Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп заплаши: Няма да се погрижим за Ормузкия проток! Отварянето му е повече от полза на НАТО, отколкото на САЩ

18 Март, 2026 17:18, обновена 18 Март, 2026 17:39

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • нато-
  • петрол-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • еманюел макрон-
  • киър стармър-
  • марк рюте

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отново разкритикува отказа на съюзниците на САЩ да изпратят сили за охраната на Ормузкия проток, който беше блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, и заплаши, че Вашингтон няма да се погрижи за неговата сигурност, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От няколко дни американският президент е силно позразнен от отказа на основните съюзници на Вашингтон в НАТО, сред които са Франция и Великобритания, да помогнат на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток, през който транзитираха 20% от суровия петрол по света преди войната в Близкия изток.

"Чудя се какво ли ще се случи, ако довършим това, което остава от терористичната държава Иран и оставим страните, които имат полза от така наречения "проток", да поемат отговорност за него? Това би накарало някои от нашите неактивни съюзници да се задействат, и то бързо!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Изявленията на Тръмп по отношение на Ормузкия проток са все по-противоречиви.

Така например вчера той определи като "наистина глупава грешка" отказа на много държави членки на НАТО да помогнат на САЩ за охраната на Ормузкия проток, след което увери, че тяхната помощ все пак не е много необходима, а в крайна сметка обяви, че Вашингтон "би се надявал да получи малко помощ" в засичането на мините в залива.

Същевременно американските сили нанесоха удари с противобункерни бомби по ирански пускови установки, намиращи се близо до Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха също 20% от световните количества от втечнен природен газ.

Другите страни от НАТО трябва да се ангажират повече с усилията за повторно отваряне на Ормузкия проток. Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от "Ройтерс".

Тя посочи, че повторното отваряне на ключовия воден път би било от полза повече за НАТО, отколкото за Съединените щати.

"Плащаме на тези страни милиарди долари, а войските ни на тяхна земя служат като възпиращ фактор за тях. А президентът иска американските данъкоплатци и американските ни военни да бъдат третирани справедливо", подчерта Ливит в интервю за "Фокс нюз".

"Понякога той смята, че с НАТО не е така. И е прав да го изтъква и е прав да ги призове да се ангажират и да направят повече, особено когато повторното отваряне на пролива е от полза дори повече за тях, отколкото за Съединените американски щати", заяви тя.

Прессекретарят на Белия дом отбеляза и че получаването на ядреното гориво на Иран е "опция на масата".

Ливит увери, че Тръмп има пълно доверие на директора на Националното разузнаване Тулси Габард.

Тя направи изказването си, след като висш служител по сигурността подаде оставка заради войната в Иран.

Джо Кент, който ръководеше Националния център за борба с тероризма и е първият висш служител в администрацията на Тръмп, подал оставка заради конфликта, не е участвал в никакви дискусии относно операцията в Иран, уточни Ливит.

Държавите членки на НАТО в момента обсъждат най-добрия начин за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, заяви преди минути генералният секретар на Алианса Марк Рюте, цитиран от Франс прес.

"Всички, разбира се, сме съгласни, че протокът трябва да бъде бъде отворен. Според информацията, с която разполагам, съюзниците в момента работят заедно и обсъждат най-добрия начин за действие и за деблокиране на Ормузкия проток", посочи Марк Рюте, който е на посещение в Северна Норвегия, където се провежда военното учение "Студен отговор" (Cold response).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеволод

    39 3 Отговор
    Ами, я преместил его.

    Коментиран от #42

    17:21 18.03.2026

  • 2 Пич

    75 3 Отговор
    Хахаха......кво да му коментираш на този идиот ?! Той буквално не знае какво говори!!! А е такъв егоцентрик, че не слуша умни съветници, ако има такива...

    Коментиран от #32

    17:21 18.03.2026

  • 3 хаха

    44 4 Отговор
    А дано! Недей го отваря!

    Може да бомбардираш и няколко инсталации за обезсоляване на вода в Иран...и всичко ще си дойде на мястото.

    Само ЕС трябва да сложи digital tax и да започне да разпродава US Treasury bonds.

    17:21 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    38 3 Отговор
    Доналд Тръмп заплаши: Няма да се погрижим за Ормузкия проток! Отварянето му е повече от полза на ЕССР и НАТО, отколкото на САЩ

    Коментиран от #15, #86

    17:21 18.03.2026

  • 6 Киро

    44 2 Отговор
    Остави тогава какво се бъркаш. На когото му трябва той да го отвори.

    17:22 18.03.2026

  • 7 Макрон

    50 2 Отговор
    А ми остави го тогава и се прибирай в Невада, да не пусна бабата да те изненада. Знаеш ли какви шамари раздава, ако в самолета тя те набара.

    17:22 18.03.2026

  • 8 Майка си ли търсиш, в Ормуз...

    62 2 Отговор
    и сега, като се се насади на гущерови яйца , измъти ги сам ???

    17:23 18.03.2026

  • 9 Пешоооо

    39 3 Отговор
    Не е лошо да се помисли за едно колективно дело за пропуснати ползи от страна на ЕС

    17:23 18.03.2026

  • 10 хаха

    55 2 Отговор
    Трябва примерно Испания да му направи показно на този. Да плати нефт в Юани и да си пусне 2-3 танкера.
    ХАХАХА
    пеДоналд ще напълни гащите пак!

    Коментиран от #17

    17:23 18.03.2026

  • 11 Дончо

    45 1 Отговор
    кой те изпрати там бре?

    17:23 18.03.2026

  • 12 Ай сега кажете

    22 11 Отговор
    Путин и Тръмп не играят ли заедно срещу Дълбиката държава и разпаднат ротшилдовия ЕС ?.. за което трябва да им благодарим.

    Коментиран от #26, #33, #37, #58, #73

    17:23 18.03.2026

  • 13 Де пичове

    30 3 Отговор
    евроатлантици, какви ги плещехте а какви се оказаха! Гответе се да се разделите и с парите и имотите които Ви дадоха!

    17:23 18.03.2026

  • 14 САЩ

    33 4 Отговор
    вече е в БРИКС!

    17:24 18.03.2026

  • 15 Уточнение

    27 4 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Доналд Тръмп заплаши: ЕССР да кляка пред Путин и всичко да си дойде на мястото

    17:24 18.03.2026

  • 16 Сатана Z

    41 2 Отговор
    Още един танкер на САЩ е запален в Персийския залив,а бай Тръмп плаши гаргите

    17:24 18.03.2026

  • 17 С кредит

    9 10 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    от Китай ли?

    17:25 18.03.2026

  • 18 Гаден

    35 1 Отговор
    Така става, когато някой иска, но вече не може. Така става на дърти години, акълът изфирясва, инструментът и сополът увисват......

    17:25 18.03.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    34 5 Отговор
    Усещате ли как вече категорично се разгтаничава САЩ от НАТО?
    🤣🤣🤣

    А пък НАТО без САЩ е дупката на геврека.....

    17:25 18.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мисля

    33 1 Отговор
    Наглия вдигаше мита,определяше кои от ЕС били демократични и правилни а сега реве.Туриха ли му го?

    17:26 18.03.2026

  • 22 Вашето мнение

    37 2 Отговор
    Да не ти пука тръмпи, цял свят видя, че сте гола вода. С натю, без натю все тая.

    17:26 18.03.2026

  • 23 Тръмп

    21 7 Отговор
    се прави на по-луд от Путин!

    17:27 18.03.2026

  • 24 Онзи

    24 2 Отговор
    Аз знам че има ли много различни мен кв и то от един и същи човек, днес едно а утре друго, значи е объркан и не знае какво да прави. Та и със САЩ е така вмомента са объркани и не знаят какво да направят. 🤔🤔Ако Иран наистина искаше ядрено оръжие то Русия и Китай първи шяха да го спрат . Все пак всеки ви пази превъзходството пред масата държави. Те ме реагират а само САЩ? Ако бе до ядрена заплаха ООН щеше да се с езици обира и бързо да реагира. Значи всичко е за петрола и да се отслабят БРИКС ама нешо не се поличи

    17:27 18.03.2026

  • 25 Тръмп

    24 1 Отговор
    иска да прекарва иранския нефт наготово!

    17:29 18.03.2026

  • 26 Атина Палада

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ай сега кажете":

    И аз това си мисля още от началото на конфликта .
    Предвид кои са потърпевши от цялата тази дандания...логично е да го приемем като един от прочитите .

    Коментиран от #35

    17:29 18.03.2026

  • 27 Ненормален дърт боклук

    21 2 Отговор
    3@cp@ света и сега другите да мъ бършат л@йн@т@!

    17:30 18.03.2026

  • 28 И как точно Тръмп

    22 1 Отговор
    си ги представя тея сили за охраната на Ормузкия проток ? хахахаха....

    Коментиран от #31

    17:31 18.03.2026

  • 29 Путин и Тръмп

    9 4 Отговор
    да го отворят,защито те ще точат иранския нефт!Уиткоф и Дмитриев са се разбрали!

    17:31 18.03.2026

  • 30 хаха

    5 10 Отговор
    Бомбардира инсталации за обезсоляване на вода... Иран също бомбардира инсталации за обезсоляване на вода.

    И всичко си идва на мястото. Много ще ги боли дебелите ватенки...

    17:31 18.03.2026

  • 31 С руски

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "И как точно Тръмп":

    подводници!

    17:31 18.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нищо подобно не се вижда

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ай сега кажете":

    Напротив, юдофашиският ЕС затяга примката на врата на белите европейски с още централизиран контрол и федерализация.

    17:32 18.03.2026

  • 34 Кво е това

    12 1 Отговор
    "От няколко дни американският президент е силно позразнен...." позразнен като позразнен ?

    17:32 18.03.2026

  • 35 Вашето мнение

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Не мисли, че си много зле женжър.

    Коментиран от #43

    17:32 18.03.2026

  • 36 Кухоглава копейка

    1 9 Отговор
    Ще се мриееее.

    17:33 18.03.2026

  • 37 Атина Палада

    21 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ай сега кажете":

    Сега видях ,че си написал ЕС...Не,не разпадането на ЕС,а разпадане на ФЕД...ОАЕ си теглят трилионите от американските банки и инв.фондове..А на кой са тези банки? На ФЕД ! А ФЕД на кой е? Ами на Лондонсити..:))) Ето,стигнахме и до бърлогата :))))

    17:33 18.03.2026

  • 38 Ормузкия проток си е отворен!

    22 3 Отговор
    Ормузкия проток е затворен само за корабите на агресорите : САЩ и Израел! Всички останали кораби Иран ги пропуска и ги превежда безопасно през протока с пилот!

    17:33 18.03.2026

  • 39 Механик

    21 1 Отговор
    Интересно. Одеве имаше статия където се казваше, че Тръмп се е заканил да праща кораби, които да разчистват протока. Дори цитирахте негово изявление по тоя повод. Сега па пак го цитарате, ама на обратното.
    Той ли лъже, вие ли си пишете каквото си искате....

    17:33 18.03.2026

  • 40 нннн

    22 3 Отговор
    Дядо Дончо се oцaпа и кани приятелите да му чистят kюлoтитe. Сърди им се, че не щат и заплаши, че ще размаже oцaпанoто.

    17:34 18.03.2026

  • 41 заглавието

    15 1 Отговор
    подчертава определено голямата разлика между САЩ и НАТО
    подобни изявления за честито напоследък и са доста симптоматични

    17:34 18.03.2026

  • 42 То си е ясно

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всеволод":

    Крадецът, избил входната врата заради скверното си дело, не поема разходите за ремонт.

    17:34 18.03.2026

  • 43 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Вашето мнение":

    Изобщо не съм зле:) но не бях сипела коментара му .По късно видях,че е написал ЕС! А то не е за разпадане на ЕС!

    Коментиран от #51

    17:34 18.03.2026

  • 44 Ейййй няма ги дЖилезку и ГЕЙргиев

    20 1 Отговор
    да се погрижат и за Ормузкия проток! А как хубаво щяха....

    17:34 18.03.2026

  • 45 Детска

    14 0 Отговор
    градина,да не кажа ясла...

    17:34 18.03.2026

  • 46 Горски

    22 2 Отговор
    САЩ - Израел или трябва да бомбардират ден и нощ брегова ивица и зоната по-навътре, това са хиляди квадратни километри. Или трябва да извършат масиран десант и да окупират поне 40-50 хил. кв.км. площ. Последното е свързано с неминуеми загуби, огромни логистични предизвикателства, и в крайна сметка наистина със затъване във Войната. Ясно е че сателитите на Америка няма да искат участие. Китай е изправен пред дилемата, от една страна доставките му за петрол са сериозно ударени, от друга страна Иран е протеже и Пекин няма да се впусне във военни действия срещу протежето си, в угода на големия геополитически противник САЩ. Никоя от останалите изброени страни няма капацитет да се включи осезаемо в такава операция. Извод ? САЩ си търсят предлог за напускане на войната.

    17:35 18.03.2026

  • 47 Тръмп

    15 3 Отговор
    Разочарован съм от Нато и още няколко държави.....

    17:36 18.03.2026

  • 48 А тъй, точно тъй

    12 1 Отговор
    Защо тъй американските данъкоплатци и американските ни военни не са третирани справедливо ? А?

    17:36 18.03.2026

  • 49 Факт

    16 2 Отговор
    Нагъл до енто степен

    17:37 18.03.2026

  • 50 Факт

    13 3 Отговор
    Гроздето е кисело и не ни трябва.

    17:37 18.03.2026

  • 51 Вашето мнение

    10 6 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Ес ще се разпадне преди сащ и господарите ти поотделно ще пълзят по килимчето в Кремъл. А ти к@аво паветна ходи да остроумничиш другаде.

    Коментиран от #59

    17:38 18.03.2026

  • 52 Вече са тръгнали

    14 2 Отговор
    Българските сили за охраната на Ормузкия проток. Тръгнали са ....

    Коментиран от #63

    17:39 18.03.2026

  • 53 "подчерта Ливит" ....аууууу

    10 1 Отговор
    И тая ли пона да подчертава ?

    17:40 18.03.2026

  • 54 Путин

    6 3 Отговор
    цака Тръмп,а зедно Китай!

    17:41 18.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пламен

    11 0 Отговор
    Мелания всяка вечер му вдига скандали заради ремонта на Белия дом . По цял ден гърмят къртачи , бачкат майстори... като в соц-панелка . То се не трае !

    Ръмп е крив на целия свят заради семейните скандали . .

    17:41 18.03.2026

  • 57 Само Грета

    7 1 Отговор
    може да го отвори!

    17:42 18.03.2026

  • 58 Еми

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ай сега кажете":

    Не знам дали Путин и Тръмп играят заедно и дали трябва да им благодариш ама Русия са много зле в Украйна, а дончо губи междинните избори в САЩ след няколко месеца. През това време еврото поскъпва, а долърът и рублата поевтиняват. Накрая ще се окаже, че двамата старци ще направят ЕС и Китай суперсили, а те ще изостанат.

    17:42 18.03.2026

  • 59 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Вашето мнение":

    Защо пък аз ? А защо ти с шареното перо в з@дни ка си дето си го з@качил да не отидеш на пр@йда ви да остроумничиш? Но преди това да н@лакираш нотите :))) А розово пони?:)))

    17:42 18.03.2026

  • 60 Един

    0 0 Отговор
    Ама ние знаем, че не можеш ве джанъм. Нама да ти стигнат коритата.

    17:42 18.03.2026

  • 61 Аз пък се чудя

    9 3 Отговор
    Кой олигофрен реши че е "терористична държава" Иран ? А? И как го реши?

    17:42 18.03.2026

  • 62 пак този

    3 1 Отговор
    То е хубаво да започнат да изпращат оръжие и пари на Иран, че май стана дежавю.

    17:43 18.03.2026

  • 63 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Вече са тръгнали":

    Пътуват с гумени лодки и каяци.

    Коментиран от #76

    17:43 18.03.2026

  • 64 Ами

    5 2 Отговор
    В САЩ вече нито знаят какво да правят, нито какво да приказват.
    Няма да ме учуди дори ако в близко бъдеще освен Близкия Изток,
    САЩ напуснат и други части на света, включително и Европа.

    17:43 18.03.2026

  • 65 Тръмп

    9 0 Отговор
    мисли ,че протока е към Средиземно море!

    17:44 18.03.2026

  • 66 Хи их хи

    2 0 Отговор
    "силно позразнен от отказа", браво нова дума!

