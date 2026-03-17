Украйна се изправи срещу НАТО край бреговете на Португалия: резултатът е шокиращ

Военно учение край бреговете на Португалия показа голяма уязвимост във военноморските сили на НАТО, предаде германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, позовавайки се на свои източници.
Многонационален военноморски екип под украинско ръководство, в ролята на „противник“, разкри уязвимостите на военноморските сили на НАТО по време на учението REPMUS/Dynamic Messenger 2025 и „потопи“ поне една съюзническа фрегата.
В пет тренировъчни сценария край бреговете на Португалия са били отработени защита на пристанища и конвои, както и атаки срещу морски цели. И в петте случая „червените“ (украинският екип) са победили „сините“ сили на НАТО. Те са използвали и украински морски дронове от типа Magura V7 – малки безпилотни бързоходни лодки, които могат да атакуват вражески кораби.
Украинският флот използва подобни морски дронове, както и ракети и други оръжия, за да изтласка руските сили от западната част на Черно море след началото на инвазията, въпреки че Киев не разполага с големи бойни кораби.
През април 2022 г. беше потопен ракетният крайцер „Москва“ – флагманът на руския Черноморски флот. След това флотът беше принуден да премести основната си база от Севастопол на окупирания Крим в Новоросийск, по-далеч на изток. Но дори и в това пристанище през декември миналата година украински подводен дрон успя да атакува руска подводница.
Говорител на НАТО определя учението като „важен етап“. В петте сценария са участвали десетки единици – морски дронове, самолети, както и по-големи бойни кораби. В края на четвъртата седмица, според информация от Киев, „червеният“ отбор е излязъл победител.
Учението ясно е показало, че безпилотните системи, комбинирани с реален боен опит и добре изпитано планиране, представляват „реална заплаха“ за военноморските сили на НАТО – особено защото алиансът все още не е достатъчно подготвен за подобен тип атаки.
Например, при симулирана атака срещу конвой „червените“ са постигнали толкова много „попадения“ срещу една фрегата, че в реална ситуация тя би потънала.
Говорител на НАТО потвърди пред FAZ, че в това учение за първи път в историята на алианса украинските военноморски сили са ръководили и координирали „противниковите“ сили – „исторически етап, който потвърждава нарастващата роля на Украйна в ученията на НАТО“.
Тренировката е показала най-новите тенденции в морската война. Според НАТО „украинското ръководство е внесло реалистичност на бойните действия в учението и е стимулирало иновации, както и разработването на нови тактики в рамките на алианса“. От фронтовия опит на Украйна НАТО е извлякла „ценни уроци“, които подпомагат развитието на нови способности „за справяне с реалните заплахи“.
Още през миналата есен НАТО е имал възможност да научи подобен урок, но на суша. По време на учение в Естония около десет украински специалисти по дронове са успели да извадят от строя два батальона на НАТО. В Брюксел тогава признават, че са били „шокирани“ от това колко слабо подготвени са съюзническите сили за война с дронове от типа, който се води днес в Украйна.
Коментиран от #13, #60
15:09 17.03.2026
2 Укра оправи себе си, че
За 4 г. УЖ си била върнала 40 кв км., територия 10 на 4 км².
Коментиран от #9, #33
15:09 17.03.2026
3 Ъхъъъъ
Та тъй стоят нещата
15:10 17.03.2026
4 УЖ САКСИТЕ ГИ ОБУЧАВАХА
Коментиран от #67, #95
15:10 17.03.2026
5 Колко отвратителни са безродните евроатл
Коментиран от #21
15:10 17.03.2026
6 Руснаците
Коментиран от #41
15:12 17.03.2026
7 съдбата
Коментиран от #14
15:15 17.03.2026
8 Вашето мнение
15:15 17.03.2026
9 Още едно
До коментар #2 от "Укра оправи себе си, че":Доказателство , че украинците са руснаци, сега ще поискат да командват и ръководят ЕС
Коментиран от #47
15:15 17.03.2026
10 Тома
15:16 17.03.2026
11 Оня с коня
Коментиран от #56
15:16 17.03.2026
12 Последния Софиянец
15:16 17.03.2026
13 Кажи честно ... 🤣
До коментар #1 от "Вашето мнение":🤣🤣🤣
Апят ли щъркелите ? 🤣
15:16 17.03.2026
14 Вашето мнение
До коментар #7 от "съдбата":Тц, бай дънчо, бай дончо и сичкото еврюлиберастия си опразни складовете и даде всичко на украйна, а жиндърлясаните паветници не сте спряли да ривете.
