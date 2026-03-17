Чистката продължава! Израелската армия ликвидира и Али Лариджани

17 Март, 2026 11:23, обновена 17 Март, 2026 12:14 5 503 145

Ако смъртта му бъде потвърдена, той ще бъде най-високопоставеният ирански служител, убит след върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден от войната

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че секретарят на иранския Висш съвет за нациноална сигурнот Али Лариджани е бил убит при израелски целенасочен удар през нощта, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Малко по-рано израелски медии съобщиха, че въоръжените сили на страната са взели на прицел Лариджани, но добавиха, че съдбата му не е известна.

До момента няма официална реакция от страна на Иран.

В социалните мрежи обаче днес бе публикувано писмо от Лариджани, който поднася съболезнования на близките на моряците, убити при потопяването на иранска фрегата от военноморските сили на САЩ по-рано този месец.

От началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран бяха убити десетки представители на властите в Техеран, отбелязва ДПА.

Малко по-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал командира на иранските паравоенни сили "Басидж".

Ако смъртта му бъде потвърдена, той ще бъде най-високопоставеният ирански служител, убит след върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден от войната.

Лариджани - бивш преговарящ по ядрените въпроси и близък съюзник на Хаменей, в петък беше видян в Техеран да участва в митинги за Деня на Ал-Кудс.

По-късно същия ден САЩ предложиха награда до 10 милиона долара за информация за високопоставени ирански военни и разузнавателни служители, включително Лариджани, като част от списък с десет фигури, свързани с Революционната гвардия.

Редица израелски медии съобщиха, че ударите са били насочени и към Голамреза Солеймани - ръководител на паравоенните сили "Басидж", и други висши фигури на "Басидж", като резултатът от атаките все още се анализира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел е

    118 106 Отговор
    световен терорист!

    Коментиран от #70, #134

    11:26 17.03.2026

  • 2 Някой

    114 97 Отговор
    И после как да не кажеш, че евреите са мръсни животни? Заслужават си съдбата - от край време са все гонени и убивани. Явно няма да се промени нищо - просто ще почнат да ги гонят повече...

    Коментиран от #17

    11:26 17.03.2026

  • 3 Някой

    77 89 Отговор
    Това, че някой иранец е в неизвестност за евреите, не означава, че е мъртъв. Това говори зле за техните възможности и разузнаване.
    А какво стана с Биби? След като видяхме, че има шест пръста на едната си ръка, да нее почнал да му никне седми?

    Коментиран от #25, #33

    11:28 17.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    72 24 Отговор
    ПЕРСИ, ВЗЕМЕТЕ ЕДИН АТОМ НА ЗАЕМ ОТ КИМчо И ПОСЛЕ ЩЕ МУ ГО ВЪРНЕТЕ!

    11:29 17.03.2026

  • 5 честен ционист

    32 60 Отговор
    Израел открива всеки с точност до 10-50 cm

    Коментиран от #22

    11:30 17.03.2026

  • 6 Бен Вафлек

    26 56 Отговор
    Падат като зрели круши.

    Коментиран от #16, #28

    11:30 17.03.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 36 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки а те са комунистки и обичат смардели брадати хипари с нежни космати слаби и кържави тела, провокирам ги да ме сготвят и изядат цял и чисто гол упоен и опечен в фурната
    Да съм им сладък на устите за ядене опечен ме искат да ме изядат цял мръвка по мръвка младите българки който са комунистки

    Коментиран от #10, #57

    11:31 17.03.2026

  • 8 разликата

    22 38 Отговор
    Ислямистките републики стават уродливи нечовешки диктатури в сравнение с ислямските монархии.

    Коментиран от #15

    11:32 17.03.2026

  • 9 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    62 20 Отговор
    Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН, с ненужни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички,на 28.02.26,доведе до Светкавичен отговор на Иран,с тежки балистични ракети👌!Поразени са всички 27 американски бази,в Близкия Изток,(както се оказа,са и беззащитни).Ударен е голям възел за логистика в Арифджан в Кувейт,Летището в Дубай,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим.Израелския Купол се оказа неефективен! Иран задейства следваща вълна обстрели с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. а на 13.03. по воен.цели в Израел,с тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенската канцелария на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" осигуриха =6 млрд.$ загуби на САЩ+ унищожени

    Коментиран от #14, #18, #44, #64

    11:33 17.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    38 4 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    БРАТ, ХОДИ НА СЯНКА, ЧЕ ТЕ НАПЕЧЕ ЖЕГАТА

    11:34 17.03.2026

  • 11 Аоо!

