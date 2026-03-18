Нощно отмъщение: Двама убити в Израел след атака на Иран в отговор на смъртта на Али Лариджани ВИДЕО

Иран обяви нова вълна от ракетни удари срещу Израел в отговор на смъртта на Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, съобщи Press TV.

„Ислямската революционна гвардия обявява 61-ва вълна от ракетни удари срещу Израел в отговор на мъченическата смърт на иранския лидер Лариджани“, се казва в изявлението.

Лариджани отговаряше за преговорите по ключови въпроси на националната сигурност, включително ядрената програма на Иран. Президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиан обеща сурово отмъщение за смъртта му.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция потвърди, че е ударил Израел с ракети, носещи множество реактивни глави за обратно влизане в атмосферата (MIRVs), предаде Tasnim.

„Тел Авив беше ударен от ракети Khorramshahr-4 и Qadr, носещи множество реактивни глави за обратно влизане в атмосферата (MIRVs), както и от ракети Emad и Kheibar Shekan. Така отмъстихме за убийството на Лариджани и неговите сътрудници“, се казва в изявлението. Корпусът твърди, че ракетите са „поразили повече от 100 цели“ в Израел.

По-рано в сряда вечерта в Тел Авив беше съобщено за серия от експлозии. Властите обявиха смъртта на двама души в резултат на ирански ракетен обстрел.

„На мястото на инцидента в Рамат Ган медици и парамедици потвърдиха смъртта на мъж и жена с тежки рани от шрапнели“, съобщи каналът Telegram.

Пресслужбата на NMA също съобщи, че автомобилът им за първа помощ е повреден от артилерийски огън.

По-малко от час по-рано Израелските отбранителни сили съобщиха за засичане на ракети, изстреляни от Иран. „Служби за търсене и спасяване работят в няколко района на централен Израел, където има съобщения за щети. На обществеността се препоръчва да избягва събирания в тези райони“, съобщи каналът Telegram.

Израелските железници съобщиха за щети на централната жп гара Савидор в Тел Авив поради падащи отломки, съобщава Канал 12. Железопътното обслужване е спряно.

Каналът публикува и видео, показващо последствията от атаката срещу друго предградие на Тел Авив, Бней Брак. По-голямата част от населението там е ортодоксално еврейско, а в града има стотици синагоги и йешива. Според властите поне един човек в Бней Брак е ранен.

Американските военни са ударили ирански ракетни обекти близо до Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в Х.

„Преди няколко часа американските сили успешно изстреляха множество дълбокопроникващи боеприпаси с тегло 5 000 паунда срещу укрепени ирански ракетни обекти по крайбрежието на Иран близо до Ормузкия проток. Иранските противокорабни крилати ракети, разположени на тези обекти, представляват заплаха за международното корабоплаване в пролива“, се казва в съобщението.

Посолството на САЩ в Йерусалим разпространи телеграма, в която се цитира оценката на Израел, че Иран е готов да „се бори докрай“, въпреки убийството на върховния си лидер Али Хаменей и продължаващите атаки на негова територия, съобщава Washington Post, позовавайки се на документа.

Както пише изданието, устойчивостта на иранското правителство е един от многото фактори, които администрацията на Тръмп изглежда е подценила в този конфликт.

„Телеграмата съдържа оценката на Израел, че Иран не се е „пропукал“ и е готов да „се бори докрай“, се посочва в материала.

Според него Израел е очаквал убийството на Хаменей през февруари да предизвика хаос в иранското ръководство, но през последните дни стабилността на властта в Ислямската република стана очевидна благодарение на възможността да изстрелват балистични ракети „където си поискат“.