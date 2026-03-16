Техеран: Крайно време е президентът на САЩ да разбере, че няма път към победа! Иран ще се бие докрай

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще продължи да се защитава от атаки на САЩ и Израел, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не разбере, че няма път към победа.

"Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо", каза главният ирански дипломат в интервю за американското телевизионно предаване Face the Nation по CBS News, цитирано от ДПА.

Той каза, че те "ще продължат да правят това, докато президентът Тръмп не стигне до точката, в която смята, че това е незаконна война без победа".

На въпрос дали Иран е поискал пауза във военните действия, той отговори: "Не, никога не сме искали прекратяване на огъня и никога не сме искали дори преговори".

Американската телевизия NBC News съобщи през уикенда, позовавайки се на телефонно интервю с Тръмп, че той е казал, че Иран иска да сключи сделка. Той каза, че не иска това, защото условията все още не са достатъчно добри.