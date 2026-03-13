Пентагонът: Не съществуват никакви доказателства, че иранската армия е минирала Ормузкия проток.

Няма ясни доказателства, че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, каза на пресконференция министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Казаното от Хегсет е в противоречие с медийни съобщения от началото на седмицата, според които Иран е заложил около дузина морски мини в Ормузкия проток - важен коридор, пред който преминава една пета от световния петрол.

Запитан дали е възможно да има мини в протока, Хегсет отговори: "Чухме да говорят за това, точно както и вие съобщавате за това безразсъдно и безотговорно. Но [...] нямаме ясни доказателства за това".

Хегсет коментира въпроса на 14-ият ден от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, в момент, когато САЩ и други страни се сблъскват с ръст на цените на природния газ и на петрола, който днес се търгува за около 100 долара за барел.

От началото на военните действия в Близкия изток 77 плавателни съда са преминали през Ормузкия проток, като повечето от тях са част от т.нар. сенчест флот. Това показват непълни данни на водещия доставчик на информация за корабоплаването, търговията с товари и услуги за оценка на риска „Лойдс Лист Интелиджънс“ (Lloyd's List Intelligence), цитирани от Франс прес.

„Регистрирахме 77 преминавания от началото на месеца (март) през протока“, който Иранската революционна гвардия иска да държи затворен, заяви Бриджит Дайкън, анализатор в „Лойдс Лист Интелиджънс“.

За сравнение, между 1 и 11 март 2025 г. през Ормузкия проток са преминали 1229 кораба, отбелязва компанията.

Протокът, разположен между Персийския и Оманския залив, има стратегическо значение за износа на петрол и природен газ от страните от Залива - през него преминава около една пета от световното производство на петрол и една пета от втечнения природен газ (LNG).

Техеран насочва усилията си към Ормузкия проток в отговор на израелско-американските въздушни удари, с цел да го направи неизползваем - стратегия, която цели да навреди на световната икономика и да окаже натиск върху Вашингтон.

От 1 март до момента 20 търговски кораба, включително 9 танкера, са били атакувани или са съобщили за инциденти в региона, отчита Центърът за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO). Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН потвърждава 16 инцидента, осем от които с участието на танкери.

„Повече от половината от танкерите, превозващи петрол и втечнен природен газ, които преминават през протока, са част от сенчестия флот“, посочи Дайкън.

Според дефиницията на Международната агенция по мореплаване, понятието „сенчест флот“ включва кораби, които „извършват незаконни дейности с цел да заобиколят санкции, да избегнат регулации за безопасност или околна среда, да намалят застрахователните разходи или да участват в други незаконни дейности“.

„Тези плавателни съдове са свикнали с нарушения и са по-склонни да предприемат преминаване“, добавя Дайкън, като посочва, че Иран, който разполага с голяма такава флотилия, „продължава да изнася петрол“.

„Лойдс Лист Интелиджънс“ уточнява, че преминаванията през Ормузкия проток до момента са извършвани основно от кораби, свързани с Иран (26 на сто), Гърция (13 на сто) и Китай (12 на сто).

По данни на АФП около 40 кораба са преминали през протока от началото на конфликта, като са отчетени само тези, които са поддържали активна системата си за автоматична идентификация (AIS, трансдпондери).

Американските въоръжени сили съобщиха по-рано днес, че и шестимата членове на екипажа на американски самолет цистерна, разбил се в Западен Ирак, са загинали, предаде Асошиейтед прес.

Военните посочват, че обстоятелствата около инцидента се разследват.

Централното командване на САЩ заяви, че катастрофата не е причинена от приятелски или вражески огън и че в нея са участвали два самолета, единият от които е кацнал безаварийно.

KC-135 е четвъртият публично потвърден самолет, който Вашингтон губи по време на операциите на американските въоръжени сили срещу Иран.

Миналата седмица три американски изтребителя бяха свалени по погрешка от кувейтските сили за противовъздушна отбрана.