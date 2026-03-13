Ядрено напрежение! Финландия се отказа да разполага атомни оръжия на своя територия

Финландия не възнамерява да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време, заяви днес президентът Александер Стуб, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Агенцията отбелязва, че по този начин той се придържа към сходна политика, водена от съседните скандинавски държави.
Изявленията на Стуб се появиха в контекста на плановете на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия.
Москва реагира остро на обявения план от финландското правителство, като Кремъл посочи, че Русия ще отговори на такъв ход, който би направил съседната страна по-уязвима.
Планът на финландското правителство разгневи също и опозиционните партии във Финландия, в това число и водещата в социологическите проучвания Социалдемократическа партия, която настоя страната да заяви ясно, че няма да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време, посочва Ройтерс.
1 Иран
22:19 13.03.2026
2 Сатана Z
22:20 13.03.2026
3 Пръц
Напрежението е в Тел Авив
22:22 13.03.2026
4 лама Щирлиц
Коментиран от #7
22:22 13.03.2026
5 Верно ли
Коментиран от #10
22:22 13.03.2026
6 Механик
Големи сме щото сме в натютю и много голем го вадехме. Обаче се оказа мек и малък.
22:22 13.03.2026
7 Глюпости ,
До коментар #4 от "лама Щирлиц":Няма как да забравят зимната война ... 🤫
22:24 13.03.2026
8 Владимир Путин, президент
22:24 13.03.2026
9 Пич
22:25 13.03.2026
10 Пасито
До коментар #5 от "Верно ли":Разучавам Москвич 13 , в Шанхай .
22:26 13.03.2026
11 Тов. Членин
Коментиран от #15
22:33 13.03.2026
12 Тоалетна Хартия
22:33 13.03.2026
13 Дъртата Рижа
ония искат да имат - нападаме ги
тия не искат да имат - нападаме ги
ние кредитните тарикати накрая ще ви нападнем всичките
22:35 13.03.2026
14 Как проглежда сляп евроатлантик
22:36 13.03.2026
15 Пък
До коментар #11 от "Тов. Членин":сегс им се дръпнаЛаМното на финландците.
22:37 13.03.2026
16 Симо Хаюха
Статика.
Коментиран от #17
22:37 13.03.2026
17 Ъхъ
До коментар #16 от "Симо Хаюха":50000 бяха
22:38 13.03.2026
18 Име
22:38 13.03.2026
19 Не знам вече
22:39 13.03.2026
20 демократ
22:40 13.03.2026