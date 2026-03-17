Тръмп: За мен ще е чест да превзема Куба. Мога да правя с нея каквото си поискам

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че за него ще бъде чест да „превземе Куба“.
„Би било чест да превземем Куба. Това е голяма чест“, каза Тръмп пред репортери.
Миналата седмица републиканецът заплаши Куба с "враждебно превземане", ако тя продължи да отказва да постигне сделка. Превземането обаче може да бъде и „приятелско“, добави той.
„Мога да я освободя или да я превзема, мисля, че мога да правя с нея каквото си искам“, каза държавният глава.
САЩ започнаха да увеличават военното си присъствие в Карибите през август 2025 г., а през септември започнаха да атакуват кораби, за които смятат, че са замесени в трафик на наркотици. В края на януари 2026 г. Тръмп обяви извънредно положение за националната сигурност поради заплахата, представлявана от Куба.
В резултат на блокадата на САЩ върху доставките на гориво до острова, Куба за първи път от десетилетия остава без външни енергийни субсидии: субсидираните доставки на петрол от Венецуела (причинени от военната операция на САЩ и залавянето на Николас Мадуро) са преустановени, а Мексико е спряло износа под натиск от Вашингтон.
Тръмп многократно е заявявал, че Куба е в „много трудна хуманитарна ситуация“ и няма нито енергия, нито пари. Той каза, че Куба е „въпрос на време“ за САЩ и кубинското правителство „скоро ще падне“.
На 7 март Тръмп обеща, че след приключването на операцията срещу Иран Куба очакват големи промени. „Това са последните мигове от живота за Куба. Тя ще има прекрасен нов живот. Засега Иран е нашият фокус, но ще приключим дотук“, каза той.
По-рано The Atlantic публикува статия, в която се твърди, че Куба може да бъде следващата „цел“ на президента на САЩ.
Изправен пред заплахите на Тръмп и затягането на блокадата срещу острова, кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди, че страната е готова да се защити. „Няма нужда да ни сплашвате; настоящите ви заплахи ни напомнят за всичко, с което почти всички предишни американски администрации, водени от „ястреби“, ни заплашваха“, отбеляза кубинският лидер.
Системите в Куба отказват една по една, като днес целият остров остана без ток, предаде ФОКУС, позовавайки се на Le Monde.
Засегнати са около 11 милиона души, предава агенция AP.
Министерството на енергетиката и минното дело посочи "пълно спиране'' на електрическата система на страната и заяви, че провежда разследване.
Президентът Мигел Диас-Канел предупреди, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и топлоелектрически централи.
Масивно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица удари западната част на острова, оставяйки милиони без електричество.
Куба обвини енергийната блокада на САЩ за проблемите си. През януари президентът Доналд Тръмп заплаши с тарифи всяка страна, която би продавала или доставяла петрол на острова.
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се стреми към отстраняването на Мигел Диас-Канел от власт в Куба, съобщиха четири източници пред The New York Times.
Отстраняването на президента няма да доведе до промяна в останалата част от кубинското правителство. Според източниците САЩ ясно са заявили на Хавана, че президентът трябва да си тръгне и че Вашингтон не се интересува от по-нататъшни оставки. Източниците обясняват, че САЩ гледат на Диас-Канел като на хардлайнер и противник на необходимите структурни икономически реформи.
Американските преговарящи също така искат Куба да се съгласи да отстрани някои по-възрастни служители, които остават ангажирани с идеите на Фидел Кастро. Съединените щати обаче все още не търсят конкретни действия срещу членове на семейство Кастро, уточниха два източника.
Ако кубинците се съгласят на отстраняването на своя президент, това би било първата голяма промяна в политиката, която ще произлезе от преговорите между двете страни, откакто започнаха преди няколко месеца, отбелязва The New York Times.
65-годишният Диас-Канел е президент на Куба от 2018 г. и е и президент на Комунистическата партия. Остават му две години от президентския мандат.
6 Хи хи
До коментар #2 от "Голям смях":Браво на Дончо, при него петролът се вдигна, и Путин прави сега дебели пачки след пачки !!
11 Фалиралия президент на фалиралата държав
Ама представете си колко по-жа.лки са всичките там конгресмени и сенатори, които седят и гледат като палета
17 Никой
Впрочем - в САЩ живеят на палатки и по парковете - се свират - клошари не е имало никога при социализма.
24 Георги
До коментар #10 от "Българин":това не е вярно, нито веднъж в предизборната кампания рижият не е казвал, че ще иска Гренландия и Канада, че ще спре оръжието за Украйна, ще отвлича президенти, ще убива аятоласи, ще започва войни, ще преецака цените на петрола и от там на всичко по целия свят... признай си, че и ти, който очевидно не си му вярвал, не си очаквал и 30% от това, което направи.
33 Пешо
До коментар #1 от "Агент Иванов дато":Час по-скоро да бъде съден от св.петър... този и цялото му поколение.
и отпед
До коментар #40 от "Да го":и отпед
43 Хохо Бохо
До коментар #4 от "....":Истински комунизъм има и е имало само в кибуц . Що не идеш да им разкажеш за климата?
45 Хохо Бохо
До коментар #30 от "Дайте МУ":Тя една мазна филия му я даде . Клоунада пълна
46 Още му се вие свят от Иран...
Нетаняху със сигурност няма да ходи на " Кубанския поход", трябва му някой , "Че Гевара" , като Дутерте!!!
Тръмп Цар на САЩ , Венецуела , Иран и "НАТО"??? ????
48 демократ
До коментар #25 от "Тръмп:":Израел ще довърши работата не ве безпокой
54 Говорещият с часовника
До коментар #44 от "108":От храната в белия дом, ще да е. бЕло