    29 11 Отговор
    Същата работа, като с Нетаняху !!! Клип на ИИ - где?

    11:35 17.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ционист

    20 28 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Пълни глупости пишеш ..

    11:40 17.03.2026

  • 15 Ззз

    35 9 Отговор

    До коментар #8 от "разликата":

    Разликата е, че едните се противопоставят на ционистките 6оклyци, а другите са им верни лакеи.

    11:42 17.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 21 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    А тези с счупен крак броят ли се, или са на червено за Смърт 🤔

    11:44 17.03.2026

  • 18 Ционист

    14 27 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    И,какво попиля, къде . Дай доказателства ??

    Коментиран от #20

    11:46 17.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 По голямо доказателство

    17 9 Отговор

    До коментар #18 от "Ционист":

    от това да ви изкарат двата глупака, няма. 😄

    11:47 17.03.2026

  • 21 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТИ :

    29 10 Отговор
    Коментиран от #23

    11:48 17.03.2026

  • 22 Ако такива

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    неща наистина те кефят, значи нещо си много сбъркан

    Коментиран от #26, #61

    11:52 17.03.2026

  • 23 Ционист

    10 24 Отговор

    До коментар #21 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТИ :":

    Толкова големи глупости не бях чел. Израел има още няколко центъра ,този център е малък ...

    11:53 17.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 На Биби

    17 8 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    вече му никнат млечни зъби.

    Коментиран от #29

    11:57 17.03.2026

  • 26 честен ционист

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ако такива":

    Аз съм любител на технологиите.

    Коментиран от #27, #65

    11:59 17.03.2026

  • 27 По същност си нищо

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    Отпадък в обществото!

    12:02 17.03.2026

  • 28 Дринкен

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Бен Вафлек":

    На всеки "паднал"идват десетима нови.Нещо не ви излиза аритметиката.

    12:02 17.03.2026

  • 29 Петров

    11 29 Отговор

    До коментар #25 от "На Биби":

    Израел ще ликвидира всички свои врагове. Това е малък, но смел народ!

    Коментиран от #30, #31, #58

    12:05 17.03.2026

  • 30 Факти

    12 6 Отговор

    До коментар #29 от "Петров":

    Всички може да бъдат техните врагове.И вие ?

    12:06 17.03.2026

  • 31 Геро

    12 31 Отговор

    До коментар #29 от "Петров":

    Радвам се на всички победи на израелците. Поклон пред измъчения народ!

    Коментиран от #52

    12:06 17.03.2026

  • 32 гост

    12 19 Отговор
    Умиране има,оттърване няма...Мосад набелязал ли те е...поръчвай некролога...

    Коментиран от #37

    12:08 17.03.2026

  • 33 четете внимателно, ушанки!

    9 16 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Как изкуственият интелект променя войната между Съединените щати и Иран
    Изкуственият интелект започва да променя начина, по който се водят съвременните войни. В конфликта между Съединените щати и Иран, военните командири вече използват усъвършенствани AI системи за анализ на бойни данни и идентифициране на възможни цели. Тази история изследва как работят тези технологии — и какво биха могли да означават за бъдещето на войната. Съвременната война генерира огромно количество информация: сателитни изображения, наблюдение с дронове, електронни сигнали и доклади от бойното поле. Системите за изкуствен интелект сега помагат на военните анализатори да обработват тези данни за секунди, а не за часове, идентифицирайки подозрителни модели и подчертавайки потенциални заплахи преди човешките командири да вземат окончателното решение. Но колкото по-мощни стават тези системи, толкова по-належащ става трудният въпрос: Ако алгоритмите помагат да се идентифицират целите, кой носи отговорност за последствията? От разрушени градове и цивилни жертви до нарастваща глобална надпревара за военен изкуствен интелект, този документален филм изследва как изкуственият интелект променя войната по-бързо, отколкото правителствата, инженерите и обществата могат напълно да осъзнаят. Защото бъдещето на войната вече не можеше да зависи само от оръжията. Това може да зависи от машините, които решават къде да се използват тези оръжия.