    17:45 18.03.2026

  • 67 Гада затвори ормуският проход

    9 1 Отговор
    И сега вече не го интересува!

    17:45 18.03.2026

  • 68 Тома

    7 2 Отговор
    Батко ако си мислил че ормузкия проток е като Венецуела много грешиш.Там настъпа два пъти мотиката.

    17:46 18.03.2026

  • 69 така така

    6 2 Отговор
    НАТОто дали може да събере един батальон хора? Съмнява ме.

    17:46 18.03.2026

  • 70 Тръмп поискал ли е от Външно

    6 1 Отговор
    Български сили за охраната на Ормузкия проток ? А? Поискал ли е? Служебният коптор веднага ще му прати няколко гербери доказани в охраната на протоци и канали

    17:46 18.03.2026

  • 71 Хихата

    5 1 Отговор
    Леле, как са го стиснали израелците за топките, та Тръмпи вече не знае какви да ги плещи и увърта когато му се налага да проси помощ от Европа. Същата, която довчера високомерно хокаше и отказваше всякакви ангажименти по линия на НАТО Която унижи с неизгодни договори и задължи да довърши започнатата от ФАЩ война в Украйна. Еми да си сърба каквото е надробил!

    17:46 18.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ай сега кажете":

    Не е така! Тръмп е в Иран по заповед на Дълбоката държава!

    Коментиран от #75, #87

    17:47 18.03.2026

  • 74 Китай

    0 1 Отговор
    трябва да се съюзи с ЕС,срещу Путин и Тръмп!Всичко е договорено в Аляска!

    17:47 18.03.2026

  • 75 Ръководена

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Това":

    от Путин!

    Коментиран от #80

    17:48 18.03.2026

  • 76 Кви гумени лодки и каяци бре ?

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Данко Харсъзина":

    За Пимпирският баталйон не си ли чувал а? Флагмана на БМФ

    17:48 18.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Урсулите не искат да са зависими от евтиния петрол на Путин, за да са зависими от скъпия петрол на бай Дончо.

    17:49 18.03.2026

  • 79 А50

    6 1 Отговор
    Кво стана с дъ фърст, дъ бест арми ин дъ уърлд. Къде скриха коритата, вече не можеш да водиш война със самолетоносачи

    17:49 18.03.2026

  • 80 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ръководена":

    Или е сполучлива шага, или липса на всякакъв разум! Дълбоката държава се ръководи от еврейски, и стари европейски фамилии!

    17:51 18.03.2026

  • 81 Един

    3 1 Отговор
    Който се цепи от колектива, колектива му го нацепва! Тръмпоча се олепа като бебе с дефекация.

    17:51 18.03.2026

  • 82 И за Дунав

    6 0 Отговор
    Да се погрижи Тръмп освен за Ормузкия проток че ломските хути ще спат водата на реката и край

    17:52 18.03.2026

  • 83 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Тоа бастън прави купчинки а ние трябва да чистим

    17:52 18.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 дедо дръмпи да ви мръдне по чешки

    2 1 Отговор
    Пишете ,дано ви плащат........Как мислите тези самолетоносачи и анфибии с около 5000 морски пехотинци на екскурзия ли са до иран......щом мислите ,че са на екскурзия и ще ги приберат дано сте прави...аз като лаик мисля ,че дядо тръмп ще краде обогатен уран според вас ,а вие сте преписали от англосаксите урана бил 400кила обогатен на 60%...и 200кила на 20%... , а според .....лаика урана е на 27% и е 200килца.......Важното е,че пак не познахте ...ще влезе ботуш и Танкове ще влязат..забравихте ли ирак ,бе хищни маймуни бг.....

    Коментиран от #95

    17:54 18.03.2026

  • 86 Нали вече се "погрижиха"

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Той протока до скоро си беше отворен.

    17:54 18.03.2026

  • 87 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Това":

    А не е ли да удари "Джекил Айлънд"? Кенеди някога не успя...

    17:56 18.03.2026

  • 88 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    ЕвроНатотто тренира в момента студен отговор на бъдещото граббене на гренландия. Днес ги търси да чистят, утре ще ги напада. Алоууу. Ней нормално да го снесеш и после да търсиш чистачките и да ги заплашват да идват. Заприлича работата на пси хиатрия.

