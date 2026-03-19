Иран удари отново най-големия завод за втечнен газ в света - "сърцето" на катарската икономика е в пламъци ВИДЕО

Qatar Energy потвърди, че производствената ѝ инфраструктура е била засегната от друг ракетен удар на 19 март. Съответното изявление беше публикувано в X.
„В допълнение към предишната атака срещу индустриалния град Рас Лафан на 18 март, която причини значителни щети, Qatar Energy потвърждава, че в ранните часове на 19 март няколко съоръжения за втечнен природен газ са били обект на ракетен удар, което е довело до значителен пожар и обширни щети“, се казва в изявлението.
На мястото на инцидента са изпратени аварийни служби, като не се съобщава за пострадали.
„Държавата Катар беше атакувана с балистични ракети от Иран, което доведе до щети на индустриалния град Рас Лафан“, се казва в прессъобщението.
На 18 март държавната петролна и газова компания Qatar Energy съобщи, че индустриален обект в Рас Лафан е бил ударен от ракетна атака. Министерството на вътрешните работи на емирството първоначално обяви, че пожарът, причинен от нападението, е овладян, но по-късно уточни, че пламъците все още не са под контрол.
Щетите от удара по най-големия завод за втечнен природен газ в света в Катар са катастрофални за Европейския съюз, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Лошо за целия свят, катастрофално за ЕС“, написа той в коментар във формат X по публикация на американското издание The Kobeissi Letter за покачващите се цени на природния газ след удара по завода за втечнен природен газ в Катар.
Рас Лафан е най-големият промишлен град и пристанище в света за производство и износ на втечнен природен газ (LNG), разположено в Катар, приблизително на 80 км северно от Доха.
Той е сърцето на катарската икономика и ключова връзка в глобалната енергийна сигурност. Тук се преработва газ от гигантското Северно находище. Градът е база за гиганти като Qatar Energy (преди Qatar Petroleum), Qatar Gas и RasGas.
Пристанището на Рас Лафан се счита за най-голямото изкуствено пристанище в света, способно да обработва стотици танкери годишно. Обектът с площ от 295 квадратни километра разполага с инсталации за преобразуване на газ в течно гориво (GTL), нефтохимически комплекси, инсталации за обезсоляване и електроцентрали.
Qatar Energy официално потвърди ракетните удари по индустриалния град. Властите започнаха частична евакуация на персонала поради продължаващите заплахи. Експерти на Bloomberg отбелязват, че атаките срещу Рас Лафан подкопават репутацията на Катар като най-надеждния доставчик на газ и причиняват резки колебания в световните цени на енергията.
Цената на суровия петрол Brent с доставка през май 2026 г. на лондонската борса ICE достигна 112 долара за барел за първи път от 9 март 2025 г., според данни от търговията.
Към 2:46 ч. българско време цената на петрола беше 112 долара за барел (ръст от 8,21%), а към 2:50 ч. - 111,84 долара за барел (ръст от 8,06%).
1 Ъхъъъъъ
Руски петрол за ЕС няма.
Сега и от Катар няма.
Ще карат на дърва и въглища.
Опааааа.... Дървата са от Русия,въглищата от Китай.
Значи на "зелена енергия"
До коментар #5 от "Тромпета е най алтавия президен на саш":Хахахаха!!! Хахахаха!!!!! Супер! Това не го знаех.
До коментар #6 от "Иван":Никакая Калас ? Где она да скажет на ЕССР - а что делат с петролям и газьолям ?
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":" Значи на "зелена енергия "
Ще карат на алтернативна енергия.
Триенето един върху друг предмет поражда отделяне на топлина.
Алтернатива на триенето е и клатенето.
Нека им е честито на ЕС.
До коментар #13 от "Алтернатор":А покрай тях и на нас !
До коментар #6 от "Иван":Е овца, но другата е лисица.
До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":САЩ дали ги пропуска? Ала бала един самолетоносач има там.
22 И Крим е Европейски
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Путин смяташе нападението срещу Европа за печелившо, както и много руски царе преди него. Наполеон е искал мир с Русия, но руският цар отказва, този факт не ви го казват нали.
Сталин също всячески налива масло в огъня на войната в Европа и това го премълчаваш. Сталин напада: Финландия, Полша, Литва, Латвия, Естония. Случайно ли сега са същите тия, които най-активно подкрепят Украйна в отбраната й от агресията на Путин? Такива като теб снчте съучастници в тази агресия.
До коментар #19 от "Истината":За 6-7000 избити пишеха доста медии , какви ти 30000?
До коментар #22 от "И Крим е Европейски":Кога Путин нападнал Европата, че не разбрах? Кога Наполеон искал мир с руския император, че само му е давал зор да участва в икономическата блокадата на Англия и видиш ли Александър му отказал! Много ти е мешано в главата, като сръбска скара!
До коментар #19 от "Истината":Ти просто си нагъл лъжец! Неспокосано манипулираш - през януари никой не изби 30 000 души в иран, а Мосад ЦРУ ми6 окървавиха мирните икономически протести. Въоръжиха с оръжие и 40 хиляди старлинк терминали клетките си, като убиха около 3000 души, половината полицаи. Указанията отвън приключиха и всичко свърши, щом Русия извади от строя старлинк над Иран.
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Умните наьии като Френската отдавна са си решили проблема АЕЦ и електрички. Тия дето въртят задници на автомобили да му мислят.
