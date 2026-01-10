Доналд Тръмп беше 2 часа на зъболекар

Близо 2 часа американският президент Доналд Тръмп е бил на зъболекар в събота, съобщиха от пресцентъра на Белия дом.

Кортежът на американския лидер е напуснал кабинета на зъболекаря малко по-малко от два часа след пристигането си.

Репортери не са видели президента, но Белият дом потвърди посещението, уточнявайки, че Тръмп не се е нуждаел от анестезия по време на посещението.