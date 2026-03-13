Пентагонът: Не съществуват никакви доказателства, че иранската армия е минирала Ормузкия проток

13 Март, 2026 20:18, обновена 13 Март, 2026 21:09 840 31

Казаното от Пийт Хегсет е в противоречие с медийни съобщения от началото на седмицата, според които Иран е заложил около дузина морски мини в протока - важен коридор, пред който преминава една пета от световния петрол

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няма ясни доказателства, че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, каза на пресконференция министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Казаното от Хегсет е в противоречие с медийни съобщения от началото на седмицата, според които Иран е заложил около дузина морски мини в Ормузкия проток - важен коридор, пред който преминава една пета от световния петрол.

Запитан дали е възможно да има мини в протока, Хегсет отговори: "Чухме да говорят за това, точно както и вие съобщавате за това безразсъдно и безотговорно. Но [...] нямаме ясни доказателства за това".

Хегсет коментира въпроса на 14-ият ден от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, в момент, когато САЩ и други страни се сблъскват с ръст на цените на природния газ и на петрола, който днес се търгува за около 100 долара за барел.

От началото на военните действия в Близкия изток 77 плавателни съда са преминали през Ормузкия проток, като повечето от тях са част от т.нар. сенчест флот. Това показват непълни данни на водещия доставчик на информация за корабоплаването, търговията с товари и услуги за оценка на риска „Лойдс Лист Интелиджънс“ (Lloyd's List Intelligence), цитирани от Франс прес.

„Регистрирахме 77 преминавания от началото на месеца (март) през протока“, който Иранската революционна гвардия иска да държи затворен, заяви Бриджит Дайкън, анализатор в „Лойдс Лист Интелиджънс“.

За сравнение, между 1 и 11 март 2025 г. през Ормузкия проток са преминали 1229 кораба, отбелязва компанията.

Протокът, разположен между Персийския и Оманския залив, има стратегическо значение за износа на петрол и природен газ от страните от Залива - през него преминава около една пета от световното производство на петрол и една пета от втечнения природен газ (LNG).

Техеран насочва усилията си към Ормузкия проток в отговор на израелско-американските въздушни удари, с цел да го направи неизползваем - стратегия, която цели да навреди на световната икономика и да окаже натиск върху Вашингтон.

От 1 март до момента 20 търговски кораба, включително 9 танкера, са били атакувани или са съобщили за инциденти в региона, отчита Центърът за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO). Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН потвърждава 16 инцидента, осем от които с участието на танкери.

„Повече от половината от танкерите, превозващи петрол и втечнен природен газ, които преминават през протока, са част от сенчестия флот“, посочи Дайкън.

Според дефиницията на Международната агенция по мореплаване, понятието „сенчест флот“ включва кораби, които „извършват незаконни дейности с цел да заобиколят санкции, да избегнат регулации за безопасност или околна среда, да намалят застрахователните разходи или да участват в други незаконни дейности“.

„Тези плавателни съдове са свикнали с нарушения и са по-склонни да предприемат преминаване“, добавя Дайкън, като посочва, че Иран, който разполага с голяма такава флотилия, „продължава да изнася петрол“.

„Лойдс Лист Интелиджънс“ уточнява, че преминаванията през Ормузкия проток до момента са извършвани основно от кораби, свързани с Иран (26 на сто), Гърция (13 на сто) и Китай (12 на сто).

По данни на АФП около 40 кораба са преминали през протока от началото на конфликта, като са отчетени само тези, които са поддържали активна системата си за автоматична идентификация (AIS, трансдпондери).

Американските въоръжени сили съобщиха по-рано днес, че и шестимата членове на екипажа на американски самолет цистерна, разбил се в Западен Ирак, са загинали, предаде Асошиейтед прес.

Военните посочват, че обстоятелствата около инцидента се разследват.

Централното командване на САЩ заяви, че катастрофата не е причинена от приятелски или вражески огън и че в нея са участвали два самолета, единият от които е кацнал безаварийно.

KC-135 е четвъртият публично потвърден самолет, който Вашингтон губи по време на операциите на американските въоръжени сили срещу Иран.

Миналата седмица три американски изтребителя бяха свалени по погрешка от кувейтските сили за противовъздушна отбрана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Ами пробвайте да минете?

    20:20 13.03.2026

  • 2 Ами що тогава

    20 1 Отговор
    Не минавате?

    20:21 13.03.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    16 1 Отговор
    И за нашият рибарски кораб дето потъна от мина няма доказателства.

    20:22 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Ганьо

    2 10 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    20:24 13.03.2026

  • 6 Не е миниран

    18 1 Отговор
    Минете, минете!!!

    20:24 13.03.2026

  • 7 Мартин Картофски 🥔

    3 2 Отговор
    Държа да кажа, че нямам ама абсолютно нищо общо с Костадин Костадинов и Възраждане. Ама само той идва на поканите ми за интервюта, другите не искат.
    А вие си знаете. Пейпал, Револют, Петриън, за да продължи да ни има и да получавате безпристрастна журналистика. И да четете коментарите ми тук. Трудът трябва да се заплаща, трябва да го разберете. Ще се лишите днес от хляб, за да помогнете на нашия екип.

    20:25 13.03.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 6 Отговор
    Ако бях американец младите българки щяха да ме сготвят на упойка чисто гол в фурната да ме разрежат и изядат до мръвка и кокал

    20:25 13.03.2026

  • 9 Аятолах в хамак

    14 1 Отговор
    Минават само танкери които имат разрешение от нас.Изцяло контролираме протока,а краварите се крият далеч в открити води

    20:26 13.03.2026

  • 10 Факт

    17 1 Отговор
    20 разцепени танкера и един odriskan самолетоносач казват друго.

    20:27 13.03.2026

  • 11 Мишел

    16 1 Отговор
    Засега Иран обстрелва корабите (без китайските и руските ) с противокорабни ракети .
    Някой има ли информация защо самолетоносачите на САЩ избягаха на 1000км.от Близкия Изток? Пак ли са се запушили тоалетните?

    Коментиран от #21

    20:28 13.03.2026

  • 12 Комата

    2 4 Отговор
    По темата, ново послание на аятолах-пророк ще бъде представено с ислямски музикален фон, женски глас и негов картонен портрет. Чакайте търпеливо, молейки се с благоговение.

    20:29 13.03.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    Натаняху где е?

    20:32 13.03.2026

  • 14 ШУБЕТО СИ Е СТРАХ

    8 0 Отговор
    МИ АЙДЕ МИНАВАЙТЕ КАТО СТЕ ТОЛКО ЕРКЕК, АМА...........

    20:38 13.03.2026

  • 15 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    Световният Вампир Америка се завърна с подводници и изтребители,Сатаната е Номер едно, Исус е в Г стойка

    20:39 13.03.2026

  • 16 Отстрани

    8 0 Отговор
    Каква я мислехме а тя каква стана!
    Вместо да свалят режима в Иран, сега Иран ще смени режима в САЩ и Израел!
    Иранците направо разказаха играта на ционистите - убийци на деца.
    Усеща се паника в коалиция Епщайн!

    20:40 13.03.2026

  • 17 Ами..

    4 0 Отговор
    Ми идете вижте...
    Или ви е страх

    20:43 13.03.2026

  • 18 Аоо!

    8 0 Отговор
    Днес много американци се преселиха във Вечните ловни полета! Персите ги скъсАха от бой! А кво викат, Нетаняху ли го нема?!

    20:43 13.03.2026

  • 19 Айде бе

    5 0 Отговор
    Ами какви доказателства да видите и откриете като страхливите моряци са напълнили памперсите и стоят в корабите на 1000 километра дистанция, защото вече изядоха шамарите .
    Ако искате приближете се по-близо да видите по-добре!? Иранците казаха , че с удоволствие ще ви посрещнат. Хайде, не се стеснявайте!

    20:43 13.03.2026

  • 20 Край

    4 0 Отговор
    Да бе. верно. Щ о не прокарате през протока някоя величествен американски самолетоносач барабар с духовата музика на борда да изпълни Янки Дудъл. Да нахраните рибите...

    20:45 13.03.2026

  • 21 Бойлер

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Този път са им свършили антидепресантите и отидоха да си вземат

    20:46 13.03.2026

  • 22 Гол Кремълски охлюв -Ботокс 1.50

    2 3 Отговор
    Не мърдам от бункера

    20:46 13.03.2026

  • 23 604

    3 0 Отговор
    щом не знаят ко става у протокъ, работата е ясна, 2 от големите гемиии не ударени - сами се ранили, чакат в готовност....разпиляха им базичките и радарчетата.....смях в залата, саксите чак викат ръката на пудинг била дълга...., докът шадоли летят из раша, наглеци сър.... ахаххахахаххахахаххя

    20:48 13.03.2026

  • 24 Ами

    3 0 Отговор
    Либерални медии, предимно британски пускат всякакви партенки,
    включително и за минирането на Ормузкия проток от Иран.
    Има чувството, че много скоро освен Канада,
    Огладнелите Британски Емирства ще загубят и Австралия :)

    20:49 13.03.2026

  • 25 плевен

    3 0 Отговор
    От няколко дена чета за тези мини и се смея. Иран пропуска част от корабите, а журналистите говорят за миниране на пролива. Тези нямат връзка с главния мозък. Или имат, ама е с отходния изход. Не се обиждай Анатоли. Ти не си журналист. Ама пък майка ти трябва много да те е мразила за да ти сложи руско име.

    20:51 13.03.2026

  • 26 Светът се събуди!

    2 1 Отговор
    След разбиващата песен:
    Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) Internets Anti-Zionist Song.

    Нов хит в мрежата: 🎧🎸Innokids -  Fireworks Over Israel 🎶

    21:14 13.03.2026

  • 27 Аятолаха с чалмата

    2 1 Отговор
    Путинее, памаги!

    21:14 13.03.2026

  • 28 Тия хептен изтрещяха вече

    1 0 Отговор
    Сутрин едно обед друго а вечерта съвсем друго дрънкат. Ей продажници вижте си господарите педофили и терористи и помислете ако имате и малко акъл дали е нормално да се кланите ня тез сатани и да ги възвишявате като използвате основно медиите за промиване на мозъците на хората.

    21:15 13.03.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Само за днес пазара изтри над 1 трилион от Уолстрийт общо стават 5-6 вече
    давай дедо Дони! Докато свършиш с персите и ще си свършил и с американците

    21:16 13.03.2026

  • 30 осраински

    0 0 Отговор
    USS Abraham Lincoln, с пробита палуба, напусна зоната си за разполагане сред облаци черен дим. Това беше най-голямото унижение за американските военни след Втората световна война.

    21:17 13.03.2026

  • 31 n√Варна

    0 0 Отговор
    Пентагонът: Не съществуват никакви доказателства, че иранската армия е минирала Ормузкия проток.
    По Мечо Пух: Щом "не съществуват никакви доказателства", значи съществуват НЯКАКВИ доказателства.
    Много е просто – "минус" по "минус" дава "плюс".

    21:20 13.03.2026