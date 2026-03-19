Партия ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно национално събрание в неделя

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание. Събитието ще събере над 1000 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от пресцентъра на формацията. Форумът ще се състои на 22 март - неделя в Изложбена зала 6, Интер Експо център и ще започне в 12:00 ч.

Събранието ще бъде ключово за очертаване на бъдещото развитие на партията, като в рамките на Националното събрание ще бъде направен отчет за дейността на ГЕРБ през изминалия период. Делегатите ще имат възможност да обсъдят постигнатите резултати, предизвикателствата пред страната и приоритетите в политическата програма на партията.

Събитието ще бъде съчетано и с официалното откриване на кампанията на ГЕРБ за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат, чието присъствие подчертава значението на партньорството и сътрудничеството на ГЕРБ с най-голямото европейско политическо семейство.

По време на Националното събрание ще бъдат проведени избори за председател на партията, заместник-председатели, както и за съставите на Изпълнителната комисия и Контролната комисия.

В рамките на събитието ще бъдат направени изказвания от водещи представители на партията, които ще представят част от програмата “България 2030”, визията си за развитието на България, както и ролята на ГЕРБ в политическия и обществен живот на страната.