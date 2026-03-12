Слави Трифонов: Казвам ви-първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек

Някой беше казал, че разликата между нас и японците е, че японците изпитват чувство за срам, а европейците изпитваме чувство за грях.
Парадоксално е, но има хора, които не изпитват нито чувство за срам, нито чувство за грях. Има хора, които не изпитват нищо. Това са празни хора. Сега ще ви дам пример за един такъв - празен човек.
Преди малко този човек даде брифинг. На този брифинг той каза следното: „Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал“. Тези думи са на кмета на София Васил Терзиев. Празен човек.
Само да ви припомня, че след трагедията в Петрохан кметът Терзиев побърза да напише, че Калушев и компания всъщност са едни „добри момчета“. Малко по-късно си призна, че е дарил в личната сметка на един от сектантите 70-80 хиляди евро. После стана ясно, че той е излъгал и всъщност е захранил сметката на един от самоубилите се, защото това не е дарение, а захранване на лична сметка с 251 000 лева. Тоест - той е излъгал. И лъжата блесна, след като прокуратурата свали банковата тайна по този криминален случай.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод позицията, която по-рано днес кметът на София Васил Терзиев публикува във фейсбук, по повод даренията, които е правил на организацията на Ивайло Калушев. Ето и още от коментара на Слави Трифонов:
Просто кметът Терзиев е лъжец и не му пука. И истината е, че кметът Терзиев има съпричастност към въпросните сектанти и педофили и няма грам съпричастност към жертвите на Калушев и към откраднатите детски животи. И от днешното му изявление става ясно, че той е горд от себе си.
Ето затова ви казвам - първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек. Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София. Щото ти, като кмет, можеш да му искаш оставката, ама като човек към него можеш да изпитваш само съжаление.
2 Няма такъва партия вече
Коментиран от #23, #34
18:29 12.03.2026
3 Ей даге
18:30 12.03.2026
4 Алгафари
18:30 12.03.2026
5 честен ционист
18:30 12.03.2026
6 787
18:30 12.03.2026
7 Тошито
18:31 12.03.2026
8 Истината
18:32 12.03.2026
9 Гост
18:32 12.03.2026
10 Зеления
Безсрамен лъжец си Терзиев, нали ти гледах интервюто при Светльо от БТВ, каза че си дарил 70-80 000 евро, сега прокуратурата изнесе данни за дарени 251 000 лева
Кое е вярно - това което каза в БТВ за 80 000 евро /156 466 лева/ или сега което казваш за 250 000 лева, нещо разликата е 100 000 лева????
В БТВ каза че парите са за ел. скутери, сега казваш че техниката е в хижата, при най-много 7000 евро за най-скъпия скутер, за дадените от теб 127 822 евро там трябва да има 18 ел. скутера, а те са 5 големи мъже - Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо, Пламен и Николай Златков - тоест казваш на обществото че всеки от тях кара едновременно по 3 ел. скутера наведнъж....!!!!
Всички от ППДБ лъжете най-нагло и безсрамно ве за абсолютно всичко!
18:32 12.03.2026
11 Велик Вожд
18:32 12.03.2026
12 Ей боклук,
18:32 12.03.2026
13 Долни пеевски подлоги !
Толкова, колкото струва и над шибeka тошко и kaтъpa АЛАБАЛАбанов!
18:33 12.03.2026
14 ОФФФ
18:34 12.03.2026
16 И кой
18:36 12.03.2026
17 Реалност
Вече и на слепците стана ясно, че това е брутално убийство на мафията със съдействието на службите и Прокуратурата, и не на последно място тандема Шиши-Боко и техните патерици.
18:37 12.03.2026
19 Хм...
