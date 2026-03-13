14-ти ден от началото на войната в Близкия изток! Тръмп заплаши да удари Иран много силно през следващата седмица

Американският президент Доналд Тръмп днес съобщи, че има намерение да удари Иран „много силно следващата седмица“, като даде сигнал, че военната операция няма да приключи скоро, въпреки че същевременно отложи за по-късен етап възможността за смяна на режима в Техеран, предаде Франс прес, цитирайки негово интервю за телевизия „Фокс нюз“.

„Войната ще приключи, когато усетя, че е дошло времето“, заяви той.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп също предположи, че конфликтът няма да приключи скоро.

„Разполагаме с несравнима огнева мощ, неограничени боеприпаси и цялото време, от което се нуждаем“, написа американският президент, след като през последните дни многократно заяви, че военната офанзива ще приключи „скоро“.

Американският президент омаловажи въпроса за руската подкрепа за Техеран.

Американският президент освен това посочи, че кораби на американските военноморски сили може да ескортират петролни танкери през Ормузкия проток след заплахите на иранските лидери да го затворят, въпреки че не каза, че тези операции са неизбежни.

„Ще го направим, ако се наложи. Но знаете, надяваме се нещата да продължат добре“, добави той.

САЩ и Израел са поразили над 15 000 цели от началото на войната срещу Иран на 28 февруари, съобщи днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е „ранен“ и вероятно „е обезобразен“, добави ръководителят на Пентагона по време на пресконференция. Той добави, че САЩ не разполагат с доказателства, че Техеран е минирал Ормузкия проток.

Свалянето на властта от страна на народа в Иран е „възможно“, но „може би няма да стане веднага“, каза Тръмп в интервюто си пред „Фокс нюз“.

„Когато те (иранските лидери и силите за сигурност) се разхождат с автомати, убиват хора и казват: „Всички вие, които протестирате, ще ви хванем по улиците“, мисля, че това е огромна пречка за хората, които нямат оръжие“, заяви американският президент.

През януари той обеща на протестиращите срещу правителството ирански граждани, че американската помощ е „на път“, а наскоро няколко пъти призова иранския народ да превземе властта.

„Когато приключим - поемете властта, ще зависи от вас да го направите. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколенията напред“, каза той във видео изявление, обявяващо началото на американските удари.

Тръмп каза също, че е „възможно“ руският президент Владимир Путин „да помага малко“ на Иран, но добави: „И той вероятно смята, че ние помагаме на Украйна, нали?“.

„Те го правят и ние го правим“, добави американският президент с тон, подсказващ, че не е особено засегнат от подкрепата на Русия за Техеран.

Междувременно военните действия продължиха. В Тел Авив бяха чути експлозии, съобщиха журналисти на АФП на място, след като израелската армия сигнализира за ракетен обстрел от Иран.

Журналисти на агенцията са видели черен дим да се издига на две места в околностите на града.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - идеологическата армия на Иран - съобщи, че е изстрелял ракети и дронове срещу Израел, заедно с подкрепяната от Техеран ливанска групировка „Хизбула“.

В изявление КГИР посочи, че операцията е в отговор на израелски бомбардировки по-рано през деня, които бяха нанесени близо до маршрута на проправителственото шествие в Техеран за Деня "Ал Кудс" - Деня на Йерусалим за солидарност с Палестина, отбелязван всяка година.

Днес НАТО прехвана трета ракета, навлязла във въздушното пространство на Турция. Иран отрече да е изстрелял предишните две.

Рано тази сутрин американски военен самолет цистерна се разби над Западен Ирак. Загинали са всички шестима членове на екипажа, съобщиха американските въоръжени сили. Военните посочиха, че обстоятелствата около инцидента се разследват, но няма данни катастрофата да е причинена от приятелски или вражески огън.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц призова за край на войната в Близкия изток, подчертавайки, че тя „не е от полза за никого и нанася икономически щети на много хора“.

Запитан дали европейците могат да установят директен контакт с Иран, за да поискат отваряне на Ормузкия проток, той отговори: „Правим всичко възможно, за да сложим край на тази война. Задействани са всички дипломатически канали“.

Днес цените на петрола леко се понижиха, а борсите се опитаха да се възстановят, след като Вашингтон разреши временно продажбата на руски петрол, складиран на танкери, за да ограничи рязкото поскъпване, отбеляза АФП.