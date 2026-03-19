Керемедчиев: Основният губещ в този конфликт, освен Иран, който тепърва ще търпи икономически щети, е Китай

Европейският съюз няма "План Б" за наложеното от Орбан вето на заема от 90 млрд. евро за Украйна, единствените им надежди са изборите в Унгария да доведат до промяна в управлението на страната. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че войната на САЩ и Израел срещу Иран вече се отразява на войната в Украйна.

Русия обяви замразяване на тристранните преговори. Виждаме и цялата концентрация на световната общност върху войната в Близкия изток. От друга страна вдигането на цените на горивата налива пари във военната машина на Русия - по 10 млрд. долара месечно допълнителни приходи, заяви Керемедчиев.

Също така при ударите срещу Иран САЩ използват огромен брой високотехнологични ракети, които досега даваха чрез Европейския съюз на Украйна. Много е вероятно да видим и намаляване на предоставянето на военна помощ на Украйна. Към момента тази война оказва негативно влияние върху възможността на Украйна да се защитава, посочи бившият зам.-външен министър.

Интересно е, че Русия и Китай изоставиха Иран в тази ситуация, както преди това изоставиха Венецуела. Основният губещ в този конфликт, освен Иран, който тепърва ще търпи икономически щети, е Китай. Ако превземат остров Харк, това ще означава, че САЩ ще поставят ръка върху двата основни доставчика на петрол на Китай – Венецуела и Иран. Изнервянето на Китай може да се окаже фактор за започването на преговори, коментира още Милен Керемедчиев.