The ​​National Interest: Поражение на Иран ще донесе петродолари на Русия, но и репутационни щети в Близкия изток

Въпреки широко разпространеното убеждение, че конфронтация между Израел, Съединените щати и Иран потенциално би била от полза за Русия, съществува риск от негативни геополитически последици за Москва, пише The ​​National Interest.

В статията се твърди, че дори поражението на Техеран да донесе на Русия временно икономическо облекчение поради покачващите се цени на петрола, то също така ще навреди на репутацията ѝ, тъй като Иран е съюзник.

Авторът смята, че Москва може да се сблъска и с влошаване на отношенията си със страните от Персийския залив, особено ако се потвърдят докладите на американското разузнаване, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за атаки срещу американски войски, базирани в региона.

Според автора, очевидната икономическа печалба може да се превърне в стратегически загуби.

„Всъщност Русия плаща за временен приток на петродолари, като унищожава позициите си в Близкия изток“, заключава журналистът.