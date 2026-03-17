Тръмп: За мен ще е чест да превзема Куба. Мога да правя с нея каквото си поискам

17 Март, 2026 04:48, обновена 17 Март, 2026 06:33 3 124 56

Островната държава потъна в непрогледен мрак заради спрялото електричество

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че за него ще бъде чест да „превземе Куба“.

„Би било чест да превземем Куба. Това е голяма чест“, каза Тръмп пред репортери.

Миналата седмица републиканецът заплаши Куба с "враждебно превземане", ако тя продължи да отказва да постигне сделка. Превземането обаче може да бъде и „приятелско“, добави той.

„Мога да я освободя или да я превзема, мисля, че мога да правя с нея каквото си искам“, каза държавният глава.

САЩ започнаха да увеличават военното си присъствие в Карибите през август 2025 г., а през септември започнаха да атакуват кораби, за които смятат, че са замесени в трафик на наркотици. В края на януари 2026 г. Тръмп обяви извънредно положение за националната сигурност поради заплахата, представлявана от Куба.

В резултат на блокадата на САЩ върху доставките на гориво до острова, Куба за първи път от десетилетия остава без външни енергийни субсидии: субсидираните доставки на петрол от Венецуела (причинени от военната операция на САЩ и залавянето на Николас Мадуро) са преустановени, а Мексико е спряло износа под натиск от Вашингтон.

Тръмп многократно е заявявал, че Куба е в „много трудна хуманитарна ситуация“ и няма нито енергия, нито пари. Той каза, че Куба е „въпрос на време“ за САЩ и кубинското правителство „скоро ще падне“.

На 7 март Тръмп обеща, че след приключването на операцията срещу Иран Куба очакват големи промени. „Това са последните мигове от живота за Куба. Тя ще има прекрасен нов живот. Засега Иран е нашият фокус, но ще приключим дотук“, каза той.

По-рано The Atlantic публикува статия, в която се твърди, че Куба може да бъде следващата „цел“ на президента на САЩ.

Изправен пред заплахите на Тръмп и затягането на блокадата срещу острова, кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди, че страната е готова да се защити. „Няма нужда да ни сплашвате; настоящите ви заплахи ни напомнят за всичко, с което почти всички предишни американски администрации, водени от „ястреби“, ни заплашваха“, отбеляза кубинският лидер.

Системите в Куба отказват една по една, като днес целият остров остана без ток, предаде ФОКУС, позовавайки се на Le Monde.

Засегнати са около 11 милиона души, предава агенция AP.

Министерството на енергетиката и минното дело посочи "пълно спиране'' на електрическата система на страната и заяви, че провежда разследване.

Президентът Мигел Диас-Канел предупреди, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и топлоелектрически централи.

Масивно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица удари западната част на острова, оставяйки милиони без електричество.

Куба обвини енергийната блокада на САЩ за проблемите си. През януари президентът Доналд Тръмп заплаши с тарифи всяка страна, която би продавала или доставяла петрол на острова.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се стреми към отстраняването на Мигел Диас-Канел от власт в Куба, съобщиха четири източници пред The ​​New York Times.

Отстраняването на президента няма да доведе до промяна в останалата част от кубинското правителство. Според източниците САЩ ясно са заявили на Хавана, че президентът трябва да си тръгне и че Вашингтон не се интересува от по-нататъшни оставки. Източниците обясняват, че САЩ гледат на Диас-Канел като на хардлайнер и противник на необходимите структурни икономически реформи.

Американските преговарящи също така искат Куба да се съгласи да отстрани някои по-възрастни служители, които остават ангажирани с идеите на Фидел Кастро. Съединените щати обаче все още не търсят конкретни действия срещу членове на семейство Кастро, уточниха два източника.

Ако кубинците се съгласят на отстраняването на своя президент, това би било първата голяма промяна в политиката, която ще произлезе от преговорите между двете страни, откакто започнаха преди няколко месеца, отбелязва The New York Times.

65-годишният Диас-Канел е президент на Куба от 2018 г. и е и президент на Комунистическата партия. Остават му две години от президентския мандат.


  • 1 Агент Иванов дато

    63 4 Отговор
    Дядо Тръмп сложи хазарската шапчица .

    Коментиран от #33

    04:56 17.03.2026

  • 2 Голям смях

    41 13 Отговор
    Дончо Миротвореца ☝️😂 разби на пух и прах всички илюзии и твърдения на заблудените русофили които му бяха заклети фенове.

    Коментиран от #6

    04:58 17.03.2026

  • 3 Превземи първо

    49 6 Отговор
    Иран.луд за връзване

    04:59 17.03.2026

  • 4 ....

    13 50 Отговор
    Поправя се историческа грешка. Комунизмът не е подходящ за топъл климат и весели хора. Той е за замръзнала земя и безизразни лица.

    Коментиран от #43

    05:03 17.03.2026

  • 5 гост

    52 4 Отговор
    Тръмпоча окончателно тръмпоса и става само за тръмлудницата: След мен и потоп!

    05:03 17.03.2026

  • 6 Хи хи

    38 3 Отговор

    До коментар #2 от "Голям смях":

    Браво на Дончо, при него петролът се вдигна, и Путин прави сега дебели пачки след пачки !!

    05:05 17.03.2026

  • 7 Вземи

    33 1 Отговор
    И Слънцето, че грее на Всички. 🤣

    05:21 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фалиралия президент на фалиралата държав

    54 3 Отговор
    Смешн.ико, само на Куба можеш да се правиш на страшен. Жалк.ар.
    Ама представете си колко по-жа.лки са всичките там конгресмени и сенатори, които седят и гледат като палета

    05:22 17.03.2026

  • 12 Възраждане

    4 28 Отговор
    Тръмп е нашият Човек! Коце знае защо!
    Слава Миротвореца

    05:23 17.03.2026

  • 13 звезди

    6 13 Отговор
    Електричеството го измислил Едисон, по поръка на ротшилд! За това и са го налагали насила в СССР с идването на Ленин.
    За какво им е на кубинците това робство?!?

