Доналд Тръмп заплаши: Няма да се погрижим за Ормузкия проток! Отварянето му е повече от полза на НАТО, отколкото на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп отново разкритикува отказа на съюзниците на САЩ да изпратят сили за охраната на Ормузкия проток, който беше блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, и заплаши, че Вашингтон няма да се погрижи за неговата сигурност, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
От няколко дни американският президент е силно позразнен от отказа на основните съюзници на Вашингтон в НАТО, сред които са Франция и Великобритания, да помогнат на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток, през който транзитираха 20% от суровия петрол по света преди войната в Близкия изток.
"Чудя се какво ли ще се случи, ако довършим това, което остава от терористичната държава Иран и оставим страните, които имат полза от така наречения "проток", да поемат отговорност за него? Това би накарало някои от нашите неактивни съюзници да се задействат, и то бързо!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Изявленията на Тръмп по отношение на Ормузкия проток са все по-противоречиви.
Така например вчера той определи като "наистина глупава грешка" отказа на много държави членки на НАТО да помогнат на САЩ за охраната на Ормузкия проток, след което увери, че тяхната помощ все пак не е много необходима, а в крайна сметка обяви, че Вашингтон "би се надявал да получи малко помощ" в засичането на мините в залива.
Същевременно американските сили нанесоха удари с противобункерни бомби по ирански пускови установки, намиращи се близо до Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха също 20% от световните количества от втечнен природен газ.
Другите страни от НАТО трябва да се ангажират повече с усилията за повторно отваряне на Ормузкия проток. Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от "Ройтерс".
Тя посочи, че повторното отваряне на ключовия воден път би било от полза повече за НАТО, отколкото за Съединените щати.
"Плащаме на тези страни милиарди долари, а войските ни на тяхна земя служат като възпиращ фактор за тях. А президентът иска американските данъкоплатци и американските ни военни да бъдат третирани справедливо", подчерта Ливит в интервю за "Фокс нюз".
"Понякога той смята, че с НАТО не е така. И е прав да го изтъква и е прав да ги призове да се ангажират и да направят повече, особено когато повторното отваряне на пролива е от полза дори повече за тях, отколкото за Съединените американски щати", заяви тя.
Прессекретарят на Белия дом отбеляза и че получаването на ядреното гориво на Иран е "опция на масата".
Ливит увери, че Тръмп има пълно доверие на директора на Националното разузнаване Тулси Габард.
Тя направи изказването си, след като висш служител по сигурността подаде оставка заради войната в Иран.
Джо Кент, който ръководеше Националния център за борба с тероризма и е първият висш служител в администрацията на Тръмп, подал оставка заради конфликта, не е участвал в никакви дискусии относно операцията в Иран, уточни Ливит.
Държавите членки на НАТО в момента обсъждат най-добрия начин за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, заяви преди минути генералният секретар на Алианса Марк Рюте, цитиран от Франс прес.
"Всички, разбира се, сме съгласни, че протокът трябва да бъде бъде отворен. Според информацията, с която разполагам, съюзниците в момента работят заедно и обсъждат най-добрия начин за действие и за деблокиране на Ормузкия проток", посочи Марк Рюте, който е на посещение в Северна Норвегия, където се провежда военното учение "Студен отговор" (Cold response).
17:21 18.03.2026
3 хаха
Може да бомбардираш и няколко инсталации за обезсоляване на вода в Иран...и всичко ще си дойде на мястото.
Само ЕС трябва да сложи digital tax и да започне да разпродава US Treasury bonds.
17:21 18.03.2026
8 Майка си ли търсиш, в Ормуз...
10 хаха
ХАХАХА
пеДоналд ще напълни гащите пак!
12 Ай сега кажете
Коментиран от #26, #33, #37, #58, #73
17:23 18.03.2026
15 Уточнение
До коментар #5 от "Факти":Доналд Тръмп заплаши: ЕССР да кляка пред Путин и всичко да си дойде на мястото
17:24 18.03.2026
17 С кредит
До коментар #10 от "хаха":от Китай ли?
17:25 18.03.2026
19 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
А пък НАТО без САЩ е дупката на геврека.....
17:25 18.03.2026
26 Атина Палада
До коментар #12 от "Ай сега кажете":И аз това си мисля още от началото на конфликта .
Предвид кои са потърпевши от цялата тази дандания...логично е да го приемем като един от прочитите .
Коментиран от #35
17:29 18.03.2026
28 И как точно Тръмп
Коментиран от #31
30 хаха
И всичко си идва на мястото. Много ще ги боли дебелите ватенки...
17:31 18.03.2026
31 С руски
До коментар #28 от "И как точно Тръмп":подводници!
17:31 18.03.2026
33 Нищо подобно не се вижда
До коментар #12 от "Ай сега кажете":Напротив, юдофашиският ЕС затяга примката на врата на белите европейски с още централизиран контрол и федерализация.
17:32 18.03.2026
35 Вашето мнение
До коментар #26 от "Атина Палада":Не мисли, че си много зле женжър.
Коментиран от #43
17:32 18.03.2026
37 Атина Палада
До коментар #12 от "Ай сега кажете":Сега видях ,че си написал ЕС...Не,не разпадането на ЕС,а разпадане на ФЕД...ОАЕ си теглят трилионите от американските банки и инв.фондове..А на кой са тези банки? На ФЕД ! А ФЕД на кой е? Ами на Лондонсити..:))) Ето,стигнахме и до бърлогата :))))
17:33 18.03.2026
39 Механик
Той ли лъже, вие ли си пишете каквото си искате....
17:33 18.03.2026
41 заглавието
подобни изявления за честито напоследък и са доста симптоматични
17:34 18.03.2026
42 То си е ясно
До коментар #1 от "Всеволод":Крадецът, избил входната врата заради скверното си дело, не поема разходите за ремонт.
17:34 18.03.2026
43 Атина Палада
До коментар #35 от "Вашето мнение":Изобщо не съм зле:) но не бях сипела коментара му .По късно видях,че е написал ЕС! А то не е за разпадане на ЕС!
Коментиран от #51
17:34 18.03.2026
48 А тъй, точно тъй
51 Вашето мнение
До коментар #43 от "Атина Палада":Ес ще се разпадне преди сащ и господарите ти поотделно ще пълзят по килимчето в Кремъл. А ти к@аво паветна ходи да остроумничиш другаде.
Коментиран от #59
17:38 18.03.2026
53 "подчерта Ливит" ....аууууу
56 Пламен
Ръмп е крив на целия свят заради семейните скандали . .
17:41 18.03.2026
58 Еми
До коментар #12 от "Ай сега кажете":Не знам дали Путин и Тръмп играят заедно и дали трябва да им благодариш ама Русия са много зле в Украйна, а дончо губи междинните избори в САЩ след няколко месеца. През това време еврото поскъпва, а долърът и рублата поевтиняват. Накрая ще се окаже, че двамата старци ще направят ЕС и Китай суперсили, а те ще изостанат.
17:42 18.03.2026
59 Атина Палада
До коментар #51 от "Вашето мнение":Защо пък аз ? А защо ти с шареното перо в з@дни ка си дето си го з@качил да не отидеш на пр@йда ви да остроумничиш? Но преди това да н@лакираш нотите :))) А розово пони?:)))
17:42 18.03.2026
63 Данко Харсъзина
До коментар #52 от "Вече са тръгнали":Пътуват с гумени лодки и каяци.
Коментиран от #76
17:43 18.03.2026
64 Ами
Няма да ме учуди дори ако в близко бъдеще освен Близкия Изток,
САЩ напуснат и други части на света, включително и Европа.
17:43 18.03.2026
73 Това
До коментар #12 от "Ай сега кажете":Не е така! Тръмп е в Иран по заповед на Дълбоката държава!
Коментиран от #75, #87
17:47 18.03.2026
75 Ръководена
До коментар #73 от "Това":от Путин!
Коментиран от #80
17:48 18.03.2026
76 Кви гумени лодки и каяци бре ?
До коментар #63 от "Данко Харсъзина":За Пимпирският баталйон не си ли чувал а? Флагмана на БМФ
17:48 18.03.2026
80 Това
До коментар #75 от "Ръководена":Или е сполучлива шага, или липса на всякакъв разум! Дълбоката държава се ръководи от еврейски, и стари европейски фамилии!
17:51 18.03.2026
85 дедо дръмпи да ви мръдне по чешки
Коментиран от #95
17:54 18.03.2026
86 Нали вече се "погрижиха"
До коментар #5 от "Факти":Той протока до скоро си беше отворен.
17:54 18.03.2026
87 Атина Палада
До коментар #73 от "Това":А не е ли да удари "Джекил Айлънд"? Кенеди някога не успя...
17:56 18.03.2026
95 гост
До коментар #85 от "дедо дръмпи да ви мръдне по чешки":Да влязат ако им стиска - но това не е Ирак.
18:02 18.03.2026
105 Атина Палада
До коментар #103 от "пламен":Гледах в ютуб - кораби на Китай, Русия,Индия ,Бангладеш и разбира се на Иран ,минавали безпрепятствено..За другите е опасно,защото ги обстрелвали .Затова преди няколко дни Тръмп каза,че протока не е затворен:) Да де,не е затворен ама не могат да препарат други кораби..В Гърция съобщаваха по новините ,че 750 кораба чакат и не смеят да минат ,от тях 120 били гръцки .Така предадоха телевизиите тук.
18:19 18.03.2026
106 Иван
До коментар #93 от "Коко":Той е темерут и не му дреме.
18:19 18.03.2026
