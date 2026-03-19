Моджтаба Хаменей решен да постави САЩ на колене! Техеран отказва да преговаря за мир

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей отхвърли предложения за намаляване на напрежението или за прекратяване на огъня със Съединените щати, предадени на Техеран от две посреднически държави, заяви високопоставен ирански служител, цитиран от "Ройтерс".

Позицията на Хаменей за отмъщение срещу САЩ и Израел е била "много твърда и сериозна" на първото му заседание по външна политика, посочи служителят, без да уточнява дали лидерът е присъствал лично на срещата.

Американско-израелската война срещу Иран е в третата си седмица с най-малко 2000 загинали и без да се вижда краят ѝ. Ормузкият проток остава до голяма степен затворен. Съюзниците на САЩ отхвърлят молбата на президента Доналд Тръмп за помощ за повторно отваряне на ключовия воден път, което повишава цените на енергията и води до опасения от инфлация.

Високопоставеният служител съобщи, че върховният лидер е заявил, че не е "подходящият момент за мир, докато Съединените щати и Израел не бъдат поставени на колене, не приемат поражението и не платят компенсации".

Трима източници заявиха на 14 март, че администрацията на Тръмп е отхвърлила усилията на съюзниците от Близкия изток да започнат дипломатически преговори, насочени към прекратяване на войната с Иран.