Германия за конфликта в Иран: Няма военно решение

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че е нереалистично да се очаква контролирана смяна на режима в Иран, и добави, че конфликтът не може да бъде решен само по военен път, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Няма военно решение. А контролираната смяна на режима е, бих казал, само хипотетична възможност, която е нереалистична", посочи той в присъствието на френския си колега Жан-Ноел Баро на събитие, организирано от медийната група ЦАЙТ. "Така че хаосът в Иран е също толкова лош (вариант), колкото и режимът, затова той не е в наш интерес и в интерес на региона и, разбира се, не е в интерес на хората, които живеят в Иран."
По-рано днес израелският външен министър Гидеон Саар каза, че войната на практика е спечелена, но крайните ѝ цели все още не са постигнати. Израелският първи дипломат добави, че единственият, който може да свали режима, е иранският народ, което според Ройтерс бе косвено признание, че засега не хоризонта не се очертава смяна на политическия строй в Ислямската република.
Една от обявените цели на войната от Израел бе именно да се създадат условия иранският народ да се вдигне срещу управниците си и да вземе властта в свои ръце.
1 Азз
Коментиран от #5, #6
22:34 17.03.2026
2 Хохо Бохо
22:36 17.03.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #8
22:39 17.03.2026
4 тогава ще има мир
22:40 17.03.2026
5 604
До коментар #1 от "Азз":скоро да няма 2 ра серия на "кът учукан германец".....
22:42 17.03.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Азз":Мисленето много много не им се отдава Те са нещо като зомбита с наченки на втора сигнална система Едно копче не могат да защитят Игла не могат да вденат
Коментиран от #12
22:42 17.03.2026
7 хаха
Е виж само байганьовците какви са жалки и ще се сетиш да си затваряш плювалника малко повече.
22:43 17.03.2026
8 Другарю,
До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":мани го тоя, да гледаме за нас. Аз предлагам да се обрежеме както си му е редът!
Коментиран от #9
22:43 17.03.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Другарю,":Не се подигравайте с ОБРЯЗВАНЕТО Четете ПИСАНИЯТА Бъдете бързи в слушане и бавни в говоренето
22:48 17.03.2026
10 доктор
.
23:04 17.03.2026
12 Азз
До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ти па де си виждал немец, само на филми. Каква кола караш, я кажи
23:10 17.03.2026
