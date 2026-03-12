Новини
Слави Трифонов: Казвам ви-първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек

12 Март, 2026 18:15 994 68

Слави Трифонов: Казвам ви-първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Някой беше казал, че разликата между нас и японците е, че японците изпитват чувство за срам, а европейците изпитваме чувство за грях.
Парадоксално е, но има хора, които не изпитват нито чувство за срам, нито чувство за грях. Има хора, които не изпитват нищо. Това са празни хора. Сега ще ви дам пример за един такъв - празен човек.
Преди малко този човек даде брифинг. На този брифинг той каза следното: „Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал“. Тези думи са на кмета на София Васил Терзиев. Празен човек.
Само да ви припомня, че след трагедията в Петрохан кметът Терзиев побърза да напише, че Калушев и компания всъщност са едни „добри момчета“. Малко по-късно си призна, че е дарил в личната сметка на един от сектантите 70-80 хиляди евро. После стана ясно, че той е излъгал и всъщност е захранил сметката на един от самоубилите се, защото това не е дарение, а захранване на лична сметка с 251 000 лева. Тоест - той е излъгал. И лъжата блесна, след като прокуратурата свали банковата тайна по този криминален случай.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод позицията, която по-рано днес кметът на София Васил Терзиев публикува във фейсбук, по повод даренията, които е правил на организацията на Ивайло Калушев. Ето и още от коментара на Слави Трифонов:

Просто кметът Терзиев е лъжец и не му пука. И истината е, че кметът Терзиев има съпричастност към въпросните сектанти и педофили и няма грам съпричастност към жертвите на Калушев и към откраднатите детски животи. И от днешното му изявление става ясно, че той е горд от себе си.
Ето затова ви казвам - първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек. Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София. Щото ти, като кмет, можеш да му искаш оставката, ама като човек към него можеш да изпитваш само съжаление.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма такъва партия вече

    52 0 Отговор
    Славчо, остави японците, кажи пак за зулусите ....

    Коментиран от #23, #34

    18:29 12.03.2026

  • 3 Ей даге

    39 0 Отговор
    Да не би ти да имаш

    18:30 12.03.2026

  • 4 Алгафари

    46 2 Отговор
    Това психолозите наричат проекция. Слави дава описание на себе си.

    18:30 12.03.2026

  • 5 честен ционист

    37 1 Отговор
    Как се казва сектата на Славуца?

    18:30 12.03.2026

  • 6 787

    10 21 Отговор
    Дете на върлата номенклатура, в ролята на демократ ,какво очаквате!

    18:30 12.03.2026

  • 7 Тошито

    3 25 Отговор
    Мека китка е Васето

    18:31 12.03.2026

  • 8 Истината

    42 6 Отговор
    Нито е доказано, че са секта, нито че са пед0фили. Съответно Слави Трифонов е ЛЪЖЕЦ, на който трябва да му се търси отговорност.

    18:32 12.03.2026

  • 9 Гост

    33 0 Отговор
    А ти си десет пъти по-зле от него, представи си...

    18:32 12.03.2026

  • 10 Зеления

    3 24 Отговор
    "За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза"

    Безсрамен лъжец си Терзиев, нали ти гледах интервюто при Светльо от БТВ, каза че си дарил 70-80 000 евро, сега прокуратурата изнесе данни за дарени 251 000 лева

    Кое е вярно - това което каза в БТВ за 80 000 евро /156 466 лева/ или сега което казваш за 250 000 лева, нещо разликата е 100 000 лева????

    В БТВ каза че парите са за ел. скутери, сега казваш че техниката е в хижата, при най-много 7000 евро за най-скъпия скутер, за дадените от теб 127 822 евро там трябва да има 18 ел. скутера, а те са 5 големи мъже - Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо, Пламен и Николай Златков - тоест казваш на обществото че всеки от тях кара едновременно по 3 ел. скутера наведнъж....!!!!

    Всички от ППДБ лъжете най-нагло и безсрамно ве за абсолютно всичко!

    18:32 12.03.2026

  • 11 Велик Вожд

    25 0 Отговор
    Чалгите на Слави заместват вицовете при Живков, с танц в кръста, а Бойко ги пази!

    18:32 12.03.2026

  • 12 Ей боклук,

    38 1 Отговор
    Пак ли изпълзя от под дивана?Скрийсе бе нещастник.

    18:32 12.03.2026

  • 13 Долни пеевски подлоги !

    37 0 Отговор
    Колко струва въздуха над Zyлос слаФчо ?
    Толкова, колкото струва и над шибeka тошко и kaтъpa АЛАБАЛАбанов!

    18:33 12.03.2026

  • 14 ОФФФ

    31 0 Отговор
    Чалгар гнусен,няма ли най-накрая да си ометете крушите и да не тровите медийното пространство?Взехте си петте пари,аре до!

    18:34 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И кой

    28 0 Отговор
    го казва ? Патерицата , създадена с най - гнусни далавери и спомогнала с гнусните лъжи и незапомнени далавери вплетени в спектакли да помогнат на потенциални затворници да грабят България и българските граждани , на Банкянския , затънал в престъпления !

    18:36 12.03.2026

  • 17 Реалност

    25 0 Отговор
    Версията за сектата и PDFилията се разпространи от 8-то джудже и съучастник в ОПГ и.д. Главен Прокурор Сарафов. Доказателства няма.
    Вече и на слепците стана ясно, че това е брутално убийство на мафията със съдействието на службите и Прокуратурата, и не на последно място тандема Шиши-Боко и техните патерици.

    18:37 12.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хм...

    22 0 Отговор
    По-празен човек от славчо едва ли има. Продължава да копае дъното, говорителят на мафията!

    18:39 12.03.2026

  • 20 Дориана

    13 5 Отговор
    Всички, които излязоха на революция срещу коалиция Магнитски в България и в чужбина няма да позволят на предателските партии БСП ОЛ и ИТН отново да станат патерици, съюзници и защитници на корупцията и мафията в България.

    18:40 12.03.2026

  • 21 12340

    14 0 Отговор
    Славуца болна легнала..

    18:40 12.03.2026

  • 22 Хох8

    12 0 Отговор
    А твоята дума струва: 💭💭💭

    18:40 12.03.2026

  • 23 Конса

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма такъва партия вече":

    И за македонските космонавти

    18:41 12.03.2026

  • 24 Ехее

    13 0 Отговор
    Славчо на сериозно се взе. Кой си ти да даваш оценки на хора по-умни и по-почтени от теб?

    18:41 12.03.2026

  • 25 Клети невежи слуги на мyтpи

    16 1 Отговор
    Днес загубихме 427 млн. € по плана за възстановяване, защото Палавата от ИТН не свика заседание, а след като беше предизвикано с подписка на загрижени за България депутати, заседанието бе бламирано от ГЕРБ Ново начало и Възраждане.

    18:41 12.03.2026

  • 26 Гуру Гарабед

    16 0 Отговор
    С ти славе си чалгар-педофил изклецал много платени малолетки. Слуга на мутри. Подлога на тиквата и свинята. Така че със сигурност си по пропаднал от Терзиев. И това е факт.След месец народа че ви изчегърта от политиката. Точно както ти чегърташ кафевото от дирника на пеевски.

    18:41 12.03.2026

  • 27 Дориана

    15 4 Отговор
    Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да помисли , защо той, Тошо Йорданов и Балабанов са най- мразените политици в България? Дори Борисов и Пеевски не са мразени толкова колкото те. Отговора е защото нищо добро не са направили за българския народ, излъгаха и предадоха избирателите си, съюзиха се с Борисов и Пеевски и до днес продължават да изпълняват техните поръчки.

    18:41 12.03.2026

  • 28 Наш човек

    8 0 Отговор
    Слави си е преместил дивана, на танкер в Ормутският пролив.

    18:41 12.03.2026

  • 29 Сила

    14 0 Отговор
    Да си беше останал в подлеза на ЦУМ да продаваш чорапогащници и дезодоранти селянче учиндолско несретно ...мизерник !!!

    18:41 12.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Куция гол охлюв се размърда идват избори

    13 0 Отговор
    Този се опитва пак здраво да ни лъже, без да обяснява за изчегъртването но Боко как се случи и защо не се случи

    18:42 12.03.2026

  • 32 Дориана

    9 4 Отговор
    Провала на ИТН вече ще бъде факт. Падат надолу под 1 % , губят и субсидията. Финансов срив, финансов колапс за ИТН. Това е отмъщението за лъжите , предателството, съюза и подкрепата към Борисов и Пеевски, опорочаването на Будизма като религия и замесването и с педофилия и секти.

    18:44 12.03.2026

  • 33 Фарфалюлю

    10 0 Отговор
    Славе Трифонов педофила. Пял перверзии и правил оргии с малолетки и мутри. Диванен мумифициран плъх.

    18:44 12.03.2026

  • 34 Наш човек

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма такъва партия вече":

    Слави го знае че няма такава партия ИТН, и си е преместил дивана на танкер в Ормутският пролив.

    Коментиран от #51

    18:45 12.03.2026

  • 35 пенсионер от Варна

    8 0 Отговор
    а тоя маймун е употребен кондам !

    18:45 12.03.2026

  • 36 Тоя

    5 0 Отговор
    селяндур да се обеси няма кураж , цяла потеря пази мизерния страхопъзльо , лидер го имитира ?! Цялата им трупа е биологичен отпадък !

    18:47 12.03.2026

  • 37 Слави е ЛЪЖЕЦ! Слави е Позор!

    7 0 Отговор
    Слави Трифонов пак демонстрира своята любима тактика – обвинения без факти и публично клеветене. Да наричаш кмета Васил Терзиев „празен“ и „лъжец“ само заради дарение, което е законно и отчетено, е политическа демагогия от най-нисък ранг.

    18:48 12.03.2026

  • 38 А ТИ СИ ДЪНОТО

    7 0 Отговор
    Пълен помииияр

    18:49 12.03.2026

  • 39 Чалгаря-педофил пак изскимтя от дупката

    6 0 Отговор
    Чалгарят-педофил се опитва да превърне трагедията в Петрохан и даренията на Терзиев в театър на уж морална всевластност, но реалността е ясна: кметът действа открито, прозрачно и законно, подкрепяйки инициативи за обществото. Да изкривява фактите, да добавя спекулации за „педофили“ и „сектанти“ без доказателства, е опит за медийна манипулация, който не прави чест на никого, още по-малко на политик.

    18:50 12.03.2026

  • 40 Ройтерс

    1 0 Отговор
    Борец срещу педофилите...?!

    18:50 12.03.2026

  • 41 Какъв човек е Терзиев

    2 4 Отговор
    След като публично се отказа от родителите си ,работили в ДС?
    ИЗРОД

    Коментиран от #43

    18:50 12.03.2026

  • 42 Слави, Космоса те зове, хахаха

    4 1 Отговор
    Истинският проблем е, че Трифонов се опитва да представя личните си внушения като обществена истина, докато Терзиев показва действия, а не празни приказки. В света на политиката има разлика между празни думи и реални действия – и Терзиев е пример за второто.

    18:50 12.03.2026

  • 43 Ирония

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Какъв човек е Терзиев":

    Изрод е този диванен червей Дългуча Чалгар!

    Коментиран от #53

    18:51 12.03.2026

  • 44 родител

    6 0 Отговор
    Престанете да давате снимката на този гнусак ,защото като я види детето ми започва да пищи !!!

    18:52 12.03.2026

  • 45 ИТН са „маргинална формация"

    7 0 Отговор
    Слави Трифонов пак показва защо думите му тежат нищо – хвърля обвинения без доказателства, обижда и клевети. Васил Терзиев действа законно, прозрачно и с конкретни резултати, докато Трифонов само крещи за драматичен ефект. Действия срещу празни приказки – това е разликата.

    18:52 12.03.2026

  • 46 Аман вече!

    2 0 Отговор
    Този сбръчкосал се старец Славуца праши хората вече.

    18:53 12.03.2026

  • 47 Слави е политически клоун на повикване!

    2 0 Отговор
    Трифонов превърна личната си омраза към Терзиев в шоу за медиите. Нито едно от обвиненията му не е подкрепено с доказателства. Кметът Терзиев подкрепя обществено значими каузи, дарява открито и законно, докато Слави се занимава само с театър и клевета.

    18:53 12.03.2026

  • 48 Некадърник

    3 1 Отговор
    Терзиев е на светлинни години. Айде къш

    Коментиран от #59

    18:53 12.03.2026

  • 49 Гост

    3 1 Отговор
    По-празен от тебе няма, чалгар.

    18:54 12.03.2026

  • 50 Слави няма морал

    2 1 Отговор
    Публичните изявления на Трифонов са класическа демонстрация на политическа злоба: обвинява, обижда и внушава, без нито един факт. Терзиев, напротив, показва професионализъм и прозрачност – даренията му са законни и отчетени. Истинският лидер действа, а не крещи.

    18:54 12.03.2026

  • 51 Дориана

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Наш човек":

    Спокойно, Ние вече сме изхвърлили ИТН извън Борда. Финансов срив финансов колапс ги чака. Това е отмъщението от Вселената за това , че опорочиха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти. Използваха трагедията Петрохан за свои политически цели. И те не могат да се усетят , че точно това им носи Негативи като Бумеранг.

    18:54 12.03.2026

  • 52 зулуса

    6 1 Отговор
    Славчо, не знам дали петроханци са педофили, но за тебе все още се намират снимки с мутрите от 90-те години! Значи за мен ти си мутра!!!!!!

    18:54 12.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Иво

    2 4 Отговор
    България е в пипалата на хомо мафията. Ценностната система на тези изроди са педофилията гей браковете и отпадането на истинското християнско семейство. ППДБ са свърталище на извратеняците които живеят в България. Възможно най бързо трябва да се освободим от тази токсична плесен.

    18:55 12.03.2026

  • 55 Чалгата

    4 1 Отговор
    А ТИ НЕНОРМАЛЕН ЧАЛГАДЖИЯ

    18:55 12.03.2026

  • 56 Банан

    5 0 Отговор
    Продажник на народа си

    18:56 12.03.2026

  • 57 о гамстарас

    4 0 Отговор
    Ей яко искаш да вземеш Първото място по най долен и мразен от Пеевски ,според мен вече не ти и трябва ,та ти си зел дал човече ,хестикес палиопусти 👏

    18:56 12.03.2026

  • 58 не е лъжа, а удобна амнезия

    0 4 Отговор
    Терзиев първо обяви, че е ходил само веднъж в хижата, за да провери лично как се усвояват 30-40 хиляди дарени от него, а след като намериха и кемпера, си припомни, че е бил , но семейно на хижата не повече от 7 или 8 пъти, а дарените средства 250 хиляди са от личните му пари, а не от общинските.

    Коментиран от #62

    18:57 12.03.2026

  • 59 Така е! Прав си!

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Некадърник":

    Ето няколко психологически и социални обяснения защо хора с по-слаба образованост като Трифонов понякога клеветят по-умни и образовани личности като Терзиев:
    Слави строда от Комплекс за малоценност и ревност, че Терзиев е умен, образован, компетентен, културен, успял.
    Често хората, които се чувстват несигурни в знанията или уменията си, изпитват завист към по-образованите. Клеветата или публичното омаловажаване е начин да „изравнят сметките“ – макар и илюзорно – и да се почувстват по-значими.
    Слави исща да се чувства значим, но е жалък мазен червей, пълзящ в краката на Пеевски.

    18:57 12.03.2026

  • 60 Хари путър

    4 0 Отговор
    Млък предателю.

    18:57 12.03.2026

  • 61 ИТНеможачи

    4 0 Отговор
    Събирай си чалгарите и вън от парланента лъжец продажен

    18:59 12.03.2026

  • 62 Липса на критично мислене

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "не е лъжа, а удобна амнезия":

    Образованите хора развиват умения за анализ, проверка на факти и оценка на аргументи. Слабо образованите понякога приемат слухове, емоционални внушения или пропаганда за истина и ги използват, за да атакуват другите. Клеветата става инструмент на влияние.
    Ти на Пеевските медии ли вярваш бре???

    18:59 12.03.2026

  • 63 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Слави зулуса

    18:59 12.03.2026

  • 64 "Мека китка"

    3 0 Отговор
    Кой е "мека китка" - този, който има жена и деца или бездетник, до когото жена не се доближава

    19:00 12.03.2026

  • 65 Време е

    0 0 Отговор
    Мумията да си заминава

    19:01 12.03.2026

  • 66 Деций

    0 0 Отговор
    Ти ли говориш ,че Терзиев е лъжец Ве свлеч дълга,дае гнусара ти гаден дае!Ти не трябва да се показваш ниса Ве туберколозо.

    19:01 12.03.2026

  • 67 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 68 Тоя е мазохист

    1 0 Отговор
    Знае, че го псува ама се навира да бляботи. Необразован тъп пейгар

    19:03 12.03.2026

