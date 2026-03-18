Politico: Белият дом преговаря с Русия за край на войната с Украйна, за да я отдалечи от Китай

Администрацията на Тръмп продължава преговорите с Русия за прекратяване на конфликта в Украйна, вярвайки, че това би могло да помогне на Вашингтон в противопоставянето му с Пекин, съобщава Politico.

Служител на американската администрация заяви пред изданието, че намирането на „начин за сближаване с Русия“ би могло да създаде „различен баланс на силите с Китай, което би могло да бъде много, много полезно“.

Украйна е обезпокоена от идеята на САЩ да предоставят на Русия икономически стимули за сближаване като част от това „приключение“, каза украински служител. Според него мнозина смятат, че планът на Вашингтон има малък шанс за успех. Източник на Politico припомни подобни опити в миналото.

Както отбелязва изданието, този подход демонстрира позицията на правителството на САЩ, че Китай е най-голямата геополитическа заплаха за Съединените щати.

Държавният департамент отказа коментар пред Politico, но говорител по-рано заяви, че администрацията на САЩ активно се опитва да смекчи „заплахата за националната сигурност“, породена от икономическите връзки на Китай с латиноамериканските страни.

Александър Грей, началникът на кабинета на Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп, сравни усилията на настоящата администрация с тези на Хенри Кисинджър, държавен секретар при президента Ричард Никсън, по време на Студената война.

Кисинджър организира посещението на Никсън в Китай през 1972 г. в опит да отслаби отношенията на Пекин с Москва.

Фред Флайц, друг началник на кабинета на Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп, смята, че американският лидер „правилно разглежда нарастващия руско-китайски съюз като далеч по-голяма заплаха за глобалната сигурност на САЩ, отколкото войната в Украйна, и следователно иска да намери начини за подобряване на отношенията между САЩ и Русия, за да отслаби или разруши този съюз“.

Самият Тръмп е казвал, че без Съединените щати Русия и Китай не се страхуват от НАТО. „Единственото нещо, от което Китай и Русия се страхуват и уважават, са Съединените щати, възстановени от Доналд Тръмп“, заяви той.

Държавният секретар на САЩ Макрон Рубио призна, че Вашингтон иска да отслаби връзките между Пекин и Москва, без да провокира раздори между двете страни. Рубио твърди, че ако Русия стане „постоянен младши партньор“ на Китай, това ще създаде проблеми за Съединените щати, тъй като те ще бъдат изправени пред две ядрени сили.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен отговори, че опитите на САЩ да „противопоставят Москва на Пекин“ са обречени. По време на разговор в края на февруари руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин отбелязаха, че руско-китайските „външнополитически връзки са ключов стабилизиращ фактор в световните дела, не са податливи на външно влияние и не са насочени срещу никого“, съобщи Кремъл.