САЩ се оттеглиха от 66 международни организации, защото са станали безполезни

10 Януари, 2026 21:15

Дейността на такива организации често не само не дава резултати, но и възпрепятства тези, които се опитват да решат определен проблем

САЩ се оттеглиха от 66 международни организации, защото са станали безполезни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Администрацията на САЩ реши да се оттегли от 66 международни организации, защото са се превърнали в безполезни бюрократични структури. Това се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.

„Това, което наричаме международна система, днес е претоварено от стотици непрозрачни международни организации, много от които имат припокриващи се мандати, извършват дублиращи се действия, произвеждат неефективни резултати и се характеризират с финансово и етично неефективно управление“, отбеляза той. „Дори тези, които някога са изпълнявали полезни функции, все повече се превръщат в неефективни бюрократични структури, платформи за политизиран активизъм или инструменти, които противоречат на интересите на нашата страна“, добави Рубио.

Той отбеляза, че дейността на такива организации често не само не дава резултати, но и възпрепятства тези, които се опитват да решат определен проблем. „Ерата на издаване на празни чекове на международните бюрокрации приключи“, отбеляза държавният секретар на САЩ.

„Това не означава, че Америка обръща гръб на света.“ „Ние просто отхвърляме остарелия модел на мултилатерализма, който разглежда американските данъкоплатци като глобален гарант на разпростираща се архитектура на глобално управление“, заключи той.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди страната да се оттегли от 66 международни организации, които вече не обслужват американските интереси. Всички федерални агенции на САЩ ще престанат да участват в тяхната работа и финансиране. Списъкът включва 31 организации на ООН, включително Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), Фондът на ООН за населението (UNFPA), Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC) и организацията на ООН за равенство между половете „ООН жени“.

През 2025 г. Тръмп вече обяви оттеглянето на САЩ и края на финансирането от Вашингтон на няколко организации в системата на ООН, включително Световната здравна организация (СЗО), Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC) и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA).


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма пари

    22 4 Отговор
    Дълга е 38 трилиона. Как се поддържат толкова служители.

    Коментиран от #17, #24

    21:18 10.01.2026

  • 2 А те стават безполезни заради вас

    32 5 Отговор
    Вие сринахте всички човешки ценности! САЩ стана световен терорист, агресор, пират, лъжец, крадец.

    21:18 10.01.2026

  • 3 много готина

    19 2 Отговор
    гражданска война ви чака

    21:19 10.01.2026

  • 4 Джамбазов

    14 1 Отговор
    И на мен спряха да ми плащат. Извинете ме, но няма да можете толкова често да ми четете гениалните статии.

    21:19 10.01.2026

  • 5 Истината

    23 2 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    21:20 10.01.2026

  • 6 Хипотетично

    15 2 Отговор
    Защо изобщо участват в организации, след като се чувстват самодостатъчни и се самоизолират.
    Меката сила на САЩ като привлекателна демокрация е валидна само за народи със диктатура.
    Дори гренландските политици декларират нежелание да станат американци.

    21:21 10.01.2026

  • 7 Сатана Z

    17 0 Отговор
    Парите ще бъдат пренасочени за милитаристичната политика на бай Дончо и вероятно вложени в разработването и изпълнението на окупацията на Гренландия

    21:22 10.01.2026

  • 8 Т.Живков

    14 0 Отговор
    Демокрация ?!?!?
    Ха ха ха ,чакам ви в Правец да ме цунете ,знаете къде .

    21:25 10.01.2026

  • 9 големсмях

    2 12 Отговор
    Прави са ...90 процента от парите идваха о т...ахахха мръсните САЩ....Ами оправяйте се .Да ви плаща Китай и Рассия ...

    Коментиран от #11

    21:26 10.01.2026

  • 10 Справедлив

    12 0 Отговор
    Миротворецът парите ще ги насочи към Гренландия

    21:27 10.01.2026

  • 11 Хахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "големсмях":

    Русия умря от смях, че САЩ се изтеглят.

    Коментиран от #38

    21:28 10.01.2026

  • 12 Гориил

    14 0 Отговор
    Всичките 66 международни организации са станали заложници на европейската параноя и шизофрения.Служителите на тези организации са загубили имунитета си от задържане и арест.

    21:29 10.01.2026

  • 13 Госあ

    15 0 Отговор
    Направо полудявам, когато простите купени мисирки започнат да говорят колко лоши били Китай и колко добри американците !!! Какво е направил по-точно Китай ??? Абсолютно спазват международното право и проявяват изключително търпение със сепаратистите на Тайван ! Какво направиха испанците само преди няколко години със сепаратистите на Каталуния ? М?

    Коментиран от #19

    21:30 10.01.2026

  • 14 Уса

    11 0 Отговор
    Я да видим сега,кои са недоволните от правилния ход на Тръмп...Хората на ППДБ и разни други неолиберали,които вече не знаят чии голижат и на кого.Уточнете се соросоидчета жалки пропаднали Тръмп приятел ли е или враг,че от вашето виене нищо не се разбира,като прибавим и вонята от гащите ви...ужасно

    21:32 10.01.2026

  • 15 Поради "отпаднала необходимост"

    12 0 Отговор
    ли ве ? -))

    21:33 10.01.2026

  • 16 Какво ще стане с Търтейте в България??

