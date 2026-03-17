Ирански медии потвърдиха, че ръководителят на иранските сили за сигурност е убит

Ирански медии потвърдиха, че влиятелният ръководител на иранските сили за сигурност Али Лариджани е убит, предаде Al Jazeera.
Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.
Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.
След ликвидирането на върховния лидер Али Хаменей, Лариджани той беше "де факто лидерът на иранския режим, особено през последните две седмици, но дори и преди това се смяташе за фигурата, която вземаше решенията и дърпаше конците", коментира днес израелски военен представител, пожелал да остане анонимен. Именно Лариджани "разпореди атаките в региона“ с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, заяви същият представител.
Начело на Висшия съвет за национална сигурност, 68-годишният Али Лариджани отново получи ключова роля в политиката по ядрената програма и дипломацията на Иран, след няколко години в периферията на иранската политика.
Свикнал да съчетава идеологическа лоялност и прагматизма, той се ползваше с доверието на върховния лидер Али Хаменей, което бе награда за дългата му служба в армията и работата в медиите и парламента.
След убийството на аятолаха при израелски удар на 28 февруари, което възвести началото на войната в Близкия изток, Лариджани засили войнствената си реторика спрямо САЩ и Израел. Така например Лариджани предупреди, че страната му ще се бори и е "готова да плати всяка цена", за да се защити, като обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че е въвлякъл "американския народ в несправедлива война" в Близкия изток.
1 очевидец
— „Те няма да бъдат там заради нас“
— „Имаме няколко , които са наистина изпълнени с ентусиазъм. Те вече са на път.“
— „Ние нямаме нужда““
— „Ако ни потрябва нещо, те трябва да се притекат на помощ“
— „Искаме те да дойдат и да ни помогнат с пролива“
— „Моята позиция е следната: не се нуждаем от никого“
23:24 17.03.2026
2 Очаквано
23:29 17.03.2026
3 Иван
23:35 17.03.2026
4 Абе
23:35 17.03.2026
5 604
23:36 17.03.2026
6 Oня с коня
23:36 17.03.2026
7 Очевидното
23:37 17.03.2026
8 Иранка
23:38 17.03.2026
9 Майна
Айде, няма да може да си вземе нова булка на 9г.
Не знаете ли?
Или узаконената педофилия е законна?
Невежи гълфони..
И не ,че съм за другите от фанатизирания юдеизън
И двете са рожби на лондонсити
Давай, Тръмп
23:38 17.03.2026
10 А до кога
До коментар #5 от "604":ли ще има желаещи заместващи като ги отсрелват като патици на гюме?
23:38 17.03.2026
11 Тролъейййй
До коментар #9 от "Майна":начи тия биле от наще пепейци петроханциЙ, ся за кой да викам обърках съ
23:40 17.03.2026
12 Ганя Путинофила
23:44 17.03.2026
13 604
23:45 17.03.2026
14 Малко по малко върви работата
До коментар #2 от "Очаквано":Останаха само още около 89 999 900 иранеца и готово !
23:46 17.03.2026
15 az СВО Победа 80
Смесили сте в едно Али Лариджани и Големреза Сулеймани, командир на силите "Басидж"....
23:48 17.03.2026
16 Първанов
23:49 17.03.2026
17 Ами
До коментар #7 от "Очевидното":Като поне 70% от обикновените ираци ненавиждат управляващия ги режим на аятоласите няма как да се спре теча, защото реално не единн. Има милиони достоини иранци ненавиждащи власта и поне стотици хиляди смели от тях които са готови да си рискуват живота за да има помяна в Иран и управляващия теростичен режим да бъде избит и отстранен от власта за винаги
23:51 17.03.2026
18 Я виж ти!
23:53 17.03.2026
19 Фактите
Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.
Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
23:53 17.03.2026
20 Ами
До коментар #14 от "Малко по малко върви работата":Не, никой не преследва и убива обикновените иранци, а само изродите от теростичния режим на аятоласите.
23:54 17.03.2026
21 И за какво да сме "благодарни" ние?
До коментар #16 от "Първанов":Ако търсиш главорези не се хаби! Тях ги назначават за президенти- както стана в Сирия!
И за Иран се опитват, ама удариха греда,
23:58 17.03.2026
22 Кой ли прибра милионите
00:00 18.03.2026
23 Ирански медии потвърдиха, че ръководител
ИЗРАЕЛЬСКАЯ АВИАЦИЯ АКАЗАЛАСЬ ВИСАКАТОЧНАЯ. МОЖНА СКАЗАТЬ, ЧТО ИХ БОМБИ В ЧАШКУ ПОПАДАЯТЬ ВОТ.
00:00 18.03.2026
24 !!!!!!!
00:02 18.03.2026
25 ОСТАНАХА ЛИ ОЩЕ ВАЖНИ
00:05 18.03.2026