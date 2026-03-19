Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Моджтаба Хаменей решен да постави САЩ на колене! Техеран отказва да преговаря за мир

19 Март, 2026 08:10 1 729 79

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • моджтаба хаменей-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

Трима източници заявиха на 14 март, че администрацията на Тръмп е отхвърлила усилията на съюзниците от Близкия изток да започнат дипломатически преговори, насочени към прекратяване на войната с Иран

Моджтаба Хаменей решен да постави САЩ на колене! Техеран отказва да преговаря за мир
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей отхвърли предложения за намаляване на напрежението или за прекратяване на огъня със Съединените щати, предадени на Техеран от две посреднически държави, заяви високопоставен ирански служител, цитиран от "Ройтерс".

Позицията на Хаменей за отмъщение срещу САЩ и Израел е била "много твърда и сериозна" на първото му заседание по външна политика, посочи служителят, без да уточнява дали лидерът е присъствал лично на срещата.

Американско-израелската война срещу Иран е в третата си седмица с най-малко 2000 загинали и без да се вижда краят ѝ. Ормузкият проток остава до голяма степен затворен. Съюзниците на САЩ отхвърлят молбата на президента Доналд Тръмп за помощ за повторно отваряне на ключовия воден път, което повишава цените на енергията и води до опасения от инфлация.

Високопоставеният служител съобщи, че върховният лидер е заявил, че не е "подходящият момент за мир, докато Съединените щати и Израел не бъдат поставени на колене, не приемат поражението и не платят компенсации".

Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2 пъти им се моли Тръмп да спрат ударите

    40 6 Отговор
    2 пъти Иран им отказа.

    Коментиран от #41

    08:12 19.03.2026

  • 2 Хаха

    42 1 Отговор
    Абе журналистите от този сайт четат ли си статиите? Вчера Иран искал преговори, а днес ги отказвал...

    Коментиран от #9, #39

    08:12 19.03.2026

  • 3 България - законна цел

    8 16 Отговор
    Тръмп и даде право на избор и аятоласите избраха!
    Който не иска мира, получава Секира!

    08:12 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Внимание

    29 1 Отговор
    Персите предупредиха, че пи нд осите могат да спретнат нов 11-ти септември и да обвинят Иран.

    Коментиран от #20

    08:13 19.03.2026

  • 7 Пич

    33 3 Отговор
    Нещо повече !!! Който не е разбрал, условията които Иран постави на САЩ и Израел, бяха бъзикчийски и подигравателни !!! Такива, които САЩ и Израел никога няма да изпълнят!!! Но глупаците убиха питомното, и сега ги оправя дивото!!!

    08:14 19.03.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    4 25 Отговор
    Моджтабато от картон! Явно някоя врачица си говори с неговия дух.

    08:14 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    И последно кой ОТКАЗВА:
    "Техеран
    отказва да преговаря за мир

    Трима източници заявиха, че
    администрацията на Тръмп
    е отхвърлила усилията на съюзниците от Близкия изток да започнат дипломатически преговори, насочени към прекратяване на войната с Иран."

    08:15 19.03.2026

  • 13 Селянин

    5 32 Отговор
    Тоя проток, ще бъде заобиколен съвсем скоро. Други държави ще увеличат добива и продажбите за сметка на бай талибан, и моджабата съвсем ще остане без приходи. Същото каквото стана с нефта от Русия. Уж света щеше да спре без него, но света го преодоля и дори имахме рекордно ниски цени много време по време на конфликта и трийсетте пакета санкции. Дац ит. Итс а матер оф тайм.

    Коментиран от #34, #38, #48

    08:15 19.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нека

    21 0 Отговор
    да му мисли ЕССР-а.

    Коментиран от #26

    08:15 19.03.2026

  • 16 засега

    4 13 Отговор
    Върховният лидер не се е появявал в живо предаване... Кой какво е отхвърлил не е ясно.
    Това което е ясно е, че Иран започва да печели някакво по-голямо благоразположение сред международната общност и това е основният риск за коалицията САЩ-Израел.
    Другото е мижи да те лажем. Няма военен аргумент, който да промени съотношението на силите при тези участници до тук.

    Коментиран от #22, #56

    08:16 19.03.2026

  • 17 НЕ ПЛ Е БС А ПЕРСИ

    22 4 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ НЯКОЙ ДА РЕЗНЕ РОГАТА НА ТЕЛЕТО И РОГАТИЯ сИО НИЗ

    08:16 19.03.2026

  • 18 Някой

    34 1 Отговор
    иранците са в пълното си право - по време на мирни преговори американците ги напднаха в гръб. Знаели са ,че ще ги нападнат още преди седмици, но нарочно са протакали преговорите и са давали индикации, че уж има позитивен прогрес, за да приспят вниманието на иранците. От тук директно следва, че със САЩ не трябва да се преговаря, защото те никога не спазват общоприето поведени и обещания.
    А и защо да преговарят иранците? За да им наложат неприемливи условия? Нека те направят неприемливо продължаването на войната за америкаци и евреи. И са на път да го сторят - двата самолетоносача на САЩ са извън строя, всичките им бази в Близкия Изток са в пламъци и разрушения, радари за милиарди са потрошени, Ормузкия проток е затворен и никой не ще да се мъчи да го отваря, петролни и газови находища и производствени центрове на слуги на американците в региона са също в пламъци... Не ми изглежда като голяма американска победа...

    Коментиран от #25

    08:17 19.03.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    22 1 Отговор
    Краваристан е на колене и от няколко дни персите го плющят яко отзад...

    08:17 19.03.2026

  • 20 Синоптик

    45 22 Отговор

    До коментар #6 от "Внимание":

    За какво да обвиняват Иран? Те вече си ги бомбардират.

    А от Япония потегли армада на морската пехота. Елитен спецназ.


    На преговорите в Аляска Тръмп е обещал на Путин да го научи, как се прави СВО.

    Първият урок е - унищожаване на ислямистката хунта.

    Втори урок е овладяване на небето и унищожаване на въздушно-космическите сили и флота на врага.

    Трети урок е - СПЕЦНАЗ

    Коментиран от #28, #35, #64

    08:19 19.03.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    21 0 Отговор
    Кво да прави новият аятолах, освен да се бие докрай. Убиха баща му, жената и децата. Вече си е сложил главата в торбата и няма друга цел.

    08:19 19.03.2026

  • 22 ои8уйхътгрф

    21 3 Отговор

    До коментар #16 от "засега":

    Кой е върховен лидер и дали е жив НЯМА ЗНАЧЕНИЕ- системата в Персия е напълно различна и с избиването на разните там лидери, командири и т.н. НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ... Дори нещата стават в пъти по-лоши за краварите и жидовете...

    Коментиран от #54

    08:21 19.03.2026

  • 23 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    Каквото и да се пише, третата световна война започна.
    Тепърва ще набира сила.

    Коментиран от #61

    08:22 19.03.2026

  • 24 Г.Димитров

    2 8 Отговор
    И този ли е умрял та му носят плакат?!

    Коментиран от #72

    08:22 19.03.2026

  • 25 Никой

    2 15 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    А руснаците, когато ни нападнаха в гръб го наричаш, че ни освободили от фашизма.
    Защо пък американците да не освободят иранския народ от ислямизма.

    Коментиран от #57

    08:22 19.03.2026

  • 26 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нека":

    Доказано ,че не може да мисли това европейско тоталитарно и колониално управление на урсулата....

    08:23 19.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я пък тоя

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "Синоптик":

    Научете си урока и не пишете глупости!
    Бива ли такива небивалици?

    08:25 19.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ивелин Михайлов

    7 10 Отговор
    Иран се бори за победа, сащ се бори за оцеляване!

    08:26 19.03.2026

  • 31 Статистик

    10 9 Отговор
    Безсмислено се репчат чaлмите... Ще бъдат смазани.

    08:27 19.03.2026

  • 32 Учител

    5 1 Отговор
    НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ ОТ ИНДО-ИРАНСКИ ПРОИЗХОД!

    08:27 19.03.2026

  • 33 Програмист

    9 2 Отговор
    Ето така една независима и силна държава защитава народа си от американския еврейски агресор!

    08:27 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 15 Отговор

    До коментар #20 от "Синоптик":

    Прогнозата ти е като на нашите синоптички-

    обещават слънце, а вали дъжд😉

    А за уроците- гледаш ли какво става реално или само четеш сводка ОТпосолствоТО❓

    Първи урок- самолетоБЕгачите избЕгаха❗
    Втори урок - самолетитеСиСтерни в района са на привършване❗
    Трети урок -дузина ЖЪТВАРИ и ЕДИНСТВЕНОТО ВСЕВИЖДАЩО ОКО в района са "приземени твърдо"❗
    Четвърти урок - САШтинските бази в радиус 500 мили са в неМИЛост❗

    Коментиран от #55

    08:28 19.03.2026

  • 36 Иран не трябва да направи нищо

    6 13 Отговор
    друго освен да оцелее като държава след сегашната конфронтация.

    Израел държи Д. Тръмп за топките и
    ❤️🤣❤️❤️ сърцето на Доналд следва желанията евреите в Близкият Изток.

    Когато всичко приключи Съединените Кати ще напуснат Близкият Изток за следващите двадесет години, а Израел ще бъде доведен до просешка тояга.

    Кой каквото си направи, друг не може да му направи.

    Коментиран от #58

    08:28 19.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тираджия

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Селянин":

    По добре не пиши нищо Така се вижда умственият ти капацитет!Само чети,да се научиш!

    08:29 19.03.2026

  • 39 Ъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Къде са тези "журналисти", не разбрах?
    Иначе иранците са поставили условията си:
    Изплащане на репарации. САЩ да се измитат от Близкия изток. Ядрената програма да продължи.

    08:29 19.03.2026

  • 40 Тръмп

    5 0 Отговор
    Искам мир 😭😭😭😭😭

    08:29 19.03.2026

  • 41 Хм...

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "2 пъти им се моли Тръмп да спрат ударите":

    инфантилния идиот тръмп спря да се моли още преди седмица. Оттогава циври като малка улична kyчka да идва нато да го спасява от лошите аятоласи. Чак до Китай опря. Обаче другаря Си не понася малки циврещи kyчkи и дори не благоволява да го удостои с отказ. Просто пълен игнор.

    08:30 19.03.2026

  • 42 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Днес Тръмп поиска от сената още 200 милиарда долара за войната за следващите 3 седмици, тоест горят по 70 милиарда на седмица!

    Коментиран от #47

    08:30 19.03.2026

  • 43 Исторически парк

    8 1 Отговор
    Оказа се, че екипажът на самолетоносача Джералд Форд сам го е запалил за да бъде върнат.. ей така воюват джензитата 😉😂

    08:31 19.03.2026

  • 44 Мърша

    6 1 Отговор
    Долу Долу Долу юдейско-американските фашисти убийци на мирни мюсюлмани в света

    08:32 19.03.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор
    ТРЪМП НА КОЛЕНЕ ПРЕД ВЕЛИКИЯ АЯТОЛАХ!

    Коментиран от #69

    08:32 19.03.2026

  • 46 Икономист

    7 2 Отговор
    Петролът снощи отново удари 120$

    Коментиран от #63, #77

    08:32 19.03.2026

  • 47 Връщай

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    08:33 19.03.2026

  • 48 Програмист

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Селянин":

    Да то всички държави имат петрол в изобилие.. наивник 🤡

    08:34 19.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Само вметна че американците могат моментално да се ометат от Близкия Изток, също както рушняците могат стори в Украйна. Въпроса е пачему не го правят, уай ?

    08:34 19.03.2026

  • 51 Моджтабата не е в състояние

    3 7 Отговор
    Моджтабата не е в състояние един аудиозапис да направи. Несериозно е при такова недоверие да се четат негови записки.

    Коментиран от #70

    08:34 19.03.2026

  • 52 Не Иран, а Сащ отказват Мир

    6 1 Отговор
    Иран бе нападнат вероломно, а преди това бе тормозен с десетилетия и санкции.
    За да има мир зависи от Сащ. Иран имат няколко условия за да е траен мирът -
    -Изтегляне на амариканските бази от региона
    -репарации за нанесените щети
    -свододна търговия на горивата, без задължения да се плаща в долари

    08:35 19.03.2026

  • 53 Исторически парк

    5 3 Отговор
    Вчера Путин наложи санкции на ЕС и забрани износа на газ и петрол. Изключение има само за Унгария и Словакия

    Коментиран от #59

    08:35 19.03.2026

  • 54 казах само

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":

    че не е ясно кой на практика командва.

    08:35 19.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Как да не е ясно

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "засега":

    кой отхвърля преговорите?

    Още преди САЩ и Израел да нападнат подло по време на преговори, иранците ги предупредиха, че този път няма да има бързо прекратяване и нови "преговори, а бой до пълна капитулация.. на едните или другите. Разбира се че иранците държат на думата си! А САЩ гузно се правят че уж "отказвали":)
    Като лисицата и гроздето.
    Само на теб и медиите не ви е ясно.

    08:35 19.03.2026

  • 57 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    България заби нож в гърба на Русия! Защото руснаците да не освободят България от демокрацията??

    Коментиран от #67

    08:37 19.03.2026

  • 58 Колкото познахте, че

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Иран не трябва да направи нищо":

    Тръмп е Миротворец, толкова ви са ясни и всички останали неща... 😂

    08:38 19.03.2026

  • 59 Връщай

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Исторически парк":

    Парите!

    08:38 19.03.2026

  • 60 Иран

    1 7 Отговор
    трябва да отправи тези условия към Израел. Едва ли нещо сериозно зависи от президента на САЩ, особено в този случай. Еврейските лобита във Вашингтон и Ню Йорк ще вземат решение как да се продължи от тук насетне. Вероятно войната ще се задълбочи.

    08:38 19.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 И колко пъти Иран

    1 4 Отговор
    започна дипломатически преговори и терористите от САЩ и Израел им избиха преговарящите? А?

    08:39 19.03.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Икономист":

    МОШЕничеТА сър!
    Петролът беше 140$ за барел и бензинът
    беше по 2.50лв/л❗
    За дженZEтата (00) - 1.25€ за литър❗

    Коментиран от #75

    08:39 19.03.2026

  • 64 И де ша го товарят тоз спецназ

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Синоптик":

    да та питам, че нещо не е ясно? И, кво са овладени краварите, като иранците им отговарят с дронове и ракети по две. Джилезния купол е издънено кат кофа и пропуска всички ракети и дронове на иранците. Летището бен гурион е в пламъци огън и жупел, самолети се взривяват и стават на парчета, краварските бази са унищожени, вчера австралийски военни 140 броя са гушнал букетасамо от един удар на иранците. Двата самолетоносача избягаха далеч и единия повреден го теглят към Крит, а другия към краварника, да презарежда с оръжия. Краварите опаткаха за 4 дни всички ракети Томахоук като запаса ще бъде вабъзстановен след 5 години. А, спецназа е обречен да загине ако започне наземна операция, защото нито логистиката имат, нито поддръжка. Мечтателю облъчен, че краварите са сила. Мечта си!

    08:39 19.03.2026

  • 65 Не приемам исляма

    0 5 Отговор
    Но в случая съм на страната на Иран!
    Двама вампири, които се хранят от кръвта на невинни хора са умъртвяване по особено жесток начин!

    08:39 19.03.2026

  • 66 Търновец

    0 3 Отговор
    Големите нефтени и газови находища на Иран са само на около 2200 км от България - още преди 40 години трябваше да се прокарат тръби към България и след това към Европа. Сега България ще купува от 8000 км от САЩ а самите те купуват много тръбна газ от Канада. Има ли в София Български политици?

    08:39 19.03.2026

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #78

    08:40 19.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Купейките

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    Са на Колене
    Пред Чалмарите

    И страстно целуват КУРанът.

    Путин добре ги връткаше
    На Дъртия Аятолах.

    Коментиран от #74

    08:41 19.03.2026

  • 70 Военен

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Моджтабата не е в състояние":

    Но е в състояние да победи американския агресор

    08:41 19.03.2026

  • 71 Нали си е написано ясно?

    0 0 Отговор
    ( Трима източници заявиха на 14 март, че администрацията на Тръмп е отхвърлила усилията на съюзниците от Близкия изток да започнат дипломатически преговори, насочени към прекратяване на войната с Иран. )

    08:41 19.03.2026

  • 72 Не бе неграмотник,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Г.Димитров":

    това е кадър от сплотява нето на народа при избора на новия аятолаха. Хем си невежа и не следиш събитията, хем задаваш тъпанарски въпроси.

    08:42 19.03.2026

  • 73 Българин

    1 0 Отговор
    Всички трябва да подкрепим Иран, който се бори храбро срещу еврейските сатанисти-педоканибали и обитателите на острова на епщайн!

    08:42 19.03.2026

  • 74 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Купейките":

    Доларките целувате еврейския рязан

    Коментиран от #79

    08:42 19.03.2026

  • 75 Цомчо Плюнката

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щото беше руски петрола.

    08:43 19.03.2026

  • 76 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Хм.. Петрола ще бъде по-близо на $300, отколкото до $200 долара... И то много скоро. А за капак на всичко, Иран са унищожили най-големия завод за втечняване на природен газ в Катар - Pearl GTL....От Qatar Energy твърдят, че заводът е изгорял до основи! Всичко това, в отговор на израелската атака срещу иранските газови находища.

    Честито!

    08:43 19.03.2026

  • 77 Не беше ли бакшиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Икономист":

    За последните 20 дни петролът веднъж е стигал до 100.9 и веднъж до 100.38 долара за барел. В момента е 97.166. Всичката борсова информация е онлайн.

    08:43 19.03.2026

  • 78 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Пепераст, колко дена минаха откакто фащ обяви победа над Иран 😉

    08:43 19.03.2026

  • 79 ВРЪЩАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ивелин Михайлов":

    ПАРИТЕ БЕ!

    08:44 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания