Турция: Израел потопи нашия регион в безпрецедентна криза

Турският министър на външните работи Хакан Фидан, който в момента е на посещение в Катар, коментира актуалната ситуация в Близкия изток и усилията на Турция за прекратяване на войната там, по време на пресконференция с премиера и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, предаде ТРТ Хабер, съобщи БТА.

„Израел носи отговорност за тази война, която потопи нашия регион в безпрецедентна криза. Атаките срещу Иран са неправилни, но атаките на Иран срещу страните от региона са също толкова неправилни“, коментира Фидан по време на съвместната пресконференция. В изказването си турският външен министър също така подчерта, че Турция „стои твърдо“ до народа на Катар и заяви, че Анкара „напълно отхвърля нападенията, които пренебрегват живота на цивилните“. „Такива атаки никога не могат да бъдат оправдани“, допълни той.

„Турция прави всичко възможно, за да спре войната. Говорим както с американците, така и с иранците. Опитваме се да намерим начин да спрем войната в региона, преди да ескалира още повече“, подчерта още Фидан.

При днешното си посещение в Катар турският министър на вътрешните работи посети щаба на Съвместното командване на силите Катар – Турция и обсъди напрежението в Близкия изток и възможностите за деескалация на конфликта там с емира на страната шейх Тамим бин Хамад ал Тани.

Визитата на Фидан в Катар идва само два дни, след като той обяви, че ще посети страни от Близкия изток, за да потърси начин за слагане на край на войната в Иран. Вчера турският външен министър се срещна със саудитския си колега принц Файсал бен Фархан ас Сауд и вицепремиера и външен министър на Йордания Айман Сафади в столицата на Саудитска Арабия Рияд. Там тримата участваха в среща, посветена на събитията в региона на Близкия изток, на която присъстваха и представители на Азербайджан, Бахрейн, Египет, Сирия, Кувейт и Пакистан.