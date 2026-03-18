18 март 1913 г. Убит е гръцкият крал в Солун

18 Март, 2026 03:14

През 1896 г. крал Георгиос изживява истински триумф, след като Атина е домакин на първите възстановени модерни Олимпийски игри

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 18 март 1913 г. в Солун е убит крал Георгиос I. Атентатът е извършен от невменяемия Александрос Схинас. Причините за покушението остават неизвестни.

Той е един от най-дълго управлявалите и успешни крале на Гърция от 1863 г. до 1913 г.. Георгиос I е роден като датски принц през 1845 г. в Копенхаген под името Кристиян Вилхелм Фердинанд Георг фон Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Глюксбург.

За крал на Гърция е избран на 30 март 1863 г. след свалянето на Отон. Управлението му съвпада с експанзивното разширяване на гръцката държава, възстановена през 1830 г. след четири века османска власт. Ограничена до Пелопонес, Атика и Беотия при идването му на власт, 40 години по-късно Гърция е двойно по-голяма.

През 1896 г. крал Георгиос изживява истински триумф, след като Атина е домакин на първите възстановени модерни Олимпийски игри. Избухналата през есента на 1912 г. Балканска война дава на Гърция възможност да сложи ръка на Южна Македония и Солун, но крал Георгиос не успява да се порадва на успеха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 11 Отговор
    убит от атентатори психо садисти

    05:07 18.03.2021

  • 2 Цеко сифоня

    22 4 Отговор
    И ние си мечтаем за същото с нашия невменяем, но уви

    05:15 18.03.2021

  • 3 Македон

    12 7 Отговор
    Македонците му подариха спомен от Македониа

    05:19 18.03.2021

  • 4 пройчо

    40 1 Отговор
    " .. Кристиян Вилхелм Фердинанд Георг фон Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Глюксбург....."******Чист грък,колкото нашия Симеончо -българин:))

    Коментиран от #5, #20

    05:22 18.03.2021

  • 5 заключение

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "пройчо":

    И колкото той оцелява , толкова и Стамболов оцелява , като изгорял бушон с три жички.

    06:42 18.03.2021

  • 6 Гост

    1 5 Отговор
    Венци, четири века ОСМАНСКА ВЛАСТ... Да не би ние да сме били под власт. Май не си по умен от на агнето татко му.

    08:09 18.03.2021

  • 7 Хасан

    9 6 Отговор
    След създаването на държави от Османската империя ,Запада си е сложил губернатори да ги управляват ..български цар ,гръцки крал ,румънски ,сръбски ..все немци

    Коментиран от #10, #19

    08:11 18.03.2021

  • 8 Причините за атентата са неизвестни

    9 5 Отговор
    Айде сега хуморески. Причината е тероризъм. Гърците и арменците си оспорват първото място за родоначалници на тероризма. Воеводите от ВМРО са чак на трето място.

    08:12 18.03.2021

  • 9 5Kan

    6 7 Отговор
    Интересно и този "гръцки" крал въпоставени като нашите всъщност не бил грък а нещо като немец ето сега разбирам защо швабите толкова им упрощават дълговете. Значи навремето много са изкярили че сега им прощават.

    08:13 18.03.2021

  • 10 Веднъж съгласен....

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хасан":

    Веднъж да се съглася с Хасан!

    Коментиран от #12, #15

    08:41 18.03.2021

  • 11 македоникус

    3 8 Отговор
    Jас сум Александрос Схинас македонец од Серрес што го убиф грчкиот крал за слободата на Македониjа !

    Коментиран от #14

    08:43 18.03.2021

  • 12 Само че

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Веднъж съгласен....":

    Сгрешили сте, че сте се съгласили. Първият управител на Гърция е Йоанис Каподистриас.

    Коментиран от #13

    09:21 18.03.2021

  • 13 Е, не го ли "купиха" него

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Само че":

    Още с първият отпуснат заем на новоизлюпената държава?

    Коментиран от #16

    09:38 18.03.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хасан

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Веднъж съгласен....":

    Не е ли така ...англичанина е сложил един губернатор в Индия и индийците му целуват ръка ..с немеца е сложил един с " синя кръв " и гърци ,българи ,сърби му целуват ръка ...турския валия е бил сменен с немски губернатор

    09:59 18.03.2021

  • 16 Jes

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Е, не го ли "купиха" него":

    Hе. той беше мразен от англичаните и французите. макар да имаше отношения с Русия, той не работи нито в нейна полза. той е убит през 1831 г. от гръцка ръка. това, което днес бихме нарекли олигарси - местни интереси, съчетани по-скоро с английски интереси. Английските архиви за убийството му почти 200 години по-късно все още не са отворени. Например, събитията в Кипър 1955-1974 са известни, английските файлове са достъпни за всеки. той създаде швейцарската конституция, която те все още имат. преди това там беше хаос. той има страхотна репутация там.

    10:00 18.03.2021

  • 17 Хасан

    3 6 Отговор
    И вместо немеца да се бие с турчина са тикнали гърци ,сърби ,българи срещу турчина ..същото е сега ..Турция не слуша Сащ и американеца бута гърка ,египтянина ,арабина срещу турчина

    Коментиран от #18

    10:01 18.03.2021

  • 18 ИзточенВъпрос

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хасан":

    Избърши си повръщаното! Твоята теория, че всички останали народи са идиоти и ги насочват манипулативно чужденци, а само турчинът е умен и гледа на собствените си интереси, освен расистка, е и опростена и може да бъде предадена само на будали в дълбините на анадола манипулирани от клептократическия турски режим. Белите турци не вярват в това, разбира се. Ето защо всеки ден, когато 180-градусовите обрати във външната политика на неспособния се разкриват, дори хлапетата се смеят. Всеки ден Кълъчдароглу и Аксенер се забавляват с моралния труп на твоия шеф. ps Ще целуне и ръката на Байдън, приготви се.

    10:32 18.03.2021

  • 19 Stormtrooper

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хасан":

    Руските монарси също са от германски династии.

    11:15 18.03.2021

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Където и да отиде тюркешина

    2 1 Отговор
    каквото и да направи, винаги е зло.
    Зелен кон и добър тюркеш, няма.

    03:49 18.03.2026

  • 22 анадолскитеманафи

    1 1 Отговор
    са избягали от анадолския нyжник да мърсят света.

    03:51 18.03.2026

