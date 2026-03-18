Русия определи като „фалшива новина“ съобщение, че споделя технология за дронове с Иран
  Тема: Украйна

18 Март, 2026 14:48 475 9

Русия, която изгради и помага в управлението на единствената иранска атомна електроцентрала, остро критикува американско-израелските въздушни удари

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съобщение във в. “Уолстрийт джърнъл”, в което се твърди, че Русия споделя сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове с Иран, е “фалшива новина“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия разширява обмена на разузнавателна информация и военно сътрудничество с Иран, предоставяйки сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове, с които да подпомогне атаките на Техеран срещу американските сили в региона, писа вчера вестникът, цитирайки запознати източници.

Още новини от Украйна

“Както знаете, в момента се разпространяват множество различни съобщения за тази война. Голямата част не са нищо повече от дезинформация, така че не смятаме за нужно да коментираме всяко едно от тях поотделно“, заяви на пресконференция Песков.

“Американски официални представители обаче направиха изявления по темата, като самите те казаха, че нямат информация по въпроса“, добави той.

В откъс от интервю за Си Ен Ен, излъчен в събота, Зеленски заяви, че е “сигурен факт“, че Иран е използвал дронове „Шахед“, произведени в Русия, при атаки срещу американски бази.

На пресконференцията Песков заяви също, че Кремъл осъжда “убийството“ на иранските лидери в американско-израелските атаки днес – ден, след като полуофициалната иранска новинарска агенция Фарс потвърди убийството на ръководителя на иранските сили за сигурност и бивш старши съветник на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей - Али Лариджани - в Техеран.

“Категорично осъждаме всякакви действия, целящи да увредят здравето или дори убият или елиминират членове на управлението на суверенна и независима държава като Иран, както и на други страни. Ние осъждаме подобни действия“, заяви Песков пред репортери в отговор на въпрос относно руската позиция за смъртта на Лариджани.

Русия, която изгради и помага в управлението на единствената иранска атомна електроцентрала, остро критикува американско-израелските въздушни удари срещу Иран – близък партньор на Русия - и призова за бързо прекратяване на огъня и преговори, отбелязва агенцията.

Русия не е получила никакви индикации от Европа за готовност за обсъждане на енергийните доставки с Москва, след като руският президент Владимир Путин нареди на правителството да обмисли отклоняването на останалите руски потоци от нефт и газ от Европа, заяви Кремъл днес, цитиран от Ройтерс.

Дмитрий Песков каза също, че Путин остава отворен към идеята за преговори, независимо колко трудна е темата.

Говорителят на Кремъл заяви, че енергийните пазари са получили редица удари заради войната в Иран и че Москва сериозно обмисля теоретичната възможност за излизане от европейските енергийни пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    12 2 Отговор
    САЩ затънаха и в тази война.

    Коментиран от #7

    14:50 18.03.2026

  • 2 К ПЕЙКИ с чалми

    2 8 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    14:52 18.03.2026

  • 3 МАРООООУ,

    9 0 Отговор
    Преди ни лъжеха, че Иран дава на Русия, сега, че Русия дава на Иран. Коя държава има дефицит не е ясно . Праведната пропаганда си върти ЗАД..
    .НИКА както и отърва. Будали да има , за да и вярват:))
    ДОЛУ ПРОПАГАНДАТА!

    14:52 18.03.2026

  • 4 матю хари

    0 1 Отговор
    Русийката много се страхува да не би да ядоса господарите на света САЩ.

    14:58 18.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И ПОЛКОВНИК КАСТРО - ВНУКА НА КОМЕНДАНТЕ РАУЛ
    .... ПЕЧАТАЛ НА КИТАЙСКИ ПРИНТЕРИ
    ПОДАРЪЦИ ЗА САЩ :)
    .....
    ТРАНЗИСТОРИТЕ И ДИОДИТЕ БИЛИ ОТ КИТАЙСКИ СЪДОМИЯЛНИ С РУСКА СГЛОБКА :)

    14:58 18.03.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор
    Обаче новия полужив Аятолах споделял мъжко ложе ...затова баща му бил против да го наследи !!! Гледай ти ....а в Иран хомосексуализма се наказва със смърт !!

    14:59 18.03.2026

  • 7 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Прав си американците затънаха засега Иран... Какво ще стане предстои да видим.... Няма да чета, но бих казал за заглавието следното.... Падение на руснаците да не споделят информация с Иран, иранците им помогнаха с дронове когато Русия по закъсва в крайна.... Падение е и да не си признават ,че помагат (мисля че всички са убедени че помагат по някакъв начин)..... Падение за Русия, е че преговаря с Буданов, който в Русия е обявен за терорист..... Много пъти повтарям Путин либерал, което е пагубно за Русия..... Путин е крайно време да се вземе в ръце и да остави либерализма на либерастите в Брюксел.. пета година как продължава да жали украинската хунта, по най-оптимистични данни Русия има около 200 000 човешки загуби.... Езък му на Путин, че стабилизира Русия след Елцин, като сега тъпче в едно място в крайна.... Какво чака да се случи и той самия не знае..... А като гледаме последните информация може би се е отказал от Одеса.... Руснаците няма да му го просят това и това, че не воюва като хората...

    15:00 18.03.2026

  • 8 Украйна получава 90 милиарда от ЕС

    1 0 Отговор
    Тъй като Унгария категорично отказа да вдигне ветото си заради спора за транзита на петрол, останалите държави членки на ЕС решиха да заобиколят правилото за единодушие. Това се постига чрез координирано двустранно финансиране, което не изисква одобрението на всички 27 държави.
    Орбан може да се оплаче на арменския поп.,😁

    15:01 18.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НИЩО НЕ СПОДЕЛЯ! ДИРЕКТНО И ДАВА РАКЕТИ И ДРОНОВЕ!

    15:01 18.03.2026

