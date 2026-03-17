Ирански медии потвърдиха, че ръководителят на иранските сили за сигурност е убит

Ирански медии потвърдиха, че влиятелният ръководител на иранските сили за сигурност Али Лариджани е убит, предаде Al Jazeera.

Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.

Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.

След ликвидирането на върховния лидер Али Хаменей, Лариджани той беше "де факто лидерът на иранския режим, особено през последните две седмици, но дори и преди това се смяташе за фигурата, която вземаше решенията и дърпаше конците", коментира днес израелски военен представител, пожелал да остане анонимен. Именно Лариджани "разпореди атаките в региона“ с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, заяви същият представител.

Начело на Висшия съвет за национална сигурност, 68-годишният Али Лариджани отново получи ключова роля в политиката по ядрената програма и дипломацията на Иран, след няколко години в периферията на иранската политика.

Свикнал да съчетава идеологическа лоялност и прагматизма, той се ползваше с доверието на върховния лидер Али Хаменей, което бе награда за дългата му служба в армията и работата в медиите и парламента.

След убийството на аятолаха при израелски удар на 28 февруари, което възвести началото на войната в Близкия изток, Лариджани засили войнствената си реторика спрямо САЩ и Израел. Така например Лариджани предупреди, че страната му ще се бори и е "готова да плати всяка цена", за да се защити, като обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че е въвлякъл "американския народ в несправедлива война" в Близкия изток.