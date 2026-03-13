Важните новини във ФАКТИ на 13.03.2026 г.

Мария Мая Алдин за "Петрохан": Моралната щета върху жертвите е невиждана

Моралната щета, която се нанася на жертвите, е прецедент, който не сме виждали в други европейски страни. Това каза пред БНР Мария Мая Алдин, която живее в Германия, но подкрепя близките на загиналите в хижа "Петрохан" и край Околчица в търсенето на истината за случилото се с тях.

Иван Демерджиев: Подкрепям промените в МВР, по случая „Петрохан” се дължат много отговори

Светът не е сигурен. Няма как България да е сигурна, когато средствата на военната сила надделяват над средствата на дипломацията и това става практика в последните години. Трябва да се обърне и особено внимание по отношение на нашата вътрешна сигурност. Това заяви бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в предаването „Панорама” по БНТ.

Кметовете на Царево и Приморско са срещу изграждането на ферма за пъстърва в Черно море

Кметът на Царево Марин Киров изрази публична подкрепа за кмета на Приморско Иван Гайков и неговия екип по повод отрицателната позиция на местната власт срещу инвестиционно намерение за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури (черноморска пъстърва) в акваторията на Черно море, обобщи БТА.

АПИ: Започва ремонт на близо 28 км от пътя София – Самоков

Агенция „Пътна инфраструктура“ е планирала ремонт на близо 28 км от второкласния път II-82 София – Самоков. Извършва се фрезоване на настилката и през следващата седмица предстои да започне полагането асфалтовата настилка, изброи dnes.bg.

Тошко Йораданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство

„Има такъв народ“ подкрепя присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, защото е част от международното консервативно политическо семейство. Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Майките на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев участват в протеста пред Съдебната палата

Граждани организираха мирен протест пред Съдебната палата в София с искане да се разкрие истината за случаите „Петрохан" и „Околчица". Събитието е организирано от Ралица Асенова, майка на Николай Златков, един от загиналите, и от близките и приятелите на останалите загинали, посочи БТА.

Румен Радев: България трябва да има готовност за мерки срещу поскъпването на горивата, но засега не бива да се прибързва

България трябва да има готовност за мерки срещу поскъпването на горивата, но засега не бива да се прибързва. Това каза пред бТВ бившият енергиен министър и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев. По думите му към момента по-сериозният проблем за бизнеса не са течните горива, а високите цени на електроенергията.

Доц. Милен Иванов: Ако Калушев не е левичар, имаме проблем с балистичната експертиза

Близките на шестимата загинали в случая "Петрохан" организират днес протест, като основното им недоволство е насочено срещу разследването и липсата на прозрачност от страна на прокуратурата.

МВР не е искало от Мета да сваля сатиричната фейсбук страница "Копейкин”

От страна на Министерството на вътрешните работи не са предприемани действия и не е изпращано искане до Мета за премахване на сатиричната страница „Копейкин” във Фейсбук, отговаря служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на парламентарен въпрос. Той е зададен от народния представител Кристина Петкова от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“, като в него се пита относно публично известна информация от 27 февруари, че страницата е била свалена от социалната мрежа, уточни dnes.bg.

Законът за ВЕИ отново не тръгнa, над 430 млн. евро по ПВУ остават блокирани

Депутатите от Комисията по енергетика в Народното събрание отново не събраха кворум. Както на предишното заседание на комисията, се регистрираха 10 народни представители, което пак се оказа недостатъчно за провеждане заседанието на комисията. Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са свързани с получаването на около 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, писа news.bg.

Руслан Стефанов: Пазарът на горивата сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи

Решението на Тръмп за частично отменяне на ембаргото срещу Русия ще забави нарастването на цените или ще намали колебанията на пазара на горива. Това е временна мярка. Едва ли можем да очакваме, че ще има дългосрочен ефект. Мерките са за временно успокояване на пазара. Това заяви Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „Още от деня” по БНТ.

Радан Кънев: Членството в Съвета за мир поставя България в подчинено положение на Тръмп

Големият проблем е, че Европа няма единна позиция за войната в Близкия изток. А по-големият проблем е, че тя не може да има единна позиция, защото външната политика на Европейския съюз се определя с единодушие от 27-те страни членки, с право на вето. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ евродепутатът Радан Кънев.

Андрей Гюров за Борда за мир: Готови сме да сезираме Конституционния съд

Политическите партии вече навлизат в ситуация на предизборна кампания и определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка Магнитски. Но има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в отговор на журналистически въпрос относно намерението Министерският съвет да бъде задължен да внесе закон за ратифициране на българското участие в Борда за мир. Предложението за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство, категоричен беше Гюров и изтъкна готовността да бъде сезиран Конституционния съд, ако се приеме такова решение в парламента, посочи БТА.

Военен джип се заби в ресторант на пътя между Калофер и Карлово ВИДЕО

Военен джип се е ударил в сградата на ресторант разположен на пътя между Калофер и Карлово. Инцидентът е станал около обяд, предаде knews.bg.

Парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме мерки срещу ценовия шок при горивата

Парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Решението за предприемане на мерки заради ценовия шок е внесено от "ДПС-Ново начало" и беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се". Подкрепиха го от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Възраждане". Един депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" беше против, а 16 се въздържаха. Трима депутати от "Морал, единство, чест" също гласуваха "въздържал се". От "БСП-Обединена левица", "Алианс за права и свободи" и "Величие" не участваха в гласуването

Проф. Иво Христов: Войната около Иран е част от глобален сблъсък между големите сили

Войната около Иран не е просто конфликт в Близкия изток, а част от по-широк геополитически сблъсък между световните сили. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ проф. Иво Христов, коментирайки причините и възможните последствия от ескалацията в региона.

КЗК изиска данни по производството срещу "Лукойл" за евентуална злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията изиска подробни данни от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД и останалите големи участници на пазара на едро на горива във връзка с производството срещу дружествата от групата „Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение.

Парламентът избра Карина Караиванова за подуправител на БНБ

Парламентът избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Емисионно“, предават от БТА. В подкрепа на кандидатурата ѝ гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против", а 16 се въздържаха. След това тя положи клетва пред Народното събрание.

Караиванова беше изслушана в четвъртък от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Кандидатурата ѝ беше представена днес в пленарната зала от гуверньора на БНБ Димитър Радев, който посочи, че тя притежава необходимите професионални качества и институционален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“.

Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Депутатите приеха предложението да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир.

Поредни рокади в МВР: Сменени са тримата заместник-директори на СДВР

Продължават кадровите промени в Министерството на вътрешните работи. Сменени са тримата заместник-директори на СДВР, научи NOVA. В 14 часа директорът на дирекцията е представил новите си заместници.

Освободени от постовете са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков.

Тримата и досега са работили в системата на вътрешното ведомство. Тонев е бил началник на 4 РПУ, Пелтеков - началник сектор "Престъпления, свързани с МПС", Петков - зам.-началник на сектор "Специализирани полицейски сили".

Пеевски за служебния кабинет: Явно Сорос ще ги шляпка за Съвета за мир

Видях, че соросното правителство вече се е развълнувало след приемането на решение за ратификация на Съвета за мир на президента Тръмп. Явно ще ги шляпкат Сорос и сина му. Накарал им се е вече и те изпълняват.