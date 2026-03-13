Новини
Свят »
Русия »
Една от ключовите точки в мирните преговори! Русия предложи да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

13 Март, 2026 21:48

  • украйна-
  • русия-
  • запорожка аец-
  • международна агенция за атомна енергия-
  • рафаел гроси-
  • росатом-
  • алексей лихачов

В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия възнамерява да контролира възобновяването на работата и експлоатацията на Запорожката АЕЦ, когато това стане безопасно, но би била готова да обсъди продажбата на електроенергия на Украйна, заяви днес шефът на държавната ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че изказването му подчертава разногласията между Москва и Киев относно статуса на атомната електроцентралата, която руските въоръжени сили превзеха през първите седмици на войната през 2022 г.

Съдбата на централата в Южна Украйна е една от ключовите точки в мирните преговори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи американска собственост или управление на украинските атомни електроцентрали, включително тази в Запорожка област.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви през декември, че САЩ са предложили съвместно тристранно управление на централата с американски главен мениджър. Той каза, че Киев предлага украинско-американско използване на централата, като САЩ да определят как да се използва половината от произведената електроенергия.

В момента и шестте реактора на централата са изключени и се поддържат охладени, за да се гарантира нейната безопасност, но Лихачев заяви, че се правят подготовки за тяхното рестартиране, когато условията за сигурност позволят това. Той добави, че Русия е издала лицензи за експлоатация за два от блоковете, трети ще бъде издаден скоро, а лицензите за останалите също се подготвят.

"Готови сме да възобновим работата, необходимото оборудване е на разположение", заяви Лихачев пред журналисти след среща с Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия. "Веднага щом се появи възможност, ще започнем пускането и експлоатацията на централата под надзора на МААЕ", добави той.

Лихачев описа сценарий, при който "Росатом" ще експлоатира централата, но "търговските аспекти може да бъдат разгледани многостранно".

"При определени условия може да се обсъди доставката на електроенергия, включително за Украйна", добави той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    24 12 Отговор
    Евала дядя Вова.Голем си!

    Коментиран от #5, #10, #38, #49

    21:50 13.03.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    17 24 Отговор
    Бих предложил на колегата рузки да продава матушката си на някоя магистрала !!! Пълен нещастен насчастник ☝️😄

    21:50 13.03.2026

  • 3 Ха,ха,ха

    26 13 Отговор
    ЗАЕЦ е руски. Голям резил за наркомана.

    21:51 13.03.2026

  • 4 Аз съм веган

    15 23 Отговор
    Ватите са пълни смехурковци.

    Коментиран от #6

    21:51 13.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    "...голем си..."

    Голем съм кат две малки, сбръчкани, рунтави орешничета 😄

    21:52 13.03.2026

  • 6 Я си я не си

    20 10 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Укронацитата немат с какво да копуват зеленото ги остави по долни гащи.

    Коментиран от #56

    21:52 13.03.2026

  • 7 Путин как деликатно се бъзика с

    19 18 Отговор
    зеленото градинско джудже Хаяско с бялото носле

    Коментиран от #11, #27

    21:52 13.03.2026

  • 8 руската мечка

    20 19 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #16

    21:52 13.03.2026

  • 9 Да ви е.а

    14 10 Отговор
    И за какво им е ток на къртиците

    21:53 13.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Многоходовото

    11 17 Отговор

    До коментар #7 от "Путин как деликатно се бъзика с":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    21:54 13.03.2026

  • 12 Да ви е.а

    16 8 Отговор
    Зеленски е глупав, арогантен евреин, пристрастен към амфетамини и кокаин. Поршенко пиеше от страх, а Зеленски смърка всякакви гадни неща по същата причина. Вижте работната му етика - той е като катерица в колело. Той е безспорният световен шампион по брой международни пътувания и срещи, които е имал с когото и да било, и въпреки това продължава да разказва на хората за успехите си всеки ден в специални предавания на телемарафони. Невъзможно е да се поддържа такова темпо без наркотици. Ще има последствия. Ако някой от приятелите му не го убие, той ще бъде развалина след оставката си. Медицината прави чудеса; тялото почти винаги може да се възстанови, но мозъкът не може. Алцхаймер или Паркинсон са гарантирани.

    Коментиран от #17

    21:54 13.03.2026

  • 13 до къде..

    14 5 Отговор
    Стигнаха бандерите,масква да им продава ток от техната аец..ама така требва да бъде он зеления мухал прибра в гушата си млрди от урсулците и за четери года не можа да си върне централата или поне един блок от нея..комик смехурков

    21:55 13.03.2026

  • 14 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Владимир Владимирович се гаври не само с еврейската Зелена плюнка,но и с цялото Г7 ,което е в будна кома и не знае от къде ще вземе горния и енергия за летните жеги и отпуските в Турция,Гърция или Египет

    Коментиран от #25, #29

    21:56 13.03.2026

  • 15 Да ви е.а

    14 5 Отговор
    И времето си минава... „Последният украинец“ наближава.

    Коментиран от #33, #60

    21:56 13.03.2026

  • 16 Вася ПроЛама

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    квот каже ламата тва ще стане, казачока ще го играят в киев!

    Коментиран от #34

    21:56 13.03.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    26 15 Отговор

    До коментар #12 от "Да ви е.а":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #24

    21:57 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце ЕООД

    14 17 Отговор
    Който е станал европейска слугиня, не е прокопсал в тоя живот..

    21:58 13.03.2026

  • 20 ха ха хааа

    8 15 Отговор
    Интересно ... 🤭😁 Шахед - руззкий ?!

    21:58 13.03.2026

  • 21 Енергото

    6 13 Отговор
    Ватенките посмъртно не могат да пуснат централта.

    Коментиран от #28

    21:58 13.03.2026

  • 22 Русия какво възнамерява

    6 12 Отговор
    няма никакво значение. Русия е послушник на Тръмп, каквото й нареди слуша и изпълнява. :)))

    Коментиран от #46

    21:58 13.03.2026

  • 23 Ицо

    4 10 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #52

    22:00 13.03.2026

  • 24 Да ви е.а

    13 20 Отговор

    До коментар #17 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Изчезването на еврейската държава ще донесе мир в Близкия изток, а отслабването на хегемона ще доведе до мир в целия свят.

    22:00 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факт

    19 10 Отговор
    Руската наглост и простотия са без аналог в света...

    22:01 13.03.2026

  • 27 Путин е бил наритан миналия

    19 10 Отговор

    До коментар #7 от "Путин как деликатно се бъзика с":

    ден по телефона от Тръмп. Бил е предупреден, да не предава никакви данни на Техеран. Представям си какъв шок и ужас е било в Кремъл и бункера.
    😄

    Коментиран от #31, #32, #45, #48

    22:01 13.03.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "Енергото":

    Хе Х ехе, чем за зеле не става от срснята, хехех. А виж в нета колко реактори прави в момента Росатом и колко УестингХАОС

    22:01 13.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    "...Путин се гаври ..."

    Основно се гавpя с 500 000 убити русначета и техните опечалени семейства, разменяйки 200 азовци за някъв oлигoфpeн и изпълнявайки стриктно указите на Тръмп.

    Коментиран от #35

    22:03 13.03.2026

  • 30 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 8 Отговор
    Досега що не я пуснахте🤔

    Коментиран от #36

    22:03 13.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Путин е бил наритан миналия":

    Кой ти каза? Ти да и не би да си на Путин в гащите и да си чул?

    22:03 13.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Вася ПроЛама":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #42

    22:03 13.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Щото е близо до фронта бе ТПК

    Коментиран от #41

    22:07 13.03.2026

  • 37 В. В. Путин

    9 4 Отговор
    А освен електричество, в знак на добра воля, ще поканя нелегитимния си "колега" през лятото на почивка в руска Одеса!

    Да видите що за човек съм!!!

    22:07 13.03.2026

  • 38 ха ха хааау

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    На дядя Ердо е още , по-голям ..🤭

    22:07 13.03.2026

  • 39 Сус бе копейка мърлява!

    5 7 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сус!

    Коментиран от #44

    22:07 13.03.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вече ПЕТ года се гавря с всичко руско.
    Направих Рассията за смях и резил, както монголец не я е правил ☝️

    Коментиран от #47, #57

    22:08 13.03.2026

  • 41 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тоя фронт е там от 4 години 🤣

    Коментиран от #43

    22:08 13.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    И кво? Има време до последния укродебел

    22:09 13.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Чебурашка

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "Путин е бил наритан миналия":

    За Путин не знам, ама на тебе от километри ти личи, че къча в главата ти е бил силен...

    22:11 13.03.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Русия какво възнамерява":

    Тръмп на Иран не може да каже какво да прави, да не говорим за Русия

    Коментиран от #50

    22:12 13.03.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":

    Правиш за резил само родителите си. Стана ясно че са ползаали лъжица за зачеването ти. Ин витро.

    22:14 13.03.2026

  • 48 ДаТаИба

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Путин е бил наритан миналия":

    Му отговорил Путин и си гоПреместил

    Коментиран от #53

    22:14 13.03.2026

  • 49 хаха 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на парно и продаване на ток, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се правят нещата 🤣

    22:16 13.03.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сегодня Дональд снизходително ни нареди да продаваме нефт за да стабилизираме цените. После снова ще ни врътне кранчето, а Путин ще слушка, инак Далта форс Торбалан доде го прибере някоя нощ.

    22:16 13.03.2026

  • 51 .....

    3 6 Отговор
    Русия не може да експлоатира тази централа, защото е с американско гориво. Като нищо ще направят някой инцидент както направиха в Чернобил.

    22:18 13.03.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ицо":

    "...Има ли копейки тук?..."

    Всите копейки доволно минаха на центове, но в душите си остават евтини, недобити копейки ☝️

    22:18 13.03.2026

  • 53 хаха 🤣

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "ДаТаИба":

    дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да премести, то няма нищо 🤣

    Коментиран от #55

    22:19 13.03.2026

  • 54 Хахахаха

    4 6 Отговор
    Няма такава наглост. Да откраднат централата, за да ти продават ток от нея след това. Няма такава наглост.

    22:20 13.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хаха 🤣

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Я си я не си":

    а дядо Вовчик какво да каже като няма и гащи, ходи с памперси 🤣

    22:22 13.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Русия:

    5 0 Отговор
    Ще ви открадна къщата и после ще ви я предложа под наем.

    22:30 13.03.2026

  • 59 Соловьов:

    4 1 Отговор
    Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    22:30 13.03.2026

  • 60 Питащ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да ви е.а":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    22:32 13.03.2026

  • 61 Соловьов:

    3 0 Отговор
    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😂

    22:34 13.03.2026

  • 62 Ха-ха

    3 1 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел. Толкова е закъсала, че иска да продава ток от чужда АЕЦ.!

    22:35 13.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пари нема действайте.Тито.

    2 0 Отговор
    Трябва да се яде.Страна огромная

    22:47 13.03.2026

  • 65 Българин

    1 0 Отговор
    И аз смятам да убия съседа и да давам апартамента му под наем на жена му!

    22:52 13.03.2026

  • 66 Рюзкии мир

    1 0 Отговор
    Идва, завладява, после продава!
    Ганчо също 80 години пълни гушката на маскаля, купува руски бензин, газ и ток!

    22:54 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания