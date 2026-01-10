САЩ се оттеглиха от 66 международни организации, защото са станали безполезни

Администрацията на САЩ реши да се оттегли от 66 международни организации, защото са се превърнали в безполезни бюрократични структури. Това се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.

„Това, което наричаме международна система, днес е претоварено от стотици непрозрачни международни организации, много от които имат припокриващи се мандати, извършват дублиращи се действия, произвеждат неефективни резултати и се характеризират с финансово и етично неефективно управление“, отбеляза той. „Дори тези, които някога са изпълнявали полезни функции, все повече се превръщат в неефективни бюрократични структури, платформи за политизиран активизъм или инструменти, които противоречат на интересите на нашата страна“, добави Рубио.

Той отбеляза, че дейността на такива организации често не само не дава резултати, но и възпрепятства тези, които се опитват да решат определен проблем. „Ерата на издаване на празни чекове на международните бюрокрации приключи“, отбеляза държавният секретар на САЩ.

„Това не означава, че Америка обръща гръб на света.“ „Ние просто отхвърляме остарелия модел на мултилатерализма, който разглежда американските данъкоплатци като глобален гарант на разпростираща се архитектура на глобално управление“, заключи той.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди страната да се оттегли от 66 международни организации, които вече не обслужват американските интереси. Всички федерални агенции на САЩ ще престанат да участват в тяхната работа и финансиране. Списъкът включва 31 организации на ООН, включително Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), Фондът на ООН за населението (UNFPA), Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC) и организацията на ООН за равенство между половете „ООН жени“.

През 2025 г. Тръмп вече обяви оттеглянето на САЩ и края на финансирането от Вашингтон на няколко организации в системата на ООН, включително Световната здравна организация (СЗО), Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC) и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA).