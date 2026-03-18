Израелските ВВС извършиха нощна атака срещу ливанската столица Бейрут

Самолети на израелските военновъздушни сили атакуваха многоетажна сграда в Дахия, южно предградие на Бейрут, Ливан, където се намират съоръжения на шиитската организация Хизбула, съобщи ТАСС.

„Вражеският самолет е насочен към жилищна сграда в квартал Акабия. Жителите ѝ са евакуирани във вторник, след като са получили предупреждение от израелската армия за предстояща атака“, съобщи източник от гражданската защита.

Отбелязва се, че израелски самолети и дронове в момента прелитат над Бейрут.

Освен това, сграда в квартал Зукак Блат в центъра на Бейрут е била ударена от бойни самолети, съобщи РИА Новости.

„В резултат на атаката срещу жилищната сграда се чуха серия от мощни експлозии. Към атакуваната сграда са изпратени линейки и екипи на гражданската защита“, се казва в изявлението.

Преди това Хизбула извърши ракетна атака срещу израелска военноморска база близо до Хайфа.

Съобщава се също, че ракетен удар е насочен към щаба на 13-та флотилия на израелския флот (Шайетет 13) в Атлит, където са разположени военноморски командоси.