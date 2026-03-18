Израелските ВВС извършиха нощна атака срещу ливанската столица Бейрут

Израелските ВВС извършиха нощна атака срещу ливанската столица Бейрут

18 Март, 2026 04:25, обновена 18 Март, 2026 04:31 424 2

Израелските ВВС извършиха нощна атака срещу ливанската столица Бейрут - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолети на израелските военновъздушни сили атакуваха многоетажна сграда в Дахия, южно предградие на Бейрут, Ливан, където се намират съоръжения на шиитската организация Хизбула, съобщи ТАСС.

„Вражеският самолет е насочен към жилищна сграда в квартал Акабия. Жителите ѝ са евакуирани във вторник, след като са получили предупреждение от израелската армия за предстояща атака“, съобщи източник от гражданската защита.

Отбелязва се, че израелски самолети и дронове в момента прелитат над Бейрут.

Освен това, сграда в квартал Зукак Блат в центъра на Бейрут е била ударена от бойни самолети, съобщи РИА Новости.

„В резултат на атаката срещу жилищната сграда се чуха серия от мощни експлозии. Към атакуваната сграда са изпратени линейки и екипи на гражданската защита“, се казва в изявлението.

Преди това Хизбула извърши ракетна атака срещу израелска военноморска база близо до Хайфа.

Съобщава се също, че ракетен удар е насочен към щаба на 13-та флотилия на израелския флот (Шайетет 13) в Атлит, където са разположени военноморски командоси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    1 0 Отговор
    Защо не дадахте на Тръмп нобела, А? Вижте колко войни и прекратил

    04:56 18.03.2026

  • 2 Паралелепит

    0 0 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    05:16 18.03.2026