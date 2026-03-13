Една от ключовите точки в мирните преговори! Русия предложи да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

Русия възнамерява да контролира възобновяването на работата и експлоатацията на Запорожката АЕЦ, когато това стане безопасно, но би била готова да обсъди продажбата на електроенергия на Украйна, заяви днес шефът на държавната ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Агенцията отбелязва, че изказването му подчертава разногласията между Москва и Киев относно статуса на атомната електроцентралата, която руските въоръжени сили превзеха през първите седмици на войната през 2022 г.
Съдбата на централата в Южна Украйна е една от ключовите точки в мирните преговори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи американска собственост или управление на украинските атомни електроцентрали, включително тази в Запорожка област.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви през декември, че САЩ са предложили съвместно тристранно управление на централата с американски главен мениджър. Той каза, че Киев предлага украинско-американско използване на централата, като САЩ да определят как да се използва половината от произведената електроенергия.
В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност, но Лихачев заяви, че се правят подготовки за тяхното рестартиране, когато условията за сигурност позволят това. Той добави, че Русия е издала лицензи за експлоатация за два от блоковете, трети ще бъде издаден скоро, а лицензите за останалите също се подготвят.
"Готови сме да възобновим работата, необходимото оборудване е на разположение", заяви Лихачев пред журналисти след среща с Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия. "Веднага щом се появи възможност, ще започнем пускането и експлоатацията на централата под надзора на МААЕ", добави той.
Лихачев описа сценарий, при който "Росатом" ще експлоатира централата, но "търговските аспекти може да бъдат разгледани многостранно".
"При определени условия може да се обсъди доставката на електроенергия, включително за Украйна", добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #5, #10, #38, #49
21:50 13.03.2026
2 Володимир Зеленски, президент
21:50 13.03.2026
3 Ха,ха,ха
21:51 13.03.2026
4 Аз съм веган
Коментиран от #6
21:51 13.03.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Помак":"...голем си..."
Голем съм кат две малки, сбръчкани, рунтави орешничета 😄
21:52 13.03.2026
6 Я си я не си
До коментар #4 от "Аз съм веган":Укронацитата немат с какво да копуват зеленото ги остави по долни гащи.
Коментиран от #56
21:52 13.03.2026
7 Путин как деликатно се бъзика с
Коментиран от #11, #27
21:52 13.03.2026
8 руската мечка
Коментиран от #16
21:52 13.03.2026
9 Да ви е.а
21:53 13.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Многоходовото
До коментар #7 от "Путин как деликатно се бъзика с":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.
21:54 13.03.2026
12 Да ви е.а
Коментиран от #17
21:54 13.03.2026
13 до къде..
21:55 13.03.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #25, #29
21:56 13.03.2026
15 Да ви е.а
Коментиран от #33, #60
21:56 13.03.2026
16 Вася ПроЛама
До коментар #8 от "руската мечка":квот каже ламата тва ще стане, казачока ще го играят в киев!
Коментиран от #34
21:56 13.03.2026
17 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #12 от "Да ви е.а":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
Коментиран от #24
21:57 13.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баце ЕООД
21:58 13.03.2026
20 ха ха хааа
21:58 13.03.2026
21 Енергото
Коментиран от #28
21:58 13.03.2026
22 Русия какво възнамерява
Коментиран от #46
21:58 13.03.2026
23 Ицо
Коментиран от #52
22:00 13.03.2026
24 Да ви е.а
До коментар #17 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Изчезването на еврейската държава ще донесе мир в Близкия изток, а отслабването на хегемона ще доведе до мир в целия свят.
22:00 13.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Факт
22:01 13.03.2026
27 Путин е бил наритан миналия
До коментар #7 от "Путин как деликатно се бъзика с":ден по телефона от Тръмп. Бил е предупреден, да не предава никакви данни на Техеран. Представям си какъв шок и ужас е било в Кремъл и бункера.
😄
Коментиран от #31, #32, #45, #48
22:01 13.03.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Енергото":Хе Х ехе, чем за зеле не става от срснята, хехех. А виж в нета колко реактори прави в момента Росатом и колко УестингХАОС
22:01 13.03.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Сатана Z":"...Путин се гаври ..."
Основно се гавpя с 500 000 убити русначета и техните опечалени семейства, разменяйки 200 азовци за някъв oлигoфpeн и изпълнявайки стриктно указите на Тръмп.
Коментиран от #35
22:03 13.03.2026
30 Тц,тц,тц 😂😂😂
Коментиран от #36
22:03 13.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Путин е бил наритан миналия":Кой ти каза? Ти да и не би да си на Путин в гащите и да си чул?
22:03 13.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #16 от "Вася ПроЛама":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
Коментиран от #42
22:03 13.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Щото е близо до фронта бе ТПК
Коментиран от #41
22:07 13.03.2026
37 В. В. Путин
Да видите що за човек съм!!!
22:07 13.03.2026
38 ха ха хааау
До коментар #1 от "Помак":На дядя Ердо е още , по-голям ..🤭
22:07 13.03.2026
39 Сус бе копейка мърлява!
До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сус!
Коментиран от #44
22:07 13.03.2026
40 Владимир Путин, президент
До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вече ПЕТ года се гавря с всичко руско.
Направих Рассията за смях и резил, както монголец не я е правил ☝️
Коментиран от #47, #57
22:08 13.03.2026
41 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тоя фронт е там от 4 години 🤣
Коментиран от #43
22:08 13.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":И кво? Има време до последния укродебел
22:09 13.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Чебурашка
До коментар #27 от "Путин е бил наритан миналия":За Путин не знам, ама на тебе от километри ти личи, че къча в главата ти е бил силен...
22:11 13.03.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Русия какво възнамерява":Тръмп на Иран не може да каже какво да прави, да не говорим за Русия
Коментиран от #50
22:12 13.03.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":Правиш за резил само родителите си. Стана ясно че са ползаали лъжица за зачеването ти. Ин витро.
22:14 13.03.2026
48 ДаТаИба
До коментар #27 от "Путин е бил наритан миналия":Му отговорил Путин и си гоПреместил
Коментиран от #53
22:14 13.03.2026
49 хаха 🤣
До коментар #1 от "Помак":Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на парно и продаване на ток, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се правят нещата 🤣
22:16 13.03.2026
50 Владимир Путин, президент
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сегодня Дональд снизходително ни нареди да продаваме нефт за да стабилизираме цените. После снова ще ни врътне кранчето, а Путин ще слушка, инак Далта форс Торбалан доде го прибере някоя нощ.
22:16 13.03.2026
51 .....
22:18 13.03.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Ицо":"...Има ли копейки тук?..."
Всите копейки доволно минаха на центове, но в душите си остават евтини, недобити копейки ☝️
22:18 13.03.2026
53 хаха 🤣
До коментар #48 от "ДаТаИба":дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да премести, то няма нищо 🤣
Коментиран от #55
22:19 13.03.2026
54 Хахахаха
22:20 13.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 хаха 🤣
До коментар #6 от "Я си я не си":а дядо Вовчик какво да каже като няма и гащи, ходи с памперси 🤣
22:22 13.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Русия:
22:30 13.03.2026
59 Соловьов:
22:30 13.03.2026
60 Питащ
До коментар #15 от "Да ви е.а":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
22:32 13.03.2026
61 Соловьов:
😂
22:34 13.03.2026
62 Ха-ха
22:35 13.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пари нема действайте.Тито.
22:47 13.03.2026
65 Българин
22:52 13.03.2026
66 Рюзкии мир
Ганчо също 80 години пълни гушката на маскаля, купува руски бензин, газ и ток!
22:54 13.03.2026