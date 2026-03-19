Иран удари отново най-големия завод за втечнен газ в света - "сърцето" на катарската икономика е в пламъци ВИДЕО

19 Март, 2026 04:34, обновена 19 Март, 2026 05:31 2 991 28

Рано тази сутрин цената на барел петрол достигна $112

Іран удари отново най-големия завод за втечнен газ в света - "сърцето" на катарската икономика е в пламъци ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Qatar Energy потвърди, че производствената ѝ инфраструктура е била засегната от друг ракетен удар на 19 март. Съответното изявление беше публикувано в X.

„В допълнение към предишната атака срещу индустриалния град Рас Лафан на 18 март, която причини значителни щети, Qatar Energy потвърждава, че в ранните часове на 19 март няколко съоръжения за втечнен природен газ са били обект на ракетен удар, което е довело до значителен пожар и обширни щети“, се казва в изявлението.

На мястото на инцидента са изпратени аварийни служби, като не се съобщава за пострадали.

„Държавата Катар беше атакувана с балистични ракети от Иран, което доведе до щети на индустриалния град Рас Лафан“, се казва в прессъобщението.

На 18 март държавната петролна и газова компания Qatar Energy съобщи, че индустриален обект в Рас Лафан е бил ударен от ракетна атака. Министерството на вътрешните работи на емирството първоначално обяви, че пожарът, причинен от нападението, е овладян, но по-късно уточни, че пламъците все още не са под контрол.

Щетите от удара по най-големия завод за втечнен природен газ в света в Катар са катастрофални за Европейския съюз, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Лошо за целия свят, катастрофално за ЕС“, написа той в коментар във формат X по публикация на американското издание The Kobeissi Letter за покачващите се цени на природния газ след удара по завода за втечнен природен газ в Катар.

Рас Лафан е най-големият промишлен град и пристанище в света за производство и износ на втечнен природен газ (LNG), разположено в Катар, приблизително на 80 км северно от Доха.

Той е сърцето на катарската икономика и ключова връзка в глобалната енергийна сигурност. Тук се преработва газ от гигантското Северно находище. Градът е база за гиганти като Qatar Energy (преди Qatar Petroleum), Qatar Gas и RasGas.

Пристанището на Рас Лафан се счита за най-голямото изкуствено пристанище в света, способно да обработва стотици танкери годишно. Обектът с площ от 295 квадратни километра разполага с инсталации за преобразуване на газ в течно гориво (GTL), нефтохимически комплекси, инсталации за обезсоляване и електроцентрали.

Qatar Energy официално потвърди ракетните удари по индустриалния град. Властите започнаха частична евакуация на персонала поради продължаващите заплахи. Експерти на Bloomberg отбелязват, че атаките срещу Рас Лафан подкопават репутацията на Катар като най-надеждния доставчик на газ и причиняват резки колебания в световните цени на енергията.

Цената на суровия петрол Brent с доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE достигна 112 долара за барел за първи път от 9 март 2025 г., според данни от търговията.

Към 2:46 ч. българско време цената на петрола беше 112 долара за барел (ръст от 8,21%), а към 2:50 ч. - 111,84 долара за барел (ръст от 8,06%).


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    46 73 Отговор
    И кво стана тя.
    Руски петрол за ЕС няма.
    Сега и от Катар няма.
    Ще карат на дърва и въглища.
    Опааааа.... Дървата са от Русия,въглищата от Китай.
    Значи на "зелена енергия"

    Коментиран от #9, #13, #28

    05:01 19.03.2026

  • 2 Ъхъъъъъ

    28 62 Отговор
    Иран пропуска избрани танкери през Ормуз - Китай, Индия, Пакистан са с приоритет

    Коментиран от #21

    05:02 19.03.2026

  • 3 И Киев е Руски

    44 80 Отговор
    Хитлер също е смятал атакуването на Русия за печелившо, а преди него кайзер Вилхелм, Наполеон. Шарл ХІІ... (и цял куп други хора са искали да направят същото). И това не им е донесло нищо друго освен разруха. ЕС вече е загубил 1 трилион, според собствените му изчисления. Дотук това е цялата полза, готин термин: „отрицателен растеж". И тази полза само расте.

    Коментиран от #22

    05:04 19.03.2026

  • 4 хехе

    45 48 Отговор
    както върви и по-весело ще става за ЕС и за нас.

    Коментиран от #11

    05:04 19.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    19 42 Отговор

    До коментар #5 от "Тромпета е най алтавия президен на саш":

    Хахахаха!!! Хахахаха!!!!! Супер! Това не го знаех.

    05:12 19.03.2026

  • 8 Пръст

    7 7 Отговор
    има Путин!

    05:13 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А где,

    28 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Никакая Калас ? Где она да скажет на ЕССР - а что делат с петролям и газьолям ?

    05:16 19.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Алтернатор

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    " Значи на "зелена енергия "

    Ще карат на алтернативна енергия.
    Триенето един върху друг предмет поражда отделяне на топлина.

    Алтернатива на триенето е и клатенето.
    Нека им е честито на ЕС.

    Коментиран от #14

    05:21 19.03.2026

  • 14 Уточнение

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Алтернатор":

    А покрай тях и на нас !

    05:28 19.03.2026

  • 15 Едната

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Е овца, но другата е лисица.

    05:28 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    Ще караме в Европа на фотосинтеза ,зилена ирсулп благодарим ти ,къде си ?????

    05:49 19.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Винкело

    0 6 Отговор
    Бай Дон с какво беше зает юни миналата година, че не атакува тогава Иран като хората? Сега, в края на зимата, Европа щеше да е вдигнала санкции и всичко, а Путин щяха да го канят на сватби и кръщенета от Виена до Лондон през Лисабон.

    06:06 19.03.2026

  • 21 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":

    САЩ дали ги пропуска? Ала бала един самолетоносач има там.

    06:06 19.03.2026

  • 22 И Крим е Европейски

    20 10 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Путин смяташе нападението срещу Европа за печелившо, както и много руски царе преди него. Наполеон е искал мир с Русия, но руският цар отказва, този факт не ви го казват нали.
    Сталин също всячески налива масло в огъня на войната в Европа и това го премълчаваш. Сталин напада: Финландия, Полша, Литва, Латвия, Естония. Случайно ли сега са същите тия, които най-активно подкрепят Украйна в отбраната й от агресията на Путин? Такива като теб снчте съучастници в тази агресия.

    Коментиран от #26

    06:15 19.03.2026

  • 23 Казанлъшкия

    6 2 Отговор
    Това е най-големият завод за метан в света. Очаква се вероятно сериозно увеличение на цените на метана.

    06:22 19.03.2026

  • 24 Казанлъшкия

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    За 6-7000 избити пишеха доста медии , какви ти 30000?

    06:25 19.03.2026

  • 25 Има зло

    8 1 Отговор
    Пленената преса премълчава умишлено!, че фащ и насраил вчера бомбардираха иранските находища на петрол и газ Парс. В отговор Иран предупреди цивилните и публикува списък с целите в Катар Кувейт сауди Арабия, които ще бъдат унищожени.... Фамилните олигархии в Залива подло подкрепиха фащ-насраил за ударите по Иран и сега ще си берат плодовете.

    06:28 19.03.2026

  • 26 абе льольо

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "И Крим е Европейски":

    Кога Путин нападнал Европата, че не разбрах? Кога Наполеон искал мир с руския император, че само му е давал зор да участва в икономическата блокадата на Англия и видиш ли Александър му отказал! Много ти е мешано в главата, като сръбска скара!

    06:31 19.03.2026

  • 27 Внимавай с лъжите!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    Ти просто си нагъл лъжец! Неспокосано манипулираш - през януари никой не изби 30 000 души в иран, а Мосад ЦРУ ми6 окървавиха мирните икономически протести. Въоръжиха с оръжие и 40 хиляди старлинк терминали клетките си, като убиха около 3000 души, половината полицаи. Указанията отвън приключиха и всичко свърши, щом Русия извади от строя старлинк над Иран.

    06:39 19.03.2026

  • 28 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    Умните наьии като Френската отдавна са си решили проблема АЕЦ и електрички. Тия дето въртят задници на автомобили да му мислят.

    06:41 19.03.2026