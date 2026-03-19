Партия ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно национално събрание в неделя

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание. Събитието ще събере над 1000 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от пресцентъра на формацията. Форумът ще се състои на 22 март - неделя в Изложбена зала 6, Интер Експо център и ще започне в 12:00 ч.
Събранието ще бъде ключово за очертаване на бъдещото развитие на партията, като в рамките на Националното събрание ще бъде направен отчет за дейността на ГЕРБ през изминалия период. Делегатите ще имат възможност да обсъдят постигнатите резултати, предизвикателствата пред страната и приоритетите в политическата програма на партията.
Събитието ще бъде съчетано и с официалното откриване на кампанията на ГЕРБ за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.
Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат, чието присъствие подчертава значението на партньорството и сътрудничеството на ГЕРБ с най-голямото европейско политическо семейство.
По време на Националното събрание ще бъдат проведени избори за председател на партията, заместник-председатели, както и за съставите на Изпълнителната комисия и Контролната комисия.
В рамките на събитието ще бъдат направени изказвания от водещи представители на партията, които ще представят част от програмата “България 2030”, визията си за развитието на България, както и ролята на ГЕРБ в политическия и обществен живот на страната.
1 Стенли
20:51 19.03.2026
2 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Стенли":Борисов и Пеевски са държавници! Милиардите ги окраде славуца
20:52 19.03.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Най големите крадци са от ИТН ( Имаше такива негодници) но и шопара пеев и боко тиквата също са крадци!
20:53 19.03.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Стенли":Би било хубаво да си прав, ама Радев ли ще ги вкара в дранголника, че нещо се съмнявам... А иначе заглавието интересно-тоталитарната партия на тиквата ще проведе отчетно изборно събрание..... Бре, бре, бре....
21:01 19.03.2026
18 ГЕРБ на път към сметището и пандиза.
21:11 19.03.2026
21:14 19.03.2026
До коментар #18 от "ГЕРБ на път към сметището и пандиза.":Няма да има къде да избягат.
21:16 19.03.2026
32 АБЕ,БОЙО,
СЪСИПА ВСИЧКО.
ТИ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ.
21:25 19.03.2026
35 хе хе
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Щом сте го оставили да го направи, значи ще си поделите вината.
21:28 19.03.2026
37 Виж ти...
До коментар #7 от "До 1,2 и 4 прави сте":Каръков откога прави музика? Той не беше ли актьор?
Коментиран от #41, #56
21:30 19.03.2026
39 хмм
До коментар #18 от "ГЕРБ на път към сметището и пандиза.":Не могат да избягат, но няма да обяснявам защо мисля така.
21:33 19.03.2026
41 По - скоро
До коментар #37 от "Виж ти...":Май писател го раздаваше....
21:34 19.03.2026
44 още по-зле за него
До коментар #41 от "По - скоро":За това пък изобщо не му трябват пари. Стига само един лаптоп, на който да записва.
21:37 19.03.2026
51 спрял му е тока отдавна
До коментар #22 от "БОЙКО + изкуствен интелект":Между двете нули не протича ток. Трябва да са нула и фаза.
21:44 19.03.2026
54 Практично
До коментар #42 от "Хипотетично":Да де, ама откъде? Там лица няма, има само задн.ци!
21:47 19.03.2026
56 Прав си
До коментар #37 от "Виж ти...":Актьор беше .Обърках го с писателя Сиромахов .....и той Иво ,😄😄😄
21:51 19.03.2026
57 Народ
Запитах, сам себе си:
Има ли такава опция, "Народа да гласува за себе си?"????.... като отиде на 19 април на урните за гласуване?
22:00 19.03.2026
