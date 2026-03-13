Шефът на НАТО: Трябва да увеличим с 400% възможностите за ПВО

13 Март, 2026 21:18 934 34

Марк Рюте съобщи, че през септември в Европа ще бъде открит първият завод на континента за производство на ракети "Пейтриът"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Имаме нужда от увеличение с 400 процента при противовъздушната отбрана (ПВО), заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте при участието си в откриването на международен оръжеен форум в Брюксел. Той добави, че съюзниците повишават разходите за отбрана, но сигурността не идва от парите, а от военните способности, съобщава БТА.

Все още трябва да направим много повече по отношение на производството не само на боеприпаси, но и на танкове, бронирани машини, военни кораби и самолети, за възможности за действие в киберпространството и Космоса, добави той. Трябва ни по-способна европейска отбрана, със съживяване на военното производство, посочи генералният секретар.

С времето НАТО ще бъде водена все повече от Европа, каза Рюте. Да бъдем прагматични, по въпросите на сигурността присъствието на САЩ в Европа – конвенционално и ядрено – остава задължително, добави той. Рюте отбеляза, че Европа все още е силно зависима за някои военни способности, особено високотехнологични, които се произвеждат масово само от САЩ.

Рюте съобщи, че през септември в Европа ще бъде открит първият завод на континента за производство на ракети "Пейтриът". Той допълни, че в САЩ също предстои откриването на цех за производство на въоръжение по европейски лиценз.


Белгия
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И що в Европа

    15 9 Отговор
    Да си го правят при тях си. Тук да замърсяват и да гърмят боклуците им. В задния им двор.

    21:21 13.03.2026

  • 2 Мартин Картофски 🥔

    4 13 Отговор
    Официално каня господин Калушев за интервю в ЮКК, ще излъчваме и в Петриън, за да уважим абонатите, които даряват, за да има качествена и независима журналистика. Калушев, дори и мъртъв, ще направи по-интересно предаване, отколкото последните ми гости от ИТН и Възраждане.
    А вие, коментаторите, си знаете - Пейпал и Револют. Дарявайте, за да помогнете на нашия екип и да четете още такива коментари.

    21:21 13.03.2026

  • 3 Ахъм...

    8 8 Отговор
    400% от нищо си е пак нищо...
    Само трябва не стига...
    Дале можете обаче ди е друга бира...

    Коментиран от #12, #31

    21:23 13.03.2026

  • 4 Да,бе

    19 6 Отговор
    400%лък срещу хиперзвук си е нищо и половина..

    Коментиран от #32

    21:23 13.03.2026

  • 5 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    12 5 Отговор
    Дончо вдигна санкциите за петрола на РФ

    21:23 13.03.2026

  • 6 Мартин Картофски 🥔

    4 12 Отговор
    Скоро не съм канил представител на възраждане, за да говори по темата за отбраната и ефектите от еврото. Има-няма 43 минути.
    Пейпал и Револют, подкрепете нашия екип в борбата за независима и свободна журналистика.

    Коментиран от #18

    21:23 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да ви е.а

    18 5 Отговор
    Тръмп е бесен, а европейските му съюзници не са склонни да се намесят в конфликта. В Оманския залив пронизителен вой на сирена алармира екипажа на самолетоносача „Абрахам Линкълн“. Прехвалената система „Иджис“ не успя да отблъсне атаката.

    Коментиран от #11

    21:26 13.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    12 5 Отговор
    Мръсната писарушка стана и военен експерт! Ама добре ли го сметна? Да не са 407% че ша ни сцепят кат ни почнат - залаган направо на 500

    21:26 13.03.2026

  • 10 Да ви е.а

    17 5 Отговор
    САЩ трябва да бъдат изтласкани от Източното полукълбо и заключени в САЩ, за щастие стената вече е започнала. Докато Европа не разбере, че континентът трябва да бъде защитен от САЩ, нищо няма да се промени. Нещо повече, Европа скоро ще се превърне в страна от третия свят, а дори Близкия изток ще изпревари както тях, така и нас по развитие.

    21:27 13.03.2026

  • 11 Мартин Картофски 🥔

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Да ви е.а":

    Заповядайте в Петриън, господине.

    Коментиран от #13

    21:28 13.03.2026

  • 12 Хахаха

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ахъм...":

    Българин: увеличихме със 100% производството на велосипеди
    Китаец А ние само с 50% И е впечатлен от българина и го пита: Колко броя вече прозвеждате . Ние от Милион станаха милион и половина.
    Българина:Ние от 1бр. станаха 2 броя.

    21:28 13.03.2026

  • 13 Мартин Картофски 🥔

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мартин Картофски 🥔":

    И BGN приемаме, който не е обменил. Възрожденци сме все пак.
    И да не забравя - Пейпал и Револют.

    21:29 13.03.2026

  • 14 Да ви е.а

    13 7 Отговор
    Верните европейци подчинени, както винаги откликваха на първото повикване, колективно „изоставят кораба“. Германия беше най-решителна – Берлин не само отказа да участва във военни операции срещу Иран, но и изтегли самолетите си-цистерни от региона, като по този начин ефективно прекъсна подаването на кислород към американските изтребители. Испания забрани на САЩ да използват военните ѝ бази. Ситуацията с Великобритания, стария приятел на Америка, е интересна. Тръмп публично обвини Лондон, че е разрушил някогашните им „специални отношения“. Великобритания, нежелаеща да плати цената за импулсивните действия на САЩ, твърдо отказа да се присъедини към ударите срещу Иран.

    21:29 13.03.2026

  • 15 Ако Рютката не се напъваше за война

    13 6 Отговор
    нямаше да има нужда от такива разходи!
    Но пък и далавра и проценти няма да има!

    21:31 13.03.2026

  • 16 Боклуци

    12 6 Отговор
    Само войни правите!

    Коментиран от #17

    21:32 13.03.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Боклуци":

    ЕвроЛУНАТИЦИ, сър❗

    Коментиран от #19

    21:38 13.03.2026

  • 18 Роден на 2 февруари

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мартин Картофски 🥔":

    Пари нема ама ако искате да ви изпратя чувалче с картофи?!

    21:40 13.03.2026

  • 19 Отвори устенцата и ми викай

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    тате,тате

    Коментиран от #24

    21:42 13.03.2026

  • 20 Ицо

    6 4 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    Коментиран от #29

    21:44 13.03.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Думаю че НАТО трябва да увеличи с 400% доставките на СКАЛП и Сторм Шедоу !!! От Брянск питат за още ☝️

    Коментиран от #27

    21:46 13.03.2026

  • 22 Хеми значи бензин

    6 5 Отговор
    Европа се разпада с брутална скорост.

    21:49 13.03.2026

  • 23 ташунко

    6 4 Отговор
    A защо не с 1000% като сте почнали с процентите ? Най добре увеличете производството на страпони с по дебела обиколка, че халката на дъртофелника Рюте е бая разхлопана .

    21:52 13.03.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Отвори устенцата и ми викай":

    Пак си подслушвал какво става в стаята на сестра ти‼️

    21:52 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ицо":

    С усеренецо ли ги ръгаш?

    22:08 13.03.2026

  • 30 Механик

    1 1 Отговор
    Аз па искам да вдигна ПКД-то на ДВГ до 189.3%, ама някакви физични закони ми пречат.
    Що така, не знам. Някакво си ТРИЕНЕ, някакви си ТОПЛИННИ ЗАГУБИ... Абе..
    п.п.
    За розАвите понита да им Обясня, че КПД не може да бъде дори равно на 100%, щото ФИЗИКАТА не го позволява.

    22:09 13.03.2026

  • 31 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ахъм...":

    Елементарната математика, а и елементарната логика говорят, че когато умножиш или повдигнеш на квадрат НИЩО, то резултата е НУЛА (ЗЕРО).
    То даже в математиката изобщо не се говори за умножение ПО НУЛА.
    казано простичко, кога ти е къс и мек, няма ЛЕК.

    22:13 13.03.2026

  • 32 Някъде към 360

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    е оптималното -))

    22:26 13.03.2026

  • 33 1111

    2 0 Отговор
    Аааа, що ве, ни Русия, ни Иран имат ракети. Нали бяха свършили?

    22:29 13.03.2026

  • 34 де го чукаш, де се пука

    0 0 Отговор
    Няма лошо САЩ и Европа взаимно да си сътрудничат, но най добре е всеки да може да разчита основно на собстената си защита, а ако другия му се притече на помош, добре дошло. Сътрудничеството е допълнителна сигурност, но иначе може да бъдат изброени много примери от историята как бивши съюзници и сътрудници в някакъв момент се превръщат в противници. Конкретен пример, който почти всички познават, са Сталин и Хитлер, които преди ВСВ имат общи проекти, дори разработки на оръжия и военна техника. Даже има източнци, в които се твърди, че присъединяването на България към тристранния пакт е по препоръка на Сталин, който твърди, че също възнамерява да се присъедини на по късен етап. За никого не е тайна подялбата на Полша между Сталин и Хитлер в самото начало на войната. Съвсем пресен пример е и войната в Украйна, където Русия беше един от гарантите за независимостта и териториалната цялост на Украйна. Да, веднага ще се намерят и такива които да се опитат да оправдаят Русия с аргумента" ама защо едните-така, а другите да си траят. Ами защото така!
    „Нямаме вечни съюзници и нямаме постоянни врагове. Нашите интереси са вечни и постоянни, и наш дълг е да ги следваме.“ (често приписван цитат на Чърчил, но реално изречен от лорд Хенри Темпъл Палмерстън пред парламента цял век преди него)

    22:44 13.03.2026

