Израелските военновъздушни сили са първите в света, които ще използват лазерно оръжие с въздушно базиране

Израелската отбранителна компания "Елбит систъмс" (Elbit Systems) е получила първата си поръчка от Министерството на отбраната за разработване и оборудване на лазерни модули за изтребители, както и на лазерна система за хеликоптери, съобщи израелската новинарска агенция ТПС, предаде БТА.
Тази технология може да превърне израелските военновъздушни сили в първите в света, които внедряват лазерно оръжие с въздушно базиране.
"През миналата година "Елбит систъмс" постигна значителни резултати, като най-важното е сключването на договор с израелското Министерство на отбраната за разработване на мощен лазерен модул за бойни самолети, както и на лазерна система за хеликоптери", се посочва в изявление на главния изпълнителен директор на компанията Бецалел Махлис, който не уточни сроковете за изпълнение на проекта.
През миналата година базираната в Хайфа компания отчете най-високите си финансови резултати досега. Приходите ѝ достигат 7,94 милиарда долара, което е ръст от 16%, а печалбата нараства значително - до 534 милиона долара. Портфейлът от поръчки се разширява до 28,1 милиарда долара, като компанията генерира и 553 милиона долара кеш. Само за последното тримесечие на годината приходите възлизат на 2,1 милиарда долара.
Най-силен растеж е отчетен в сухопътния сегмент, където продажбите скачат с 38% заради увеличеното търсене на боеприпаси в Израел и Европа. Останалите направления - комуникации, морски и космически технологии, както и системи за електронна война също отбелязват стабилен ръст от около 16 процента.
Търсенето в Европа, предвид войната в Украйна, е довело до петкратно увеличение на продажбите в региона през последните години, като през 2025 г. те са надхвърлили 2 милиарда долара. Израел остава най-големият клиент на компанията с поръчки за 2,5 милиарда долара.
"Елбит систъмс" е най-известна със своите дронове "Хермес" и системата DASH - монтиран на шлема на пилота дисплей, който улеснява прицелването. Компанията произвежда също артилерийски системи, системи за електронна война, технологии за борба с дронове и бронирана техника, наред с други продукти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
