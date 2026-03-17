Високопоставен член на администрацията на Тръмп хвърли оставка и заяви: Иран не е заплаха, Израел ни въвлече във войната

Директорът на американския център за борба с тероризма Джоузеф Кент днес подаде оставка и стана първият и най-високопоставен член на администрацията на президента Доналд Тръмп, оттеглил се заради войната с Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Кент каза, че Техеран не представлява непосредствена заплаха за Съединените щати.

"Не мога с чиста съвест да подкрепям продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за страната ни и е ясно, че започнахме тази война заради натиск от Израел и влиятелното му лоби", написа Кент в писмо да американския президент Доналд Тръмп, публикувано в социалната мрежа "Екс".

Някои експерти казват, че съгласно сегашното американско законодателство за започването на война трябва да е налице непосредствена опасност за САЩ, отбелязва Ройтерс.

Белият дом засега не е отговорил на молба на Ройтерс за коментар на оставката на Кент.

Преди да стане част от администрацията на Тръмп, Кент води две неуспешни кампании за Конгреса, отбелязва АП. Той е служил в американските въоръжени сили, а след това е работил и за Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ.

Доналд Тръмп коментира оставката на Кент по следния начин: "Винаги съм го смятал за добър човек, но също така си мисля, че е слаб по отношение на сигурността – много слаб по отношение на сигурността. Но когато прочетох изявлението му, осъзнах, че е добре, че си тръгна, защото каза, че Иран не е заплаха. Иран е бил заплаха – всяка държава го е разбирала".

Фактът, че много съюзници сега отказват молбата на Доналд Тръмп да осигурят военни кораби за гарантиране сигурността на Ормузкия проток, разгневи дълбоко американския президент, посочва "Шпигел", пише БТА.

По този повод Тръмп ги обвинява в неблагодарност. "Това, отчасти, са страни, на които сме помагали в продължение на много, много години. Защитихме ги от ужасни външни заплахи", оплака се Тръмп вчера.

Германия, наред с други, много ясно отхвърли включването си във войната. "Това не е наша война, ние не сме я започнали", заяви министърът на отбраната Борис Писториус на пресконференция, изявление, широко цитирано в международен план. Мерц също се изказа ясно: "Беше ясно на всеки етап: Тази война не е въпрос на НАТО."

Ако Тръмп сега може да твърди, че европейците не помагат на САЩ в моменти на нужда, той може да е още по-малко заинтересован от обещанията си в бъдеще, отбелязва "Шпигел".

Като вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс трябва да подкрепя решенията на президента, включително войната срещу Иран. Но е известно, че той е изолационист. Ванс, който е служил като морски пехотинец в Ирак, по-рано се е изказвал категорично против подобни мисии на САЩ, посочва "Зюддойче Цайтунг". През 2023 г. той написа, че подкрепя Тръмп, защото знае, че той няма да изпраща лекомислено американци на бой. През 2024 г. Ванс заяви, че война с Иран в частност не е в интерес на САЩ.