Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Естония »
Руски изтребител Су-30 навлезе във въздушното пространство на Естония
  Тема: Украйна

19 Март, 2026 19:36 1 454 48

  • нато-
  • су-30-
  • русия-
  • естония-
  • изтребител

Инцидентът следва поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия през миналата година, включително с военни дронове

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония съобщи, че вчера изтребител „Сухой Су-30“ е навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната за около една минута в близост до остров Вайндлу в Балтийско море, предаде ДПА, позовавайки се на естонските въоръжени сили, съобщи БТА.

Италианските ВВС реагираха на нарушаването на въздушното пространство, каза естонският външен министър Маргус Цахкна в изявление, като добави, че „не е имало заплаха за сигурността на Естония“.

Още новини от Украйна

Цахкна заяви, че външното министерство е извикало изпълняващия длъжността шарже д'афер на руското посолство и му е връчило нота за нарушението.

Инцидентът следва поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия през миналата година, включително с военни дронове над източния фланг на НАТО, което предизвика тревога сред съюзниците в Европа.

Според Естония на 19 септември три руски изтребителя са прелетели над Естония без разрешение за около 12 минути, преди да бъдат ескортирани извън въздушното пространство от италиански изтребители Ф-35. Русия тогава отрече да е нарушила въздушното пространство.

В отговор Естония поиска свикване на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си съгласно Член 4 от Договора за НАТО. В последващо изявление военният алианс предупреди Русия да не допуска по-нататъшни нарушения на границите, заплашвайки с употреба на сила.

Естония, Латвия и Литва, и трите страни членки на НАТО, не разполагат със собствени изтребители, затова въздушното им пространство се охранява от военния алианс от 2004 г. насам. Съюзниците разполагат изтребители и личен състав на ротационен принцип в трите балтийски държави, които граничат с руска територия, отбелязва ДПА.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и защо

    15 13 Отговор
    не го свалиха?!?

    Коментиран от #12, #23

    19:38 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Где

    23 7 Отговор
    чл.5 ?
    :)) :))

    19:41 19.03.2026

  • 5 ТОВА Е ДРИФТ БЕ

    33 4 Отговор
    Не се шашкайте.

    19:41 19.03.2026

  • 6 Боли нали

    40 3 Отговор
    Когато гърците казаха, че турците правят това по 10 пъти на ден, естонците и другите, които се притесняват днес в Балтийските страни, имаха ушна кал в ушите си.

    19:41 19.03.2026

  • 7 А ГДЕ

    37 5 Отговор
    Кая Калас?

    19:42 19.03.2026

  • 8 Некролога

    17 4 Отговор
    АЗ ще ви защитя!

    19:42 19.03.2026

  • 9 И Киев е Руски

    35 6 Отговор
    Ест..ските био отпадъци са се на акали.В най скоро време агитката на Спартак Москва шеги изчисти

    19:43 19.03.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 5 Отговор
    Кая напълни ли памперса?

    19:43 19.03.2026

  • 11 БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ

    35 5 Отговор
    Веднага да активират члена на НАТЮ. На Рюте ще му харесва всеки активиран член

    19:43 19.03.2026

  • 12 Нали четеш

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "и защо":

    Трите пинчера нямали дори 1 изтребител. Затова квичат.🤣😂

    19:43 19.03.2026

  • 13 Московците

    5 28 Отговор
    си търсят майстора! Накрая може и да го намерят!

    Коментиран от #32

    19:44 19.03.2026

  • 14 Шопо

    34 3 Отговор
    Как е възможно този Сухой Су-30 да лети във въздушното пространство а наште Ф16 да не могат.

    19:44 19.03.2026

  • 15 Хаха

    28 3 Отговор
    А коа ще пишете за "безаналоговия" еф35 навлязъл във въздушното пространство на Иран и.... неуспял да излезе от там! Т.е. отнемало го!

    19:45 19.03.2026

  • 16 нннн

    29 3 Отговор
    Айде стига глупости! Въздушният коридор между Естония и Финландия е 3 км. За капак там има и остров. Много често неволно се навлиза във въздушното пространство над острова и естонците пищят сякаш е пресечена цяла Естония.

    Коментиран от #22

    19:46 19.03.2026

  • 17 Предупреждение

    6 14 Отговор
    и ако не реагира адекватно, сваляне

    19:47 19.03.2026

  • 18 НАТЮ

    17 5 Отговор
    Пак се размириса.

    19:47 19.03.2026

  • 19 604

    16 3 Отговор
    койт може лети в чуждити прустранствъ, койт ни можи ПИШИ за това!!!!!

    19:47 19.03.2026

  • 20 Конспиратор

    7 24 Отговор
    Ердо свали един такъв руски изтребител за минута и двадесет секунди и от тогава Вова му стана приятел.

    Коментиран от #33, #42

    19:48 19.03.2026

  • 21 Сатана Z

    23 5 Отговор
    Днес изтребител Су-30 , а утре Орешник.Как му дойде.Те така стоят нещата на източния фланг

    19:48 19.03.2026

  • 22 демонстративна

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "нннн":

    Неволност се получава само при гражданските полети или при ураган.

    Коментиран от #38

    19:51 19.03.2026

  • 23 Oня с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "и защо":

    Питаш що не са свалили руския Самолет?А знаеш ли че Родителите на Пилота и жена му ще го оплакват цял увит,а децата му ще останат сираци?А имаш ли хабер колко струва едно СУ-30?Ами Ракетата дето ще го свали?Оде се пръквате такива...

