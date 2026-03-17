Украйна се изправи срещу НАТО край бреговете на Португалия: резултатът е шокиращ
17 Март, 2026 15:06 5 099 129

Алиансът е получил ценни уроци от Киев във воденето на война. Натовските сили не са достатъчно подготвени и са взели ноу-хау от украинските специалисти.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военно учение край бреговете на Португалия показа голяма уязвимост във военноморските сили на НАТО, предаде германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, позовавайки се на свои източници.

Многонационален военноморски екип под украинско ръководство, в ролята на „противник“, разкри уязвимостите на военноморските сили на НАТО по време на учението REPMUS/Dynamic Messenger 2025 и „потопи“ поне една съюзническа фрегата.

В пет тренировъчни сценария край бреговете на Португалия са били отработени защита на пристанища и конвои, както и атаки срещу морски цели. И в петте случая „червените“ (украинският екип) са победили „сините“ сили на НАТО. Те са използвали и украински морски дронове от типа Magura V7 – малки безпилотни бързоходни лодки, които могат да атакуват вражески кораби.

Украинският флот използва подобни морски дронове, както и ракети и други оръжия, за да изтласка руските сили от западната част на Черно море след началото на инвазията, въпреки че Киев не разполага с големи бойни кораби.

През април 2022 г. беше потопен ракетният крайцер „Москва“ – флагманът на руския Черноморски флот. След това флотът беше принуден да премести основната си база от Севастопол на окупирания Крим в Новоросийск, по-далеч на изток. Но дори и в това пристанище през декември миналата година украински подводен дрон успя да атакува руска подводница.

Говорител на НАТО определя учението като „важен етап“. В петте сценария са участвали десетки единици – морски дронове, самолети, както и по-големи бойни кораби. В края на четвъртата седмица, според информация от Киев, „червеният“ отбор е излязъл победител.

Учението ясно е показало, че безпилотните системи, комбинирани с реален боен опит и добре изпитано планиране, представляват „реална заплаха“ за военноморските сили на НАТО – особено защото алиансът все още не е достатъчно подготвен за подобен тип атаки.

Например, при симулирана атака срещу конвой „червените“ са постигнали толкова много „попадения“ срещу една фрегата, че в реална ситуация тя би потънала.

Говорител на НАТО потвърди пред FAZ, че в това учение за първи път в историята на алианса украинските военноморски сили са ръководили и координирали „противниковите“ сили – „исторически етап, който потвърждава нарастващата роля на Украйна в ученията на НАТО“.

Тренировката е показала най-новите тенденции в морската война. Според НАТО „украинското ръководство е внесло реалистичност на бойните действия в учението и е стимулирало иновации, както и разработването на нови тактики в рамките на алианса“. От фронтовия опит на Украйна НАТО е извлякла „ценни уроци“, които подпомагат развитието на нови способности „за справяне с реалните заплахи“.

Още през миналата есен НАТО е имал възможност да научи подобен урок, но на суша. По време на учение в Естония около десет украински специалисти по дронове са успели да извадят от строя два батальона на НАТО. В Брюксел тогава признават, че са били „шокирани“ от това колко слабо подготвени са съюзническите сили за война с дронове от типа, който се води днес в Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вашето мнение

    90 24 Отговор
    От тук си правете сметката защо Русия прегази нато, барабар с украинците.

    Коментиран от #13, #60

    15:09 17.03.2026

  • 2 Укра оправи себе си, че

    72 12 Отговор
    хукна на оправя другите.
    За 4 г. УЖ си била върнала 40 кв км., територия 10 на 4 км².

    Коментиран от #9, #33

    15:09 17.03.2026

  • 3 Ъхъъъъ

    22 13 Отговор
    Все пак живущите в област освен евреите има и много руснаци
    Та тъй стоят нещата

    15:10 17.03.2026

  • 4 УЖ САКСИТЕ ГИ ОБУЧАВАХА

    47 10 Отговор
    Каква стана тя мале мале

    Коментиран от #67, #95

    15:10 17.03.2026

  • 5 Колко отвратителни са безродните евроатл

    46 11 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #21

    15:10 17.03.2026

  • 6 Руснаците

    43 9 Отговор
    винаги са пребивавали европейските шматки.

    Коментиран от #41

    15:12 17.03.2026

  • 7 съдбата

    16 17 Отговор
    Украйна иска само оръжие, но бай дънчо даваше само по лъжичка, за да не провали Вовата, а чичо Дончо направо спря доставките, че му трябвали за Иран.

    Коментиран от #14

    15:15 17.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    39 8 Отговор
    Оказва се обаче, че след Русия, която разгроми целокупното натю, Иран има втората армия в света, те пък разказват играта на сащ и исраел.

    15:15 17.03.2026

  • 9 Още едно

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Укра оправи себе си, че":

    Доказателство , че украинците са руснаци, сега ще поискат да командват и ръководят ЕС

    Коментиран от #47

    15:15 17.03.2026

  • 10 Тома

    31 8 Отговор
    Като гледаме какво става на фронта как укронацистите ги мачкат и не могат да излязат от мазите но пък били по добри от нато.Смятайте какво ще стане с нато ако излязат както се готвят срещу руснаците.

    15:16 17.03.2026

  • 11 Оня с коня

    25 11 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #56

    15:16 17.03.2026

  • 12 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Министърът на отбраната на Италия каза че целият флот разполага с 63 ракети.

    15:16 17.03.2026

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    🤣🤣🤣
    Апят ли щъркелите ? 🤣

    15:16 17.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    17 6 Отговор

    До коментар #7 от "съдбата":

    Тц, бай дънчо, бай дончо и сичкото еврюлиберастия си опразни складовете и даде всичко на украйна, а жиндърлясаните паветници не сте спряли да ривете.

    15:17 17.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Украйна без флот побеждава флота на НАТО.

    15:17 17.03.2026

  • 16 Перо

    8 17 Отговор
    За 4 г. Хитлер стигна до Москва и Сталин до Берлин, а Путин не можа да достигне до Днепър! Има ракети Орешник с които, само с кинетичната енергия и тонажа може да забие ционисткия бункер на режима в Киев до ядрото на земята, но новите руски не стават за нищо и слушат Израел!

    Коментиран от #26, #51

    15:17 17.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    9 2 Отговор
    50 украински стерви са достатъчни да извадят 1000 НАТОвски наемници за няколко дена докато им прокапят пишките

    Коментиран от #55

    15:18 17.03.2026

  • 19 От тук си правете сметката защо

    7 19 Отговор
    Защо Руските жертви са 6 пъти повече от Украинските.

    Коментиран от #25

    15:18 17.03.2026

  • 20 Колко кораба и подводници

    9 5 Отговор
    Има Украйна,

    Коментиран от #49

    15:19 17.03.2026

  • 21 Обратното е

    9 14 Отговор

    До коментар #5 от "Колко отвратителни са безродните евроатл":

    "Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #35

    15:19 17.03.2026

  • 22 Затова Русия

    15 6 Отговор
    трябва да си вземе Одеса и да отреже излаза на укрите до Черно море.

    15:19 17.03.2026

  • 23 Зеленски

    3 3 Отговор
    За един бит двама небити дават.

    Коментиран от #57

    15:21 17.03.2026

  • 24 варна

    7 7 Отговор
    украинците са царе на дроновете ...гледайте видеа птиците на Мадяр какво правят

    Коментиран от #30, #43

    15:22 17.03.2026

  • 25 Ти си направи сметката

    16 6 Отговор

    До коментар #19 от "От тук си правете сметката защо":

    Бе Лумпур.
    7 пъти са повече ликвидираните свински фашисти.
    На 1000 пленени украинци върнати на ВСУ се падат 47 руснака.
    Жив мъж не остана в Украйна.
    40% са колумбийци смръдляко

    Коментиран от #66, #76

    15:23 17.03.2026

  • 26 Пенсионерка

    18 3 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Перо, Перо, сигурно си аджамия! Не, че не може, Путин не иска! За да имаш шанс да доживееш до дълголетие. Добре, че в КГБ се е научил на търпение и железни нерви. Това донякъде спасява светът от лудите, дето им се лудува . За наша сметка. Жив и здрав бъди!

    15:23 17.03.2026

  • 27 Хохо Бохо

    10 3 Отговор
    Иран има същите дронове за това колективните не се натискат да ходят в ормуз да помагат на рижия глъм

    15:23 17.03.2026

  • 28 Блез Паскал

    12 3 Отговор
    След като Укрите неотрализират Натовските сили,
    Представете си какво ще стане, ако
    Натовските сили се изправят пред Руската армия.
    Ще се получи Пълен Разгром на Джендърските Натовски сили!

    15:23 17.03.2026

  • 29 Оле майко

    11 3 Отговор
    Представете си хора, колко са зле двуполовите от натю, щом кухите укри ще ги обучават.🤣🤣😂😂

    Коментиран от #45

    15:24 17.03.2026

  • 30 Царе

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "варна":

    Са на фалшиви видеота за безказармени петрохански еераси

    15:24 17.03.2026

  • 31 руската мечка

    5 8 Отговор
    ще играе казачок по команда на Украйна, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:24 17.03.2026

  • 32 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 13 Отговор
    Помните ли как почти всички експерти предричаха бърза победа на Московския фашизъм над Украйна.
    Само, че не отчетоха, че всички велики победи на московското блато са били дело на храбрия украински народ.
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини от армията на Александър II спасили го заедно с нашите велики опълченци от пореден погром срещу Османската империя - на другите два фронта, в същата война, Русия губи катастрофално .
    Украинците никъде няма да бягат. Искат повече снаряди и ще вървят напред. Ако тръгнат назад - там са деца им и те ще загинат. А които оцелеят ги чака poбcтво по ужасно от смъртта.

    Коментиран от #34, #44

    15:25 17.03.2026

  • 33 Питащ

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Укра оправи себе си, че":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #38

    15:25 17.03.2026

  • 34 Ха ХаХа

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Смърт на свинския фашистки Райх

    15:26 17.03.2026

  • 35 Не се напъвай

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "Обратното е":

    Никой не вярва вече на еврейски медии.

    Коментиран от #73, #80

    15:27 17.03.2026

  • 36 Хахахаха

    3 7 Отговор
    Това само показва, че Украйна трябва да влезе в НАТО!

    Коментиран от #40

    15:27 17.03.2026

  • 37 Минувач

    6 3 Отговор
    Най-ценният урок е кака да загубиш 30% територии …

    15:28 17.03.2026

  • 38 Арестович

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Питащ":

    Ако Русия не ни считаше за руснаци , не на третия, а на първия ден падахме като гнили орехи

    15:28 17.03.2026

  • 39 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Съветските военни академии си казват думата .

    15:29 17.03.2026

  • 40 Ха ХаХа

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Ще влезе На Най
    Питай Тръмп

    Коментиран от #77

    15:29 17.03.2026

  • 41 Русия винаги е най-пострадалата

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаците":

    във всички войни, в които е участвала. И в тази война най-много го отнесе Русия. Не само, че не успя да проведе успешна СВО, но претърпя много тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и разширяването на границите на НАТО. Това на практика е стратегическа и геополитическа катастрофа за Русия..

    Коментиран от #42, #46

    15:29 17.03.2026

  • 42 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Русия винаги е най-пострадалата":

    Простак 300%

    15:31 17.03.2026

  • 43 Учуден

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "варна":

    "украинците са царе на дроновете"

    За това ли разменят телата на 14 000 украинеца срещу 158 руснака - укрохунтата са царе в изтребването на своите и за това ловът на пушечно месо не престава. Към ТЦК вече работят 47 000 ловци.

    Коментиран от #53

    15:31 17.03.2026

  • 44 Слава на украинските 60kлуци

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Родителите ни още помнят какви nияни roведа са били от трети украински фронт.
    Сталин е имал основателна причина да им наложи гладомора през който измряха над 1 млн. циониста- бандеровци.

    15:33 17.03.2026

  • 45 Розовото пони Путин 🦄

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Оле майко":

    И аз съм двуполов, но ме избраха за президент 🦄😂🏳️‍🌈

    Коментиран от #48

    15:33 17.03.2026

  • 46 Учуден

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Русия винаги е най-пострадалата":

    "във всички войни, в които е участвала"

    Да да тя Русия винаги пострадва и срещу Наполеон и срещу Хитлер и срещу Османската империя когато ни освобождават - само не знам от къде ви копат такива обратното на остри.

    15:34 17.03.2026

  • 47 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Още едно":

    Преди година гледах един американски ветеран ,воювал в Ирак и Афганистан! Та,той разказваше как отишъл в Украйна да се бие на страната на Украйна.Като видял за какво иде реч и дим да го няма .Хванал първият самолет за САЩ! Разказва,че няма по добри воини от украинци и руснаци. Ние,казва той не можем да воюваме.Нас са ни учили само на партизанска война! Разказваше за украински войници ,които били обучавани в Англия от техни (натовски) инструктори на фронта:" Ако бяха изпълнили това,което ги учеха нашите инструктори на обучението,щяха да бъдат убити"!

    15:35 17.03.2026

  • 48 Санитаря от Карлуково

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама - виж Наполеон е само един.

    15:36 17.03.2026

  • 49 да питам

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Колко кораба и подводници":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #52, #59, #63, #64

    15:36 17.03.2026

  • 50 Жбръц

    6 2 Отговор
    Защото са руснаци по ген, народопсихология, висшия състав е обучаван по една и съща военна доктрина,в едни и същи военни училища и военни академии.Това е първопричината,англосаксите ,да насъскат народа срещу Русия.Ако беше друга армия ,друг народ на същата територия,руснака да ги е прегазил още през пролетта на 2022 година.Отслабена Украйна , превърната в основен враг- мечтата на Острова.Знаят от миналото,че двете страни,ако са в съюз,ще контролират не само Европа,но целият свят ще се съобразява с тях.Не случаен е израза: Който държи Украйна,той държи цяла Европа!

    15:37 17.03.2026

  • 51 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    И ти си прав.

    15:37 17.03.2026

  • 52 И аз да попитам

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Верно ли че един самолетоносач струвал колкото един Циркон или Орешник. Ама като гледам струва колкото един ирански дрон.

    Коментиран от #70, #71

    15:39 17.03.2026

  • 53 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    Разменят за 1400 украинци,но не си даваш сметка,че тези 1400 не са украинци а колумбийци,американци ,поляци и още каквито се сетиш..Изобщо на фронта има ли украинци,които да воюват на страната на Украйна? Онези,хванатите по улиците и изпратени на фронта веднага дезертират...Не е пресилено да се каже,че Украйна и Русия воюват срещу натовски наемници .

    Коментиран от #69

    15:39 17.03.2026

  • 54 Нато се учи

    4 3 Отговор
    От хазарската укра? Еми ще са "най-силните"!

    15:39 17.03.2026

  • 55 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Украинците станаха най-спинозната нация след американците, може би от обмяна на много опит.

    Коментиран от #61

    15:40 17.03.2026

  • 56 Розовото пони Путин 🦄

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    Моите третополови крепостни орки получиха този МОЩЕН ЮМРУК, но важното е, че аз съм в бункера на сигурно място 🦄😂🏳️‍🌈

    Коментиран от #58, #62

    15:40 17.03.2026

  • 57 Зеленски

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски":

    Дyne давам да съм в натюто.

    15:41 17.03.2026

  • 58 Санитаря от Карлуково

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Абе питах те кой Путин си - от втора или от пета стая

    15:42 17.03.2026

  • 59 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Когато можеш да си изпратиш колета от спалнята си у вас във всяка точка на нашата планета,защо ти е самолетоносач? Самолетоносачите са за онези,които не могат да изпратят колета от спалнята си а трябва да "трамбоват" като гламави по морета и океани...да ги обстрелват ...пък пожари, буксири и т.н.

    15:42 17.03.2026

  • 60 Ердоган

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    За три дня Киев, за 4 години 10 села

    Коментиран от #94

    15:43 17.03.2026

  • 61 Русия е на 1во

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Факт":

    Място по спин и инфекции. Скоро писаха. На 1во място е по смъртност в света. Дори севернокорееца живее с 2 години повече от руснака.

    Коментиран от #68, #79, #99

    15:45 17.03.2026

  • 62 Мирчев, Денков, Малтин Димитлов

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ние сме също розови понита, като колегите ни Зеленски, Буданов, Кличко и затова ги обичаме и поддържаме.🌈🌈🦄🇺🇦-🌈🦄👨‍❤️‍👨

    15:45 17.03.2026

  • 63 Мдааоа

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Ми самолетоносача е нападателно оръжие не е отбранително... така че сам смятай защо едните имат много а руснаците не...

    Коментиран от #87

    15:46 17.03.2026

  • 64 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Със самолетоносач можеш да плашиш само папуасите от нова Гвинея - даже и от иранците избягаха самолетоносачите на господарите ти - какво като ги имат след като са на такова разстояние че самолетите от тях не могат да стигнат до Иран.

    15:46 17.03.2026

  • 65 Митю

    1 2 Отговор
    А аз се надявах на самолетоносачите ни.

    15:46 17.03.2026

  • 66 Обратното е.

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ти си направи сметката":

    Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #72, #74

    15:46 17.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Русия е на 1во":

    "Скоро писаха"

    Къде и кой го писа - Укринформ или вкиснатото зеле. Те писаха и че Путин е умрял поне 10 пъти и че Русия свърши ракетите още лятото на 2022.

    Коментиран от #104

    15:48 17.03.2026

  • 69 Бандера

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Много ти е куха пропагандата дебил, зеления колумбийци ли събира от улиците на покрайна, ама много сте npocти шорошката измет.🤣🤣🤣

    Коментиран от #90

    15:49 17.03.2026

  • 70 Самолетоносачите са изключително скъпи.

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "И аз да попитам":

    Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))

    Коментиран от #85

    15:50 17.03.2026

  • 71 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "И аз да попитам":

    А верно ли завода за орешници бил взривен преди 10 дни от 3 украински ракети ?

    Коментиран от #75

    15:50 17.03.2026

  • 72 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Обратното е.":

    "Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20"

    И защо тогава разменят телата на 14 000 укри срещу 158 руснака - можеш ли ми каза или не ти го разясниха от посолството.

    Коментиран от #84, #98

    15:51 17.03.2026

  • 73 А тогава как ще коментираш факта,

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Не се напъвай":

    че през последните три години, всеки месец за фронта заминават по 60 000 руснака. Къде са тези хора, на година това прави 700 000, за 3 години прави 2 000 000 руснака.

    Коментиран от #82, #93

    15:51 17.03.2026

  • 74 да да

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Обратното е.":

    верваме само на урсула..още през 2022г..каза за 100 000 укропейтриоти заличени..после разбира се махна от сайта тази публикация..но интернет помни всичко..А с днешна дата Зеленото наркоманче говори за 55 000 укрогерои загинали геройски заради нечии интереси...но требва да умножим поне по 10 тази цифра и пак сме назад..защото ако разберат в укройна колко са реални..по-добре да не знаят..

    Коментиран от #78, #81

    15:51 17.03.2026

  • 75 И аз да попитам

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "да питам":

    А верно ли е че още лятото на 2022 руснаците свършиха ракетите - Урсула го каза - и се бият само с лопатки.

    15:53 17.03.2026

  • 76 Самите руснаци посочват

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ти си направи сметката":

    в закрити официални доклади нивото на загубите си като 1 милион 315 хиляди убити. "Имаме основания да смятаме, че данните за това ниво на загуби са занижени, коментират американски източници."

    15:53 17.03.2026

  • 77 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ХаХа":

    Тръмп ще излезе! Украйна ще влезе! В Европа не трябва да се разчита на САЩ! Точка.

    15:54 17.03.2026

  • 78 Единственият доказан начин

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "да да":

    за констатация на жертвите на двете страни е преброяване по сателитни данни и кадри. Няма друг начин да се опровергае пропагандата на едната или другата страна. По разбираеми причини в Русия всичко се крие, не случайно им спират и интернета и всякакви външни новини. Според мен данните, които САЩ изнесоха са най-достоверните.

    Коментиран от #86

    15:55 17.03.2026

  • 79 Украйна е на второ място

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Русия е на 1во":

    след САЩ по спинозни, дрогирани и обратни xaлки, в много независими медии го писаха, укрите живеят ден за ден и масово се дупчат в окопите, но поне умират щастливи.

    15:55 17.03.2026

  • 80 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Не се напъвай":

    Аз вярвам на руски медии. Вече сме пред Ламанша, нали?

    Коментиран от #89

    15:55 17.03.2026

  • 81 А тогава как ще коментираш факта,

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "да да":

    че през последните три години, всеки месец за фронта заминават по 60 000 руснака. Къде са тези хора, на година това прави 700 000, за 3 години прави 2 000 000 руснака.

    Коментиран от #88, #106

    15:55 17.03.2026

  • 82 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "А тогава как ще коментираш факта,":

    "всеки месец за фронта заминават по 60 000 руснака"

    Това от руското военно министерство ли те информираха или от нашето посолство - ти от къде разбра по колко руснака заминавали за фронта.

    Хайде измислете някоя по-умна лъжа или то за това трябва акъл.

    Коментиран от #92

    15:55 17.03.2026

  • 83 Мдааа

    4 3 Отговор
    Щом ykpoпитеcите са победили НАТО смятайте, какво ще ги направят руснаците тези атлантици при евентуален сблъсък😉

    15:55 17.03.2026

  • 84 нпо агент

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    драскай каквото си искаш..хартия търпи всичко..например пускаш в интернет заглавие "Нито един убит укровойник от началото на 2026г...и ще има зяпачи които ще повярват на тази новина..макар че на неговата улица в град уйново познава поне пет човека убити и десетки осакатени..и сигурно мисли че те ще се възкръснат..Стават чудеса по Велик ден..

    Коментиран от #114

    15:56 17.03.2026

  • 85 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":

    Точно така:)Богатите трамбоват със самолетоносача по океаните ,а бедния руснак си лежи в спалнята ,решава и с натискане на копченцето изпраща колетчето на другият край на света ...:)

    15:56 17.03.2026

  • 86 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Единственият доказан начин":

    Те в раша спират интернета, за да не разберат в расия колко добре върви СВО. Не за друго.

    Коментиран от #91

    15:57 17.03.2026

  • 87 Самолетонсача

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Мдааоа":

    Разнася демокрация по света... осбено там където има много нефт... като Либия, Ирак ...сега Иран

    15:57 17.03.2026

  • 88 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #81 от "А тогава как ще коментираш факта,":

    Ти ли ги броиш колко влизат на фронта бе абдал Петрохански.
    Боклук Сър Джон

    15:57 17.03.2026

  • 89 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    "Вече сме пред Ламанша, нали?"

    Кой от руските управляващи е казал нещо подобно или това не ви интересува - спусната е опорка и трябва да се повтаря

    15:57 17.03.2026

  • 90 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Бандера":

    Зеления събира украинци по улиците,но със стъпването на фронта ,същите украинци дезертират.Не искат да се бият с руснаците..

    15:59 17.03.2026

  • 91 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахаха":

    Те и в Израел го спряха и арестуват журналисти

    15:59 17.03.2026

  • 92 Това са думи на Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "Антитрол":

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    Коментиран от #103, #105

    15:59 17.03.2026

  • 93 абе льольо

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "А тогава как ще коментираш факта,":

    Какъв факт да се коментира, като пишеш щуротии? Ето ти цитат-"Русия набира по около 30 хиляди войници месечно за войната си срещу Украйна, смята британското военно разузнаване във всекидневната си сводка, публикувана от министерството на отбраната, предаде ДПА...", ти откъде ги измука 60 000? Тези хора преминават няколко месечно обучение, част от тях ротират, други са резерв, трети се събират за евентуално настъпление, ама не като укроконтранаступа!

    Коментиран от #125

    15:59 17.03.2026

  • 94 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ердоган":

    за 4 години фалит и разпад на евр0гейския съюз и унищожение на уср@йна

    16:00 17.03.2026

  • 95 катран

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "УЖ САКСИТЕ ГИ ОБУЧАВАХА":

    То затова укроинци не искат да ходят на война..Нема места в окопите..толкова много жива сила..и командири молят да ни им пращат юнаци..Нека да приключим със сегашните, а то пустата работа не ги лови куршум..

    16:00 17.03.2026

  • 96 БрЯх...!

    4 2 Отговор
    ТеА Укри билЕ,с три чифта г@щи,ве...!

    16:00 17.03.2026

  • 97 Ттт

    2 2 Отговор
    Путин превърна Украйна в една от най-могъщите държави в света. Скоро ще бъде център на Евразийския Съюз, който ще граничи с Китай.

    16:00 17.03.2026

  • 98 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Учуден":

    Защото другите са мъртви и са останали само 150 живи и тия живи ще ги върнат на фронта и пак ще видят да на войната. Казах.

    Коментиран от #120

    16:00 17.03.2026

  • 99 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Русия е на 1во":

    много евтина и пр0ста пропаганда ама един кух бг цент като тебе толкова си може

    16:01 17.03.2026

  • 100 Анджо

    0 0 Отговор
    Защото другите са мъртви и са останали само 150 живи и тия живи ще ги върнат на фронта и пак ще видят ада на войната. Казах.

    16:01 17.03.2026

  • 101 Така де

    2 4 Отговор
    Украинците вече работят с дронове с ИИ. Произвеждат вече милиони бройки за година. В скоро време ще пускат по няколко хиляди в рой.

    Коментиран от #111

    16:01 17.03.2026

  • 102 ВВП

    4 1 Отговор
    Zeлю боклука го слагат за шеф на отан,на ООН ,и на Есср .3 в едно..И да пенсионират Урсула фон Лайен и подлогите

    16:02 17.03.2026

  • 103 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Това са думи на Путин":

    "Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци"

    Лъжеш както козяче - Путин каза че записалите се доброволци компенсират загубите и не е казвал число. Но ако не лъжете няма как да върви пропагандата нали?

    Коментиран от #113

    16:04 17.03.2026

  • 104 Провери

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Учуден":

    руснака живее до 65 години, а севернокорееца до 67. Представи си за каква трагедия става въпрос.

    Коментиран от #110, #116

    16:04 17.03.2026

  • 105 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Това са думи на Путин":

    поредната лъжа от поредния евтин кух бг центак

    16:04 17.03.2026

  • 106 Как къде са,

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "А тогава как ще коментираш факта,":

    на фронта и трепят жидобандери.

    Коментиран от #118

    16:04 17.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Крайцерът беше ударен с ПКР с натовско целеуказване.

    16:05 17.03.2026

  • 109 ВВП

    4 2 Отговор
    Тия нещъстници РФ и Путин ги зануляват с два удара ..два залпа ..обаче това Нее Газа ,нито Руските са чафути..

    Коментиран от #117

    16:06 17.03.2026

  • 110 И ти провери

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Провери":

    украта до 37 год. с късмет. 🤣🤣

    Коментиран от #115

    16:06 17.03.2026

  • 111 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Така де":

    "Произвеждат вече милиони бройки за година"

    Произвеждат ама друг път - доставят им ги от запада - всичко което се произвежда в Украйна до седмица бива атакувано.

    16:06 17.03.2026

  • 112 ВВП

    3 2 Отговор
    Може даже да съединят Булхария с Братята от Лвов ..Зелю артиста за президент..За моя кефф...Ахаха .

    16:07 17.03.2026

  • 113 Аз никога не лъжа, няма смисъл...

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Антитрол":

    Ето и доказателството :

    "Путин: 50 000-60 000 доброволци всеки месец заминават за фронта в Украйна. 50 000-60 000 руснаци месечно отиват да се бият като доброволци на фронта в Украйна. Това разкри президентът Владимир Путин на форума "Делова Русия", цитиран от "Ведомости". "Нашите момчета отиват доброволно, те сами отиват на фронта. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    Коментиран от #119, #123

    16:07 17.03.2026

  • 114 нпоneдал

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "нпо агент":

    ти на всичко ли вярваш в интернет или само на укроинформ?

    16:08 17.03.2026

  • 115 Не, украинците са

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "И ти провери":

    горе долу като европейците.

    16:08 17.03.2026

  • 116 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Провери":

    И къде да го проверя това що не ми кажеш - в Укринформ ли го има публикувано. Що си мислите че пропагандата е достоверен източник.

    16:08 17.03.2026

  • 117 град София

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "ВВП":

    Ако беше така, Русия щеше да постигне целта на СВО още през 2022,като постави проруско правителството на Украйна. А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 4 години и накрая да фалира цялата федерация. В руските военни канали са започнали да недоволстват и коментират, че такъв позор на Русия не е виждан откакто държавата съществува.

    Коментиран от #121

    16:11 17.03.2026

  • 118 Значи в момента

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Как къде са,":

    на фронта има 2 000 000 руски войници, които не могат да превземат Донецк ? Това е голямо унижение, невиждано в света

    😂

    Коментиран от #124

    16:14 17.03.2026

  • 119 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Аз никога не лъжа, няма смисъл...":

    Ха ха ха - твоята лъжа ли е "доказателство".

    А го гледах "Владимир Путин на форума "Делова Русия" на живо и там не е казвал такова нещо - каза че "записалите се доброволци покриват загубите на фронта и нямало смисъл от мобилизация" а числата са съчинени по картинка на нашите козячета.

    Хайде напънете се да измислите някоя по достоверна лъжа.

    Коментиран от #122

    16:14 17.03.2026

  • 120 Какво каза дебил

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Анджо":

    Значи укрите ще избиват руснаци, а пък те от своя страна като пленят укри ги оставят живи и няма да си отмъстят за убитите си другари?! Елементарната причина е че умират масово укри и това се доказа няколко пъти при размяната на пленници. Логика от жълтопаветен не очаквам!

    16:16 17.03.2026

  • 121 Антитрол

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "град София":

    "А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 4 години"

    Едно си баба знае едно си баба бае - на нашите козячета са им спуснали опорката и те я повтарят нищо че е плоска лъжа.

    Та някое козяче ще ми каже ли от къде разбраха колко са руските загуби.

    16:17 17.03.2026

  • 122 За съжаление нямаш никакви

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Антитрол":

    аргументи за да опровергаеш, написаното, в което са цитирани източниците, това са руски медии, които са били на събитието. Факт. Когато си в невъзможност да докажеш нещо, е по-добре да си замълчиш, защото в противен случай още веднъж потвърждаваш твърдението, което всъщност се опитваш да опровергаеш.

    Коментиран от #126, #128

    16:18 17.03.2026

  • 123 А ние ти вярваме,

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "Аз никога не лъжа, няма смисъл...":

    че никога не лъжеш, даваш си честната дума на двуполов, нали!

    16:19 17.03.2026

  • 124 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Значи в момента":

    И от къде разбра колко руски войници имало на фронта - от посолството ли ти казаха. Или вашата работа е да повтаряте опорките а не да мислите.

    16:20 17.03.2026

  • 125 Путин казва друго -

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "абе льольо":

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    Коментиран от #127

    16:20 17.03.2026

  • 126 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "За съжаление нямаш никакви":

    "това са руски медии, които са били на събитието"

    Дай линк към това ти което твърдиш - аз ти казвам че гледах на живо предаването и че лъжеш че Путин е казал такова нещо.

    Коментиран от #129

    16:22 17.03.2026

  • 127 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Путин казва друго -":

    Абе стига повтаря една и съща плоска лъжа бе - дай линк къде е написано това.

    16:23 17.03.2026

  • 128 На теб каквито

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "За съжаление нямаш никакви":

    и аргументи да ти представят, не искаш да ги асимилираш, папагала си повтаря едно и също, каквото са му набили в главата нпо-тата и така 4 години.

    16:25 17.03.2026

  • 129 Как да ти дам линк

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Антитрол":

    в този сайт, като не е възможно да се публикуват линкове, пишеш тук, а не знаеш правилата. Не можеш ли сам да си търсиш инфо в интернет, лесно е. :)

    16:25 17.03.2026

