские самолетоносачи? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #113

    19:54 12.03.2026

  • 109 Цирк Московский

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Днес":

    Нали Ама това след като стъпят на Венера или ...
    Гледам днес пак за Венера хортуват . Ама то почитателите им нали са амеби ,откъде да помнят ,че Хаяско за 2015 година беше обещал стъпване на Венера . А между впрочем космическата им програма напълно СПРЕ ,да не кажа назад се връща

    19:54 12.03.2026

  • 110 Инспектор Дюдю

    9 2 Отговор
    Русия превзела някое и друго село, тоест 1% от Украйна, после срив във комуникациите после пък yкрoпите си върнали селата! Пълна обърквация и безпyтица за путин и москвичите, ама каквото било било, започваме отначало! И ряз!!!

    19:55 12.03.2026

  • 111 Да, да

    5 1 Отговор
    Не ги мислете. Ще изстрелят горе две перални Вятка и всичко ще е ок.

    19:55 12.03.2026

  • 112 Хмхмхмхмх

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "А бе защо":

    Не я мислим русия, а пияндето медведев, който заплаши всички ЕС държави, влчително и Р.България. с руски 1во ядрен удар и ядрена заима , защото сме помагали на ЖЕРТВАТА УКРАЙНА ДА СЕ ОТБРАНЯВА ОТ АГРЕСОРА РУСИЯ. А ти защо се правиш на българин, след като не си, а. Защо пишеш в бг сайт, след каъто жа теб е по-важна съдбата на русия, а не на България и след като ОПРАВДАВАШ русия,когато обяви България за свой враг... Свободата на словото е за ЕС гражданите в ЕС, а не за руските граждани, които провеждат руската антиЕС и антибг пропаганда в бг сайт и на ЕС територия... След като руснаците са ти по-мили от българите, що не драскотиш в руски сайт, ами си налазил български сайт- С КАКВА ЦЕЛ....

    19:56 12.03.2026

  • 113 Щирлиц

    7 2 Отговор

    До коментар #108 от "А где":

    Ти кажи шугавия Кузя къде е ,американските не ги мисли

    Коментиран от #122

    19:56 12.03.2026

  • 114 Супер

    4 1 Отговор
    Голям кеф!

    20:03 12.03.2026

  • 115 венсеремос

    5 6 Отговор
    Този сайт публикува такива лъжи,че отдавна никой не коментира.Сега коментам,защото от лъжи, бело, измами от Бандеровска Фашишстка Окраина,а пише че новината съобщава самата Русия??? То бива лъжи ,бива измислици ,но и толкова не бива..

    Коментиран от #125

    20:03 12.03.2026

  • 116 Олга

    0 7 Отговор
    Уточнение. Кой може да изгуби спътник? Държава с високи технологии, произвеждаща космически апарати. А този,който иска, но не може му остава да пуска въздушни мехурчета и слюнки от завист

    20:05 12.03.2026

  • 117 Денис

    7 0 Отговор

    До коментар #85 от "Рублевка":

    Аве Рубльовка ,какво се хвалиш с тоя Риболовлев ?
    Ти разбираш ли що за гумен ц@рвул си . Родил си се роб и роб ще умреш .
    " Аз мое съм ц@рвул ама я виж господаря колко е богат "

    Коментиран от #120, #124

    20:05 12.03.2026

  • 118 3еля Ностра

    6 1 Отговор
    рашките гризнаха дървоту, край войната свърши, хихихихихихи

    20:05 12.03.2026

  • 119 Карго 200

    9 0 Отговор
    Руските сили продължават да се сриват. На Запорожкия фронт, Риздванка е освободена от украинците. 🇺🇦

    20:05 12.03.2026

  • 120 604

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "Денис":

    поне си призна че тъ мъндръсъ господаря за едната доза...

    20:06 12.03.2026

  • 121 Пръч с ентельект

    8 2 Отговор
    Проблема на руснаците е че при среден IQ 100, тяхното IQ e oколо 7. Ние българите сме втори по интелигентност след евреите, но заради русофилите, средното IQ ни пада на около 95! Ей затова сме най пpoстите в ЕС, и немое дръпнем! ПФУ!

    Коментиран от #129

    20:09 12.03.2026

  • 122 604

    2 5 Отговор

    До коментар #113 от "Щирлиц":

    те поне сами си го потопиха, а краварите им ги бутнаха някви с шалове на главите и на камили, смях....

    20:09 12.03.2026

  • 123 Русийката

    6 1 Отговор
    загуби всичко!

    20:15 12.03.2026

  • 124 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #117 от "Денис":

    става ми жал за тоя човечец Рубльовката, опитва се нещо да прави, ама не му се получават нещата 😂😂😂

    20:16 12.03.2026

  • 125 Да, да

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "венсеремос":

    Тоя сайт е за забавление, не за информация. В територията няма информация от истински източник. Всичко е пунта мара.

    20:17 12.03.2026

  • 126 Може би

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "А бе защо":

    живеят по добре от теб,ако си обитател на централна гара! И пак не е сигурно ,че си по зле от тях !

    20:17 12.03.2026

  • 127 Опа

    1 0 Отговор
    Странно е името на собственика, на руски ли е?

    20:18 12.03.2026

  • 128 бай Даньо

    4 1 Отговор
    Руснаците са пълен провал омръзна ми да чупя пръсти дали ще вземат това или онова село в Запорожка област ... . Без да оправдавам американката агресия срещу Иран така се води война , друг въпрос че янките не са си направили сметката че не могат да я водят повече от 2 седмици .

    20:18 12.03.2026

  • 129 Евреите т,пи ли са

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Пръч с ентельект":

    Вторите след евреите, .иганите ли са, нямат основно образование.

    20:21 12.03.2026

  • 130 Zахарова

    2 0 Отговор
    Абе ние войната губим! Русия завлякохме,охохох. Простети ни!

    20:30 12.03.2026

  • 131 Фикрет

    3 0 Отговор
    Един от най-големите производители на микроелектроника в Русия, „Кремний Ел“, е бил атакуван в Брянск.
    Съоръжението произвежда микрочипове, полупроводници и електронни компоненти, използвани във военните системи, включително системи за противовъздушна отбрана, оборудване за насочване на крилати ракети, радари и др.

    20:30 12.03.2026

  • 132 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Рублевка":

    Спри се да се излагаш.

    20:30 12.03.2026

  • 133 Удриии Удрии

    1 0 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Руският Пияндурник разбира само от Мариз.

    20:31 12.03.2026

  • 134 2030 година

    1 0 Отговор
    Явно 3 Дневната Обосрация

    Ще продължи да 2030 година .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Няма Край Руската Простотия.

    20:36 12.03.2026

  • 135 Дядо от село

    1 0 Отговор
    Безаналогов ли е бил?

    20:37 12.03.2026

  • 136 Роко

    1 2 Отговор
    Докато не се унищожи това змийско свърталище ,Росия никога няма да има спокойствие .

    Коментиран от #137, #138

    20:38 12.03.2026

  • 137 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Роко":

    никога в Росия няма да има спокойствие. Защото никога няма да се унищожи свърталището.

    20:39 12.03.2026

  • 138 Звезда

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Роко":

    Змийското свърталище му еикат украйна

    20:40 12.03.2026

