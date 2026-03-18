18 март 1913 г. Убит е гръцкият крал в Солун

На 18 март 1913 г. в Солун е убит крал Георгиос I. Атентатът е извършен от невменяемия Александрос Схинас. Причините за покушението остават неизвестни.

Той е един от най-дълго управлявалите и успешни крале на Гърция от 1863 г. до 1913 г.. Георгиос I е роден като датски принц през 1845 г. в Копенхаген под името Кристиян Вилхелм Фердинанд Георг фон Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Глюксбург.

За крал на Гърция е избран на 30 март 1863 г. след свалянето на Отон. Управлението му съвпада с експанзивното разширяване на гръцката държава, възстановена през 1830 г. след четири века османска власт. Ограничена до Пелопонес, Атика и Беотия при идването му на власт, 40 години по-късно Гърция е двойно по-голяма.

През 1896 г. крал Георгиос изживява истински триумф, след като Атина е домакин на първите възстановени модерни Олимпийски игри. Избухналата през есента на 1912 г. Балканска война дава на Гърция възможност да сложи ръка на Южна Македония и Солун, но крал Георгиос не успява да се порадва на успеха.