Доналд Тръмп заплаши: Няма да се погрижим за Ормузкия проток! Отварянето му е повече от полза на НАТО, отколкото на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп отново разкритикува отказа на съюзниците на САЩ да изпратят сили за охраната на Ормузкия проток, който беше блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, и заплаши, че Вашингтон няма да се погрижи за неговата сигурност, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От няколко дни американският президент е силно позразнен от отказа на основните съюзници на Вашингтон в НАТО, сред които са Франция и Великобритания, да помогнат на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток, през който транзитираха 20% от суровия петрол по света преди войната в Близкия изток.

"Чудя се какво ли ще се случи, ако довършим това, което остава от терористичната държава Иран и оставим страните, които имат полза от така наречения "проток", да поемат отговорност за него? Това би накарало някои от нашите неактивни съюзници да се задействат, и то бързо!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Изявленията на Тръмп по отношение на Ормузкия проток са все по-противоречиви.

Така например вчера той определи като "наистина глупава грешка" отказа на много държави членки на НАТО да помогнат на САЩ за охраната на Ормузкия проток, след което увери, че тяхната помощ все пак не е много необходима, а в крайна сметка обяви, че Вашингтон "би се надявал да получи малко помощ" в засичането на мините в залива.

Същевременно американските сили нанесоха удари с противобункерни бомби по ирански пускови установки, намиращи се близо до Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха също 20% от световните количества от втечнен природен газ.

Другите страни от НАТО трябва да се ангажират повече с усилията за повторно отваряне на Ормузкия проток. Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от "Ройтерс".

Тя посочи, че повторното отваряне на ключовия воден път би било от полза повече за НАТО, отколкото за Съединените щати.

"Плащаме на тези страни милиарди долари, а войските ни на тяхна земя служат като възпиращ фактор за тях. А президентът иска американските данъкоплатци и американските ни военни да бъдат третирани справедливо", подчерта Ливит в интервю за "Фокс нюз".

"Понякога той смята, че с НАТО не е така. И е прав да го изтъква и е прав да ги призове да се ангажират и да направят повече, особено когато повторното отваряне на пролива е от полза дори повече за тях, отколкото за Съединените американски щати", заяви тя.

Прессекретарят на Белия дом отбеляза и че получаването на ядреното гориво на Иран е "опция на масата".

Ливит увери, че Тръмп има пълно доверие на директора на Националното разузнаване Тулси Габард.

Тя направи изказването си, след като висш служител по сигурността подаде оставка заради войната в Иран.

Джо Кент, който ръководеше Националния център за борба с тероризма и е първият висш служител в администрацията на Тръмп, подал оставка заради конфликта, не е участвал в никакви дискусии относно операцията в Иран, уточни Ливит.

Държавите членки на НАТО в момента обсъждат най-добрия начин за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, заяви преди минути генералният секретар на Алианса Марк Рюте, цитиран от Франс прес.

"Всички, разбира се, сме съгласни, че протокът трябва да бъде бъде отворен. Според информацията, с която разполагам, съюзниците в момента работят заедно и обсъждат най-добрия начин за действие и за деблокиране на Ормузкия проток", посочи Марк Рюте, който е на посещение в Северна Норвегия, където се провежда военното учение "Студен отговор" (Cold response).