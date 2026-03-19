Турция: Израел потопи нашия регион в безпрецедентна криза

19 Март, 2026 20:06 1 689 34

Атаките срещу Иран са неправилни, но атаките на Иран срещу страните от региона са също толкова неправилни, обяви Анкара

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Турският министър на външните работи Хакан Фидан, който в момента е на посещение в Катар, коментира актуалната ситуация в Близкия изток и усилията на Турция за прекратяване на войната там, по време на пресконференция с премиера и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, предаде ТРТ Хабер, съобщи БТА.

„Израел носи отговорност за тази война, която потопи нашия регион в безпрецедентна криза. Атаките срещу Иран са неправилни, но атаките на Иран срещу страните от региона са също толкова неправилни“, коментира Фидан по време на съвместната пресконференция. В изказването си турският външен министър също така подчерта, че Турция „стои твърдо“ до народа на Катар и заяви, че Анкара „напълно отхвърля нападенията, които пренебрегват живота на цивилните“. „Такива атаки никога не могат да бъдат оправдани“, допълни той.

„Турция прави всичко възможно, за да спре войната. Говорим както с американците, така и с иранците. Опитваме се да намерим начин да спрем войната в региона, преди да ескалира още повече“, подчерта още Фидан.

При днешното си посещение в Катар турският министър на вътрешните работи посети щаба на Съвместното командване на силите Катар – Турция и обсъди напрежението в Близкия изток и възможностите за деескалация на конфликта там с емира на страната шейх Тамим бин Хамад ал Тани.

Визитата на Фидан в Катар идва само два дни, след като той обяви, че ще посети страни от Близкия изток, за да потърси начин за слагане на край на войната в Иран. Вчера турският външен министър се срещна със саудитския си колега принц Файсал бен Фархан ас Сауд и вицепремиера и външен министър на Йордания Айман Сафади в столицата на Саудитска Арабия Рияд. Там тримата участваха в среща, посветена на събитията в региона на Близкия изток, на която присъстваха и представители на Азербайджан, Бахрейн, Египет, Сирия, Кувейт и Пакистан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 оня с питон.я

    24 13 Отговор
    Турците са следващите в менюто. Нека още чакат.

    Коментиран от #26

    20:07 19.03.2026

  • 2 хаха

    4 16 Отговор
    Много важно. Да се размятат едни нюкове там и да стане всичко на стъкло. Че и Пуйкия и Поркистан дано да намажат!

    20:07 19.03.2026

  • 3 Зевс

    32 7 Отговор
    Браво на комшиите, че не ги е страх да посочат истинския виновник.

    Коментиран от #8

    20:08 19.03.2026

  • 4 Европеец

    28 3 Отговор
    Умни са турците, за разлика от бг управляващите...... Умеят да водят балансирана външна политика, А и са търговци, не случайно от регионална сила и лидер станаха и световен фактор.. Заглавието е вярно, но с пропуснали САЩ.....

    20:10 19.03.2026

  • 5 Мъжкар

    38 4 Отговор
    Ахмет Давутоглу – турски академик, професор, дипломат и политик, бивш министър на външните работи и премиер на Турция: Ракетите падащи в Турция не са от Иран, а са израелски и американски.

    20:10 19.03.2026

  • 6 Кючек кокошката

    16 3 Отговор
    А чичо ви Дони не нали?! АХАХАХАХА!!!

    20:11 19.03.2026

  • 7 Пич

    21 3 Отговор
    Трябва да имате разбиране, какво е Израел! Израел е изкуствено създадена, и изкуствено оцеляваща държава!!! Без подкрепа ще оцелее не повече от година! Но за беля на всички, и на Израел включително, с претенции на 3000 години!!! Сега ви остава да схванете какво ви казах!!!

    20:12 19.03.2026

  • 8 Европеец

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Прав си.... Дончо Стана пудел на евреите.... Та се питам кой е хегемона.... Съгласен съм с коментарът ти, ама си пропуснал вината на обора...

    20:13 19.03.2026

  • 9 Гост

    27 2 Отговор
    Уважаеми арабски приятели, Вие, които превърнахте пустинята в един от икономическите, търговски и финансови центрове на света. Защо се поведохте по акъла на коварните американци и си вложихте огромните приходи от нефта в тяхната икономика? Защо позволихте САЩ да изградят военни бази на ваша територия под претекст, че ще ви защитават, А В СЪЩНОСТ ВИ ОКУПИРАХА ? От войната на Израел и САЩ срещу Иран губещите и като пари, и като жертви, и като разрушения сте вие!

    20:13 19.03.2026

  • 10 Усраула Лайненс

    23 3 Отговор
    дано ви дойде акъла някога
    заради сдуханите еврей ще страдат цял свят
    математически
    заради 10 милиона ще страдат 8 милиарда
    найс а

    20:14 19.03.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    21 4 Отговор
    Иранското ПВО удари американски F-35.

    Това е първото в света бойно поразяване на F-35.
    КСИР разпространи видео от прихващането и поразяването на самолета. Събитията са се развили над днес над централен Иран в 02:50ч. местно време.

