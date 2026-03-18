Украйна атакува с дронове Краснодар, Новоросийск и Сочи, има загинал

Един човек е загинал при атака на украински дронове срещу руския град Краснодар, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев в платформата Max.
Безпилотните летателни апарати са се разбили в три многоетажни сгради. Пожар е възникнал в един от апартаментите, но е бил бързо потушен. Друг дрон се е разбил, след като се е ударил в стена на сграда, а фрагменти от друг дрон са открити на балкона на трета сграда.
„Един човек е загинал в резултат на терористична атака с дрон в Краснодар“, написа Кондратьев.
Кметът на Краснодар Евгений Наумов е инструктиран да окаже цялата необходима помощ на пострадалите.
„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия“, написа областният управител.
Други градове в Краснодарския край – Новоросийск и Сочи – са активирали системи за предупреждение поради заплахата от атаки с дронове. Летището в Сочи е затворено за всички полети от вечерта на 17 март.
Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака на украински дрон срещу Новоросийск, съобщи. кметът Андрей Кравченко в своя Telegram канал.
Той подчерта, че всички служби са в повишена готовност.
Кметът призова жителите да се отдалечат от прозорците и да вземат предпазни мерки. Кравченко напомни на жителите, че е забранено да се снимат или публикуват онлайн снимки или видеоклипове на силите за противовъздушна отбрана, отбранителна техника на мястото на атаката или работата на специалните и оперативните служби.
Около дузина експлозии са станали близо до Анапа и Витязево в Краснодарския край, съобщи Life, позовавайки се на SHOT.
Според очевидци, ярки проблясъци са били видими в Черно море, а в небето се е чувал звук от двигатели на дронове. В Анапа са звучали сирени за въздушна тревога.
Съобщава се за няколко силни експлозии над Майкоп и паднали отломки от дрон върху две къщи в Лазаревски район на Сочи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 минало величие
4 години война - 4 метра напредък
04:17 18.03.2026
5 Зенитчик
До коментар #4 от "Представяте Ли Си":Представяме си , че ПВО на Раша не може да ги свали извън града...
04:36 18.03.2026
6 Владимир Путин, президент
Все по плану таварищи, все по плану......☝️😄
04:55 18.03.2026
9 "Владимир Путин, президент"
Руснаците си печелят доволно от иранската война, а киийюфската хунта пуска кьор фишеци за "перемоги", желким някой им обърне внимание.......
05:14 18.03.2026