    Коментиран от #125

    12:12 17.03.2026

  • 34 Zахарова

    10 17 Отговор
    Чистят ни един по един! Плохо!

    12:14 17.03.2026

  • 35 Чистката продължава!

    19 5 Отговор
    дано и вас ви почистят

    12:15 17.03.2026

  • 36 Кръговрат на веществата

    13 4 Отговор
    На този свят,...казват...всичко се връщало

    12:15 17.03.2026

  • 37 Пенчо

    11 23 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Мосад има съгледвачи навсякъде. Всички цели са маркирани. Чакайте скоро резултатите. Няма да има повече аятоласи на власт в Иран.

    12:16 17.03.2026

  • 38 ВВП

    24 10 Отговор
    Евреите да долни мьезерни жиганя ...Лъжата при тях е на почит ..Всеки ден убиват командири и аятоласи...и всеки ден ядат дървото...Да знаят че не може да убият всички араби...Ще се задавят !

    12:17 17.03.2026

  • 39 Прогноза

    12 15 Отговор
    Всички ще отидат при Аллах, ако не вдигнат белия байрак...

    12:17 17.03.2026

  • 40 стоян

    11 19 Отговор
    Все хубави новини от Иран и мюслюманската федерация москвабад - бавно но славно потъват

    Коментиран от #145

    12:17 17.03.2026

  • 41 ТОЕСТ ..

    23 5 Отговор
    УБИЙЙСТВА продължават...и на деца и в Палестина...евреите са антихристи убиййци педофили..Епщайн трамп е същия идиот...

    Коментиран от #54

    12:17 17.03.2026

  • 42 Дориана

    6 3 Отговор
    Искате да кажете взаимното избиване Продължава. Оставяме ви сами да се избиете .

    12:18 17.03.2026

  • 43 Путин

    10 11 Отговор
    Не моа събирам девиците вече!В Рассията са и без това кът.

    12:19 17.03.2026

  • 44 стоян

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    До 9 ком - браво за труда другарю четирихилядник

    12:19 17.03.2026

  • 45 Откога започнахте

    19 6 Отговор
    да хвалиге терористите бе подли същества. По всичко е ясно кой е терориста а статия "Чистката продължава!" доказва докъде са ни подчинили и това което плюем че сме били роби по османско е нищо спрямо сегашното. Резил повръща ми се от негодниците ...

    Коментиран от #67, #110

    12:19 17.03.2026

  • 46 Ганьо

    17 6 Отговор
    Терориста Биби защо се крие...Рижавия му брат търси помощ как да излезе от ситуацията, че вече цял свят ги знае, че не са това което си измислят...Линкълн уж дойде да плаши, те го превърнаха в плаваща тенекия...

    Коментиран от #49

    12:20 17.03.2026

  • 47 мдааа

    5 6 Отговор
    Доста училища трябва да бомбят за да доставят девици на тия "правоверни" педофили.

    12:20 17.03.2026

  • 48 Въздушен пионер

    9 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:21 17.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Въздушен пионер

    10 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:21 17.03.2026

  • 51 гост

    6 6 Отговор
    ....и на деца и в Палестина....бъдещи горди членове на Хамас и Хизбулла...

    12:21 17.03.2026

  • 52 болен мозък

    9 10 Отговор

    До коментар #31 от "Геро":

    Утре ще дойда и ще те освободя по еврейски. Само да си изревал подло същество!

    12:22 17.03.2026

  • 53 Въздушен пионер

    7 14 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:22 17.03.2026

  • 54 Громов

    9 19 Отговор

    До коментар #41 от "ТОЕСТ ..":

    Къде са тръгнали тия молли да се мерят с Бай Дончо и Израел. Израел дори може сам да ги занули и прати при Аллах.

    Коментиран от #68, #96

    12:22 17.03.2026

  • 55 Въздушен пионер

    12 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #59

    12:22 17.03.2026

  • 56 Факти

    11 23 Отговор
    Пред Иран има два пътя:
    1) Да признаят Израел и да се къпят в пари
    2) Да продължат да мизерстват

    12:23 17.03.2026

  • 57 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    като си джендърка , тутурутки правиш ли ?!