    Коментиран от #19, #22

    20:17 19.03.2026

  • 12 Фейк - либераст

    18 1 Отговор
    Когато бог иска да накаже САЩ изпраща торнадо, ураган, сняг и студ. Когато бог иска да накаже някой друг народ му изпраща американците!

    20:17 19.03.2026

  • 13 Анонимен

    9 1 Отговор
    Той много хитро прикрива виновниците за ситуацията.И вълкът сит и агнето цяло.Според неговото компетентно мнение на експерт, най -добре да се заеме изчаквателна позиция по въпроса.

    20:21 19.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хипотетично

    11 0 Отговор
    и дипломатично Израел потопи района - да , САЩ - не.

    20:21 19.03.2026

  • 16 Факт

    12 1 Отговор
    Неудобната истина за Турция е, че американците, за да изпратят Пейтриътс и да я защитят от персийски ракети, я принудиха да приеме, че турските Ф-16, които бяха незаконно и без американско одобрение изпратени на летище в окупиран Кипър, трябва да поиска разрешение от Република Кипър, ако иска да излетят.....

    20:22 19.03.2026

  • 17 И НАШИЯ СЪЩО

    13 0 Отговор
    Израел трябва да отговаря.

    20:22 19.03.2026

  • 18 светулка

    2 5 Отговор
    Да ви светна: причинителите на конфликта са световните сатанисти. Израел е жертва. Нетаняху и Тръмп са срещу сатанистите.

    20:23 19.03.2026

  • 19 Омазана ватенка

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Абе ти нали щеше да уми.гаш за лева?

    20:24 19.03.2026

  • 20 Ами

    10 1 Отговор
    Усещате ли как плавно се оформя ислямска коалиция
    в противовес на коалицията "Епстийн", към която
    елегантно се присъединиха няколко държави
    под предтекст деблокиране на Ормузкия проток.

    П.П. Както се казва "Каквото е писано ще стане".
    Но дано този път родните управляващи вземат правилното решение.

    Коментиран от #23, #27

    20:25 19.03.2026

  • 21 604

    6 3 Отговор
    време е турция да се разпадне и да си вземем Константинопол, винаги съм го чувствал като Български град ;)

    20:27 19.03.2026

  • 22 Пора

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Иран приключи.Путинова русия е смазана.

    Коментиран от #31

    20:28 19.03.2026

  • 23 604

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    те самолетите на летището въ, ко да взимат......то тва не е по желание!!!!

    20:30 19.03.2026

  • 24 ТУРЦИЯ Е ЗАПЛАШИЛА ИЗРАЕЛ ОТЗАД

    3 1 Отговор
    И ТО КАТО НАЧАЛО !

    20:32 19.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Поне засега се отлага. Още през 2006 бившият американски военен разузнавач подполковник Ралф Питърс лансира в Armed Forces Journal идеята за преначертаване на границите в Близкия Изток с образуване на нова държава "Свободен Кюрдистан" с край брежна ивица излаз на Персийския залив между Иран и Кувейт, и нови граници за държавите с кюдско население, включително засягащи сериозно и днешната територия на Турция. Този проблем е оставен за решение на по късен етап още от края на Първата Световна война и досега все се отлага. Все още е възможно да се види в стари публикации на различни медии от мрежата търсейки изображения на "карта на Ралф Питърс". Той не е единствен, а има и други с подобни идеи, но ако тогава е било актуално днес международната обстановка не предполага скорощни действия в това направление. Все пак обаче, щом веднъж е било лансирано, рано или късно отново ще се стигне до същите нужди.

    20:34 19.03.2026

  • 27 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Изглежда,че е по добре Турция да ни анексира:)) поне е военно силна и ще ни защитава.Ще сме ...например щат България в Турция или нещо Република България като републиките в СССР:)
    По добре от нашите управляващи продажници .

    20:38 19.03.2026

  • 28 По наследство

    2 1 Отговор
    Тая война би трябвало да отвори очите на държавите по света ,че в лицето на Тръмпеца си имат работата с евангелистки ционист. В САЩ има не малко откачени евангелисти-ционисти, фанатици ,което е огромен срам за християнството. Още бащата на Тръмпеца е дундуркал юдаизма, като в сградите си винаги е предвиждал и място за синагога.

    20:40 19.03.2026

  • 29 Цеко

    1 1 Отговор
    Много руска см,радт измре много нещо.

    20:40 19.03.2026

  • 30 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Засега основният претендент за успешния лов на F-35 е иранската баражираща ПВО ракета "358", наречена така по бордовия номер на американския самолет на ЦРУ, свален от тази ракета над Афганистан през 2020г.
    Тогава беше ликвидиран командващият операциите на ЦРУ в Близкия Изток.

    20:40 19.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Всички световни злини

    0 0 Отговор
    Идват от ш......б....аните евреи

    20:45 19.03.2026

  • 34 Тити

    0 0 Отговор
    Ама Турците нищо не кавват за Украйна все едно че там нищо ,не става.

    20:48 19.03.2026