18:39 12.03.2026
20 Дориана
18:40 12.03.2026
21 12340
18:40 12.03.2026
22 Хох8
18:40 12.03.2026
23 Конса
До коментар #2 от "Няма такъва партия вече":И за македонските космонавти
18:41 12.03.2026
24 Ехее
18:41 12.03.2026
25 Клети невежи слуги на мyтpи
18:41 12.03.2026
26 Гуру Гарабед
18:41 12.03.2026
27 Дориана
18:41 12.03.2026
28 Наш човек
18:41 12.03.2026
29 Сила
18:41 12.03.2026
31 Куция гол охлюв се размърда идват избори
18:42 12.03.2026
32 Дориана
18:44 12.03.2026
33 Фарфалюлю
18:44 12.03.2026
34 Наш човек
До коментар #2 от "Няма такъва партия вече":Слави го знае че няма такава партия ИТН, и си е преместил дивана на танкер в Ормутският пролив.
Коментиран от #51
18:45 12.03.2026
35 пенсионер от Варна
18:45 12.03.2026
36 Тоя
18:47 12.03.2026
37 Слави е ЛЪЖЕЦ! Слави е Позор!
18:48 12.03.2026
38 А ТИ СИ ДЪНОТО
18:49 12.03.2026
39 Чалгаря-педофил пак изскимтя от дупката
18:50 12.03.2026
40 Ройтерс
18:50 12.03.2026
41 Какъв човек е Терзиев
ИЗРОД
Коментиран от #43
18:50 12.03.2026
42 Слави, Космоса те зове, хахаха
18:50 12.03.2026
43 Ирония
До коментар #41 от "Какъв човек е Терзиев":Изрод е този диванен червей Дългуча Чалгар!
Коментиран от #53
18:51 12.03.2026
44 родител
18:52 12.03.2026
45 ИТН са „маргинална формация"
18:52 12.03.2026
46 Аман вече!
18:53 12.03.2026
47 Слави е политически клоун на повикване!
18:53 12.03.2026
48 Некадърник
Коментиран от #59
18:53 12.03.2026
49 Гост
18:54 12.03.2026
50 Слави няма морал
18:54 12.03.2026
51 Дориана
До коментар #34 от "Наш човек":Спокойно, Ние вече сме изхвърлили ИТН извън Борда. Финансов срив финансов колапс ги чака. Това е отмъщението от Вселената за това , че опорочиха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти. Използваха трагедията Петрохан за свои политически цели. И те не могат да се усетят , че точно това им носи Негативи като Бумеранг.
18:54 12.03.2026
52 зулуса
18:54 12.03.2026
54 Иво
18:55 12.03.2026
55 Чалгата
18:55 12.03.2026
56 Банан
18:56 12.03.2026
57 о гамстарас
18:56 12.03.2026
58 не е лъжа, а удобна амнезия
Коментиран от #62
18:57 12.03.2026
59 Така е! Прав си!
До коментар #48 от "Некадърник":Ето няколко психологически и социални обяснения защо хора с по-слаба образованост като Трифонов понякога клеветят по-умни и образовани личности като Терзиев:
Слави строда от Комплекс за малоценност и ревност, че Терзиев е умен, образован, компетентен, културен, успял.
Често хората, които се чувстват несигурни в знанията или уменията си, изпитват завист към по-образованите. Клеветата или публичното омаловажаване е начин да „изравнят сметките“ – макар и илюзорно – и да се почувстват по-значими.
Слави исща да се чувства значим, но е жалък мазен червей, пълзящ в краката на Пеевски.
18:57 12.03.2026
60 Хари путър
18:57 12.03.2026
61 ИТНеможачи
18:59 12.03.2026
62 Липса на критично мислене
До коментар #58 от "не е лъжа, а удобна амнезия":Образованите хора развиват умения за анализ, проверка на факти и оценка на аргументи. Слабо образованите понякога приемат слухове, емоционални внушения или пропаганда за истина и ги използват, за да атакуват другите. Клеветата става инструмент на влияние.
Ти на Пеевските медии ли вярваш бре???
18:59 12.03.2026
63 Мухахаха
18:59 12.03.2026
64 "Мека китка"
19:00 12.03.2026
65 Време е
19:01 12.03.2026
66 Деций
19:01 12.03.2026
68 Тоя е мазохист
19:03 12.03.2026