    Коментиран от #85

    12:24 17.03.2026

  • 58 Сацко Бърготски

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Петров":

    Който копае гроб другиму, сам пада в него.Стара и мъдра поговорка.

    12:24 17.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ЯСНО!

    8 3 Отговор
    И тоя ще покаже някое видео,като Нетаняху,да опровергае слуховете за смъртта си,пиейки кафе ,с ръка с...шест пръста...😝!

    12:27 17.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 чалми психари

    11 2 Отговор
    Такаа съдба Заслужава всеки1 който убива момичета заради фередже!

    12:28 17.03.2026

  • 64 От дъното на бункера

    10 12 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Тази победа хич не изглежда победа. Държавността в Иран е разпадната. Вождът е на парчета в Москва. Официалната армия не се включва, а КСИР работи хаотично на парче. БАСИДЖ се унищожава отдолу нагоре и отгоре надолу. Иран успя да си уреди толкова много врагове, че приятелите не смеят да се обявят.

    Какво друго ти съобщава ИТАР-ТАСС?

    12:28 17.03.2026

  • 65 А кажи сега

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    А кажи сега за диагоналната до да, да ги хвърлиш всички в тъча.

    12:29 17.03.2026

  • 66 Браво Биби

    12 9 Отговор
    М@чкай ч@лмите и защитавай божия гроб. Исляма няма място по тези земи както и всички целуващи Корана.

    Коментиран от #82

    12:29 17.03.2026

  • 67 подла копейка

    9 11 Отговор

    До коментар #45 от "Откога започнахте":

    Терористи са чалмосаните психари, който избиват собствените си жени, заради забрадки фереджета!

    Коментиран от #130

    12:30 17.03.2026

  • 68 Мюфтията

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Громов":

    Абе, не знам колко са велики, ама не много отдавна едни с делтапланери и по джапанки ги хванаха по долни гащи.

    12:30 17.03.2026

  • 69 БИЯТ СИ ЧЕЛАТА ОЗЕМИ

    7 10 Отговор
    В БРАТСКА КУБА НЯМА ТОК, В БРАТСКИ ИРАН ИМА ЛИ?

    12:30 17.03.2026

  • 70 Израел смля от бoй

    32 22 Отговор

    До коментар #1 от "Израел е":

    аятоласите, а ВСУ съсипа рашистите.

    Коментиран от #83, #141

    12:31 17.03.2026

  • 71 Урсул Лайненов

    10 21 Отговор
    Нищо не прави Исраил. Само бутафория. А какви яки шамари яде в Лебанон. Просто не е истина.

    12:31 17.03.2026

  • 72 Рахбар Муджтаба ви поздравява

    21 13 Отговор
    От Москва

    Коментиран от #87, #122

    12:31 17.03.2026

  • 73 УдоМача

    7 4 Отговор
    На война като на война. Тази нощ да чакат отговора!

    12:32 17.03.2026

  • 74 Ганчев

    7 9 Отговор
    Следващият аятолах направо го назначете умрял.
    Както тбелязах.

    12:32 17.03.2026

  • 75 Ауу

    9 5 Отговор
    А самолетоносча гори ли гори

    12:33 17.03.2026

  • 76 Феникс

    7 3 Отговор
    А какво стана със богоизбрания чифутинЪ със шесте пръста? AI събчо дали ще направи още едно клипче, милите ционисти не знаят че това само забавя смърта им!

    12:33 17.03.2026

  • 77 Кухоглава копейка

    6 7 Отговор
    Ще се мриееее.

    Коментиран от #106

    12:34 17.03.2026

  • 78 МН. УМНИ ТИЯ ПЕРСИ?

    7 8 Отговор
    ИЗБИХА ИМ ЕЛИТА. АКО ИМ УДАРЯТ РАФИНЕРИИ И ТРЪБОПРОВОДИТЕ КВО ЩЕ ЯДАТ?

    12:34 17.03.2026

  • 79 тоя

    4 6 Отговор
    е солидарно отговорен с чалмата за многохилядните убити мирно протестиращи преди 2м.

    12:34 17.03.2026

  • 80 А МОЧАТА?

    8 9 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #88, #108

    12:35 17.03.2026

  • 81 $10 милиона причини

    6 4 Отговор
    Пентагонът два $10 милиона за информация за местонахождението на иранското ръководство. Няма да е изненада ако някой патриотично настроен руснак си оправи финансовото положение като предаде Мужтабата на американците.

    12:35 17.03.2026

  • 82 1678

    11 4 Отговор

    До коментар #66 от "Браво Биби":

    Ти нещо не си в ред ,Израел няма място там

    Коментиран от #84

    12:35 17.03.2026

  • 83 Хахаха

    13 24 Отговор

    До коментар #70 от "Израел смля от бoй":

    ВСУ тъй ги смля, че Зелю с половин уста каза, че за 4 ход. си върнали УЖ 40 км., едно квадратче 20 на 20 км. Хахаха?

    12:36 17.03.2026

  • 84 Браво Биби

    13 11 Отговор

    До коментар #82 от "1678":

    Когато цар Соломон и цар Давид са имали държава по тези земи - исляма не е бил измислен дори.

    12:37 17.03.2026

  • 85 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Каква е тази мания да правите любов с мене не разбирам

    12:39 17.03.2026

  • 86 10 СРЕЩУ 100 МИЛИОНА?

    3 4 Отговор
    ЩЕЛИ ДА УНИЩОЖАТ ИЗРАЕЛ? И СТАНА ИЛИ НИЕ ИЛИ ТЕ!

    12:40 17.03.2026

  • 87 Егатий...

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "Рахбар Муджтаба ви поздравява":

    ...нескопосаният и некадърен фотомонтаж...!
    Бетер от видеото на Нетаняху,че бил жив,пиейки кафе с ръка,с...шест пръста...🤣!

    12:40 17.03.2026

  • 88 А УРСУЛА?!

    9 5 Отговор

    До коментар #80 от "А МОЧАТА?":

    Възстанови ли ти надписаните двойни сметки за ток и увеличението цените на бензина и дизела...🙄😮‍💨😨?!

    Коментиран от #90, #92, #97

    12:43 17.03.2026

  • 89 На Нетаняху му окапват пръстите

    4 1 Отговор
    През изминалата нощ, в която Нетаняху нареди ликвидациятя на Лариджани, му окапаха някои от пръстите. Останаха му само по пет на ръка.

    12:44 17.03.2026

  • 90 Бедняшката русофилска иzzмет ами

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "А УРСУЛА?!":

    Гледахте ли и величието на Америка?

    12:46 17.03.2026

  • 91 Нормално

    5 7 Отговор
    Беше ясно, че г-н Лариджани е пътник.

    Коментиран от #100, #116

    12:46 17.03.2026

  • 92 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "А УРСУЛА?!":

    Намери си работа.

    12:47 17.03.2026

  • 93 ВВП

    5 1 Отговор
    САЩ стрелят по Иран.пък евреите по Ливан ,Газа Голан,както винаги ..Между Техеран и Теллавив има 1500 км..Евреите имат ракетки Въздух земя до 150 км...Не лъжете !!

    Коментиран от #103

    12:48 17.03.2026

  • 94 Време е опозицията

    4 1 Отговор
    да продължи делото на Тръмп и Нетаняху и обстановката да се успокои, а бензинът да падне, за да може на дневен ред отново да дойде крахът на джуджето от Кремъл, който ехидно наблюдава отстрани, тайно подкрепя Иран и точи лиги освен за Украйна за половин Европа, но ще получи същото, което получиха останалите диктатори в последните 30 години - разруха и смърт

    12:49 17.03.2026

  • 95 усс.ран русофил

    3 2 Отговор
    Аз съм силно възмутен

    12:49 17.03.2026

  • 96 ОК!

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Громов":

    Вчера Израел заяви,че за три седмици и е приключил с Иран...!
    Да видим,да не стане като...,,Киев за три дня..."...😝?!

    12:49 17.03.2026

  • 97 Тръмп

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "А УРСУЛА?!":

    Ще им сцепим яко дир ниците на тия молли. Америка е велика!

    Коментиран от #102

    12:50 17.03.2026

  • 98 ВВП

    3 5 Отговор
    Струва ми се по възможно арабите да ликвидират всички евреи..Хитлер затри някой милион. ,обаче Жуков го спря .А не ни трябвало..

    12:50 17.03.2026

  • 99 Руснак без крак

    3 3 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако с глава.

    12:50 17.03.2026

  • 100 Кое му е нормалното на

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Нормално":

    ,, новото нормално”???!

