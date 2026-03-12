Слави Трифонов: Казвам ви-първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек

Някой беше казал, че разликата между нас и японците е, че японците изпитват чувство за срам, а европейците изпитваме чувство за грях.

Парадоксално е, но има хора, които не изпитват нито чувство за срам, нито чувство за грях. Има хора, които не изпитват нищо. Това са празни хора. Сега ще ви дам пример за един такъв - празен човек.

Преди малко този човек даде брифинг. На този брифинг той каза следното: „Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал“. Тези думи са на кмета на София Васил Терзиев. Празен човек.

Само да ви припомня, че след трагедията в Петрохан кметът Терзиев побърза да напише, че Калушев и компания всъщност са едни „добри момчета“. Малко по-късно си призна, че е дарил в личната сметка на един от сектантите 70-80 хиляди евро. После стана ясно, че той е излъгал и всъщност е захранил сметката на един от самоубилите се, защото това не е дарение, а захранване на лична сметка с 251 000 лева. Тоест - той е излъгал. И лъжата блесна, след като прокуратурата свали банковата тайна по този криминален случай.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод позицията, която по-рано днес кметът на София Васил Терзиев публикува във фейсбук, по повод даренията, които е правил на организацията на Ивайло Калушев. Ето и още от коментара на Слави Трифонов:

Просто кметът Терзиев е лъжец и не му пука. И истината е, че кметът Терзиев има съпричастност към въпросните сектанти и педофили и няма грам съпричастност към жертвите на Калушев и към откраднатите детски животи. И от днешното му изявление става ясно, че той е горд от себе си.

Ето затова ви казвам - първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек. Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София. Щото ти, като кмет, можеш да му искаш оставката, ама като човек към него можеш да изпитваш само съжаление.