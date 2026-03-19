Оман отправи разтърсващи обвинения към Тръмп: Ти позволи на Израел да те въвлече във войната

19 Март, 2026 19:06 4 327 38

Вашингтон и Техеран бяха "на една крачка от сключването на истинско споразумение за иранската ядрена програма през последните девет месеца", обяви Оман

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът външните работи на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, който играеше ролята на посредник в преговорите между Иран и САЩ, обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че "се е оставила да бъде въвлечена" във войната от Израел на етап, на който сключването на споразумение е изглеждало "наистина постижимо", предаде Франс прес, съобщи БТА.

В публикувано днес изявление за британското издание "Икономист" Албусайди изостави обичайната дипломатическа сдържаност, за да определи по-директно конфликта в Иран като "катастрофа".

Вашингтон и Техеран бяха "на една крачка от сключването на истинско споразумение за иранската ядрена програма през последните девет месеца", заяви той.

"Това беше шок, но не и изненада, когато на 28 февруари, само няколко часа след най-важния кръг от преговорите, Израел и САЩ отново започнаха незаконна операция срещу мира, който за кратко изглеждаше наистина възможен", посочи Албусайди.

Той обвини администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че "се е оставила да бъде въвлечена в тази война", уверена от израелските управляващи, че "след първоначалната атака бързо ще последва безусловна капитулация". По неговите думи така американската страна е достигнала "до най-голямата грешка в своята преценка".

"Приятелите на САЩ трябва да могат да кажат истината", подчерта Албусайди, като призова САЩ да признаят "до каква степен са изгубили контрола над своята собствена външна политика".

Британският всекидневник "Гардиън" публикува във вторник тази седмица, че британският съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл е присъствал на последния кръг от американско-иранските преговори на 26 февруари и е счел, че предложенията на Техеран "са имали достатъчно голяма тежест, за да бъде избегната една преждевременна война".

Първият кръг от иранско-американските преговори се състоя през юни миналата година преди началото на 12-дневната война на Израел, в която САЩ се намесиха, като бомбардираха обекти на иранската ядрена програма. Вторият кръг се състоя през февруари тази година точно преди началото на израелско-американската военна операция, при която беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, като по този начин новата война се разшири в целия регион на Близкия изток, припомня АФП.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 16 Отговор
    Ексклузивно!ЕС влезе официално във войната в Иран.

    Коментиран от #4, #7, #36

    19:07 19.03.2026

  • 2 Тръмп до лидерите на Оман

    66 1 Отговор
    Аз работя за Ротшилдите.

    19:07 19.03.2026

  • 3 Хабиби Нетаняху

    70 0 Отговор
    Не хареса тази новина

    19:08 19.03.2026

  • 4 ЕС е филиал на Израел.

    53 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ние сме представители на Ротшилдите

    19:08 19.03.2026

  • 5 маке

    73 0 Отговор
    Така е, чифутя излъга дедо Дончо

    19:08 19.03.2026

  • 6 Доналд Тръмп офишъл

    7 44 Отговор
    И 6@ л съм ва и ре3аците

    19:08 19.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сащисан кравар

    67 1 Отговор
    Епщайнски тежки зависимости?

    Коментиран от #12

    19:10 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    22 3 Отговор
    Чеша си ухото, и обмислям дали да си бръкна в носа!!! Или просто да кажа - Казах ли ви аз!!!
    Скучно е да можеш да предвидиш и разбереш всичко!

    19:12 19.03.2026

  • 11 оня с питон.я

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Евроатлантиците работят по въпроса.

    19:13 19.03.2026

  • 12 ПРАВ СИ КОЛЕГА

    52 1 Отговор

    До коментар #8 от "сащисан кравар":

    Трудно е когато са те снимали с малки момиченца и момченца.

    19:14 19.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    51 2 Отговор
    Израел е карцином с много разсейки.спасние няма докато газовите камери не заработят с пълен капацитет.Въпреки че цената на газта е висока

    Коментиран от #24, #27

    19:15 19.03.2026

  • 14 ИЗРАЕЛ ЗАПОЧНА ТАЗИ ВОЙНА

    52 1 Отговор
    Два часа преди да се подпише споразумението.

    19:16 19.03.2026

  • 15 оня с питон.я

    48 4 Отговор
    Ексклузивно! Иран вече сваля F-35 с помощта на Русия. Връщайте се по селата, избухна третата световна!

    Коментиран от #29, #32

    19:17 19.03.2026

  • 16 Само Путин

    10 6 Отговор
    е доволен от Тръмп!

    19:20 19.03.2026

  • 17 Боруна Лом

    29 2 Отговор
    ДАНО ХОРАТА ДА СЕ ВРАЗУМЯТ И ИЗГОНЯТ ТОЗИ МИРИЗЛИВ ОБОР!ДАНО!

    19:20 19.03.2026

  • 18 Джамбаза

    40 2 Отговор
    Излиза че преговорите със Сащ са само увертюра за отклоняване на вниманието.
    Както и днешния удар по една от двете рафинерии в Израел е увертюра към пълното енергетично ембарго
    на евреите.

