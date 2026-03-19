Руски изтребител Су-30 навлезе във въздушното пространство на Естония

Естония съобщи, че вчера изтребител „Сухой Су-30“ е навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната за около една минута в близост до остров Вайндлу в Балтийско море, предаде ДПА, позовавайки се на естонските въоръжени сили, съобщи БТА.
Италианските ВВС реагираха на нарушаването на въздушното пространство, каза естонският външен министър Маргус Цахкна в изявление, като добави, че „не е имало заплаха за сигурността на Естония“.
Цахкна заяви, че външното министерство е извикало изпълняващия длъжността шарже д'афер на руското посолство и му е връчило нота за нарушението.
Инцидентът следва поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия през миналата година, включително с военни дронове над източния фланг на НАТО, което предизвика тревога сред съюзниците в Европа.
Според Естония на 19 септември три руски изтребителя са прелетели над Естония без разрешение за около 12 минути, преди да бъдат ескортирани извън въздушното пространство от италиански изтребители Ф-35. Русия тогава отрече да е нарушила въздушното пространство.
В отговор Естония поиска свикване на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си съгласно Член 4 от Договора за НАТО. В последващо изявление военният алианс предупреди Русия да не допуска по-нататъшни нарушения на границите, заплашвайки с употреба на сила.
Естония, Латвия и Литва, и трите страни членки на НАТО, не разполагат със собствени изтребители, затова въздушното им пространство се охранява от военния алианс от 2004 г. насам. Съюзниците разполагат изтребители и личен състав на ротационен принцип в трите балтийски държави, които граничат с руска територия, отбелязва ДПА.
11 БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ
12 Нали четеш
До коментар #1 от "и защо":Трите пинчера нямали дори 1 изтребител. Затова квичат.🤣😂
19:43 19.03.2026
Московците
Коментиран от #32
19:44 19.03.2026
Конспиратор
Коментиран от #33, #42
19:48 19.03.2026
демонстративна
До коментар #16 от "нннн":Неволност се получава само при гражданските полети или при ураган.
Коментиран от #38
19:51 19.03.2026
23 Oня с коня
До коментар #1 от "и защо":Питаш що не са свалили руския Самолет?А знаеш ли че Родителите на Пилота и жена му ще го оплакват цял увит,а децата му ще останат сираци?А имаш ли хабер колко струва едно СУ-30?Ами Ракетата дето ще го свали?Оде се пръквате такива...
19:51 19.03.2026
„Украйна печели убедително. Времето е на наша страна; ще смажем Русия."
Калас, 19 март 2026 г.:
„Спешно трябва да намерим решение, което не означава пълна капитулация на Украйна пред Москва."
19:53 19.03.2026
До коментар #25 от "Мишел":И не пиши глупости по форума.
29 Механик
До коментар #25 от "Мишел":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #35
20:00 19.03.2026
30 Някой
Поредни инсинуации, че бяхме забравили за лошата Русия покрай лошия Иран.
20:02 19.03.2026
32 Хиперзвукови нарушение
До коментар #13 от "Московците":Съотношението на силите на НАТО (без САЩ) срещу РФ е 1:20 , малкото "въздушно пространство" между ушите ти е нарушено от няколко мухи и бръмбари.
20:10 19.03.2026
33 Иван 1
До коментар #20 от "Конспиратор":После Ердо с цилия вилает беше на килимчето в Москва да се моли на Путин.
20:10 19.03.2026
35 Безвъздушно пространство
До коментар #29 от "Механик":Ти излъган и ще си умреш май.
20:13 19.03.2026
36 Потъващата Атлантида
До коментар #25 от "Мишел":Естония не "член на НАТО", а една от многото дупки в лодката на на НАТО, както и индианския резерват на Винету, междувпрочем.
20:16 19.03.2026
38 нннн
До коментар #22 от "демонстративна":През този коридор летят всякакви самолети, вкл. насрещни. Ако изборът е дали да рискуваш сблъсък или да нарушиш 100 м чуждо въздушно пространство?
20:20 19.03.2026
39 Атина Палада
До коментар #25 от "Мишел":Ако НАТО имаше ресурс да защитава нещо ,то щеше сега да защити САЩ а не да му гърмят на САЩ самолетоносачите и да бяга като попарен..
НАТО съществува само в медиите.
20:25 19.03.2026
42 Мишел
До коментар #20 от "Конспиратор":С помощта на САЩ турците направиха капан и техен изтребител свали руски бомбардировач. Загина щурманът на самолета.
На следващия ден Русия предупреди Ердоган, че проамериканската опозиция в Турция готви атентат и убийството му, като предадоха списък на заговорниците. Превратът бе осуетен, заговорниците да в затвора, Турция се отдръпна от САЩ и НатО. Заплатена бе пълна компенсация за сваления самолет, платена бе кръвнината за убития пилот, Турция закупи ПВО С400Е за над 4 милиарда долара и не помисля вече да сваля руски самолети.
20:33 19.03.2026
46 Димо
Коментиран от #48
20:41 19.03.2026
47 Питащ
До коментар #25 от "Мишел":При положение,че Русия е такава голяма сила и при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
20:47 19.03.2026
