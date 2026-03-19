Партия ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно национално събрание в неделя

Партия ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно национално събрание в неделя

19 Март, 2026 20:45 875 59

В рамките на събитието ще бъдат направени изказвания от водещи представители на партията, които ще представят част от програмата "България 2030", визията си за развитието на България, както и ролята на ГЕРБ в политическия и обществен живот на страната.

Партия ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно национално събрание в неделя - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание. Събитието ще събере над 1000 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от пресцентъра на формацията. Форумът ще се състои на 22 март - неделя в Изложбена зала 6, Интер Експо център и ще започне в 12:00 ч.

Събранието ще бъде ключово за очертаване на бъдещото развитие на партията, като в рамките на Националното събрание ще бъде направен отчет за дейността на ГЕРБ през изминалия период. Делегатите ще имат възможност да обсъдят постигнатите резултати, предизвикателствата пред страната и приоритетите в политическата програма на партията.

Събитието ще бъде съчетано и с официалното откриване на кампанията на ГЕРБ за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат, чието присъствие подчертава значението на партньорството и сътрудничеството на ГЕРБ с най-голямото европейско политическо семейство.
По време на Националното събрание ще бъдат проведени избори за председател на партията, заместник-председатели, както и за съставите на Изпълнителната комисия и Контролната комисия.

В рамките на събитието ще бъдат направени изказвания от водещи представители на партията, които ще представят част от програмата “България 2030”, визията си за развитието на България, както и ролята на ГЕРБ в политическия и обществен живот на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    35 3 Отговор
    Пътници сте с другия шопар и влизате заедно с чалгаря от учиндол в затвора за ограбени милиарди от народа!

    Коментиран от #2, #11

    20:51 19.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    6 22 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Борисов и Пеевски са държавници! Милиардите ги окраде славуца

    Коментиран от #4, #35

    20:52 19.03.2026

  • 3 Яшар

    16 2 Отговор
    Бойко ако работеше кат артис през комунизма (тамън да го достигнем нирваната...)... , т.живков-селяка щеше да му даде апартамент ..за лъжите ...те кр.ставите м.рета се надушват

    20:53 19.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Най големите крадци са от ИТН ( Имаше такива негодници) но и шопара пеев и боко тиквата също са крадци!

    20:53 19.03.2026

  • 5 Най-Дебелия

    27 0 Отговор
    Зулус на Света.

    20:54 19.03.2026

  • 6 Мнение

    22 5 Отговор
    Като се съберат престъпниците от герб, да привлекат и останалите престъпници от дпс и ппдб, и всички групово да отиват в ЦСЗ!!!

    20:55 19.03.2026

  • 7 До 1,2 и 4 прави сте

    12 0 Отговор
    Като за последно министъра на културата от ИТН ощети Българския народ с близо още милион

    Коментиран от #37

    20:56 19.03.2026

  • 8 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Тримата престъпници,отчитаме че крадохме,крадохме и пак че крадем защото никой нищо не може да ни направи.Ние сме алчни и некадърни,но пък за сметка на това сме и некадърни, за това крадем и мамим по най елементарният начин като фактурираме на петорна стойност.

    20:59 19.03.2026

  • 9 Илон Мъск

    17 0 Отговор
    Баце предлагам ти да се преместиш на Луната!Там по ще ти се връзват.

    21:01 19.03.2026

  • 10 До Бойко с филията с мас

    20 1 Отговор
    Ти си за затвора за 50 години

    21:01 19.03.2026

  • 11 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Би било хубаво да си прав, ама Радев ли ще ги вкара в дранголника, че нещо се съмнявам... А иначе заглавието интересно-тоталитарната партия на тиквата ще проведе отчетно изборно събрание..... Бре, бре, бре....

    21:01 19.03.2026

  • 12 въпрос

    8 0 Отговор
    Изкуствен интелект ще има ли

    21:02 19.03.2026

  • 13 Гост

    11 0 Отговор
    Кой кво е краднал, какви и колко имота са си купили в чужбина, кой колко хотела е построил и е такива неща.....

    21:02 19.03.2026

  • 14 Колко ви плаща

    16 0 Отговор
    Боко да го давате всеки ден по 20 пъти?

    21:03 19.03.2026

  • 15 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Пак да гласувате за магнитските гербари

    21:05 19.03.2026

  • 16 Деница Сачева: В политиката се оказа

    10 0 Отговор
    достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш ! ДОБРЕ Е ВСЕ ПАК ДА ИМАШ И ЕДИН АЛИ БЕГОВ ДА ТЕ ТЪПЧЕ С ПИЦИ И ОТЗАД !

    21:09 19.03.2026

  • 17 Кой на кого се отчита

    9 0 Отговор
    🎃 на гроб или гроб на 🎃?

    21:09 19.03.2026

  • 18 ГЕРБ на път към сметището и пандиза.

    10 1 Отговор
    А Тулупа и ръководството ще избягат с парите.

    Коментиран от #24, #39

    21:11 19.03.2026

  • 19 оня с питон.я

    4 9 Отговор
    Бойко вече се е договорил с Радев за сглобка. И ппдб ще участват като придворни шутове фашисти.

    21:11 19.03.2026

  • 20 НА ТОЗИ КОНГРЕС ЩЕ СЕ РЕШИ КОЙ КОЛКО ТРЯ

    6 0 Отговор
    БВА ДА ОТКРАДЕ И КОЛКО ДА ДАДЕ НА ЛАМАТА !

    21:12 19.03.2026

  • 21 ГЕРБ ще проведе отчетно събрание

    8 0 Отговор
    Всички ще се отчитат на боко. А той ще наглее

    21:12 19.03.2026

  • 22 БОЙКО + изкуствен интелект

    5 0 Отговор
    е = на две нули !

    Коментиран от #51

    21:14 19.03.2026

  • 23 Направо да се разпуска.

    6 0 Отговор
    А Тиквата при бай Ставри

    21:14 19.03.2026

  • 24 Дубай- бай, бай

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГЕРБ на път към сметището и пандиза.":

    Няма да има къде да избягат.

    21:16 19.03.2026

  • 25 Ухаааа

    8 0 Отговор
    Колко кюлчета са прибрали и колко им е взел Прасчо.

    21:16 19.03.2026

  • 26 Любо

    12 0 Отговор
    Българоубиецът Борисов скоро ще го настигне народната любов!!

    21:17 19.03.2026

  • 27 интересно ще е тая неделя

    9 0 Отговор
    ДА ЧУЕМ ПАК ПОСТИЖЕНИЯТА НА ТИКВАТА И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В КОЧИНА !

    Коментиран от #34

    21:17 19.03.2026

  • 28 Ами

    4 0 Отговор
    в неделя е моментът, Сарафов да се събуди и всички задружно да ги изпрати при Бай Ставри

    21:20 19.03.2026

  • 29 Гарга Сарис

    1 0 Отговор
    Е много педофил шъ съ сбере на 22.03?

    21:22 19.03.2026

  • 30 Горски

    4 0 Отговор
    А Белене липсва ли ти? онзи икономичевки неефективен гьол? Акую с 6 реактора се построи за нас като клиенти! а липсва ли ти нашето ПВО, щото ти поръча нападателни оръжия като 16 безмислени ф16 във века на дроновете! изобшо мислиш ли и 6 месеца напред, май ти липсва мисленето като цяло, дано не липсва и на избирателите на изборите! Разбира се, отдавна България е надминала италианската мафия и за това са отговорни нейните създатели и проводници Борисов и Пеевски, които неистово искат да продължат да тласкат България към мафиотско управление чрез рекети, пълзяща диктатура и полицейщина. Техните съюзници и защитници от ИТН и БСП ОЛ получават Наказателен вот и отпадат от Парламента. Кметовете минаха при Радев и Бойко се опитва да ги подкупи с високи постове.

    21:25 19.03.2026

  • 31 Велев

    5 0 Отговор
    Дебел боклук

    21:25 19.03.2026

  • 32 АБЕ,БОЙО,

    7 0 Отговор
    ОЩЕ ЛИ НЕ ТИ Е ЯСНО,ЧЕ НЯМАШ РАБОТА В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ.
    СЪСИПА ВСИЧКО.
    ТИ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ.

    21:25 19.03.2026

  • 33 Кабакрадев

    5 0 Отговор
    Да им обясним как се печелят из...бори в последния момент с рим..ски гласове от маа...лата....Карловска община тук е шам..пион.......5 мандата с купе..ни гласове.......

    21:25 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Щом сте го оставили да го направи, значи ще си поделите вината.

    21:28 19.03.2026

  • 36 Малко късно е

    5 0 Отговор
    Момчето си отива-

    21:29 19.03.2026

  • 37 Виж ти...

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "До 1,2 и 4 прави сте":

    Каръков откога прави музика? Той не беше ли актьор?

    Коментиран от #41, #56

    21:30 19.03.2026

  • 38 Пак ще има

    7 0 Отговор
    АЗ АЗ АЗ.....Абе човече вслушай се в гласа на народа и чуй какво мислят болшинството българи за теб....Добре крал си що си крал ,осигурил си две, три ,пет поколения свои за напред....Абе иди си с мир ,скрий се някъде ,харчи си откраднатото и остави малко тая държава и тоя народ да подпишат свободно бе....Що за човек си???? Същото важи и за другия ш..,.пар.....

    21:30 19.03.2026

  • 39 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГЕРБ на път към сметището и пандиза.":

    Не могат да избягат, но няма да обяснявам защо мисля така.

    21:33 19.03.2026

  • 40 ГЕРБ ,

    6 0 Отговор
    НЕ Е ПАРТИЯ , А ОПГ !

    21:33 19.03.2026

  • 41 По - скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Виж ти...":

    Май писател го раздаваше....

    Коментиран от #44

    21:34 19.03.2026

  • 42 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Трябват им млади инициативни лица.

    Коментиран от #54

    21:36 19.03.2026

  • 43 ТОЯ ТЪПАК ПОСТОЯННО СИ ОРГАНИЗИРА

    5 0 Отговор
    НЯКАКВИ СЪБИТИЯ ЗА ДА ЛЪЖЕ КАКВИ ПОСТИЖЕНИЯ ИМА ДОКАТО ПРЕСТЪПНО Е ОТКРАДНАЛ 500 МИЛИАРДА ЕВРА ! ПРИЧИНАТА ЗА ТАЗИ НЕГОВА БОЛЕСТ Е СТРАХА ОТ ЗАТВОРА И ВЪЖЕТО КОИТО ЗАСЛУЖАВА !

    21:37 19.03.2026

  • 44 още по-зле за него

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "По - скоро":

    За това пък изобщо не му трябват пари. Стига само един лаптоп, на който да записва.

    21:37 19.03.2026

  • 45 Класацията

    5 0 Отговор
    За най-богат професионален футболист в света се оглавява не от Роналдо или Меси, с по1 милиард,ами от наш проф.футболист от Бистришките тигри.....с 20,30 мили..арда кра...дена пара.

    21:39 19.03.2026

  • 46 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ

    4 0 Отговор
    КОИТО ОТКРДНА ОТ НАС!

    21:39 19.03.2026

  • 47 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Малка поправка - ГЕРБ не е партия, а ОПГ!

    21:41 19.03.2026

  • 48 Класацията

    2 0 Отговор
    За най-богат професионален футболист в света се оглавява не от Роналдо или Меси, с по1 милиард,ами от наш проф.футболист от Бистришките тигри.....с 20,30 мили..арда кра...дена пара.

    21:41 19.03.2026

  • 49 въпрос

    2 0 Отговор
    Интересно дали 6и6и ще напълни някоя зала? Като му знаем ораторските качества , за около една-две минутки ше свърши събитието.

    21:43 19.03.2026

  • 50 СКЪП ГОСТ НА СБИРКАТА ЩЕ Е БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор
    КОЙТО ЩЕ ОБЯСНИ НА ВСИЧКИ КОЛКО ЗАДРУЖНО ЩЕ СИ ЖИВЕЯТ С НЕГО И ШАЙКАТА МУ !ЩЕ РАЗКАЖЕ И КАКВО ДА СИ ПРИГОТВЯТ В БОХЧАТА КАТО ГИ ПРИВИКАТ !

    21:43 19.03.2026

  • 51 спрял му е тока отдавна

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "БОЙКО + изкуствен интелект":

    Между двете нули не протича ток. Трябва да са нула и фаза.

    21:44 19.03.2026

  • 52 Не на факти

    5 0 Отговор
    Ще повърна,! Буци прави кастинг. Затвор мутро.

    21:44 19.03.2026

  • 53 Даниел Немитов

    2 0 Отговор
    Значи приказката за "Али баба и четиридесетте разбойника" в нов вариант!

    21:44 19.03.2026

  • 54 Практично

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хипотетично":

    Да де, ама откъде? Там лица няма, има само задн.ци!

    21:47 19.03.2026

  • 55 ОпГ

    2 0 Отговор
    А очетно за открадното,кога ?????

    21:50 19.03.2026

  • 56 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Виж ти...":

    Актьор беше .Обърках го с писателя Сиромахов .....и той Иво ,😄😄😄

    21:51 19.03.2026

  • 57 Народ

    0 1 Отговор
    Хората ще гласуват за себе си и затова нито един от тия 3,1 млн. избиратели, като отидат до урните на 19 април, няма да гласуват за нито една партия, а ще гласуват за себе си. Затова народа ще влезе в народното събрание, а партиите ще останат извън народното събрание.

    Запитах, сам себе си:

    Има ли такава опция, "Народа да гласува за себе си?"????.... като отиде на 19 април на урните за гласуване?

    22:00 19.03.2026

  • 58 НОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ

    1 0 Отговор
    КМЕТА НА БУРГАС ДИМИТЪР НИКОЛОВ

    22:02 19.03.2026

  • 59 ЩЕ ГЛЕДАТЕ

    4 0 Отговор
    ТИКВАТА СРЕД БОСТАНА ОТ ТИКВИ

    22:10 19.03.2026

