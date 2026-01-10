САЩ се оттеглиха от 66 международни организации, защото са станали безполезни

Администрацията на САЩ реши да се оттегли от 66 международни организации, защото са се превърнали в безполезни бюрократични структури. Това се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.
„Това, което наричаме международна система, днес е претоварено от стотици непрозрачни международни организации, много от които имат припокриващи се мандати, извършват дублиращи се действия, произвеждат неефективни резултати и се характеризират с финансово и етично неефективно управление“, отбеляза той. „Дори тези, които някога са изпълнявали полезни функции, все повече се превръщат в неефективни бюрократични структури, платформи за политизиран активизъм или инструменти, които противоречат на интересите на нашата страна“, добави Рубио.
Той отбеляза, че дейността на такива организации често не само не дава резултати, но и възпрепятства тези, които се опитват да решат определен проблем. „Ерата на издаване на празни чекове на международните бюрокрации приключи“, отбеляза държавният секретар на САЩ.
„Това не означава, че Америка обръща гръб на света.“ „Ние просто отхвърляме остарелия модел на мултилатерализма, който разглежда американските данъкоплатци като глобален гарант на разпростираща се архитектура на глобално управление“, заключи той.
По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди страната да се оттегли от 66 международни организации, които вече не обслужват американските интереси. Всички федерални агенции на САЩ ще престанат да участват в тяхната работа и финансиране. Списъкът включва 31 организации на ООН, включително Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), Фондът на ООН за населението (UNFPA), Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC) и организацията на ООН за равенство между половете „ООН жени“.
През 2025 г. Тръмп вече обяви оттеглянето на САЩ и края на финансирането от Вашингтон на няколко организации в системата на ООН, включително Световната здравна организация (СЗО), Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC) и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма пари
Коментиран от #17, #24
21:18 10.01.2026
2 А те стават безполезни заради вас
21:18 10.01.2026
3 много готина
21:19 10.01.2026
4 Джамбазов
21:19 10.01.2026
5 Истината
21:20 10.01.2026
6 Хипотетично
Меката сила на САЩ като привлекателна демокрация е валидна само за народи със диктатура.
Дори гренландските политици декларират нежелание да станат американци.
21:21 10.01.2026
7 Сатана Z
21:22 10.01.2026
8 Т.Живков
Ха ха ха ,чакам ви в Правец да ме цунете ,знаете къде .
21:25 10.01.2026
9 големсмях
Коментиран от #11
21:26 10.01.2026
10 Справедлив
21:27 10.01.2026
11 Хахаха
До коментар #9 от "големсмях":Русия умря от смях, че САЩ се изтеглят.
Коментиран от #38
21:28 10.01.2026
12 Гориил
21:29 10.01.2026
13 Госあ
Коментиран от #19
21:30 10.01.2026
14 Уса
21:32 10.01.2026
15 Поради "отпаднала необходимост"
21:33 10.01.2026
16 Какво ще стане с Търтейте в България??
21:34 10.01.2026
17 €€€€€
До коментар #1 от "Няма пари":
Май и нашите сънародници ревяха срещу тези организации, особено СЗО, така че би следвало да сме доволни?
.
21:36 10.01.2026
18 НЕ ОБИЧАМ САЩ
21:38 10.01.2026
19 €€€€€
До коментар #13 от "Госあ":
Иди да поживееш в Китай, щом считаш, че толкова спазват правото. Особено в Източен Китай.
😉🤣
Коментиран от #28
21:38 10.01.2026
20 А от Европа кога
21:38 10.01.2026
21 Много Нищоправещи Търтей! Браво САЩ!
Коментиран от #35
21:38 10.01.2026
22 атлантически делириум
21:39 10.01.2026
23 Ами прекрасно че
21:40 10.01.2026
24 Европеец
До коментар #1 от "Няма пари":Заглавието е вярно, съгласен съм и с твоя коментар....
21:41 10.01.2026
25 От повече от година
21:43 10.01.2026
26 РЕАЛИСТ
21:44 10.01.2026
27 Да бе ....
21:45 10.01.2026
28 Госあ
До коментар #19 от "€€€€€":В Китай правото е екстра. Ходил съм и в Северен Китай и в Южен Китай и в Западен Китай. Не знам под източен кво имаш предвид. Шанхай и Нингбо ? 😂 В Северен Китай имат супер курорти за ски и сноуборд. Карал съм на вулкана на Чангбайшан - от китайска страна има курорт с моторни шейни, дето те качват и надолу караш, но за съжаление не и в кратера, щото другата половина е в корейско. От там е и фамилията на Кими. Харбин е супер град. Доскоро в единия им мол беше най голямата закрита ски писта в света - с два лифта. ХодИх и там да напраа неколко спускания. Ледения град беше затворил точно деня преди да отида.
Коментиран от #33
21:47 10.01.2026
29 А кухото дЖилезку и ГЕЙргиев
21:47 10.01.2026
30 Гориил
21:49 10.01.2026
31 А така
21:49 10.01.2026
32 През 1939 година
21:52 10.01.2026
33 Гориил
До коментар #28 от "Госあ":От всички китайски градове, Харбин е най-вероятното място, където може да се намери китаец, който разбира руски. Това се дължи на „руските корени“ на града. Освен това, руският език все още е популярен език за изучаване в местните училища и университети.
21:54 10.01.2026
34 Още по добре ще бъде
21:56 10.01.2026
35 Ти ако знаеш пък
До коментар #21 от "Много Нищоправещи Търтей! Браво САЩ!":Към Държавният Департамент на САЩ що Нищоправещи Търтей има съвсем ще загубиш и ума и дума .....
21:58 10.01.2026
36 Майтап бе, Уили
21:58 10.01.2026
37 Гориил
22:18 10.01.2026
39 Оги
22:29 10.01.2026