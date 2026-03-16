Техеран: Крайно време е президентът на САЩ да разбере, че няма път към победа! Иран ще се бие докрай

16 Март, 2026 16:23 1 993 65

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • абас арагчи-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще продължи да се защитава от атаки на САЩ и Израел, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не разбере, че няма път към победа.

"Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо", каза главният ирански дипломат в интервю за американското телевизионно предаване Face the Nation по CBS News, цитирано от ДПА.

Той каза, че те "ще продължат да правят това, докато президентът Тръмп не стигне до точката, в която смята, че това е незаконна война без победа".

На въпрос дали Иран е поискал пауза във военните действия, той отговори: "Не, никога не сме искали прекратяване на огъня и никога не сме искали дори преговори".

Американската телевизия NBC News съобщи през уикенда, позовавайки се на телефонно интервю с Тръмп, че той е казал, че Иран иска да сключи сделка. Той каза, че не иска това, защото условията все още не са достатъчно добри.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    36 8 Отговор
    Иран е наложил условие за да спре да бие кошерните плъхове,режимите в САЩ и исраhell трябва да бъдат сменени и да получат един трилион репарации

    Коментиран от #34, #49

    16:26 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    7 33 Отговор
    И джапанките беха така надъхани.

    Коментиран от #5, #31, #64

    16:26 16.03.2026

  • 3 градинар

    35 4 Отговор
    тоз път бай хой,хубаво се нахендри

    16:27 16.03.2026

  • 4 Зевс

    43 2 Отговор
    Той Дончо е наясно с това, ама Биби го държи с едни досиета от един остров ;)

    16:28 16.03.2026

  • 5 Атина Палада

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Целта тук е друга,затова е невъзможна Хирошима.

    16:29 16.03.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 39 Отговор
    Иран е бита карта а Израел е слаба работа
    САЩ печелят
    Да Живее САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    Коментиран от #44

    16:29 16.03.2026

  • 7 Кармата не губи адрес

    29 7 Отговор
    Сатаняху - убиецът на деца е мъртъв! Също както са брат му и шефът на МОСАД.
    След несполучливият AI- генериран клип на който Сатаняху изглеждаше ти с 5, ту с 6 пръста и ту със зъби, ту без зъби, докато обясняваше как ще докара техния месия (разбирайте - АНТИХРИСТА), се появи ново видео уж за да докаже, че той е жив. В новото видео се виждат: хора с ковид маски зад него (явно стари кадри); кафе в чаша, пълна до горе, която има магическата сила да не се разлива; уши, които не са неговите; черти на дланите, които също не съвпадат с неговите; лицето е доста по-стегнато и събрано с профил, който не отговаря на оригинала.

    Коментиран от #14, #26

    16:30 16.03.2026

  • 8 Ицо

    15 4 Отговор
    Само питам,има ли ръгани шекелки.

    16:31 16.03.2026

  • 9 Българин

    7 33 Отговор
    Е щом са избрали да се бият до край, то Тръмп какво може да направи?!?
    Просто ще ги приключи и това е. Други варианти за мир няма!

    16:31 16.03.2026

  • 10 факуса

    18 3 Отговор
    знае,затуй кат осранците гледа да набута повече балъци в бойните действия инак лошо

    16:31 16.03.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 17 Отговор
    Тук в България само комунистки българки навсякъде който искат дa ме сготвят и изядат чисто гол цял в фурната

    16:32 16.03.2026

  • 12 Братя

    25 4 Отговор
    Пълна подкрепа за правото на БРАТСКИЯ АРИЙСКИ НАРОД НА ИРАН, да защити територията, населението и ресурсите си от световните No.1 агресори, убийци и грабители!

    16:32 16.03.2026

  • 13 Евродебил

    22 3 Отговор
    Притеснява ме,че в един момент кеъвожадните жидовски кърлежи,може да решат да използват ядрено оръжие.Иначе ми харесва как Иран блъскат по главите евреите и слугите им в гегиона,барабар със САЩ.Иначе на нас(евроатлантиците) дъто да ни яко с цените на горивата дефицита им и инфлацията.Ще се окаже скоро и ние в кубинския сценарии.

    Коментиран от #27

    16:32 16.03.2026

  • 14 честен ционист

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Кармата не губи адрес":

    Ти сериозно ли си представяш, че тия AI "грешки" са просто ей така обикновени дефекти, а оня пич по Инстаграма за секунда става на жена като от приказките?

    Коментиран от #22

    16:33 16.03.2026

  • 15 Дедо

    4 14 Отговор
    Иран и Режима на Аятоласите са две различни неща. Повече от половината ,може би и повече от народа на Иран е против режима на Аятоласите и ислямизацията на държавата.

    Коментиран от #56

    16:33 16.03.2026

  • 16 Цецко

    6 19 Отговор
    В Иран ще започне гражданска война .

    16:34 16.03.2026

  • 17 Анонимен

    12 4 Отговор
    Не можа да отчете факта за страната ,която е в топ 10 по развита икономика.Това отключва поредица от събития ,които със сигурност ще изненадат света.Милиони са готови да пожертват живота си ,но да не се предадат.

    16:34 16.03.2026

  • 18 Тервел

    11 9 Отговор
    Аятоласите се шегуват с Дедо Тръмп , а с него шега не бива . Той си е луд .

    16:34 16.03.2026

  • 19 Абе

    4 12 Отговор
    Терора на иранския режим е с намаляваща интезивност за разлика от заплахите и медейните им изявления. Двете неща са обратно пропоционални.

    16:35 16.03.2026

  • 20 Иран ще удари враговете си

    14 3 Отговор
    Жестоко и повече няма да си помислят да нападат никого , както навремето Япония се научи да не напада другите

    Коментиран от #36

    16:35 16.03.2026

  • 21 Народът на Слънцето

    13 4 Отговор
    Светът може само да вземе пример от Иран.

    Не е страшно дали ще се мре, не е страшно дали врагът е по-многоброен или по-добре въоръжен.
    Страшно е да умреш като жалък страхливец без чест и достойнство.

    Има само две форми на живот: ГНИЕНЕ и ГОРЕНЕ.
    Страхливите и жалките избират първата. Мъжествените и смелите - втората.

    Коментиран от #25

    16:37 16.03.2026

  • 22 Ганчо

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Пак ли на компетентен се правиш? Един Гой ще си останеш.

    16:37 16.03.2026

  • 23 Зелен бункерен nлъх

    10 1 Отговор
    А къде е ушатия?

    Коментиран от #24, #35

    16:37 16.03.2026

  • 24 Ботев

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зелен бункерен nлъх":

    Жив е той, жив е, там някъде в Изкуствения интелект и си пие кафето.

    16:39 16.03.2026

  • 25 Сатанас Даниил

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "Народът на Слънцето":

    То и ти гниеш ама на нас не ни пука. Бъди мъж ,замини за просия.

    Коментиран от #28, #43

    16:40 16.03.2026

  • 26 И още нещо

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кармата не губи адрес":

    Да не забравяме, че на видеото се вижда и джоб, който има свръхестествената способност сам да се затваря.

    16:41 16.03.2026

  • 27 Холикудев

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Евродебил":

    Да смочкаш на чалмарите резания салам

    Коментиран от #51

    16:41 16.03.2026

  • 28 П..ни от злоба

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сатанас Даниил":

    Ти си 4и..ут

    Коментиран от #38

    16:42 16.03.2026

  • 29 Герги

    9 1 Отговор
    Когато Тръмп ти каже....Добро Утро...за всеки случай,погледни къде е Слънцето...

    16:42 16.03.2026

  • 30 Отто фон Бисмарк

    9 2 Отговор
    Няма нищо по-гнусно и омерзително, от така наречените "украинци"!

    "Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!”

    Коментиран от #42

    16:42 16.03.2026

  • 31 Последният софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    После йевреите по света трябва да живеят в бункери и канализацията.

    16:42 16.03.2026

  • 33 Когато Иранците

    5 1 Отговор
    подпухатКапифорния, тогава ще осгатеге с огнорена уста.

    16:43 16.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Фокусирай се!

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Зелен бункерен nлъх":

    Не прочете ли коментар Но.7?

    16:43 16.03.2026

  • 36 С какво

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Иран ще удари враговете си":

    ще удари и кого? Съседните си стани с шахедите които му останаха само ли? Ами така не печели нищо а само губи.Защото ако САЩ се въздържат да започнат сухопътно, но други от региона нямат такива и открито говоят за "отсичане на змииската глава" на режима в Иран

    16:44 16.03.2026

  • 37 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Отто фон Бисмарк":

    Ба, все едно е писано за Ганчо.

    Коментиран от #62

    16:44 16.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Читател

    5 1 Отговор
    Старая се да не коментирам защото не всичко което ни се представя е така, мисля.Но този път чичо Дончо и тези които са зад него и го управляват мисля че настъпиха мотиката много яко.Иран не е Венецуела или Мексико нито Куба.

    Коментиран от #52, #53

    16:45 16.03.2026

  • 40 ООрана държава

    3 2 Отговор
    5.50 евро литър нафта до седмица

    16:46 16.03.2026

  • 41 Тити

    5 5 Отговор
    Еуфорията на Иранците ще продължи докато Тръмп не им вземе петрола след това угасват.

    16:46 16.03.2026

  • 42 Сигурнонимаше предвид

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Отто фон Бисмарк":

    Имаш предвид - е...ите в Украйна? Потомците на неандерталците? ....азите?

    16:48 16.03.2026

  • 43 укрожид

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сатанас Даниил":

    Ти като си голям мъж, защо не заминеш за нacpaeл, да те сцепят иранците още първия час, на никого няма да липсваш, освен на bибpaтора си.

    Коментиран от #45

    16:49 16.03.2026

  • 44 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Аве смешник

    16:50 16.03.2026

  • 45 Не хранете троловете!

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "укрожид":

    Името му го издава - ж...ско.

    16:51 16.03.2026

  • 46 Вадете лъжите на тръмп

    3 1 Отговор
    Всичко в най вредната страна за света е лъжа, кражба, тероризъм и агресия.

    16:51 16.03.2026

  • 47 Холивуд героите

    5 1 Отговор
    Ще го ядът дебелия

    16:51 16.03.2026

  • 48 В3В

    2 5 Отговор
    Победа...? Иран е похарчил над 300 милиарда за своите марионетки, за да контролира Близкия изток и коридорите за стоки и енергия. Той е похарчил 200 милиарда за своите ядрени, балистични и оръжейни програми. Санкциите му струваха повече от 500 милиарда. Какво постигна с всички тези огромни разходи? Да гладува народа си, да унищожи инфраструктурата си, да яде шамари от малкия Израел и вместо да възстанови старата империя и да контролира всичко от Индия до Егейско море и Балканите, да го забрави дори Аллах. Всеки, който се възхищава на постиженията му, се нуждае от психиатричен преглед.

    Коментиран от #50, #61

    16:51 16.03.2026

  • 49 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Заглавието ми харесва, дано да устискат иранците до трети ноември, после кравата ще ритне бай Дончо ..... Твоя коментар също ми харесва...... А лошото че руснаците и китайците не се възползваха от възможността, която се отвори с агресията на краварите и евреите в суверен Иран..... Арабските монархии също гола вода, но след години ще берат ядове от евреите.... Бай Дончо, ако е умен не трябваше да напада Иран и да се превръща в пудел на евреите.... Остава или да пуска тактическия атом или най-добре да прибира кравите в обора и да си ги държи там, защото правят пакости като гледат в чужди имоти...

    16:51 16.03.2026

  • 50 Пресите

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "В3В":

    Ви го набиха с 200

    16:53 16.03.2026

  • 51 А бря селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Холикудев":

    Ти тоя дето го смочкаш на жидовете, нали пак е peзан.🤭🤭

    16:54 16.03.2026

  • 52 Те всички са зидаро-мазачи

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Читател":

    Ляво крило, дясно крило - на все същата птица.

    Не забравяй, преди броени медеци в САЩ гласуваха закон за забрана да се критикува Израел. Всички, повтарям ВСИЧКИ - и дрмократи и републиканци гласуваха ЗА този закон.
    Това е положението навсякъде, включително у нас: ляв коридор, десен, централен - накрая всички те отвеждат в кланницата.

    16:54 16.03.2026

  • 53 А какво е

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Читател":

    Сщото, но със запас от ракети и шахеди. Ракетите вече са почети неизползваеми след системното унищожаване на писковите установки и сато сега освен да бълва шахеди и да сипи заплахи друго не може да направи в агонията си теростичния режим на аятоласите. Стратегита срещу аятоласите е много добре обмислена и планирана. След седмица две ударите ще пеключат, но тогава ще стане интересното, защото трудностите за режима на аятоласите изобщо няма да свършат с това, а тепърва ще настъпват. И без ударите на обикновените иранци не им беше лесно и хубаво и въпреки репресите надаваха глас, а сега това недоволство породено от начина на живот ще ескалира драматично и ще е насочено срещу това което е останало от режима на аятоласите.

    16:54 16.03.2026

  • 54 СПРАВЕДЛИВ

    2 1 Отговор
    Заглавието съдържа цялата истина. САЩ трябва веднъж завинаги да разберат, че не могат да владеят целия свят, тъй както се опитват и техните основоположници, които "дърпат конците" дистанционно. Всеки има право на съществуване и това е истинската демокрация, а не тяхната мнима демокрация, която всъщност е тоталитаризъм. Така само палят войни по света и от тях печелят допълнително, но има страни, които не им харесват, защото не могат да ги завладеят, а те са достатъчно силни и особено, ако се съюзят, положението става "опасно", но такава е реалността.😊

    16:55 16.03.2026

  • 55 е ми

    0 1 Отговор
    Той точно това иска. Да ви изтрепи ислямистите до край, за да могат нормалните иранци да живеят щастливо.

    16:55 16.03.2026

  • 56 Трапер,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо":

    да не говориш за иcpaел!

    16:55 16.03.2026

  • 57 Ами

    4 0 Отговор
    Много хора казаха на Тръмп да не се занимава с Иран,
    защото не е по неговите възможности.
    Гренландия беше далеч по-добрият вариант за САЩ,
    но явно на евреите Гренландия им се видяла доста студена,
    а и там нямаше да има кого да убиват.

    16:55 16.03.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    Един народ който направи американците и евреите смешни.За кратко време.

    16:56 16.03.2026

  • 59 Ааааааа не !

    2 1 Отговор
    Тръмпясалия пират е тъп , няма да разбере нищо което Иран го предупреждава , че ще се случи !!!

    16:58 16.03.2026

  • 60 Лудия настъпи мотиката🤣🤣🤣

    2 1 Отговор
    Ше съжалява че е бил президен изобщо

    16:58 16.03.2026

  • 61 Пешо z

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "В3В":

    Ей как ги изчисли тези суми ?

    16:59 16.03.2026

  • 62 едно към едно

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "честен ционист":

    Същото важи и за жидовете.

    16:59 16.03.2026

  • 63 Горски

    1 1 Отговор
    Нашите полови органи не мислят много,защото смятат че с кинтите си в чужбина могат да се спасят по всяко време от големия чийто и да е той и където и да е сложен. Румънците малко да помислят, както имат най-голямата база на НАТО и както се ежят на Русия, дали Путин не може да даде на Иран един Орешник да я срине със земята и никакъв член 5-ти да не го лови ? Румъния се обяви за враг на Иран, Иран ги удря. И без това е бомбардиран от побеснелия Дончо, който друго не може. Логично е отношенията между Иран и Румъния да се влошат, ако румънците предоставят свои военни бази за агресия срещу Иран. Това е непредизвикано военно действие, т.е румънците стават съучастници в агресия.
    Те може и нас да са ни предупредили, ама с тая журналистическа пасмина и с тая свобода на словото - няма да разберем до последно. Най-добре беше да не се подвеждаме по акъла на Тръмп и Нетаняху, това не е наша война

    17:05 16.03.2026

  • 64 Жорко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да не казвам и майка ти как беше надъхана...

    17:07 16.03.2026

  • 65 А знаеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Отто фон Бисмарк":

    какво е казал генерал Патън за руснаците????
    Ще се изпОтиш, само докато четеш.

    17:09 16.03.2026

