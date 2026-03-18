18 март 1913 г. Убит е гръцкият крал в Солун

На 18 март 1913 г. в Солун е убит крал Георгиос I. Атентатът е извършен от невменяемия Александрос Схинас. Причините за покушението остават неизвестни.
Той е един от най-дълго управлявалите и успешни крале на Гърция от 1863 г. до 1913 г.. Георгиос I е роден като датски принц през 1845 г. в Копенхаген под името Кристиян Вилхелм Фердинанд Георг фон Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Глюксбург.
За крал на Гърция е избран на 30 март 1863 г. след свалянето на Отон. Управлението му съвпада с експанзивното разширяване на гръцката държава, възстановена през 1830 г. след четири века османска власт. Ограничена до Пелопонес, Атика и Беотия при идването му на власт, 40 години по-късно Гърция е двойно по-голяма.
През 1896 г. крал Георгиос изживява истински триумф, след като Атина е домакин на първите възстановени модерни Олимпийски игри. Избухналата през есента на 1912 г. Балканска война дава на Гърция възможност да сложи ръка на Южна Македония и Солун, но крал Георгиос не успява да се порадва на успеха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
05:07 18.03.2021
2 Цеко сифоня
05:15 18.03.2021
3 Македон
05:19 18.03.2021
4 пройчо
Коментиран от #5, #20
05:22 18.03.2021
5 заключение
До коментар #4 от "пройчо":И колкото той оцелява , толкова и Стамболов оцелява , като изгорял бушон с три жички.
06:42 18.03.2021
6 Гост
08:09 18.03.2021
7 Хасан
Коментиран от #10, #19
08:11 18.03.2021
8 Причините за атентата са неизвестни
08:12 18.03.2021
9 5Kan
08:13 18.03.2021
10 Веднъж съгласен....
До коментар #7 от "Хасан":Веднъж да се съглася с Хасан!
Коментиран от #12, #15
08:41 18.03.2021
11 македоникус
Коментиран от #14
08:43 18.03.2021
12 Само че
До коментар #10 от "Веднъж съгласен....":Сгрешили сте, че сте се съгласили. Първият управител на Гърция е Йоанис Каподистриас.
Коментиран от #13
09:21 18.03.2021
13 Е, не го ли "купиха" него
До коментар #12 от "Само че":Още с първият отпуснат заем на новоизлюпената държава?
Коментиран от #16
09:38 18.03.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хасан
До коментар #10 от "Веднъж съгласен....":Не е ли така ...англичанина е сложил един губернатор в Индия и индийците му целуват ръка ..с немеца е сложил един с " синя кръв " и гърци ,българи ,сърби му целуват ръка ...турския валия е бил сменен с немски губернатор
09:59 18.03.2021
16 Jes
До коментар #13 от "Е, не го ли "купиха" него":Hе. той беше мразен от англичаните и французите. макар да имаше отношения с Русия, той не работи нито в нейна полза. той е убит през 1831 г. от гръцка ръка. това, което днес бихме нарекли олигарси - местни интереси, съчетани по-скоро с английски интереси. Английските архиви за убийството му почти 200 години по-късно все още не са отворени. Например, събитията в Кипър 1955-1974 са известни, английските файлове са достъпни за всеки. той създаде швейцарската конституция, която те все още имат. преди това там беше хаос. той има страхотна репутация там.
10:00 18.03.2021
17 Хасан
Коментиран от #18
10:01 18.03.2021
18 ИзточенВъпрос
До коментар #17 от "Хасан":Избърши си повръщаното! Твоята теория, че всички останали народи са идиоти и ги насочват манипулативно чужденци, а само турчинът е умен и гледа на собствените си интереси, освен расистка, е и опростена и може да бъде предадена само на будали в дълбините на анадола манипулирани от клептократическия турски режим. Белите турци не вярват в това, разбира се. Ето защо всеки ден, когато 180-градусовите обрати във външната политика на неспособния се разкриват, дори хлапетата се смеят. Всеки ден Кълъчдароглу и Аксенер се забавляват с моралния труп на твоия шеф. ps Ще целуне и ръката на Байдън, приготви се.
10:32 18.03.2021
19 Stormtrooper
До коментар #7 от "Хасан":Руските монарси също са от германски династии.
11:15 18.03.2021
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Където и да отиде тюркешина
Зелен кон и добър тюркеш, няма.
03:49 18.03.2026
22 анадолскитеманафи
03:51 18.03.2026