    8 1 Отговор
    Няма да, има финансиране и затях?! Като САЩ си спрът Финансирането за тея Организаци и нашите за Захапат Палци!

    21:34 10.01.2026

  • 17 €€€€€

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма пари":


    Май и нашите сънародници ревяха срещу тези организации, особено СЗО, така че би следвало да сме доволни?


    .

    21:36 10.01.2026

  • 18 НЕ ОБИЧАМ САЩ

    10 0 Отговор
    НО В СЛУЧАЯ СУПЕР АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ.

    21:38 10.01.2026

  • 19 €€€€€

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":



    Иди да поживееш в Китай, щом считаш, че толкова спазват правото. Особено в Източен Китай.


    😉🤣

    Коментиран от #28

    21:38 10.01.2026

  • 20 А от Европа кога

    10 0 Отговор
    Ще се изтеглят?

    21:38 10.01.2026

  • 21 Много Нищоправещи Търтей! Браво САЩ!

    9 1 Отговор
    На Хранилки на Данакоплатците Търтейте ще овиснат, ще трябва нещо да Работят!!

    Коментиран от #35

    21:38 10.01.2026

  • 22 атлантически делириум

    7 0 Отговор
    Скоро и от НАТО, като атакуват ЕС и отхапят Генландия!

    21:39 10.01.2026

  • 23 Ами прекрасно че

    7 0 Отговор
    САЩ се оттеглиха от 66 международни организации. Вече нямат никаква международна легитимност. Варварска държава на 200 ...

    21:40 10.01.2026

  • 24 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма пари":

    Заглавието е вярно, съгласен съм и с твоя коментар....

    21:41 10.01.2026

  • 25 От повече от година

    5 0 Отговор
    ООН беше решило да се премести в Китай. С отказа на визи от САЩ за редица представители това от 3 месеца е сигурно.

    21:43 10.01.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Тия пък за кви се мислят. Държава с 32 трилиона дълг, която няма пари за издръжка на държавните служби , се прави на всемогъща. Щели да купуват Гренландия за един трилион. Заем ли ще теглите, бе. Голтаци смотани.

    21:44 10.01.2026

  • 27 Да бе ....

    5 0 Отговор
    Ако НЕ ти играят по свирката са "непрозрачни международни организации".... А кои са прозрачни?

    21:45 10.01.2026

  • 28 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "€€€€€":

    В Китай правото е екстра. Ходил съм и в Северен Китай и в Южен Китай и в Западен Китай. Не знам под източен кво имаш предвид. Шанхай и Нингбо ? 😂 В Северен Китай имат супер курорти за ски и сноуборд. Карал съм на вулкана на Чангбайшан - от китайска страна има курорт с моторни шейни, дето те качват и надолу караш, но за съжаление не и в кратера, щото другата половина е в корейско. От там е и фамилията на Кими. Харбин е супер град. Доскоро в единия им мол беше най голямата закрита ски писта в света - с два лифта. ХодИх и там да напраа неколко спускания. Ледения град беше затворил точно деня преди да отида.

    Коментиран от #33

    21:47 10.01.2026

  • 29 А кухото дЖилезку и ГЕЙргиев

    4 0 Отговор
    отхвърлят ли "остарелия модел на мултилатерализма" ? А?

    21:47 10.01.2026

  • 30 Гориил

    1 2 Отговор
    Съединените щати, Китай и Русия не искат гласовете им в Съвета за сигурност на ООН да влияят на глобалната геополитика и разпределението на сферите на влияние. Структурите, които ще се появят в резултат на реформата и реорганизацията на ООН, вече няма да могат да се намесват в интересите на Вашингтон, Москва и Пекин.

    21:49 10.01.2026

  • 31 А така

    5 0 Отговор
    организацията на ООН за равенство между половете „ООН жени“ са враг на САЩ ! Жените трябва на 50% да им се плаща каза Тръмп

    21:49 10.01.2026

  • 32 През 1939 година

    4 0 Отговор
    Хитлер прави ама абсолютно същото!

    21:52 10.01.2026

  • 33 Гориил

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    От всички китайски градове, Харбин е най-вероятното място, където може да се намери китаец, който разбира руски. Това се дължи на „руските корени“ на града. Освен това, руският език все още е популярен език за изучаване в местните училища и университети.

    21:54 10.01.2026

  • 34 Още по добре ще бъде

    6 0 Отговор
    Ако си закрият и всички посолства по света. И САЩ и Израел .... търговски представителства, членство във ФИФА, Олиемпийският ....всичко !

    21:56 10.01.2026

  • 35 Ти ако знаеш пък

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Много Нищоправещи Търтей! Браво САЩ!":

    Към Държавният Департамент на САЩ що Нищоправещи Търтей има съвсем ще загубиш и ума и дума .....

    21:58 10.01.2026

  • 36 Майтап бе, Уили

    2 0 Отговор
    Русия, Иран и Китай ще финансират организациите за правата на човека.

    21:58 10.01.2026

  • 37 Гориил

    0 1 Отговор
    Украйна планира да транспортира до ООН осколки от Орешник.

    22:18 10.01.2026

  • 39 Оги

    0 0 Отговор
    Не мога да разбера защо още не закрият тази безполезна шайка бюрократи от ООН като цяло.

    22:29 10.01.2026