Украйна се изправи срещу НАТО край бреговете на Португалия: резултатът е шокиращ

Военно учение край бреговете на Португалия показа голяма уязвимост във военноморските сили на НАТО, предаде германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, позовавайки се на свои източници.

Многонационален военноморски екип под украинско ръководство, в ролята на „противник“, разкри уязвимостите на военноморските сили на НАТО по време на учението REPMUS/Dynamic Messenger 2025 и „потопи“ поне една съюзническа фрегата.

В пет тренировъчни сценария край бреговете на Португалия са били отработени защита на пристанища и конвои, както и атаки срещу морски цели. И в петте случая „червените“ (украинският екип) са победили „сините“ сили на НАТО. Те са използвали и украински морски дронове от типа Magura V7 – малки безпилотни бързоходни лодки, които могат да атакуват вражески кораби.

Украинският флот използва подобни морски дронове, както и ракети и други оръжия, за да изтласка руските сили от западната част на Черно море след началото на инвазията, въпреки че Киев не разполага с големи бойни кораби.

През април 2022 г. беше потопен ракетният крайцер „Москва“ – флагманът на руския Черноморски флот. След това флотът беше принуден да премести основната си база от Севастопол на окупирания Крим в Новоросийск, по-далеч на изток. Но дори и в това пристанище през декември миналата година украински подводен дрон успя да атакува руска подводница.

Говорител на НАТО определя учението като „важен етап“. В петте сценария са участвали десетки единици – морски дронове, самолети, както и по-големи бойни кораби. В края на четвъртата седмица, според информация от Киев, „червеният“ отбор е излязъл победител.

Учението ясно е показало, че безпилотните системи, комбинирани с реален боен опит и добре изпитано планиране, представляват „реална заплаха“ за военноморските сили на НАТО – особено защото алиансът все още не е достатъчно подготвен за подобен тип атаки.

Например, при симулирана атака срещу конвой „червените“ са постигнали толкова много „попадения“ срещу една фрегата, че в реална ситуация тя би потънала.

Говорител на НАТО потвърди пред FAZ, че в това учение за първи път в историята на алианса украинските военноморски сили са ръководили и координирали „противниковите“ сили – „исторически етап, който потвърждава нарастващата роля на Украйна в ученията на НАТО“.

Тренировката е показала най-новите тенденции в морската война. Според НАТО „украинското ръководство е внесло реалистичност на бойните действия в учението и е стимулирало иновации, както и разработването на нови тактики в рамките на алианса“. От фронтовия опит на Украйна НАТО е извлякла „ценни уроци“, които подпомагат развитието на нови способности „за справяне с реалните заплахи“.

Още през миналата есен НАТО е имал възможност да научи подобен урок, но на суша. По време на учение в Естония около десет украински специалисти по дронове са успели да извадят от строя два батальона на НАТО. В Брюксел тогава признават, че са били „шокирани“ от това колко слабо подготвени са съюзническите сили за война с дронове от типа, който се води днес в Украйна.