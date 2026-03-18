The ​​National Interest: Поражение на Иран ще донесе петродолари на Русия, но и репутационни щети в Близкия изток

The ​​National Interest: Поражение на Иран ще донесе петродолари на Русия, но и репутационни щети в Близкия изток

18 Март, 2026 04:58, обновена 18 Март, 2026 05:07 383 3

Очевидната икономическа печалба може да се превърне в стратегически загуби, твърди изданието

The ​​National Interest: Поражение на Иран ще донесе петродолари на Русия, но и репутационни щети в Близкия изток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки широко разпространеното убеждение, че конфронтация между Израел, Съединените щати и Иран потенциално би била от полза за Русия, съществува риск от негативни геополитически последици за Москва, пише The ​​National Interest.

В статията се твърди, че дори поражението на Техеран да донесе на Русия временно икономическо облекчение поради покачващите се цени на петрола, то също така ще навреди на репутацията ѝ, тъй като Иран е съюзник.

Авторът смята, че Москва може да се сблъска и с влошаване на отношенията си със страните от Персийския залив, особено ако се потвърдят докладите на американското разузнаване, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за атаки срещу американски войски, базирани в региона.

Според автора, очевидната икономическа печалба може да се превърне в стратегически загуби.

„Всъщност Русия плаща за временен приток на петродолари, като унищожава позициите си в Близкия изток“, заключава журналистът.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Вече няма значение....
    Русия е нищо, пълна Нула като фактор !!! ☝️
    Просто невероятно таварищи ))

    05:13 18.03.2026

  • 2 зИленски

    2 0 Отговор
    БЛИЗО СМЕ ДО МОСКВА

    05:14 18.03.2026

  • 3 Въпрос

    0 0 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    05:16 18.03.2026

