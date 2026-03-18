Украйна атакува с дронове Краснодар, Новоросийск и Сочи, има загинал
Украйна атакува с дронове Краснодар, Новоросийск и Сочи, има загинал

18 Март, 2026 04:00, обновена 18 Март, 2026 04:57 1 231 11

Летището в Сочи е затворено за всички полети от вечерта на 17 март

Украйна атакува с дронове Краснодар, Новоросийск и Сочи, има загинал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал при атака на украински дронове срещу руския град Краснодар, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев в платформата Max.

Безпилотните летателни апарати са се разбили в три многоетажни сгради. Пожар е възникнал в един от апартаментите, но е бил бързо потушен. Друг дрон се е разбил, след като се е ударил в стена на сграда, а фрагменти от друг дрон са открити на балкона на трета сграда.

Още новини от Украйна

„Един човек е загинал в резултат на терористична атака с дрон в Краснодар“, написа Кондратьев.

Кметът на Краснодар Евгений Наумов е инструктиран да окаже цялата необходима помощ на пострадалите.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия“, написа областният управител.

Други градове в Краснодарския край – Новоросийск и Сочи – са активирали системи за предупреждение поради заплахата от атаки с дронове. Летището в Сочи е затворено за всички полети от вечерта на 17 март.

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака на украински дрон срещу Новоросийск, съобщи. кметът Андрей Кравченко в своя Telegram канал.

Той подчерта, че всички служби са в повишена готовност.

Кметът призова жителите да се отдалечат от прозорците и да вземат предпазни мерки. Кравченко напомни на жителите, че е забранено да се снимат или публикуват онлайн снимки или видеоклипове на силите за противовъздушна отбрана, отбранителна техника на мястото на атаката или работата на специалните и оперативните служби.

Около дузина експлозии са станали близо до Анапа и Витязево в Краснодарския край, съобщи Life, позовавайки се на SHOT.

Според очевидци, ярки проблясъци са били видими в Черно море, а в небето се е чувал звук от двигатели на дронове. В Анапа са звучали сирени за въздушна тревога.

Съобщава се за няколко силни експлозии над Майкоп и паднали отломки от дрон върху две къщи в Лазаревски район на Сочи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мммммм

    6 14 Отговор
    Тия няма ли да ги ИЗТРИЯТ НАКРАЯ

    04:10 18.03.2026

  • 2 минало величие

    16 3 Отговор
    в киев за седмица се превърна в

    4 години война - 4 метра напредък

    04:17 18.03.2026

  • 3 Иван

    6 15 Отговор
    Израел и хунтата трябва да бъдат унищожени.

    04:22 18.03.2026

  • 4 Представяте Ли Си

    4 18 Отговор
    Укрохунтата праща дронове-камикадзе, които се разбиват в цивилни жилищни сгради. Как да ги жалиш тогава укрофите?

    Коментиран от #5

    04:24 18.03.2026

  • 5 Зенитчик

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Представяте Ли Си":

    Представяме си , че ПВО на Раша не може да ги свали извън града...

    04:36 18.03.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    5 2 Отговор
    Доброе утро.
    Все по плану таварищи, все по плану......☝️😄

    04:55 18.03.2026

  • 7 🤔🤔🤔🤔

    4 1 Отговор
    Нека да усетят как се чувстват обикновените хора в Украина всеки ден!!!!!!!!!!

    05:03 18.03.2026

  • 8 Безмислени действия

    2 3 Отговор
    Много млади момчета ще загинат за кефа на Зеленски. И за банковата му сметка де ...

    05:05 18.03.2026

  • 9 "Владимир Путин, президент"

    1 1 Отговор
    хи хи хи
    Руснаците си печелят доволно от иранската война, а киийюфската хунта пуска кьор фишеци за "перемоги", желким някой им обърне внимание.......

    05:14 18.03.2026

  • 10 Паралел

    0 0 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    05:14 18.03.2026

  • 11 ГОШО

    0 0 Отговор
    Кво да си представяме ,този ТЕРОР Е ВСЕКИДНЕВИЕ В Украина с по двама ,трима загинали. РАЗРУШЕНА ЦИВИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА. Тепърва предстои най доброто. Все по често БЛАТАРИТЕ ще виждат че войната не е някъде далече и по телевизията. А къде е БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО .

    05:16 18.03.2026

