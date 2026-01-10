Новини
Доналд Тръмп беше 2 часа на зъболекар

10 Януари, 2026 21:33 988 26

Американският президент не се е нуждаел от анестезия

Доналд Тръмп беше 2 часа на зъболекар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 2 часа американският президент Доналд Тръмп е бил на зъболекар в събота, съобщиха от пресцентъра на Белия дом.

Кортежът на американския лидер е напуснал кабинета на зъболекаря малко по-малко от два часа след пристигането си.

Репортери не са видели президента, но Белият дом потвърди посещението, уточнявайки, че Тръмп не се е нуждаел от анестезия по време на посещението.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въпросче

    26 0 Отговор
    А ще ни осведомявате ли регулярно колко време прекарва и в тоалтената?

    Коментиран от #7, #13

    21:35 10.01.2026

  • 2 А колко часа беше

    14 0 Отговор
    в тоалетната, Тонке?
    Куриози ли през ключалката?

    Коментиран от #5

    21:36 10.01.2026

  • 3 китайски балон

    14 0 Отговор
    Решил е да отхапе голямо парче, но ченето му така или иначе, ще остане върху захапаното😉

    21:37 10.01.2026

  • 4 Мелания

    12 0 Отговор
    Ще ми казва той като му покажа кладенеца, че щом нямал петрол нямало да го атакува! Другият път ще е четири часа на зъболекар!

    21:37 10.01.2026

  • 5 Да се чете

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "А колко часа беше":

    Киризи ли през ключалката?

    21:37 10.01.2026

  • 6 Справедлив

    14 0 Отговор
    Мистър Миротворец са го озъбили.

    21:37 10.01.2026

  • 7 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросче":

    От рано сутринта ни засипваха с глупостите които говори Бай Данчо (краваря), сега за зъболекаря ми идва в повече и няма да чета, А за тоалетната е друга работа сигурно ще чета....

    21:37 10.01.2026

  • 8 ВВП

    10 1 Отговор
    Дончо, казах ти, че ща озъбя

    21:40 10.01.2026

  • 9 ха-ха 😝

    15 0 Отговор
    А газове имал ли е ?! ⚡

    Коментиран от #11

    21:42 10.01.2026

  • 10 да питам

    11 0 Отговор
    А лед зъболекаря , посети ли и психиатъра ?🤭

    21:43 10.01.2026

  • 11 Мелания

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "ха-ха 😝":

    Редовно има, ам другото го няма.

    21:44 10.01.2026

  • 12 Барбалан

    9 0 Отговор
    Бреййй, след посещението и целия кортеж с нито един кариес...

    21:44 10.01.2026

  • 13 Ахааа ,

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросче":

    " Тоалтената" да не е някакъв код ?

    21:45 10.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ройтерс

    7 0 Отговор
    ".... Белият дом потвърди посещението, уточнявайки, че Тръмп не се е нуждаел от анестезия по време на посещението."
    .... Твхрде много се съмняваме!

    21:51 10.01.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Извади ли му сигурно 22см зъб...

    21:52 10.01.2026

  • 17 Доктор

    4 0 Отговор
    А колко време е бил в тоалетната? Това журналистика ли е?

    Коментиран от #18

    21:55 10.01.2026

  • 18 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Доктор":

    Чукча, чети ,....поне заглавието!
    Откъде ви копат ,бе!?

    Коментиран от #21

    21:58 10.01.2026

  • 19 Така е

    4 0 Отговор
    правили са му клизма. Излязъл е щастлив и доволен от кенефа на жп гарата.

    21:59 10.01.2026

  • 20 нннн

    7 0 Отговор
    Това не е новина. Новина ще е, ако е бил на гинеколог.

    21:59 10.01.2026

  • 21 Доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":

    Идиот.

    22:06 10.01.2026

  • 22 Чичо Дончо

    0 2 Отговор
    Не знам на русофилите в този сайт кой им е.виновен Дончо че корумпираната и пълна с предатели Русия не е способна 4 години да напрЪдне на фронта и претърпява резил след резил ! Хайде на розовите понита тяхното цвилене ми е ясно Тръмп им показа колко са жалки и каква военна и политическа карикатура е Европа на Урсулите и Макароните но за русофилите !? Трябва да се търси проблема вътре където около Путин бъка от безродни олигарси слуги на запада с парички в западни банки и на отчет в Лондонското Сити! Хайде мислете на по висока вибрация моля - Дончо все пак е президент на САЩ няма да дойде да превземе Украйна вместо руснаците ...гледам тука пишете коментари лайквате тъпизми а Проблема на Русия е в сърцето и в Москва и в ръководството...къде е Суровикин къде е Пригожин къде е Стрелков? В Русия който казва истината е неудобен и щв продължават да търпят резили и на фронта и на политическия театър

    22:07 10.01.2026

  • 23 А до тоалетната

    3 0 Отговор
    Колко пъти е ходил и кога точно?
    Така, де, нали сте сериозна медия - информирайте ни с тези ценни сведения!

    22:10 10.01.2026

  • 24 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    3 1 Отговор
    Алоооооу, Антония, не уточняваш колко минути днес е бил по кенефите.

    22:12 10.01.2026

  • 25 Чакаме

    3 1 Отговор
    информация и колко часа е бил в тоалетната.

    22:12 10.01.2026

  • 26 Не умен

    0 0 Отговор
    А за изхожда,,,,,,,,,,нето,кога ще има новини.Дано всичко му е наред.

    22:25 10.01.2026