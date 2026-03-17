Германия за конфликта в Иран: Няма военно решение

17 Март, 2026 22:31 1 045 13

  • иран-
  • йохан вадефул-
  • германия-
  • израел-
  • сащ

По-рано днес израелският външен министър каза, че войната на практика е спечелена, но крайните ѝ цели все още не са постигнати

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че е нереалистично да се очаква контролирана смяна на режима в Иран, и добави, че конфликтът не може да бъде решен само по военен път, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Няма военно решение. А контролираната смяна на режима е, бих казал, само хипотетична възможност, която е нереалистична", посочи той в присъствието на френския си колега Жан-Ноел Баро на събитие, организирано от медийната група ЦАЙТ. "Така че хаосът в Иран е също толкова лош (вариант), колкото и режимът, затова той не е в наш интерес и в интерес на региона и, разбира се, не е в интерес на хората, които живеят в Иран."

По-рано днес израелският външен министър Гидеон Саар каза, че войната на практика е спечелена, но крайните ѝ цели все още не са постигнати. Израелският първи дипломат добави, че единственият, който може да свали режима, е иранският народ, което според Ройтерс бе косвено признание, че засега не хоризонта не се очертава смяна на политическия строй в Ислямската република.

Една от обявените цели на войната от Израел бе именно да се създадат условия иранският народ да се вдигне срещу управниците си и да вземе властта в свои ръце.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    8 2 Отговор
    Един път немец да мисли

    Коментиран от #5, #6

    22:34 17.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    НА колективните им се поразнася наркомъглата лека полека. Може и да прогледнат в даден момент

    22:36 17.03.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор
    Като сте спечелили войната защо живеете в мазетата и бягате по улиците

    Коментиран от #8

    22:39 17.03.2026

  • 4 тогава ще има мир

    4 0 Отговор
    Браво,открихате топлата вода , чак сега ли го разбрахте. Сега има и още едно решение,което бавно ще узрее и то е,двамата психопата ,единя импийчмант и съд ,а другия да си изтърпи присъдата от международния съд в Хага .Тогава светът ще стане по добър,,по умен, по мъдър и по сигурен.

    22:40 17.03.2026

  • 5 604

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    скоро да няма 2 ра серия на "кът учукан германец".....

    22:42 17.03.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    Мисленето много много не им се отдава Те са нещо като зомбита с наченки на втора сигнална система Едно копче не могат да защитят Игла не могат да вденат

    Коментиран от #12

    22:42 17.03.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор
    Абе пуйо, що не вземеш да млъкнеш а се обясняваш??? Страх а?

    Е виж само байганьовците какви са жалки и ще се сетиш да си затваряш плювалника малко повече.

    22:43 17.03.2026

  • 8 Другарю,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    мани го тоя, да гледаме за нас. Аз предлагам да се обрежеме както си му е редът!

    Коментиран от #9

    22:43 17.03.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Другарю,":

    Не се подигравайте с ОБРЯЗВАНЕТО Четете ПИСАНИЯТА Бъдете бързи в слушане и бавни в говоренето

    22:48 17.03.2026

  • 10 доктор

    0 0 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки нещата ще се наредят
    .

    23:04 17.03.2026

  • 11 Оня с коня

    0 0 Отговор
    И да поясни Германецът:Отнася ли се заключението му за Невъзможно Военно Решение в Иран И За Войната в Украйна?А какво Решение предлага Той след като всички Политически опити се провалиха?Потресаващо е че не само в БГ,а и по целия Свят за Празни приказки се получават Луди пари!

    23:09 17.03.2026

  • 12 Азз

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ти па де си виждал немец, само на филми. Каква кола караш, я кажи

    23:10 17.03.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Затуй человеците имат една уста и две уши.Слушкат повече.

    23:23 17.03.2026