    19:20 19.03.2026

  • 19 В духа на Тръмп

    47 1 Отговор
    "Оман ли? Нищо не направиха, спасихме ги от инвазия, ракетите на Иран бяха насочени към тях, неблагодарници, разочарован съм от тях." Лошото за него е, че щом Оман надига глас - не е далеч времето и други да му кажат същото. И да са малко по-значими фактори, и като започнат - едва ли само с един-двама ще се изчерпят. Губи подкрепата на голяма част от света, печелейки такава от незначителен процент.

    19:21 19.03.2026

  • 20 България

    8 3 Отговор
    Иран на Балканите!

    19:22 19.03.2026

  • 21 демократ

    14 15 Отговор
    А ми за всеки малко по умен каквито нито българите нито оманците са ще разясня.
    Голяма част от иранските обекти са под земя и могат да бъдат ударени само с противобункерни бомжи каквито израелските самолети не могат да носят а само американските бомбардировачи. Тоест Сащ трябва да се включи.

    19:24 19.03.2026

  • 22 СТРУВА МИ СЕ

    18 0 Отговор
    Че шабатите ще пострадат този път.

    19:33 19.03.2026

  • 23 Един

    28 0 Отговор
    И кое му е разтърсващо? Абсолютно точно са го казали хората. Всеки нормален и мислещ човек го знае.

    19:33 19.03.2026

  • 24 ами

    26 1 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Крайно време е да провери теорията за газовите камери. На мен ми изглежда малко измислена. Неможе за 9 години да се изпарят 6 млн души. Дори и да работи нон стоп без прекъсване.

    19:34 19.03.2026

  • 25 ЙОВРЕИТЕ ВГОРЧИХА ЖИВОТА

    26 0 Отговор
    На цял свят.

    19:37 19.03.2026

  • 26 Абсурден свят

    21 1 Отговор
    Оман. Всички говорят за Тръмп и войната, дори последната дупка на флейтата.

    19:37 19.03.2026

  • 27 Израел си добива

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    газ. Тъй, че - пещите ще работят за тяхна сметка.

    19:40 19.03.2026

  • 28 Многоходовите шахматисти САЩ и

    19 0 Отговор
    Израел най-добре да проверят къде и възникнала ихрата шах

    19:41 19.03.2026

  • 29 Притежател

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с питон.я":

    Откъде тази информация?

    19:41 19.03.2026

  • 30 Механик

    25 0 Отговор
    Ами кво да кажа. По-рано днес имаше статия в която шефа на американското контраразузнаване изказва почти същото като тоя мъж. Разбира се възпалените мозъчета на на двамата тукашни укро-хазаро-вла.хубдерски тролове ни обясниха че тоя е копейка и че не е на мястото си. Пренебрегнаха това, че тоя също е евреин. По-точно, че въпреки че е евреин, той изказва това мнение.
    Сега вероятно и за тоя от Оман ще кажат, че е копейка.

    Коментиран от #33

    19:46 19.03.2026

  • 31 СКОРО ДОНИ ЩЕ БЕГА

    20 0 Отговор
    И тогава на Израел ще му е много трудно.

    19:49 19.03.2026

  • 32 хаха

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "оня с питон.я":

    Сваля тя. Тръгнала някаква обосрала се ватенка да мучи там.
    Даже Кувейт сваля по-добре от Иран американските изтребители.

    19:52 19.03.2026

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 0 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Както много пъти съм казвал ДОБЪР АМЕРИКАНЕЦ НЯМА Има поносими но не добри

    Коментиран от #37

    19:55 19.03.2026

  • 34 така е

    6 0 Отговор
    И са много прави!

    20:11 19.03.2026

  • 35 ДОНИ ДЪЛГО ВРЕМЕ СЕ ДЪРПА

    4 0 Отговор
    Но Биби има филмите на Епщайн и го изнудва. Затова сега САЩ бомбардират Иран.

    20:25 19.03.2026

  • 36 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Право куме в очите го е казал външния министър на Оман..... Ако всички от региона държави разсъждават като него Мира ще бъде близо ,след време разбира се.... Та пак да кажа бай Дончо "миротвореца" от хегемон се превърна в пудела на евреите..... та двамата луди са виновниците за войната срещу суверен Иран и кризата с горивата.... Същите тия двамата ще са виновни за инфлацията, която крачи с бързи стъпки и скоро ще почне да спринтира.....

    20:42 19.03.2026

  • 37 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Само мъртвия индианец е добър индианец
    и само мъртвия бледолик е добър бледолик
    Оман прави сте .
    Запада ще си плати за мръсотиите и войните които
    е правил срещу изтока и мюсулманите
    няма да паднат цените на петрола и ще има инфлация и
    ще държи цена и след края на войните.
    Всичко ще си платите зпадняци със лихвите и то тъпкано
    и така е справедливо.Войни за интереси и суровини
    Той Вижда.

    20:42 19.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.