15:17 17.03.2026
15 Последния Софиянец
15:17 17.03.2026
16 Перо
Коментиран от #26, #51
15:17 17.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
Коментиран от #55
15:18 17.03.2026
19 От тук си правете сметката защо
Коментиран от #25
15:18 17.03.2026
20 Колко кораба и подводници
Коментиран от #49
15:19 17.03.2026
21 Обратното е
До коментар #5 от "Колко отвратителни са безродните евроатл":"Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #35
15:19 17.03.2026
22 Затова Русия
15:19 17.03.2026
23 Зеленски
Коментиран от #57
15:21 17.03.2026
24 варна
Коментиран от #30, #43
15:22 17.03.2026
25 Ти си направи сметката
До коментар #19 от "От тук си правете сметката защо":Бе Лумпур.
7 пъти са повече ликвидираните свински фашисти.
На 1000 пленени украинци върнати на ВСУ се падат 47 руснака.
Жив мъж не остана в Украйна.
40% са колумбийци смръдляко
Коментиран от #66, #76
15:23 17.03.2026
26 Пенсионерка
До коментар #16 от "Перо":Перо, Перо, сигурно си аджамия! Не, че не може, Путин не иска! За да имаш шанс да доживееш до дълголетие. Добре, че в КГБ се е научил на търпение и железни нерви. Това донякъде спасява светът от лудите, дето им се лудува . За наша сметка. Жив и здрав бъди!
15:23 17.03.2026
27 Хохо Бохо
15:23 17.03.2026
28 Блез Паскал
Представете си какво ще стане, ако
Натовските сили се изправят пред Руската армия.
Ще се получи Пълен Разгром на Джендърските Натовски сили!
15:23 17.03.2026
29 Оле майко
Коментиран от #45
15:24 17.03.2026
30 Царе
До коментар #24 от "варна":Са на фалшиви видеота за безказармени петрохански еераси
15:24 17.03.2026
31 руската мечка
15:24 17.03.2026
32 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Само, че не отчетоха, че всички велики победи на московското блато са били дело на храбрия украински народ.
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Украинците бяха страшните, безпощадни воини от армията на Александър II спасили го заедно с нашите велики опълченци от пореден погром срещу Османската империя - на другите два фронта, в същата война, Русия губи катастрофално .
Украинците никъде няма да бягат. Искат повече снаряди и ще вървят напред. Ако тръгнат назад - там са деца им и те ще загинат. А които оцелеят ги чака poбcтво по ужасно от смъртта.
Коментиран от #34, #44
15:25 17.03.2026
33 Питащ
До коментар #2 от "Укра оправи себе си, че":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #38
15:25 17.03.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Смърт на свинския фашистки Райх
15:26 17.03.2026
35 Не се напъвай
До коментар #21 от "Обратното е":Никой не вярва вече на еврейски медии.
Коментиран от #73, #80
15:27 17.03.2026
36 Хахахаха
Коментиран от #40
15:27 17.03.2026
37 Минувач
15:28 17.03.2026
38 Арестович
До коментар #33 от "Питащ":Ако Русия не ни считаше за руснаци , не на третия, а на първия ден падахме като гнили орехи
15:28 17.03.2026
39 Атина Палада
15:29 17.03.2026
40 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Хахахаха":Ще влезе На Най
Питай Тръмп
Коментиран от #77
15:29 17.03.2026
41 Русия винаги е най-пострадалата
До коментар #6 от "Руснаците":във всички войни, в които е участвала. И в тази война най-много го отнесе Русия. Не само, че не успя да проведе успешна СВО, но претърпя много тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и разширяването на границите на НАТО. Това на практика е стратегическа и геополитическа катастрофа за Русия..
Коментиран от #42, #46
15:29 17.03.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Русия винаги е най-пострадалата":Простак 300%
15:31 17.03.2026
43 Учуден
До коментар #24 от "варна":"украинците са царе на дроновете"
За това ли разменят телата на 14 000 украинеца срещу 158 руснака - укрохунтата са царе в изтребването на своите и за това ловът на пушечно месо не престава. Към ТЦК вече работят 47 000 ловци.
Коментиран от #53
15:31 17.03.2026
44 Слава на украинските 60kлуци
До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Родителите ни още помнят какви nияни roведа са били от трети украински фронт.
Сталин е имал основателна причина да им наложи гладомора през който измряха над 1 млн. циониста- бандеровци.
15:33 17.03.2026
45 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #29 от "Оле майко":И аз съм двуполов, но ме избраха за президент 🦄😂🏳️🌈
Коментиран от #48
15:33 17.03.2026
46 Учуден
До коментар #41 от "Русия винаги е най-пострадалата":"във всички войни, в които е участвала"
Да да тя Русия винаги пострадва и срещу Наполеон и срещу Хитлер и срещу Османската империя когато ни освобождават - само не знам от къде ви копат такива обратното на остри.
15:34 17.03.2026
47 Атина Палада
До коментар #9 от "Още едно":Преди година гледах един американски ветеран ,воювал в Ирак и Афганистан! Та,той разказваше как отишъл в Украйна да се бие на страната на Украйна.Като видял за какво иде реч и дим да го няма .Хванал първият самолет за САЩ! Разказва,че няма по добри воини от украинци и руснаци. Ние,казва той не можем да воюваме.Нас са ни учили само на партизанска война! Разказваше за украински войници ,които били обучавани в Англия от техни (натовски) инструктори на фронта:" Ако бяха изпълнили това,което ги учеха нашите инструктори на обучението,щяха да бъдат убити"!
15:35 17.03.2026
48 Санитаря от Карлуково
До коментар #45 от "Розовото пони Путин 🦄":Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама - виж Наполеон е само един.
15:36 17.03.2026
49 да питам
До коментар #20 от "Колко кораба и подводници":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
Коментиран от #52, #59, #63, #64
15:36 17.03.2026
50 Жбръц
15:37 17.03.2026
51 Сила
До коментар #16 от "Перо":И ти си прав.
15:37 17.03.2026
52 И аз да попитам
До коментар #49 от "да питам":Верно ли че един самолетоносач струвал колкото един Циркон или Орешник. Ама като гледам струва колкото един ирански дрон.
Коментиран от #70, #71
15:39 17.03.2026
53 Атина Палада
До коментар #43 от "Учуден":Разменят за 1400 украинци,но не си даваш сметка,че тези 1400 не са украинци а колумбийци,американци ,поляци и още каквито се сетиш..Изобщо на фронта има ли украинци,които да воюват на страната на Украйна? Онези,хванатите по улиците и изпратени на фронта веднага дезертират...Не е пресилено да се каже,че Украйна и Русия воюват срещу натовски наемници .
Коментиран от #69
15:39 17.03.2026
54 Нато се учи
15:39 17.03.2026
55 Факт
До коментар #18 от "Сатана Z":Украинците станаха най-спинозната нация след американците, може би от обмяна на много опит.
Коментиран от #61
15:40 17.03.2026
56 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #11 от "Оня с коня":Моите третополови крепостни орки получиха този МОЩЕН ЮМРУК, но важното е, че аз съм в бункера на сигурно място 🦄😂🏳️🌈
Коментиран от #58, #62
15:40 17.03.2026
57 Зеленски
До коментар #23 от "Зеленски":Дyne давам да съм в натюто.
15:41 17.03.2026
58 Санитаря от Карлуково
До коментар #56 от "Розовото пони Путин 🦄":Абе питах те кой Путин си - от втора или от пета стая
15:42 17.03.2026
59 Атина Палада
До коментар #49 от "да питам":Когато можеш да си изпратиш колета от спалнята си у вас във всяка точка на нашата планета,защо ти е самолетоносач? Самолетоносачите са за онези,които не могат да изпратят колета от спалнята си а трябва да "трамбоват" като гламави по морета и океани...да ги обстрелват ...пък пожари, буксири и т.н.
15:42 17.03.2026
60 Ердоган
До коментар #1 от "Вашето мнение":За три дня Киев, за 4 години 10 села
Коментиран от #94
15:43 17.03.2026
61 Русия е на 1во
До коментар #55 от "Факт":Място по спин и инфекции. Скоро писаха. На 1во място е по смъртност в света. Дори севернокорееца живее с 2 години повече от руснака.
Коментиран от #68, #79, #99
15:45 17.03.2026
62 Мирчев, Денков, Малтин Димитлов
До коментар #56 от "Розовото пони Путин 🦄":Ние сме също розови понита, като колегите ни Зеленски, Буданов, Кличко и затова ги обичаме и поддържаме.🌈🌈🦄🇺🇦-🌈🦄👨❤️👨
15:45 17.03.2026
63 Мдааоа
До коментар #49 от "да питам":Ми самолетоносача е нападателно оръжие не е отбранително... така че сам смятай защо едните имат много а руснаците не...
Коментиран от #87
15:46 17.03.2026
64 Зевзек
До коментар #49 от "да питам":Със самолетоносач можеш да плашиш само папуасите от нова Гвинея - даже и от иранците избягаха самолетоносачите на господарите ти - какво като ги имат след като са на такова разстояние че самолетите от тях не могат да стигнат до Иран.
15:46 17.03.2026
65 Митю
15:46 17.03.2026
66 Обратното е.
До коментар #25 от "Ти си направи сметката":Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #72, #74
15:46 17.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Учуден
До коментар #61 от "Русия е на 1во":"Скоро писаха"
Къде и кой го писа - Укринформ или вкиснатото зеле. Те писаха и че Путин е умрял поне 10 пъти и че Русия свърши ракетите още лятото на 2022.
Коментиран от #104
15:48 17.03.2026
69 Бандера
До коментар #53 от "Атина Палада":Много ти е куха пропагандата дебил, зеления колумбийци ли събира от улиците на покрайна, ама много сте npocти шорошката измет.🤣🤣🤣
Коментиран от #90
15:49 17.03.2026
70 Самолетоносачите са изключително скъпи.
До коментар #52 от "И аз да попитам":Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))
Коментиран от #85
15:50 17.03.2026
71 да питам
До коментар #52 от "И аз да попитам":А верно ли завода за орешници бил взривен преди 10 дни от 3 украински ракети ?
Коментиран от #75
15:50 17.03.2026
72 Учуден
До коментар #66 от "Обратното е.":"Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20"
И защо тогава разменят телата на 14 000 укри срещу 158 руснака - можеш ли ми каза или не ти го разясниха от посолството.
Коментиран от #84, #98
15:51 17.03.2026
73 А тогава как ще коментираш факта,
До коментар #35 от "Не се напъвай":че през последните три години, всеки месец за фронта заминават по 60 000 руснака. Къде са тези хора, на година това прави 700 000, за 3 години прави 2 000 000 руснака.
Коментиран от #82, #93
15:51 17.03.2026
74 да да
До коментар #66 от "Обратното е.":верваме само на урсула..още през 2022г..каза за 100 000 укропейтриоти заличени..после разбира се махна от сайта тази публикация..но интернет помни всичко..А с днешна дата Зеленото наркоманче говори за 55 000 укрогерои загинали геройски заради нечии интереси...но требва да умножим поне по 10 тази цифра и пак сме назад..защото ако разберат в укройна колко са реални..по-добре да не знаят..
Коментиран от #78, #81
15:51 17.03.2026
75 И аз да попитам
До коментар #71 от "да питам":А верно ли е че още лятото на 2022 руснаците свършиха ракетите - Урсула го каза - и се бият само с лопатки.
15:53 17.03.2026
76 Самите руснаци посочват
До коментар #25 от "Ти си направи сметката":в закрити официални доклади нивото на загубите си като 1 милион 315 хиляди убити. "Имаме основания да смятаме, че данните за това ниво на загуби са занижени, коментират американски източници."
15:53 17.03.2026
77 Хахахаха
До коментар #40 от "Ха ХаХа":Тръмп ще излезе! Украйна ще влезе! В Европа не трябва да се разчита на САЩ! Точка.
15:54 17.03.2026
78 Единственият доказан начин
До коментар #74 от "да да":за констатация на жертвите на двете страни е преброяване по сателитни данни и кадри. Няма друг начин да се опровергае пропагандата на едната или другата страна. По разбираеми причини в Русия всичко се крие, не случайно им спират и интернета и всякакви външни новини. Според мен данните, които САЩ изнесоха са най-достоверните.
Коментиран от #86
15:55 17.03.2026
79 Украйна е на второ място
До коментар #61 от "Русия е на 1во":след САЩ по спинозни, дрогирани и обратни xaлки, в много независими медии го писаха, укрите живеят ден за ден и масово се дупчат в окопите, но поне умират щастливи.
15:55 17.03.2026
80 Хахахаха
До коментар #35 от "Не се напъвай":Аз вярвам на руски медии. Вече сме пред Ламанша, нали?
Коментиран от #89
15:55 17.03.2026
81 А тогава как ще коментираш факта,
До коментар #74 от "да да":че през последните три години, всеки месец за фронта заминават по 60 000 руснака. Къде са тези хора, на година това прави 700 000, за 3 години прави 2 000 000 руснака.
Коментиран от #88, #106
15:55 17.03.2026
82 Антитрол
До коментар #73 от "А тогава как ще коментираш факта,":"всеки месец за фронта заминават по 60 000 руснака"
Това от руското военно министерство ли те информираха или от нашето посолство - ти от къде разбра по колко руснака заминавали за фронта.
Хайде измислете някоя по-умна лъжа или то за това трябва акъл.
Коментиран от #92
15:55 17.03.2026
83 Мдааа
15:55 17.03.2026
84 нпо агент
До коментар #72 от "Учуден":драскай каквото си искаш..хартия търпи всичко..например пускаш в интернет заглавие "Нито един убит укровойник от началото на 2026г...и ще има зяпачи които ще повярват на тази новина..макар че на неговата улица в град уйново познава поне пет човека убити и десетки осакатени..и сигурно мисли че те ще се възкръснат..Стават чудеса по Велик ден..
Коментиран от #114
15:56 17.03.2026
85 Атина Палада
До коментар #70 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":Точно така:)Богатите трамбоват със самолетоносача по океаните ,а бедния руснак си лежи в спалнята ,решава и с натискане на копченцето изпраща колетчето на другият край на света ...:)
15:56 17.03.2026
86 Хахахаха
До коментар #78 от "Единственият доказан начин":Те в раша спират интернета, за да не разберат в расия колко добре върви СВО. Не за друго.
Коментиран от #91
15:57 17.03.2026
87 Самолетонсача
До коментар #63 от "Мдааоа":Разнася демокрация по света... осбено там където има много нефт... като Либия, Ирак ...сега Иран
15:57 17.03.2026
88 Ха ХаХа
До коментар #81 от "А тогава как ще коментираш факта,":Ти ли ги броиш колко влизат на фронта бе абдал Петрохански.
Боклук Сър Джон
15:57 17.03.2026
89 Антитрол
До коментар #80 от "Хахахаха":"Вече сме пред Ламанша, нали?"
Кой от руските управляващи е казал нещо подобно или това не ви интересува - спусната е опорка и трябва да се повтаря
15:57 17.03.2026
90 Атина Палада
До коментар #69 от "Бандера":Зеления събира украинци по улиците,но със стъпването на фронта ,същите украинци дезертират.Не искат да се бият с руснаците..
15:59 17.03.2026
91 Запознат
До коментар #86 от "Хахахаха":Те и в Израел го спряха и арестуват журналисти
15:59 17.03.2026
92 Това са думи на Путин
До коментар #82 от "Антитрол":" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
Коментиран от #103, #105
15:59 17.03.2026
93 абе льольо
До коментар #73 от "А тогава как ще коментираш факта,":Какъв факт да се коментира, като пишеш щуротии? Ето ти цитат-"Русия набира по около 30 хиляди войници месечно за войната си срещу Украйна, смята британското военно разузнаване във всекидневната си сводка, публикувана от министерството на отбраната, предаде ДПА...", ти откъде ги измука 60 000? Тези хора преминават няколко месечно обучение, част от тях ротират, други са резерв, трети се събират за евентуално настъпление, ама не като укроконтранаступа!
Коментиран от #125
15:59 17.03.2026
94 някой си
До коментар #60 от "Ердоган":за 4 години фалит и разпад на евр0гейския съюз и унищожение на уср@йна
16:00 17.03.2026
95 катран
До коментар #4 от "УЖ САКСИТЕ ГИ ОБУЧАВАХА":То затова укроинци не искат да ходят на война..Нема места в окопите..толкова много жива сила..и командири молят да ни им пращат юнаци..Нека да приключим със сегашните, а то пустата работа не ги лови куршум..
16:00 17.03.2026
96 БрЯх...!
16:00 17.03.2026
97 Ттт
16:00 17.03.2026
98 Анджо
До коментар #72 от "Учуден":Защото другите са мъртви и са останали само 150 живи и тия живи ще ги върнат на фронта и пак ще видят да на войната. Казах.
Коментиран от #120
16:00 17.03.2026
99 някой си
До коментар #61 от "Русия е на 1во":много евтина и пр0ста пропаганда ама един кух бг цент като тебе толкова си може
16:01 17.03.2026
100 Анджо
16:01 17.03.2026
101 Така де
Коментиран от #111
16:01 17.03.2026
102 ВВП
16:02 17.03.2026
103 Антитрол
До коментар #92 от "Това са думи на Путин":"Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци"
Лъжеш както козяче - Путин каза че записалите се доброволци компенсират загубите и не е казвал число. Но ако не лъжете няма как да върви пропагандата нали?
Коментиран от #113
16:04 17.03.2026
104 Провери
До коментар #68 от "Учуден":руснака живее до 65 години, а севернокорееца до 67. Представи си за каква трагедия става въпрос.
Коментиран от #110, #116
16:04 17.03.2026
105 някой си
До коментар #92 от "Това са думи на Путин":поредната лъжа от поредния евтин кух бг центак
16:04 17.03.2026
106 Как къде са,
До коментар #81 от "А тогава как ще коментираш факта,":на фронта и трепят жидобандери.
Коментиран от #118
16:04 17.03.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 az СВО Победа 80
16:05 17.03.2026
109 ВВП
Коментиран от #117
16:06 17.03.2026
110 И ти провери
До коментар #104 от "Провери":украта до 37 год. с късмет. 🤣🤣
Коментиран от #115
16:06 17.03.2026
111 Запознат
До коментар #101 от "Така де":"Произвеждат вече милиони бройки за година"
Произвеждат ама друг път - доставят им ги от запада - всичко което се произвежда в Украйна до седмица бива атакувано.
16:06 17.03.2026
112 ВВП
16:07 17.03.2026
113 Аз никога не лъжа, няма смисъл...
До коментар #103 от "Антитрол":Ето и доказателството :
"Путин: 50 000-60 000 доброволци всеки месец заминават за фронта в Украйна. 50 000-60 000 руснаци месечно отиват да се бият като доброволци на фронта в Украйна. Това разкри президентът Владимир Путин на форума "Делова Русия", цитиран от "Ведомости". "Нашите момчета отиват доброволно, те сами отиват на фронта. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
Коментиран от #119, #123
16:07 17.03.2026
114 нпоneдал
До коментар #84 от "нпо агент":ти на всичко ли вярваш в интернет или само на укроинформ?
16:08 17.03.2026
115 Не, украинците са
До коментар #110 от "И ти провери":горе долу като европейците.
16:08 17.03.2026
116 Учуден
До коментар #104 от "Провери":И къде да го проверя това що не ми кажеш - в Укринформ ли го има публикувано. Що си мислите че пропагандата е достоверен източник.
16:08 17.03.2026
117 град София
До коментар #109 от "ВВП":Ако беше така, Русия щеше да постигне целта на СВО още през 2022,като постави проруско правителството на Украйна. А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 4 години и накрая да фалира цялата федерация. В руските военни канали са започнали да недоволстват и коментират, че такъв позор на Русия не е виждан откакто държавата съществува.
Коментиран от #121
16:11 17.03.2026
118 Значи в момента
До коментар #106 от "Как къде са,":на фронта има 2 000 000 руски войници, които не могат да превземат Донецк ? Това е голямо унижение, невиждано в света
😂
Коментиран от #124
16:14 17.03.2026
119 Антитрол
До коментар #113 от "Аз никога не лъжа, няма смисъл...":Ха ха ха - твоята лъжа ли е "доказателство".
А го гледах "Владимир Путин на форума "Делова Русия" на живо и там не е казвал такова нещо - каза че "записалите се доброволци покриват загубите на фронта и нямало смисъл от мобилизация" а числата са съчинени по картинка на нашите козячета.
Хайде напънете се да измислите някоя по достоверна лъжа.
Коментиран от #122
16:14 17.03.2026
120 Какво каза дебил
До коментар #98 от "Анджо":Значи укрите ще избиват руснаци, а пък те от своя страна като пленят укри ги оставят живи и няма да си отмъстят за убитите си другари?! Елементарната причина е че умират масово укри и това се доказа няколко пъти при размяната на пленници. Логика от жълтопаветен не очаквам!
16:16 17.03.2026
121 Антитрол
До коментар #117 от "град София":"А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 4 години"
Едно си баба знае едно си баба бае - на нашите козячета са им спуснали опорката и те я повтарят нищо че е плоска лъжа.
Та някое козяче ще ми каже ли от къде разбраха колко са руските загуби.
16:17 17.03.2026
122 За съжаление нямаш никакви
До коментар #119 от "Антитрол":аргументи за да опровергаеш, написаното, в което са цитирани източниците, това са руски медии, които са били на събитието. Факт. Когато си в невъзможност да докажеш нещо, е по-добре да си замълчиш, защото в противен случай още веднъж потвърждаваш твърдението, което всъщност се опитваш да опровергаеш.
Коментиран от #126, #128
16:18 17.03.2026
123 А ние ти вярваме,
До коментар #113 от "Аз никога не лъжа, няма смисъл...":че никога не лъжеш, даваш си честната дума на двуполов, нали!
16:19 17.03.2026
124 Учуден
До коментар #118 от "Значи в момента":И от къде разбра колко руски войници имало на фронта - от посолството ли ти казаха. Или вашата работа е да повтаряте опорките а не да мислите.
16:20 17.03.2026
125 Путин казва друго -
До коментар #93 от "абе льольо":" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
Коментиран от #127
16:20 17.03.2026
126 Антитрол
До коментар #122 от "За съжаление нямаш никакви":"това са руски медии, които са били на събитието"
Дай линк към това ти което твърдиш - аз ти казвам че гледах на живо предаването и че лъжеш че Путин е казал такова нещо.
Коментиран от #129
16:22 17.03.2026
127 Антитрол
До коментар #125 от "Путин казва друго -":Абе стига повтаря една и съща плоска лъжа бе - дай линк къде е написано това.
16:23 17.03.2026
128 На теб каквито
До коментар #122 от "За съжаление нямаш никакви":и аргументи да ти представят, не искаш да ги асимилираш, папагала си повтаря едно и също, каквото са му набили в главата нпо-тата и така 4 години.
16:25 17.03.2026
129 Как да ти дам линк
До коментар #126 от "Антитрол":в този сайт, като не е възможно да се публикуват линкове, пишеш тук, а не знаеш правилата. Не можеш ли сам да си търсиш инфо в интернет, лесно е. :)
16:25 17.03.2026