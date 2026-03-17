Високопоставен член на администрацията на Тръмп хвърли оставка и заяви: Иран не е заплаха, Израел ни въвлече във войната

Директорът на американския център за борба с тероризма Джоузеф Кент днес подаде оставка и стана първият и най-високопоставен член на администрацията на президента Доналд Тръмп, оттеглил се заради войната с Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Кент каза, че Техеран не представлява непосредствена заплаха за Съединените щати.
"Не мога с чиста съвест да подкрепям продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за страната ни и е ясно, че започнахме тази война заради натиск от Израел и влиятелното му лоби", написа Кент в писмо да американския президент Доналд Тръмп, публикувано в социалната мрежа "Екс".
Някои експерти казват, че съгласно сегашното американско законодателство за започването на война трябва да е налице непосредствена опасност за САЩ, отбелязва Ройтерс.
Белият дом засега не е отговорил на молба на Ройтерс за коментар на оставката на Кент.
Преди да стане част от администрацията на Тръмп, Кент води две неуспешни кампании за Конгреса, отбелязва АП. Той е служил в американските въоръжени сили, а след това е работил и за Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ.
Доналд Тръмп коментира оставката на Кент по следния начин: "Винаги съм го смятал за добър човек, но също така си мисля, че е слаб по отношение на сигурността – много слаб по отношение на сигурността. Но когато прочетох изявлението му, осъзнах, че е добре, че си тръгна, защото каза, че Иран не е заплаха. Иран е бил заплаха – всяка държава го е разбирала".
Фактът, че много съюзници сега отказват молбата на Доналд Тръмп да осигурят военни кораби за гарантиране сигурността на Ормузкия проток, разгневи дълбоко американския президент, посочва "Шпигел", пише БТА.
По този повод Тръмп ги обвинява в неблагодарност. "Това, отчасти, са страни, на които сме помагали в продължение на много, много години. Защитихме ги от ужасни външни заплахи", оплака се Тръмп вчера.
Германия, наред с други, много ясно отхвърли включването си във войната. "Това не е наша война, ние не сме я започнали", заяви министърът на отбраната Борис Писториус на пресконференция, изявление, широко цитирано в международен план. Мерц също се изказа ясно: "Беше ясно на всеки етап: Тази война не е въпрос на НАТО."
Ако Тръмп сега може да твърди, че европейците не помагат на САЩ в моменти на нужда, той може да е още по-малко заинтересован от обещанията си в бъдеще, отбелязва "Шпигел".
Като вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс трябва да подкрепя решенията на президента, включително войната срещу Иран. Но е известно, че той е изолационист. Ванс, който е служил като морски пехотинец в Ирак, по-рано се е изказвал категорично против подобни мисии на САЩ, посочва "Зюддойче Цайтунг". През 2023 г. той написа, че подкрепя Тръмп, защото знае, че той няма да изпраща лекомислено американци на бой. През 2024 г. Ванс заяви, че война с Иран в частност не е в интерес на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #31
17:56 17.03.2026
2 А дизела пък
Коментиран от #51
17:57 17.03.2026
3 Спиро
Коментиран от #8
17:57 17.03.2026
4 Чорбара
Коментиран от #22
17:58 17.03.2026
5 Уууууу
Долу цензурата ви!
17:58 17.03.2026
6 Владимир Путин, президент
Коментиран от #10
17:59 17.03.2026
7 Нихат
Коментиран от #45
17:59 17.03.2026
8 Вснгел
До коментар #3 от "Спиро":Лягаш и ставаш с Русия. Хахаха. Голям страх.
17:59 17.03.2026
9 Агресията на Американският ционизъм
Коментиран от #16
18:00 17.03.2026
10 Виж Питин да не
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":под леглото, джендьо.
18:01 17.03.2026
11 Тръмпи
Коментиран от #46, #76
18:01 17.03.2026
12 Точно така
Май в досиетата има как бай дончо яде деца
18:01 17.03.2026
13 Това ще донесе МИР
Коментиран от #53
18:01 17.03.2026
14 Илия
18:01 17.03.2026
Оsрахме се
Оsрахме се
Оsрахме се
18:01 17.03.2026
16 Така де
До коментар #9 от "Агресията на Американският ционизъм":САЩ е най-богатата държава в света, с най-демократичната, сложна и прецизна система за избор на президент. Само такава велика държава може да има такъв велик президент като Тръмп!
Коментиран от #24, #43
18:02 17.03.2026
17 Ани Червякова
18:03 17.03.2026
18 Бийк
18:04 17.03.2026
19 Ха-ха-ха!
18:04 17.03.2026
20 Дедо Мраз
18:05 17.03.2026
21 Комин
18:06 17.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дориана
Коментиран от #32
18:07 17.03.2026
24 Хмм
До коментар #16 от "Така де":американците имат не пряка, а представителна демокрация, те гласуват за представители, които избират президента
Коментиран от #34
18:08 17.03.2026
25 сащ да се изчибват от българия
Коментиран от #36
18:08 17.03.2026
26 Съюзът между САЩ И ИЗРАЕЛ
Негова главна цел е режимът на фанатиците в Иран да не се сдобие с ядрено оръжие!
Всичко друго е дрън дрън!
18:09 17.03.2026
27 Усраула Лайненс
единствения който не беше васал бе Барак Обама и те веднага го нулираха като му направиха кризата 2008 година
18:10 17.03.2026
28 Бай Дън
18:12 17.03.2026
29 Руски колхозник
Коментиран от #39
18:13 17.03.2026
30 Ядрен Иран
И ЗА САЩ включително.
Наред ли е този Кент?
Какво предлага- чалмарите да се сдобият с ядрено оръжие и да обещаят, че няма да нападат САЩ ли?!
Ми точно те обявяват САЩ за Големия Сатана!
Що за късогледство?!
18:13 17.03.2026
31 По точно
До коментар #1 от "Българин":Е, кво да прави Тръмп, като служи на двама господари - на еврейското лоби и на Путин. Не му е лесно на завалията.
18:13 17.03.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "Дориана":Само с едно не съм съгласен ТСВ започна с ударът на Китайското посолство в Белград Всичко друго е следствие от това Китай ще отмъсти жестоко и за Японските кланета и за американският геноцид в Азия
18:14 17.03.2026
33 Запрянов и надето
18:15 17.03.2026
34 Така де
До коментар #24 от "Хмм":Затова съм написал "сложна", т.е. непряка.
18:15 17.03.2026
35 Ний ша Ва упрайм
18:16 17.03.2026
36 Ами
До коментар #25 от "сащ да се изчибват от българия":А руски танкове не искаш ли?
18:17 17.03.2026
37 Доналд Тръмп офишъл
18:18 17.03.2026
38 Хм.....
18:19 17.03.2026
39 Да ти кажа
До коментар #29 от "Руски колхозник":Израел е свръхмощна държава. Може винаги да бие всички мюслите наведнъж, както го прави още от времето на българския възпитаник Моше Даян!
Коментиран от #55
18:20 17.03.2026
40 Соваж бейби
18:20 17.03.2026
41 Левски
18:22 17.03.2026
42 същия
18:22 17.03.2026
43 същия
До коментар #16 от "Така де":...ха ха ха -най-богата ли? - да затворят печатницата за пари за един месец и ще се върнат във времето на Джорж Вашингтон...
Коментиран от #58
18:27 17.03.2026
44 Да ви напомня
18:27 17.03.2026
45 Едва ли
До коментар #7 от "Нихат":Израел винаги е оцелявал. Няма как евреи да не накиснат диментния Тръмп! От кога го чакат този момент.Еврейското лоби в САЩ е изключително силно!
18:28 17.03.2026
46 Тръмпи
До коментар #11 от "Тръмпи":Прегледай се бе човек не е срамно психолози и психиатри има в България ще ти помогнат
18:30 17.03.2026
47 ИЗОБЩО
Коментиран от #78, #88
18:30 17.03.2026
48 Абе
18:34 17.03.2026
49 Ами
високопоставен служител е "изпратил" до входа оня с татуировките
(дето го стягат чипците) и му е казал повече да не стъпва там.
18:34 17.03.2026
50 Дедо ви...
Коментиран от #56
18:36 17.03.2026
51 Русофил
До коментар #2 от "А дизела пък":Аз съм истински русофил и се радвам на високите цени на петрола, защото така подкрепяме Руската федерация и СВО на другаря Путин.
Тези които се оплакват от високите цени на дизела са прикрити русофоби и сорасоидни жълтопаветници.
