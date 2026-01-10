Доналд Тръмп беше 2 часа на зъболекар

Близо 2 часа американският президент Доналд Тръмп е бил на зъболекар в събота, съобщиха от пресцентъра на Белия дом.
Кортежът на американския лидер е напуснал кабинета на зъболекаря малко по-малко от два часа след пристигането си.
Репортери не са видели президента, но Белият дом потвърди посещението, уточнявайки, че Тръмп не се е нуждаел от анестезия по време на посещението.
1 Въпросче
Коментиран от #7, #13
21:35 10.01.2026
2 А колко часа беше
Куриози ли през ключалката?
Коментиран от #5
21:36 10.01.2026
3 китайски балон
21:37 10.01.2026
4 Мелания
21:37 10.01.2026
5 Да се чете
До коментар #2 от "А колко часа беше":Киризи ли през ключалката?
21:37 10.01.2026
6 Справедлив
21:37 10.01.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Въпросче":От рано сутринта ни засипваха с глупостите които говори Бай Данчо (краваря), сега за зъболекаря ми идва в повече и няма да чета, А за тоалетната е друга работа сигурно ще чета....
21:37 10.01.2026
8 ВВП
21:40 10.01.2026
9 ха-ха 😝
Коментиран от #11
21:42 10.01.2026
10 да питам
21:43 10.01.2026
11 Мелания
До коментар #9 от "ха-ха 😝":Редовно има, ам другото го няма.
21:44 10.01.2026
12 Барбалан
21:44 10.01.2026
13 Ахааа ,
До коментар #1 от "Въпросче":" Тоалтената" да не е някакъв код ?
21:45 10.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ройтерс
.... Твхрде много се съмняваме!
21:51 10.01.2026
16 Aлфа Bълкът
21:52 10.01.2026
17 Доктор
Коментиран от #18
21:55 10.01.2026
18 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #17 от "Доктор":Чукча, чети ,....поне заглавието!
Откъде ви копат ,бе!?
Коментиран от #21
21:58 10.01.2026
19 Така е
21:59 10.01.2026
20 нннн
21:59 10.01.2026
21 Доктор
До коментар #18 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":Идиот.
22:06 10.01.2026
22 Чичо Дончо
22:07 10.01.2026
23 А до тоалетната
Така, де, нали сте сериозна медия - информирайте ни с тези ценни сведения!
22:10 10.01.2026
24 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
22:12 10.01.2026
25 Чакаме
22:12 10.01.2026
26 Не умен
22:25 10.01.2026