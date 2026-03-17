Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ирански медии потвърдиха, че ръководителят на иранските сили за сигурност е убит

17 Март, 2026 23:22 1 035 25

  • али лариджани-
  • иран-
  • израел-
  • сащ

Иранските държавни медии потвърдиха и смъртта на командира на паравоенните сили "Басидж"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирански медии потвърдиха, че влиятелният ръководител на иранските сили за сигурност Али Лариджани е убит, предаде Al Jazeera.

Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.

Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.

След ликвидирането на върховния лидер Али Хаменей, Лариджани той беше "де факто лидерът на иранския режим, особено през последните две седмици, но дори и преди това се смяташе за фигурата, която вземаше решенията и дърпаше конците", коментира днес израелски военен представител, пожелал да остане анонимен. Именно Лариджани "разпореди атаките в региона“ с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, заяви същият представител.

Начело на Висшия съвет за национална сигурност, 68-годишният Али Лариджани отново получи ключова роля в политиката по ядрената програма и дипломацията на Иран, след няколко години в периферията на иранската политика.

Свикнал да съчетава идеологическа лоялност и прагматизма, той се ползваше с доверието на върховния лидер Али Хаменей, което бе награда за дългата му служба в армията и работата в медиите и парламента.

След убийството на аятолаха при израелски удар на 28 февруари, което възвести началото на войната в Близкия изток, Лариджани засили войнствената си реторика спрямо САЩ и Израел. Така например Лариджани предупреди, че страната му ще се бори и е "готова да плати всяка цена", за да се защити, като обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че е въвлякъл "американския народ в несправедлива война" в Близкия изток.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    7 3 Отговор
    Тръмп в едно и също изявление:

    — „Те няма да бъдат там заради нас“
    — „Имаме няколко , които са наистина изпълнени с ентусиазъм. Те вече са на път.“

    — „Ние нямаме нужда““
    — „Ако ни потрябва нещо, те трябва да се притекат на помощ“

    — „Искаме те да дойдат и да ни помогнат с пролива“
    — „Моята позиция е следната: не се нуждаем от никого“

    23:24 17.03.2026

  • 2 Очаквано

    11 12 Отговор
    Поредния от теростичния режим на аятоласите отиде при въровния лидер Хаменейн. Действа се систематично и методично докато списъка свърши от мусат си разбират от работата

    Коментиран от #14

    23:29 17.03.2026

  • 3 Иван

    7 7 Отговор
    Щом американско-израелски атаки са толкова успешни защо искат помощ от НАТО

    23:35 17.03.2026

  • 4 Абе

    7 7 Отговор
    Напоследак нещо не е добре за живота да си от теростичния режим на аятоласите

    23:35 17.03.2026

  • 5 604

    3 6 Отговор
    тоя имал 20 заместника

    Коментиран от #10

    23:36 17.03.2026

  • 6 Oня с коня

    6 2 Отговор
    Управляващата Върхушка в Иран се изхитрил когато иска да си разчисти Сметките с някой,да го прави БАШ-Началник.

    23:36 17.03.2026

  • 7 Очевидното

    4 4 Отговор
    Явно вътрешните предателства продължават и иранците не успяват да спрат "теча". А и ционистите не щадят средства/ а и си ги имат - да си пазаруват продажници.

    Коментиран от #17

    23:37 17.03.2026

  • 8 Иранка

    7 4 Отговор
    фургах бурката и чакам шаха на бял кон

    23:38 17.03.2026

  • 9 Майна

    3 8 Отговор
    За радикален ислямист не жаля..
    Айде, няма да може да си вземе нова булка на 9г.
    Не знаете ли?
    Или узаконената педофилия е законна?
    Невежи гълфони..
    И не ,че съм за другите от фанатизирания юдеизън
    И двете са рожби на лондонсити
    Давай, Тръмп

    Коментиран от #11

    23:38 17.03.2026

  • 10 А до кога

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    ли ще има желаещи заместващи като ги отсрелват като патици на гюме?

    23:38 17.03.2026

  • 11 Тролъейййй

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    начи тия биле от наще пепейци петроханциЙ, ся за кой да викам обърках съ

    23:40 17.03.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    3 2 Отговор
    Това е послание към путен!

    23:44 17.03.2026

  • 13 604

    5 2 Отговор
    който съ е съюзил с БГ добро не е видял...все се разпадаа, прокобата на БГ

    23:45 17.03.2026

  • 14 Малко по малко върви работата

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Очаквано":

    Останаха само още около 89 999 900 иранеца и готово !

    Коментиран от #20

    23:46 17.03.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Факти, объркахте се!
    Смесили сте в едно Али Лариджани и Големреза Сулеймани, командир на силите "Басидж"....

    23:48 17.03.2026

  • 16 Първанов

    3 5 Отговор
    Станаха двама убитите главорези, диктатори и то големи риби. Да сме благодарни на Израаел,че върши мръсната работа

    Коментиран от #21

    23:49 17.03.2026

  • 17 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Очевидното":

    Като поне 70% от обикновените ираци ненавиждат управляващия ги режим на аятоласите няма как да се спре теча, защото реално не единн. Има милиони достоини иранци ненавиждащи власта и поне стотици хиляди смели от тях които са готови да си рискуват живота за да има помяна в Иран и управляващия теростичен режим да бъде избит и отстранен от власта за винаги

    23:51 17.03.2026

  • 18 Я виж ти!

    0 1 Отговор
    Така че това, което каза еврейският министър на отбраната: "Лариджани и командирът на Басидж бяха елиминирани за една нощ и се обединиха с ръководителя на програмата за унищожение Хаменей и всички изтребени членове на оста на злото в дълбините на ада", е вярно, а не анонимното съобщение, публикувано веднага след него в акаунта на Али Лариджани в Телеграм, в което се казваше: "След няколко минути ще бъде публикувано съобщение от д-р Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност".

    23:53 17.03.2026

  • 19 Фактите

    1 4 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм, държавен тероризъм и масово избиване на хора - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    23:53 17.03.2026

  • 20 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Малко по малко върви работата":

    Не, никой не преследва и убива обикновените иранци, а само изродите от теростичния режим на аятоласите.

    23:54 17.03.2026

  • 21 И за какво да сме "благодарни" ние?

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Първанов":

    Ако търсиш главорези не се хаби! Тях ги назначават за президенти- както стана в Сирия!
    И за Иран се опитват, ама удариха греда,

    23:58 17.03.2026

  • 22 Кой ли прибра милионите

    2 0 Отговор
    обявени за главата му?

    00:00 18.03.2026

  • 23 Ирански медии потвърдиха, че ръководител

    1 0 Отговор
    Ирански медии потвърдиха, че ръководителят на иранските сили за сигурност е убит
    ИЗРАЕЛЬСКАЯ АВИАЦИЯ АКАЗАЛАСЬ ВИСАКАТОЧНАЯ. МОЖНА СКАЗАТЬ, ЧТО ИХ БОМБИ В ЧАШКУ ПОПАДАЯТЬ ВОТ.

    00:00 18.03.2026

  • 24 !!!!!!!

    1 1 Отговор
    След официалното потвърждение, пред израелските посолства в свободния свят, персийски изгнаници отварят шампанско, аплодират и танцуват!

    00:02 18.03.2026

  • 25 ОСТАНАХА ЛИ ОЩЕ ВАЖНИ

    0 0 Отговор
    ЧАЛМИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ? МОЖЕ БИ САМО ЧАЛМАЛИИТЕ В КРЕМЪЛ!

    00:05 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания