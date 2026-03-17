Израелските военновъздушни сили са първите в света, които ще използват лазерно оръжие с въздушно базиране

17 Март, 2026 17:37 703 16

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската отбранителна компания "Елбит систъмс" (Elbit Systems) е получила първата си поръчка от Министерството на отбраната за разработване и оборудване на лазерни модули за изтребители, както и на лазерна система за хеликоптери, съобщи израелската новинарска агенция ТПС, предаде БТА.

Тази технология може да превърне израелските военновъздушни сили в първите в света, които внедряват лазерно оръжие с въздушно базиране.

"През миналата година "Елбит систъмс" постигна значителни резултати, като най-важното е сключването на договор с израелското Министерство на отбраната за разработване на мощен лазерен модул за бойни самолети, както и на лазерна система за хеликоптери", се посочва в изявление на главния изпълнителен директор на компанията Бецалел Махлис, който не уточни сроковете за изпълнение на проекта.

През миналата година базираната в Хайфа компания отчете най-високите си финансови резултати досега. Приходите ѝ достигат 7,94 милиарда долара, което е ръст от 16%, а печалбата нараства значително - до 534 милиона долара. Портфейлът от поръчки се разширява до 28,1 милиарда долара, като компанията генерира и 553 милиона долара кеш. Само за последното тримесечие на годината приходите възлизат на 2,1 милиарда долара.

Най-силен растеж е отчетен в сухопътния сегмент, където продажбите скачат с 38% заради увеличеното търсене на боеприпаси в Израел и Европа. Останалите направления - комуникации, морски и космически технологии, както и системи за електронна война също отбелязват стабилен ръст от около 16 процента.

Търсенето в Европа, предвид войната в Украйна, е довело до петкратно увеличение на продажбите в региона през последните години, като през 2025 г. те са надхвърлили 2 милиарда долара. Израел остава най-големият клиент на компанията с поръчки за 2,5 милиарда долара.

"Елбит систъмс" е най-известна със своите дронове "Хермес" и системата DASH - монтиран на шлема на пилота дисплей, който улеснява прицелването. Компанията произвежда също артилерийски системи, системи за електронна война, технологии за борба с дронове и бронирана техника, наред с други продукти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран е на РЕШЕТО

    4 10 Отговор
    Ядреното съоръжение ТЕЛЕГАН 2 е претопено от бомби МОП на САЩ.

    17:39 17.03.2026

  • 2 Израел ще се изтрие сам

    12 3 Отговор
    Сатаняху е мъртъв.

    17:39 17.03.2026

  • 3 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Адолф не беше толкова взискателен към богоизбраните за да им прилага лазерна епилация след душ с Циклон Б

    17:40 17.03.2026

  • 4 НЕ Е ВЯРНО

    8 3 Отговор
    ВСУ ИМАХА ТАКОВА ОЩЕ МИНАЛАТА ГОДИНА
    НЕ ПОМНИТЕ ЛИ ИДЕОТСКИТЕ ИМ КОМЕНТАРИ ПО ТЕМАТА

    17:42 17.03.2026

  • 5 Щерев

    4 2 Отговор
    Ади бе ,що лъжете.Руснаците използваха лазерно оръжие преди 40-50 години срещу китайците.

    17:43 17.03.2026

  • 6 Валериан

    8 1 Отговор
    Ще спечелят битката но войната незнам незнам.......

    17:43 17.03.2026

  • 7 Дърт Вейдър

    9 2 Отговор
    Свършиха боеприпасите и сега ще светкат с фенерчета белким уплашат някой !

    17:44 17.03.2026

  • 8 А ПЪК АЗ СИ МИСЛЕХ

    7 2 Отговор
    ЧЕ САМО ЗЕЛЕНСКИ ПРЕДОЗИРА
    ТО ИМАЛО И ЕВРЕИ ДЕ....БИЛИ
    АМА ТО ЛАЗАРА ГО ИМА ОЩЕ В БИБЛИЯТА
    СТАВАЛ СЯДАЛ И ПРОЧИЕ

    17:44 17.03.2026

  • 9 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Биби от небето ли ще наблюдава лазерното оръжие на иСрИеЛ?

    Коментиран от #11

    17:44 17.03.2026

  • 10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 6 Отговор
    Да Живее САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    Иран Гренландия Венецуела Канада Куба всички под ножа
    Израел е слаба работа
    Американците са Рицари и Келти по кръв са потомствени Британци и големи Жени да станали Американците на който не му харесва какъв морал проповядват американците 🤔🖕

    17:44 17.03.2026

  • 11 Мда

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    И ще ги надчва с шестте си пръста.

    17:47 17.03.2026

  • 12 ЛеляАсена

    7 1 Отговор
    То и културиста от НАП има лазер м/у краката!!!
    Направо ме изпраща на 7то небе!😍
    Иииииихуууйййййййй!!!!

    17:48 17.03.2026

  • 13 Руснак

    1 2 Отговор
    А мьий още не можем да сделаме собствен Масквич

    17:51 17.03.2026

  • 14 ВЯРНО Е

    7 1 Отговор
    ПРАЙ СЕ ОТ 1000 ЛАЗЕРНИ ПОКАЗАЛКИ ОМОТАНИ С ТИКСО
    АБЕ РЕПЕЙ В РУСКИЯ ВОЕНЕН МУЗЕЙ СТОИ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 50 ГОДИНИ ТАКЪВ АПАРАТ
    АМА Е САМО ЕДИН ЩОТО Е МНОО ТЕЖЪК ХАРЧИ БЕЗУМНО ЕНЕРГИЯ И Е ЕДЕОТСКИ СКЪП
    АДЕ ДА МЕ СВЕТНЕШ ЛАЗАРА РАБОТИ ЛИ ПРЕЗ МЪГЛА ПУШЕК И ДЪЖД
    РАБОТИ САМО ПРЕЗ ПРАЗНИ КРАТУНИ НА ПРОПАГАНДИСТИ ЩОТО ТАМ Е ТОТАЛЕН ВАКУМ

    17:51 17.03.2026

  • 15 Пацо Шишков

    6 0 Отговор
    Въпроса днес е само един. Колко е всемогъщо надвисналото зло над останалите хора като човеци, за статистите и артистите изгубили отдавна душите си никой не пита?. Те са ясният припев в хора.

    17:51 17.03.2026

  • 16 Търновец

    0 0 Отговор
    Още преди години Британците от БАЕ systems съвместно с Леонардо и Митцубиши разработиха бордово лазерно оръдие за новия шесто поколение Темпест - захранва се от двигателя и изброява дори бронетанкова техника на земята. Израел няма финансов и индустриален капацитет за такава разработка и Елбит е получател на Американски и Европейски технологии

    17:56 17.03.2026