    19:51 19.03.2026

  • 24 Хаха

    20 5 Отговор
    Калас, февруари 2026 г.:
    „Украйна печели убедително. Времето е на наша страна; ще смажем Русия.“

    Калас, 19 март 2026 г.:
    „Спешно трябва да намерим решение, което не означава пълна капитулация на Украйна пред Москва."
    😧😆🤣

    19:53 19.03.2026

  • 25 Мишел

    18 10 Отговор
    Естония е член на НАТО. При нарушението на границата на държава членка на НатО, всички държави от НатО задължително,по член пети, да задължени да я защитят военно.. В случая срещу най силната ядрена държава в света. Съвсем очаквано, никой няма да защити Естония. Поредната демонстрация, че НатО е безсмислена организация срещу ядрена сила.

    Коментиран от #26, #29, #36, #39, #47

    19:53 19.03.2026

  • 26 УСПОКОЙ СЕ КОЛЕГА

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    И не пиши глупости по форума.

    Коментиран от #34

    19:54 19.03.2026

  • 27 руската мечка

    6 16 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:57 19.03.2026

  • 28 Нямат край

    5 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и МЪКА, нямат....😂

    19:58 19.03.2026

  • 29 Механик

    5 10 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #35

    20:00 19.03.2026

  • 30 Някой

    10 3 Отговор
    За пореден път, островът не е признат за естонска територия. Тъй че, въздушното пространство над и около него не е естонско.
    Поредни инсинуации, че бяхме забравили за лошата Русия покрай лошия Иран.

    20:02 19.03.2026

  • 31 Ами сега?

    3 10 Отговор
    Странно защо след 24 ноември 2015 г. подобни "неволни" нарушения на турската граница не са се случвали, а все още има руска военна авиация в Сирия. Дори не смеят да доближат територията на Турция след като Турция, която е член на НАТО свали руския Су-24 само за минута навлязъл над турска територия. Значи има начин, но е нужна безкомпромистност и малко смелост.

    20:04 19.03.2026

  • 32 Хиперзвукови нарушение

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Московците":

    Съотношението на силите на НАТО (без САЩ) срещу РФ е 1:20 , малкото "въздушно пространство" между ушите ти е нарушено от няколко мухи и бръмбари.

    20:10 19.03.2026

  • 33 Иван 1

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Конспиратор":

    После Ердо с цилия вилает беше на килимчето в Москва да се моли на Путин.

    20:10 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Безвъздушно пространство

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Ти излъган и ще си умреш май.

    20:13 19.03.2026

  • 36 Потъващата Атлантида

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Естония не "член на НАТО", а една от многото дупки в лодката на на НАТО, както и индианския резерват на Винету, междувпрочем.

    20:16 19.03.2026

  • 37 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Мъж с брада през 920 г. излиза от пещерата:
    - Сега ще удуша мечка с двете си ръце!
    Мъж с брада през 2020 г. в аптека:
    - Извинете, този крем за ръце био ли е?
    Мъж с брада през 2090 г.
    - Докторе, вече втори месец не ми идва...

    20:18 19.03.2026

  • 38 нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "демонстративна":

    През този коридор летят всякакви самолети, вкл. насрещни. Ако изборът е дали да рискуваш сблъсък или да нарушиш 100 м чуждо въздушно пространство?

    20:20 19.03.2026

  • 39 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Ако НАТО имаше ресурс да защитава нещо ,то щеше сега да защити САЩ а не да му гърмят на САЩ самолетоносачите и да бяга като попарен..
    НАТО съществува само в медиите.

    20:25 19.03.2026

  • 40 Ами

    3 0 Отговор
    А около минута, този самолет трябва да е обиколил Естония поне три пъти :)

    20:29 19.03.2026

  • 41 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Е тя естония е колкото летището на Москва, кво е виновен пилота 😂 а и скоро няма да е естонско

    20:31 19.03.2026

  • 42 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Конспиратор":

    С помощта на САЩ турците направиха капан и техен изтребител свали руски бомбардировач. Загина щурманът на самолета.
    На следващия ден Русия предупреди Ердоган, че проамериканската опозиция в Турция готви атентат и убийството му, като предадоха списък на заговорниците. Превратът бе осуетен, заговорниците да в затвора, Турция се отдръпна от САЩ и НатО. Заплатена бе пълна компенсация за сваления самолет, платена бе кръвнината за убития пилот, Турция закупи ПВО С400Е за над 4 милиарда долара и не помисля вече да сваля руски самолети.

    20:33 19.03.2026

  • 43 Хи хи

    1 0 Отговор
    искали са да поздравят кайчето, ама то се скрило в бункера и не се показало за поздрава..

    20:35 19.03.2026

  • 44 Рублевка

    1 0 Отговор
    Естония е толкова малка, че пилотът не я е забелязал. За една минута е прелетял малката територия.

    20:36 19.03.2026

  • 45 Маро, дъно си

    2 0 Отговор
    Това го дъвчете от септемви миналата година ! Това е признак на висока интелигентност !

    20:40 19.03.2026

  • 46 Димо

    2 2 Отговор
    Руските изтребители ще започнат скоро да падат като круши!

    Коментиран от #48

    20:41 19.03.2026

  • 47 Питащ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    При положение,че Русия е такава голяма сила и при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    20:47 19.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания