Чистката продължава! Израелската армия ликвидира и Али Лариджани

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че секретарят на иранския Висш съвет за нациноална сигурнот Али Лариджани е бил убит при израелски целенасочен удар през нощта, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Малко по-рано израелски медии съобщиха, че въоръжените сили на страната са взели на прицел Лариджани, но добавиха, че съдбата му не е известна.

До момента няма официална реакция от страна на Иран.

В социалните мрежи обаче днес бе публикувано писмо от Лариджани, който поднася съболезнования на близките на моряците, убити при потопяването на иранска фрегата от военноморските сили на САЩ по-рано този месец.

От началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран бяха убити десетки представители на властите в Техеран, отбелязва ДПА.

Малко по-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал командира на иранските паравоенни сили "Басидж".

Ако смъртта му бъде потвърдена, той ще бъде най-високопоставеният ирански служител, убит след върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден от войната.

Лариджани - бивш преговарящ по ядрените въпроси и близък съюзник на Хаменей, в петък беше видян в Техеран да участва в митинги за Деня на Ал-Кудс.

По-късно същия ден САЩ предложиха награда до 10 милиона долара за информация за високопоставени ирански военни и разузнавателни служители, включително Лариджани, като част от списък с десет фигури, свързани с Революционната гвардия.

Редица израелски медии съобщиха, че ударите са били насочени и към Голамреза Солеймани - ръководител на паравоенните сили "Басидж", и други висши фигури на "Басидж", като резултатът от атаките все още се анализира.