    05:23 17.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    42 6 Отговор
    Ако се върнат към Капиталзъм - един вид - Демокрация - ги чака съдбата на България - ние сме най-бедните в Европа.


    Впрочем - в САЩ живеят на палатки и по парковете - се свират - клошари не е имало никога при социализма.

    Жив и здрав, но не е прав.

    Коментиран от #21

    05:27 17.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тя и манекенката

    26 2 Отговор
    Не можеш да я попипаш вече, Куба щял да превзема!
    Вятър между ушите!

    05:29 17.03.2026

  • 20 Че Гевара

    4 17 Отговор
    Марко Антонио Рубио за президент !

    05:29 17.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георги

    32 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    това не е вярно, нито веднъж в предизборната кампания рижият не е казвал, че ще иска Гренландия и Канада, че ще спре оръжието за Украйна, ще отвлича президенти, ще убива аятоласи, ще започва войни, ще преецака цените на петрола и от там на всичко по целия свят... признай си, че и ти, който очевидно не си му вярвал, не си очаквал и 30% от това, което направи.

    05:36 17.03.2026

  • 25 Тръмп:

    41 1 Отговор
    В Иран ударих на камък. Сега ще пробвам на друго място. Все някъде ще изкарам късмет.

    Коментиран от #48

    05:39 17.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Само Крим

    12 2 Отговор
    не може!

    05:46 17.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РИЖАВИЯ ПИРАТ

    31 0 Отговор
    Е за затвора !!!!

    05:51 17.03.2026

  • 30 Дайте МУ

    35 0 Отговор
    Нобеловата награда за МИР !!!

    Коментиран от #45

    05:55 17.03.2026

  • 31 Хи хи хи

    18 2 Отговор
    Май по добре за целия свят беше да спечели изборите в кравария дедо деменция !

    05:57 17.03.2026

  • 32 Доналд напълно изкукал

    28 1 Отговор
    Фалиралият "бизнесмен" Доналд, ще докара гражданска война в САЩ, преди да скочи в гроба.

    06:10 17.03.2026

  • 33 Пешо

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Агент Иванов дато":

    Час по-скоро да бъде съден от св.петър... този и цялото му поколение.

    06:23 17.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Улав

    4 0 Отговор
    Ти дома няма да си ......

    06:29 17.03.2026

  • 36 СТОЯН МИХАЛЕВ

    15 0 Отговор
    ТОЗИ Е ЛУД ,ТОТАЛНО Е ИЗПЕРКАЛ

    06:30 17.03.2026

  • 37 Йеронимус БОШ

    22 0 Отговор
    Още ли мислите , че Русия е лошата , а САЩ са добрите ?

    06:31 17.03.2026

  • 38 ПЪГУОШ

    19 0 Отговор
    Куба , Венецуела , Гренландия , Мексико , Иран ........Кой и следващия потърпевш на налагане на демократични ценности и американски интереси !

    06:34 17.03.2026

  • 39 Ний ша Ва упрайм

    17 0 Отговор
    симптоми като при Хитлер мания за величие с параноя - некво световно комитетче за мир.

    06:34 17.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 а ще го сложа на жена му

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Да го":

    и отпед

    06:42 17.03.2026

  • 42 Виждаме

    1 0 Отговор
    Мисленето не ти се отдава особено.

    06:47 17.03.2026

  • 43 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "....":

    Истински комунизъм има и е имало само в кибуц . Що не идеш да им разкажеш за климата?

    06:50 17.03.2026

  • 44 108

    6 0 Отговор
    Абе, тоя да не го утрепаха оня път и да пуснаха некъв андроид на негово място?

    Коментиран от #54

    06:52 17.03.2026

  • 45 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дайте МУ":

    Тя една мазна филия му я даде . Клоунада пълна

    06:53 17.03.2026

  • 46 Още му се вие свят от Иран...

    2 0 Отговор
    а той "вече превзе" Куба???
    Нетаняху със сигурност няма да ходи на " Кубанския поход", трябва му някой , "Че Гевара" , като Дутерте!!!

    Тръмп Цар на САЩ , Венецуела , Иран и "НАТО"??? ????

    06:59 17.03.2026

  • 47 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Пълен льольо

    07:01 17.03.2026

  • 48 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тръмп:":

    Израел ще довърши работата не ве безпокой

    07:02 17.03.2026

  • 49 дядо Дони

    0 0 Отговор
    Нужна ми е победа над някой.Веднага да ми се представи списък на всички дребошлъци!

    07:03 17.03.2026

  • 50 Тръмпито ще

    1 0 Отговор
    окаже голяма чест на света ,ако ни отърве от присъствието си!

    07:04 17.03.2026

  • 51 Анонимен

    0 0 Отговор
    Някъде може да намериш камък да се спънеш

    07:05 17.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Коцето Копейкин

    2 0 Отговор
    Дали да не взема да мина от американците,там кяра ще е по-голям?

    07:08 17.03.2026

  • 54 Говорещият с часовника

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "108":

    От храната в белия дом, ще да е. бЕло

    07:10 17.03.2026

  • 55 Они

    1 0 Отговор
    Дядо Дони е пропукан с компромати той е само послушник. Въпроса е кой седи зад него и дърпа конците? Отгатнахте ли?

    07:10 17.03.2026

  • 56 Христов

    0 0 Отговор
    Еее как не те уцели оня младеж от покрива ,толкова бели направи на света ти....

    07:10 17.03.2026