18:36 17.03.2026
52 Оранжавата
18:36 17.03.2026
53 Мир няма да има
До коментар #13 от "Това ще донесе МИР":Ще се върнат демократите с цялата свита от лгбт неолиберали трансджендъри и ще си довършат масовата кастрация на деца прекратена от Тръмп.Войните няма да спрат,защото демократите са още по алчни и злобни
18:37 17.03.2026
54 Кривоверен алкаш
18:38 17.03.2026
55 Руски колхозник
До коментар #39 от "Да ти кажа":Съгласен съм,че е свръх мощна, контролират половината свят чрез САЩ, затова казах,че Израел изчезне ли,и САЩ ще си седнат на д-то.Крепи ги ядреното оръжие.Иранците и арабите иначе да са ги изчистили отдавна.
18:39 17.03.2026
56 Коуега
До коментар #50 от "Дедо ви...":Забелязва,и още как...войната е за петрола,да удари Русия и Китай и заради стратегическото място на Иран за пътя Север-Юг
18:41 17.03.2026
57 Пудинг
18:42 17.03.2026
58 Пръдльооо
До коментар #43 от "същия":Долара е валута с която се търгува в цял свят!!Не е рубла.НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ!!
Коментиран от #65, #90
18:44 17.03.2026
59 Каруцар
Като летиш със самолет над щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна карусерия и колела на лека кола от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожи в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко?
18:44 17.03.2026
60 аноним
18:45 17.03.2026
61 Мнение
Коментиран от #64
18:45 17.03.2026
62 Ако
18:47 17.03.2026
63 .....
18:49 17.03.2026
64 НЕ ВИКАХА А ИМАХА
До коментар #61 от "Мнение":Надежда една да спре тази братоубийствена война. И ВСИЧКО ПАК СТАНА КАКТО И СЪЪС ИРАН ОТ ЕДНО ЕВРЕЙЧЕ НАРКОМАНЧЕ. ПИСНА МИ САМО ТЪПИ ОПОРКИ И НАРИЦАНИЯ. А за КЕНТ БРАВО.
18:50 17.03.2026
65 ВасЯ
До коментар #58 от "Пръдльооо":да бе раша, китай, индия, иран, с.к. си търгуват с долари по между си.....баш тъй е..., чалмите с един проток разсипаха икономиката, то глобалистите го правят, фондовите борси, петролните борси, застрахователите, всичко е във въздуха и само цоца, накрая и акциз.....те не може така, а тоя дето му бере гайлето за него дедов...тая икономика няма да я бъде така
18:50 17.03.2026
66 Читателя
18:51 17.03.2026
67 Мнение
18:52 17.03.2026
68 А ТРЪМП КОГА
18:52 17.03.2026
69 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:53 17.03.2026
70 Стадото ще се разпадне
18:54 17.03.2026
71 Хи хи хи . Голям майтап !
18:56 17.03.2026
72 Тръмп 28.03.26
18:58 17.03.2026
73 Хилав
Че не могат да се справят барабар със фашистите еврей във тая война която те сами забъркаха и сега ги бият по тъпите кратуни !!!!!!
18:59 17.03.2026
74 Елате за пушечно месо
19:00 17.03.2026
75 Единственото лекарство
19:03 17.03.2026
76 Ще, ще
До коментар #11 от "Тръмпи":Ама в сънищата на един нещастен Пръдлю!
19:05 17.03.2026
82 Бой по канчетата на еврейските нацисти
19:12 17.03.2026
84 Българин
19:14 17.03.2026
85 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
19:17 17.03.2026
86 БИБИ ДАРЖИ ТРЪМП СЪС ЕПЩАЙН ФИЛМИ
19:24 17.03.2026
87 Сърдитко Петко
19:26 17.03.2026
88 Иранците не са овце като някои
До коментар #47 от "ИЗОБЩО":Който е предупреден, той е въоръжен!
Не чака като добитък пред кланица.
Вярно е, че идеологията на аятоласите е меко казано неприемлива, но те бяха натресени и монтирани в Иран от същите тези американци и лаещи французи.
19:28 17.03.2026
89 Тръмп е
До коментар #80 от "Тръмп трябва да отиде":психиатър!
19:28 17.03.2026
90 Атина Палада
До коментар #58 от "Пръдльооо":Сомалия , Папуа Нова Гвинея и САЩ не са целият свят.Защото само те тъгуват с долари:)))) Изтока търгува със собствените си валути.ЕС с евро.
19:28 17.03.2026