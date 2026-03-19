Оман отправи разтърсващи обвинения към Тръмп: Ти позволи на Израел да те въвлече във войната

Министърът външните работи на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, който играеше ролята на посредник в преговорите между Иран и САЩ, обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че "се е оставила да бъде въвлечена" във войната от Израел на етап, на който сключването на споразумение е изглеждало "наистина постижимо", предаде Франс прес, съобщи БТА.
В публикувано днес изявление за британското издание "Икономист" Албусайди изостави обичайната дипломатическа сдържаност, за да определи по-директно конфликта в Иран като "катастрофа".
Вашингтон и Техеран бяха "на една крачка от сключването на истинско споразумение за иранската ядрена програма през последните девет месеца", заяви той.
"Това беше шок, но не и изненада, когато на 28 февруари, само няколко часа след най-важния кръг от преговорите, Израел и САЩ отново започнаха незаконна операция срещу мира, който за кратко изглеждаше наистина възможен", посочи Албусайди.
Той обвини администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че "се е оставила да бъде въвлечена в тази война", уверена от израелските управляващи, че "след първоначалната атака бързо ще последва безусловна капитулация". По неговите думи така американската страна е достигнала "до най-голямата грешка в своята преценка".
"Приятелите на САЩ трябва да могат да кажат истината", подчерта Албусайди, като призова САЩ да признаят "до каква степен са изгубили контрола над своята собствена външна политика".
Британският всекидневник "Гардиън" публикува във вторник тази седмица, че британският съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл е присъствал на последния кръг от американско-иранските преговори на 26 февруари и е счел, че предложенията на Техеран "са имали достатъчно голяма тежест, за да бъде избегната една преждевременна война".
Първият кръг от иранско-американските преговори се състоя през юни миналата година преди началото на 12-дневната война на Израел, в която САЩ се намесиха, като бомбардираха обекти на иранската ядрена програма. Вторият кръг се състоя през февруари тази година точно преди началото на израелско-американската военна операция, при която беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, като по този начин новата война се разшири в целия регион на Близкия изток, припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7, #36
19:07 19.03.2026
2 Тръмп до лидерите на Оман
19:07 19.03.2026
3 Хабиби Нетаняху
19:08 19.03.2026
4 ЕС е филиал на Израел.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ние сме представители на Ротшилдите
19:08 19.03.2026
5 маке
19:08 19.03.2026
6 Доналд Тръмп офишъл
19:08 19.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 сащисан кравар
Коментиран от #12
19:10 19.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Скучно е да можеш да предвидиш и разбереш всичко!
19:12 19.03.2026
11 оня с питон.я
До коментар #7 от "оня с коня":Евроатлантиците работят по въпроса.
19:13 19.03.2026
12 ПРАВ СИ КОЛЕГА
До коментар #8 от "сащисан кравар":Трудно е когато са те снимали с малки момиченца и момченца.
19:14 19.03.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #24, #27
19:15 19.03.2026
14 ИЗРАЕЛ ЗАПОЧНА ТАЗИ ВОЙНА
19:16 19.03.2026
15 оня с питон.я
Коментиран от #29, #32
19:17 19.03.2026
16 Само Путин
19:20 19.03.2026
17 Боруна Лом
19:20 19.03.2026
18 Джамбаза
Както и днешния удар по една от двете рафинерии в Израел е увертюра към пълното енергетично ембарго
на евреите.
19:20 19.03.2026
19 В духа на Тръмп
19:21 19.03.2026
20 България
19:22 19.03.2026
21 демократ
Голяма част от иранските обекти са под земя и могат да бъдат ударени само с противобункерни бомжи каквито израелските самолети не могат да носят а само американските бомбардировачи. Тоест Сащ трябва да се включи.
19:24 19.03.2026
22 СТРУВА МИ СЕ
19:33 19.03.2026
23 Един
19:33 19.03.2026
24 ами
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Крайно време е да провери теорията за газовите камери. На мен ми изглежда малко измислена. Неможе за 9 години да се изпарят 6 млн души. Дори и да работи нон стоп без прекъсване.
19:34 19.03.2026
25 ЙОВРЕИТЕ ВГОРЧИХА ЖИВОТА
19:37 19.03.2026
26 Абсурден свят
19:37 19.03.2026
27 Израел си добива
До коментар #13 от "И Киев е Руски":газ. Тъй, че - пещите ще работят за тяхна сметка.
19:40 19.03.2026
28 Многоходовите шахматисти САЩ и
19:41 19.03.2026
29 Притежател
До коментар #15 от "оня с питон.я":Откъде тази информация?
19:41 19.03.2026
30 Механик
Сега вероятно и за тоя от Оман ще кажат, че е копейка.
Коментиран от #33
19:46 19.03.2026
31 СКОРО ДОНИ ЩЕ БЕГА
19:49 19.03.2026
32 хаха
До коментар #15 от "оня с питон.я":Сваля тя. Тръгнала някаква обосрала се ватенка да мучи там.
Даже Кувейт сваля по-добре от Иран американските изтребители.
19:52 19.03.2026
33 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #30 от "Механик":Както много пъти съм казвал ДОБЪР АМЕРИКАНЕЦ НЯМА Има поносими но не добри
Коментиран от #37
19:55 19.03.2026
34 така е
20:11 19.03.2026
35 ДОНИ ДЪЛГО ВРЕМЕ СЕ ДЪРПА
20:25 19.03.2026
36 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Право куме в очите го е казал външния министър на Оман..... Ако всички от региона държави разсъждават като него Мира ще бъде близо ,след време разбира се.... Та пак да кажа бай Дончо "миротвореца" от хегемон се превърна в пудела на евреите..... та двамата луди са виновниците за войната срещу суверен Иран и кризата с горивата.... Същите тия двамата ще са виновни за инфлацията, която крачи с бързи стъпки и скоро ще почне да спринтира.....
20:42 19.03.2026
37 ганю
До коментар #33 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Само мъртвия индианец е добър индианец
и само мъртвия бледолик е добър бледолик
Оман прави сте .
Запада ще си плати за мръсотиите и войните които
е правил срещу изтока и мюсулманите
няма да паднат цените на петрола и ще има инфлация и
ще държи цена и след края на войните.
Всичко ще си платите зпадняци със лихвите и то тъпкано
и така е справедливо.Войни за интереси и суровини
Той Вижда.
20:42 19.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.