Оман отправи разтърсващи обвинения към Тръмп: Ти позволи на Израел да те въвлече във войната

Министърът външните работи на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, който играеше ролята на посредник в преговорите между Иран и САЩ, обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че "се е оставила да бъде въвлечена" във войната от Израел на етап, на който сключването на споразумение е изглеждало "наистина постижимо", предаде Франс прес, съобщи БТА.

В публикувано днес изявление за британското издание "Икономист" Албусайди изостави обичайната дипломатическа сдържаност, за да определи по-директно конфликта в Иран като "катастрофа".

Вашингтон и Техеран бяха "на една крачка от сключването на истинско споразумение за иранската ядрена програма през последните девет месеца", заяви той.

"Това беше шок, но не и изненада, когато на 28 февруари, само няколко часа след най-важния кръг от преговорите, Израел и САЩ отново започнаха незаконна операция срещу мира, който за кратко изглеждаше наистина възможен", посочи Албусайди.

Той обвини администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че "се е оставила да бъде въвлечена в тази война", уверена от израелските управляващи, че "след първоначалната атака бързо ще последва безусловна капитулация". По неговите думи така американската страна е достигнала "до най-голямата грешка в своята преценка".

"Приятелите на САЩ трябва да могат да кажат истината", подчерта Албусайди, като призова САЩ да признаят "до каква степен са изгубили контрола над своята собствена външна политика".

Британският всекидневник "Гардиън" публикува във вторник тази седмица, че британският съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл е присъствал на последния кръг от американско-иранските преговори на 26 февруари и е счел, че предложенията на Техеран "са имали достатъчно голяма тежест, за да бъде избегната една преждевременна война".

Първият кръг от иранско-американските преговори се състоя през юни миналата година преди началото на 12-дневната война на Израел, в която САЩ се намесиха, като бомбардираха обекти на иранската ядрена програма. Вторият кръг се състоя през февруари тази година точно преди началото на израелско-американската военна операция, при която беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, като по този начин новата война се разшири в целия регион на Близкия изток, припомня АФП.