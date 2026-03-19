Турция: Израел потопи нашия регион в безпрецедентна криза

Турският министър на външните работи Хакан Фидан, който в момента е на посещение в Катар, коментира актуалната ситуация в Близкия изток и усилията на Турция за прекратяване на войната там, по време на пресконференция с премиера и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, предаде ТРТ Хабер, съобщи БТА.
„Израел носи отговорност за тази война, която потопи нашия регион в безпрецедентна криза. Атаките срещу Иран са неправилни, но атаките на Иран срещу страните от региона са също толкова неправилни“, коментира Фидан по време на съвместната пресконференция. В изказването си турският външен министър също така подчерта, че Турция „стои твърдо“ до народа на Катар и заяви, че Анкара „напълно отхвърля нападенията, които пренебрегват живота на цивилните“. „Такива атаки никога не могат да бъдат оправдани“, допълни той.
„Турция прави всичко възможно, за да спре войната. Говорим както с американците, така и с иранците. Опитваме се да намерим начин да спрем войната в региона, преди да ескалира още повече“, подчерта още Фидан.
При днешното си посещение в Катар турският министър на вътрешните работи посети щаба на Съвместното командване на силите Катар – Турция и обсъди напрежението в Близкия изток и възможностите за деескалация на конфликта там с емира на страната шейх Тамим бин Хамад ал Тани.
Визитата на Фидан в Катар идва само два дни, след като той обяви, че ще посети страни от Близкия изток, за да потърси начин за слагане на край на войната в Иран. Вчера турският външен министър се срещна със саудитския си колега принц Файсал бен Фархан ас Сауд и вицепремиера и външен министър на Йордания Айман Сафади в столицата на Саудитска Арабия Рияд. Там тримата участваха в среща, посветена на събитията в региона на Близкия изток, на която присъстваха и представители на Азербайджан, Бахрейн, Египет, Сирия, Кувейт и Пакистан.
8 Европеец
До коментар #3 от "Зевс":Прав си.... Дончо Стана пудел на евреите.... Та се питам кой е хегемона.... Съгласен съм с коментарът ти, ама си пропуснал вината на обора...
20:13 19.03.2026
Това е първото в света бойно поразяване на F-35.
КСИР разпространи видео от прихващането и поразяването на самолета. Събитията са се развили над днес над централен Иран в 02:50ч. местно време.
19 Омазана ватенка
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Абе ти нали щеше да уми.гаш за лева?
20 Ами
в противовес на коалицията "Епстийн", към която
елегантно се присъединиха няколко държави
под предтекст деблокиране на Ормузкия проток.
П.П. Както се казва "Каквото е писано ще стане".
Но дано този път родните управляващи вземат правилното решение.
22 Пора
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Иран приключи.Путинова русия е смазана.
23 604
До коментар #20 от "Ами":те самолетите на летището въ, ко да взимат......то тва не е по желание!!!!
До коментар #1 от "оня с питон.я":Поне засега се отлага. Още през 2006 бившият американски военен разузнавач подполковник Ралф Питърс лансира в Armed Forces Journal идеята за преначертаване на границите в Близкия Изток с образуване на нова държава "Свободен Кюрдистан" с край брежна ивица излаз на Персийския залив между Иран и Кувейт, и нови граници за държавите с кюдско население, включително засягащи сериозно и днешната територия на Турция. Този проблем е оставен за решение на по късен етап още от края на Първата Световна война и досега все се отлага. Все още е възможно да се види в стари публикации на различни медии от мрежата търсейки изображения на "карта на Ралф Питърс". Той не е единствен, а има и други с подобни идеи, но ако тогава е било актуално днес международната обстановка не предполага скорощни действия в това направление. Все пак обаче, щом веднъж е било лансирано, рано или късно отново ще се стигне до същите нужди.
27 Атина Палада
До коментар #20 от "Ами":Изглежда,че е по добре Турция да ни анексира:)) поне е военно силна и ще ни защитава.Ще сме ...например щат България в Турция или нещо Република България като републиките в СССР:)
По добре от нашите управляващи продажници .
30 az СВО Победа 80
Тогава беше ликвидиран командващият операциите на ЦРУ в Близкия Изток.