    17:57 18.03.2026

  • 89 ЕГАТИ И НАГЛИЯ Не човек.

    6 0 Отговор
    Противно безотговорен ИЗПЕРКАЛ от се къде. Той направи войната създаде това напрежение тормози света. А другите мълчат. Теглете му една и го изолирайте вО веки ВЕКОВ. Кога започна войната писах. Ако ни пуснат Иран и НЕКОЯ атомна бомба какво ще правим. И АКО СТАНЕ ТОЯ ДЕМИ СТАРЕЦ ПАК ЩЕ ИЗКАРА ДРУГИТЕ ВИНОВНИ.

    17:58 18.03.2026

  • 90 Трампеско ко праиш?

    5 0 Отговор
    АЧИК ТРЪГНА СРЕЩУ ЕС АКО ГУБИШ И ТИ И ИСРАЕЛ О С РА СВЕТО ЕЙ ЛУДИЯ

    17:58 18.03.2026

  • 91 Олееее, майко мила

    4 0 Отговор
    Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл"....цитирал бил прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, която пък била цитирана от "Ройтерс".....

    17:58 18.03.2026

  • 92 наблюдател

    6 1 Отговор
    Последно-ще се биете ли или както винаги ще бягате?Като чуете пехота и ви стягат винаги гащите.

    17:58 18.03.2026

  • 93 Коко

    8 1 Отговор
    С всеки изминал ден, оранжевият все повече затъва в собствените си…. айна!

    Коментиран от #106

    18:02 18.03.2026

  • 94 пози разни

    3 0 Отговор
    позразнен какво е

    18:02 18.03.2026

  • 95 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #85 от "дедо дръмпи да ви мръдне по чешки":

    Да влязат ако им стиска - но това не е Ирак.

    18:02 18.03.2026

  • 96 После се чудим защо

    3 1 Отговор
    На 8 януари 2021 г. Доналд Тръмп беше забранен доживот в Twitter нали?

    18:05 18.03.2026

  • 97 лозко

    3 0 Отговор
    Ясно, гроздето им КИСЕЛО.

    18:08 18.03.2026

  • 98 Между другото

    1 2 Отговор
    Ударили са основна газова инсталация на Иран. Значи скоро всичкото газ и нефт ще гори.

    18:08 18.03.2026

  • 99 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Е.С.да къса пъпната връв,и това време дойде за добро или за лошо,но с такъв непредвидим съюзник.....по далеч..

    18:09 18.03.2026

  • 100 12345

    5 0 Отговор
    САЩ са свикнали да водят войни в коалиция с поне още 20 държави. Сега останаха сами и започнаха да дават задна. Явно разбраха, че сами трудно ще могат да опазят Омурзкия проток и геройски го обявяват за маловажен. Май наближава деня в който Тръмп ще обяви пълна победа над Иран и ще прибере аскера.

    18:09 18.03.2026

  • 101 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор
    Интересно име на прессекретаря на Белия дом, Ливит? Агент Краснов са го приклещили от всякъде.

    18:09 18.03.2026

  • 102 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Ами ще купуваме от Русия апък вие си водете войната в Украйна и Иран сами Дончо.Прибирай си базите от Европа по наблизо е Украйна да си ги складирате ти и мините им са ваши !

    18:11 18.03.2026

  • 103 пламен

    0 2 Отговор
    Затварянето на протока най много вреди на Иран Китай и Индия

    Коментиран от #105

    18:11 18.03.2026

  • 104 Иван

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп го е хванала крастата.

    18:17 18.03.2026

  • 105 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "пламен":

    Гледах в ютуб - кораби на Китай, Русия,Индия ,Бангладеш и разбира се на Иран ,минавали безпрепятствено..За другите е опасно,защото ги обстрелвали .Затова преди няколко дни Тръмп каза,че протока не е затворен:) Да де,не е затворен ама не могат да препарат други кораби..В Гърция съобщаваха по новините ,че 750 кораба чакат и не смеят да минат ,от тях 120 били гръцки .Така предадоха телевизиите тук.

    18:19 18.03.2026

  • 106 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Коко":

    Той е темерут и не му дреме.

    18:19 18.03.2026

  • 107 БеГемот

    0 0 Отговор
    Тоя ще свърши много зле....

    18:24 18.03.2026