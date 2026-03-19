Иран засили атаките си срещу петролни и газови обекти в Персийския залив, Израел атакува най-голямото находище в света

Иран засили атаките си срещу петролни и газови обекти в Персийския залив като ответна мярка срещу нанесените от Израел удари по ирански газови находища, с което залозите във войната значително се повишават, обобщава Асошиейтед прес за 20-ия ден от началото на конфликта, предаде БТА.

Цената на суровия петрол от лондонския сорт "Брент" днес скочи до 118 долара за барел - ръст от над 60% спрямо 28 февруари, когато Израел и САЩ започнаха войната срещу Иран.

Размяна на удари по енергийна инфраструктура

Израел атакува "Южен Парс" - иранската част от най-голямото газово находище в света. Находището е разработвано съвместно от Иран и Катар и е от стратегическо значение за Ислямската република, понеже осигурява около 70% от потреблението на газ в страната. Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че атакуваната от Израел част от находището е "сравнително малка", и добави, че САЩ и Катар не са били уведомени предварително.

Някои експерти са на мнение, че целта на израелския удар е да се поставят иранските лидери под натиск, като се направят условията за живот в Ислямската република непоносими за населението, отбелязва АП.

Тръмп посочи в публикацията си в "Трут сошъл", че Израел няма да атакува отново "Южен Парс", "освен ако Иран неразумно атакува една крайно невинна страна, в този случай Катар“. По думите му в този случай САЩ "ще взривят цялото газово находище "Южен Парс" с мощ, каквато Иран никога не е виждал досега“.

По-късно Иран предприе удари по съоръжения за втечнен природен газ в Катар. Иранската държавна телевизия рано тази сутрин съобщи, че иранска ракета е поразила катарската рафинерия в Рас Лафан. Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани каза, цитиран от Франс прес, че тази атака е доказателство, че мишена на Иран са не само обекти, свързани със САЩ.

Рас Лафан е основният център на Катар за производство и износ на втечнен природен газ и катарския премиер подчерта, че с удара си Иран засяга стратегически обект на самото емирство.

Атаката срещу Рас Лафан стана причина Катар да изгони двама ирански дипломати.

Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби обяви, че иранските атаки са унищожили 17% от капацитета на страната му за износ на втечнен газ и предупреди възстановяването може да отнеме до пет години.

Междувременно Кувейт съобщи, че две негови рафинерии са били атакувани с дронове и че в резултат на ударите са избухнали големи пожари.

Атакуван бе и саудитският пристанищен град Янбу, който в момента е единственият канал за износ на суровия петрол на страната. Според източник на Ройтерс от петролната индустрия ударът е бил нанесен по петролната рафинерия САМРЕФ (SAMREF). Съобщава се, че щетите по съоръжението са били "минимални".

Иранска ракета порази петролна рафинерия в град Хайфа в Северен Израел, но според израелското министерство на енергетиката по съоръжението няма значителни щети.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му няма да проявява "никаква сдържаност", ако отново бъдат атакувани нейни енергийни съоръжения.

Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония осъдиха иранските атаки срещу цивилна енергийна инфраструктура в Персийския залив и заявиха, че "са готови да съдействат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток".

Израел продължава с атаките си срещу Иран и Ливан

Израелските военновъздушни сили обявиха, че са извършили мащабни бомбардировки срещу ирански военни кораби и инфраструктура в Каспийско море в северната част на Иран. Израелският военен говорител Надав Шошани каза, че военноморските сили на Техеран в този район вече са унищожени.

Ливанската Национална новинарска агенция съобщи, че израелски изтребители днес са нанесли масирани удари в Южен Ливан, като са били засегнати жилищни и земеделски зони. При атаките бяха са били ранени и двама руски журналисти. Москва заяви, че става въпрос за "умишлен удар".

По последни данни на ливанското министерство на здравеопазването броят на жертвите след подновяването на войната между Израел и проиранско движение "Хизбула" на 2 март, вече е надхвърлил 1000, а ранните са най-малко 2584, предаде Франс прес.

САЩ отново коментират целите на войната си срещу Иран

Американският генерал Дан Кейн заяви на пресконференция, че военноморски сили на САЩ преследват ирански кораби в Ормузкия проток, нанасят удари по ирански дронове и хвърлят 5000-килограмови бомби върху подземни складове за оръжие. Кейн посочи, че САЩ са нанесли удари по над 90 цели на остров Харг, който е ключов терминал за износ на ирански петрол.

Целите на САЩ във войната срещу Иран не са се променили, заяви на същата пресконференция американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Той припомни, че те включват унищожаване на иранските ракетни установки, отбранителната индустриална база и военноморските сили на Ислямската република, както предотвратяване на възможността Техеран да придобие ядрено оръжие.

Междувременно ръководителката на американската Национална разузнавателна служба Тълси Габард каза на изслушване пред Комисията по разузнаване към Камарата на представителите, че САЩ и Израел имат различни цели във военната кампания Иран. "От операциите може да видим, че израелското правителство се е фокусирало върху неутрализирането на иранското ръководство. Президентът (Доналд Тръмп) заяви, че неговите цели са да унищожи способността на Иран да изстрелва балистични ракети, възможността му да произвежда балистични ракети и неговите военноморски сили", каза Габард, цитирана от Ройтерс.

Високопоставен представител на Пентагона заяви за АП, че американското военно ведомство иска допълнителни средства в размер на 200 млрд. долара за войната с Иран.

Заплахи за растежа на световната търговия

Световната търговска организация (СТО) днес публикува нов доклад за за перспективите пред световната търговия. В текста се се посочва, че се очаква значително забавяне на световната търговия със стоки през настоящата година, като ръстът може да достигне едва 1,4% - значително по-малко от увеличението с 4,6% през 2025 г., ако цените на енергията продължат да се покачват заради войната в Близкия изток.

Икономистите на СТО отбелязват също, че съществува възможност растежът на търговията със стоки да бъде по-висок от очакваното, ако войната в Близкия изток приключи бързо и ако търговията, свързана с изкуствения интелект, остане на високи нива през 2026-2027 г. В такъв случай ръстът може да достигне 2,4% през тази година и 2,7% през идната 2027 година.