    Коментиран от #121

    12:50 17.03.2026

  • 101 Стамат

    2 3 Отговор
    Време е руснаците да убият Зеленски и водачите на хунтата около него!

    12:50 17.03.2026

  • 102 Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тръмп":

    Ще ги мандръ саме до девето коляно!

    12:52 17.03.2026

  • 103 Научете я тази история

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "ВВП":

    Израел не стреля срещу Голан. Той се намира върху Голанските възвишения. Завзе ги на На 6 октомври 1973, денят Йом Кипур, когато Египет и Сирия едновременно нападнаха Израел. В тази война Сирия загуби Голанските възвишения.

    12:52 17.03.2026

  • 104 ВВП

    3 2 Отговор
    Тромп тъпака иска да избяга от Тоя близкоизточен клозет .Обаче Джефри Епщайн го влече надолу..

    12:53 17.03.2026

  • 105 Копейкин

    2 0 Отговор
    Ако ми платят повече американците ас ще мина към тях.

    12:53 17.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 ВВП

    4 1 Отговор
    Около евреите е само мъка ,мизерия и руини...Грозна еврейска картина

    Коментиран от #109

    12:54 17.03.2026

  • 108 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "А МОЧАТА?":

    Кого възстановят Нетаняху.... Те тогива и Мочата.... 😂

    Коментиран от #114, #115

    12:55 17.03.2026

  • 109 Оди у

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "ВВП":

    Русиа.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    12:56 17.03.2026

  • 110 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Откога започнахте":

    До 45 ком - другар не си уточнил за иранските терористи ли пишеш - тия дето подкрепят джихадисти самоубийци

    Коментиран от #123

    12:56 17.03.2026

  • 111 ВВП

    4 1 Отговор
    Еврейските подлоги кротко си зареждат по 2,5 евра ..бензин .И не мрънкат .Само зеления ,ги тормози за пари ..и пари ..

    12:56 17.03.2026

  • 112 ХАРВАРДЦИТЕ СЕ АБАСРАЛИС.

    0 2 Отговор
    ТРЯБВА НИ АЯТОЛАХ ИЛИ ЛАМА ЗА ДА СЕ ОПРАВИМ. МОЖЕ И МУНЧО СЪС СПОРТИСТИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ВВС.

    12:56 17.03.2026

  • 113 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    А копейките примитивни още празнуват кончината на Биби Натаняху и чакат да му изброят средните пръсти!

    12:57 17.03.2026

  • 114 Ъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Ъъъъ":

    Кога изплува крайцера Москва.

    Коментиран от #120

    12:57 17.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Нормално":

    А за Хитлеряхо беше ли ясно

    12:58 17.03.2026

  • 117 Всеки ден по една такава чалма...

    1 2 Отговор
    ... не е лошо...

    12:58 17.03.2026

  • 118 ВВП

    4 0 Отговор
    Един нншушлек ме праща в Русииията ..Ахаха уникални шизофреници..са това подлогите ..

    12:58 17.03.2026

  • 119 Цомчо Плюнката

    2 1 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    12:59 17.03.2026

  • 120 Адмирал Ушаков

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ъъъъ":

    Миналата седмица изплува, сега гребем към Ормузкият проток. И плуващата ютия самолетоносача "Кузя" и той е с нас.

    13:01 17.03.2026

  • 121 Стамат

    1 4 Отговор

    До коментар #100 от "Кое му е нормалното на":

    Нормално е терористите да се унищожават до крак, Зеленски го прави 5та година доста успешно, над милион и половина са вече при кабзоня!

    Коментиран от #126

    13:01 17.03.2026

  • 122 Гад Зееви

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Рахбар Муджтаба ви поздравява":

    А Биби под леглото ли е? Нещо него виждаме напоследък.

    13:01 17.03.2026

  • 123 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "стоян":

    "тия дето подкрепят джихадисти самоубийци"

    Що бе козячетата не подкрепят ли терористите от Ал Кайда които изведнъж станаха "бойци свалили режима на Асад" - защо ли всичките получиха амнезия че талибаните бяха създадени от господарите им и тогава бяха "братята ни талибани", защо ли всички получиха амнезия кой обучи и финансира Осама бин Ладен.

    13:02 17.03.2026

  • 124 ВВП

    3 0 Отговор
    Зелю ще го екзекутират за края на кончината на Окропистан..Зрелищно..може да изкарат двойник.щито оня Зеленский,няма нищо общо с тоя клесс..Може вече да играе друг ролята ...Кой знае!!.

    13:02 17.03.2026

  • 125 Засега

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "четете внимателно, ушанки!":

    Изкуственият интелект греши при решаването на обикновени листовки. Също така ми създаде тест от въпроси в определена област, като някои от отговорите бяха грешни. Естествено, че ще се развива, но каква е гаранцията в този момент, че няма да обърка сериозно военната стратегия, която със сигурност е по-сложно от листовки за движението по пътищата и прости въпроси от областта на спорта?!?!

    13:04 17.03.2026

  • 126 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #121 от "Стамат":

    "Зеленски го прави 5та година доста успешно"

    Така е доста успешно лови укри по улиците и ги праща при руснаците за денацификация - над 2 милиона вече е ликвидирал и беше награден със златна тоалетна.

    13:04 17.03.2026

  • 127 Опааа

    5 0 Отговор
    Мисирки долни! Ще видите вие една чистка!

    13:05 17.03.2026

  • 128 Дидо дъ Фет

    0 1 Отговор
    Ако утрепят още някоя друга чалма и настане дефицит, пращам им Байряма, направо им го харизвам.

    Коментиран от #131

    13:05 17.03.2026

  • 129 Какво

    5 1 Отговор
    точно целят да постигнат евреите с терористите
    си покушения, не е ясно и на тях самите. Убийства на една или друга личност няма как да доведе до превземането и подчинението на една цяла държава като Иран.
    Що за инфантилен мироглед е това.

    Коментиран от #136

    13:06 17.03.2026

  • 130 rнycна шекелка

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "подла копейка":

    А жидовете какви са, щом изтрепаха 50 000 жени, деца и бебета в Палестина, изроди?!

    Коментиран от #133

    13:07 17.03.2026

  • 131 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "Дидо дъ Фет":

    То тук е настанал дефицит отдавна - особено е дефицитен акъла при нашите козячета.

    13:07 17.03.2026

  • 132 Механик

    0 4 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    Коментиран от #142

    13:09 17.03.2026

  • 133 гру гайтанджиева

    0 3 Отговор

    До коментар #130 от "rнycна шекелка":

    Това са руски фейкове колега.

    Коментиран от #138, #140, #144

    13:10 17.03.2026

  • 134 21 век

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Израел е":

    От времето на Хан Крум, пил вино от черепа на пративника си Никифор, сякаш нищо не се е променило. Само, дето, днес го наричаме, някак служебно, "чистка".

    13:10 17.03.2026

  • 135 Цък

    5 1 Отговор
    Колко са радостни от Дойчев зеле. Фашиста рано или късно си показва същинския нрав. Не съм чул Европа са осъди убийството над 160 деца в Иран от САЩ

    13:10 17.03.2026

  • 136 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Какво":

    "Убийства на една или друга личност няма как да доведе до превземането и подчинението на една цяла държава като Иран"

    Ами друго не могат да направят - за превземането на една държава е необходима сухопътна операция а и на тях им е ясно че това ще е провал за тях. Така като действат като терористи поне има с какво да се похвалят и да отклонят вниманието от проблемите при тях че иранците продължават да ги съсипват.

    Пък и хляб за нашите козячета да има че нещо увесиха носове напоследък.

    13:12 17.03.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #133 от "гру гайтанджиева":

    За копи-пейст на едно и също под всяка статия дават ли шекели

    13:13 17.03.2026

  • 139 НЕагресор

    4 0 Отговор
    Убийствата продължават...

    13:15 17.03.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Израел смля от бoй":

    Като си блъскаш ++++ качиха ли ти от Козяк сребърниците,жалкарю?

    13:15 17.03.2026

  • 142 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "Механик":

    Мозъчето не може ли да роди нищо ново.

    13:16 17.03.2026

  • 143 Евреите

    2 0 Отговор
    изтребаха хиляди палестински бебета и деца, пък сега занимават света с убийството си на някакъв възрастен мъж. Че и се хвалят с това. Напълно са се побъркали. Това е или инфантилност или някаква тежка форма на психопатия.

    13:18 17.03.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

