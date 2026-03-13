Ядрено напрежение! Финландия се отказа да разполага атомни оръжия на своя територия

13 Март, 2026 22:18 927 20

  • александер стуб-
  • финландия-
  • русия-
  • нато-
  • ядрени оръжия

Москва реагира остро на обявения план от финландското правителство, като Кремъл посочи, че Русия ще отговори на такъв ход, който би направил съседната страна по-уязвима

Ядрено напрежение! Финландия се отказа да разполага атомни оръжия на своя територия
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Финландия не възнамерява да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време, заяви днес президентът Александер Стуб, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че по този начин той се придържа към сходна политика, водена от съседните скандинавски държави.

Изявленията на Стуб се появиха в контекста на плановете на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия.

Москва реагира остро на обявения план от финландското правителство, като Кремъл посочи, че Русия ще отговори на такъв ход, който би направил съседната страна по-уязвима.

Планът на финландското правителство разгневи също и опозиционните партии във Финландия, в това число и водещата в социологическите проучвания Социалдемократическа партия, която настоя страната да заяви ясно, че няма да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време, посочва Ройтерс.


Финландия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран

    13 3 Отговор
    Шубето е голям страх.

    22:19 13.03.2026

  • 2 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Умен ход на северните алкохолици.

    22:20 13.03.2026

  • 3 Пръц

    14 1 Отговор
    Няма никакво напрежение,бай Онатоли Стайков.
    Напрежението е в Тел Авив

    22:22 13.03.2026

  • 4 лама Щирлиц

    14 1 Отговор
    Уплашиха се че ще ги гази мечката.

    Коментиран от #7

    22:22 13.03.2026

  • 5 Верно ли

    11 1 Отговор
    Къде е Пасито с трабанта, да ги змаени веднага на наша територия!!!

    Коментиран от #10

    22:22 13.03.2026

  • 6 Механик

    14 2 Отговор
    Финландия:
    Големи сме щото сме в натютю и много голем го вадехме. Обаче се оказа мек и малък.

    22:22 13.03.2026

  • 7 Глюпости ,

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "лама Щирлиц":

    Няма как да забравят зимната война ... 🤫

    22:24 13.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    А би трябвало Финландия да вземе пример от Иран и Украйна и се въоръжи до зъби, а във всеки дом да има до един малък ядрен реактор 😁

    22:24 13.03.2026

  • 9 Пич

    13 0 Отговор
    За да не губим време - заключение!!! Ако Финландия, и Европа като цяло, са на страната на САЩ, вече са на губещата страна!!! Защо!!! Защото най важната роля на хегемона е да защити клиентите си !!! А хегемона не само че не защити клиентите си ( Израел, Катар, С.А. и пр.), а посегна на интересите на клиентите си ( Гренландия )!!! Или - хегемонна все повече се превръща в нежелано и овехтяло чучело, което въобще не впечатлява гаргите и не може да ги изгони!!!

    22:25 13.03.2026

  • 10 Пасито

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Верно ли":

    Разучавам Москвич 13 , в Шанхай .

    22:26 13.03.2026

  • 11 Тов. Членин

    2 7 Отговор
    Таваришчи , по времето на ВСВ , през зимата , финландците ни онодаха , честно .

    Коментиран от #15

    22:33 13.03.2026

  • 12 Тоалетна Хартия

    7 1 Отговор
    САЩ и евреите фалираха!! Има нов световен ред!!!

    22:33 13.03.2026

  • 13 Дъртата Рижа

    5 0 Отговор
    Тия май искат да ги нападнем защото не искат да имат ядрено оръжия
    ония искат да имат - нападаме ги
    тия не искат да имат - нападаме ги
    ние кредитните тарикати накрая ще ви нападнем всичките

    22:35 13.03.2026

  • 14 Как проглежда сляп евроатлантик

    8 0 Отговор
    И тия набързо изтрезняха и разбраха какъв таралеж в гащите е чужда военщина в страната, след като Иран унищожи всички такива около държавата си.

    22:36 13.03.2026

  • 15 Пък

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тов. Членин":

    сегс им се дръпнаЛаМното на финландците.

    22:37 13.03.2026

  • 16 Симо Хаюха

    0 8 Отговор
    Финландец ликвидирал над 500 орки със снайпер без оптика.
    Статика.

    Коментиран от #17

    22:37 13.03.2026

  • 17 Ъхъ

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Симо Хаюха":

    50000 бяха

    22:38 13.03.2026

  • 18 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:38 13.03.2026

  • 19 Не знам вече

    1 3 Отговор
    Тия влезнаха у нато,що не ги нападат а нападат Украйна,че искали да влиза.

    22:39 13.03.2026

  • 20 демократ

    5 1 Отговор
    А бо клука гейпен защо е на снимката.

    22:40 13.03.2026

Новини по държави:
