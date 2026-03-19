Керемедчиев: Основният губещ в този конфликт, освен Иран, който тепърва ще търпи икономически щети, е Китай

Керемедчиев: Основният губещ в този конфликт, освен Иран, който тепърва ще търпи икономически щети, е Китай

19 Март, 2026 20:40 383 7

  • милен керемедчиев-
  • губещ-
  • конфликт-
  • иран-
  • щети-
  • китай

Интересно е, че Русия и Китай изоставиха Иран в тази ситуация, както преди това изоставиха Венецуела, коментира още анализаторът

Керемедчиев: Основният губещ в този конфликт, освен Иран, който тепърва ще търпи икономически щети, е Китай - 1
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз няма "План Б" за наложеното от Орбан вето на заема от 90 млрд. евро за Украйна, единствените им надежди са изборите в Унгария да доведат до промяна в управлението на страната. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че войната на САЩ и Израел срещу Иран вече се отразява на войната в Украйна.

Русия обяви замразяване на тристранните преговори. Виждаме и цялата концентрация на световната общност върху войната в Близкия изток. От друга страна вдигането на цените на горивата налива пари във военната машина на Русия - по 10 млрд. долара месечно допълнителни приходи, заяви Керемедчиев.
Също така при ударите срещу Иран САЩ използват огромен брой високотехнологични ракети, които досега даваха чрез Европейския съюз на Украйна. Много е вероятно да видим и намаляване на предоставянето на военна помощ на Украйна. Към момента тази война оказва негативно влияние върху възможността на Украйна да се защитава, посочи бившият зам.-външен министър.

Интересно е, че Русия и Китай изоставиха Иран в тази ситуация, както преди това изоставиха Венецуела. Основният губещ в този конфликт, освен Иран, който тепърва ще търпи икономически щети, е Китай. Ако превземат остров Харк, това ще означава, че САЩ ще поставят ръка върху двата основни доставчика на петрол на Китай – Венецуела и Иран. Изнервянето на Китай може да се окаже фактор за започването на преговори, коментира още Милен Керемедчиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Ей отпадък от НПОтата,а ние цъфнахме и връзваме,нещестник на хранилка.

    20:43 19.03.2026

  • 2 Нищо ново

    0 4 Отговор
    Винаги САЩ печели. Русия винаги е губеща.

    20:44 19.03.2026

  • 3 Жица

    4 0 Отговор
    Този разбирач се изказа неподготвен. Европа ще цъфне и върже сега. Лошото е ,че и ние сме там.

    20:45 19.03.2026

  • 4 Тити

    3 0 Отговор
    Много ясно че перчем ага иска петрола на Иран заьопрееля на кой и на каква цена да продава.

    20:45 19.03.2026

  • 5 Помак

    3 0 Отговор
    Браво бате ...незнам ...на гости ли си им бил в Иран ..на сашт ли си светил ...много повърхностен и плосък коментар ...виж занимавай се сас строителна дейности..тухли,керемиди...

    20:46 19.03.2026

  • 6 Чичко Паричко

    1 0 Отговор
    И така, Китай, който е съюзник на персите, губи. Има ли друг съюзник на персите, който губи? Защото Путин, който печели по 150 милиона долара повече всеки ден от унищожаването на съюзника си, празнува.

    20:47 19.03.2026

  • 7 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Ние в България сме първи по анализатори, политолози ,професори, доценти и още десетки разбирачи по всичко. Затова се влачим на опашката във всички категории. 😡

    20:48 19.03.2026

