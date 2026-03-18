Волгин зададе въпрос на еврокомисаря по енергетиката Йоргенсен кога ще тръгне по пътя на разума

18 Март, 2026 09:20 576 13

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Войната, която започнаха Съединените щати и Израел срещу Иран, доведе до скок в цените на енергийните ресурси. Както каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, „от началото на конфликта цените на газа са се повишили с 50%, а цените на петрола с 27%.“ Съвсем естествено САЩ временно отмениха ембаргото върху руския петрол и сега държавите могат да го купуват, без да им бъдат налагани американски санкции. Европейският съюз обаче не просто не желае да сваля санкциите срещу Русия, ами е твърдо решен изобщо да спре да купува руски петрол и газ. И тук стигаме до класическия въпрос - кой има интерес от това?“

С това парадоксално сравнение на икономически интереси българският евродепутат Петър Волгин започна изказването си в Комисията по социалните въпроси към ЕС, където евродепутатите изслушваха комисаря по енергетиката Йоргенсен и му задаваха въпроси.

„Със сигурност европейските държави нищо не печелят от санкционните действия на Брюксел. Те губят. И то много“, продължи Волгин и обясни защо. „Първо, защото се отказват от евтините руски енергийни ресурси, върху чието ползване се крепеше икономическата сила на повечето от тях. И, второ, защото сега купуват, а и ще продължат да купуват енергийни ресурси на много по-високи цени. Което пък значи, че сметките за ток и отопление на европейските граждани ще стават все по-непосилни. И какво се получава в крайна сметка - европейските икономики се сриват, цените и сметките растат, но някой все пак печели, нали? И това са Съединените щати, които успяха да накарат ръководителите на Европейския съюз и на повечето правителства в Европа да се откажат от евтините руски газ и петрол и да започнат да купуват скъпите американски газ и петрол. Зависимостта на ЕС от американската енергия се увеличила четирикратно – от около 4% през 2018 г. до 22% днес.“

Според българския евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин, който е представител и на групата „Европа на суверенните нации“, оказва се, че Европа е ръководена от хора, които не се грижат за европейските интереси, а обслужват американските. А най-лошото е, че дори когато САЩ вършат смислени неща, лидерите на Евросъюза не искат да ги последват.

След тази констатация за икономически и политически абсурд, Петър Волгин се обърна към еврокомисаря по енергетиката Йоргенсен със следните въпроси: „Кога ръководителите на Европейския съюз, един от които сте и Вие като еврокомисар, ще забравят за идеологията и ще тръгнат по пътя на разума? И вторият, какво направихте досега, за да намалите цените на енергията за домакинствата и предприятията?“

Въпросите бяха посрещнати смирено с баналното, но упорито клише, че ЕС все още внася някакъв обем енергоресурси от Русия, което според личното мнение на Йоргенсен, e напълно неприемливо, защото стойността на този внос от началото на войната в Украйна може да се сравни с 2400 чисто нови изтребителя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврокомисаря

    6 0 Отговор
    Не мога ве, демократ съм. Т.е. Сорос ми плаща.

    Коментиран от #7

    09:22 18.03.2026

  • 2 окупираха ви без бой

    8 0 Отговор
    Демокрацията е юдейски режим за балами

    09:23 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така е

    5 2 Отговор
    Нещо невярно да е казал.

    09:24 18.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Еврокомисаря":

    Русофобията изпи акъла на всички еврочиновници, та Волгин да не очаква разум от тях....

    09:25 18.03.2026

  • 8 СДС

    0 0 Отговор
    Времето е наше!

    09:26 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хмммм

    1 0 Отговор
    задал въпрос.. голяма работа!

    09:27 18.03.2026

  • 12 Това е оксиморон

    0 0 Отговор
    Евроатлантик и Разум

    09:32 18.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Волгин му казва, че сметките за ток и отопление на обикновения гражданин растат, казва му , че икономиката страда, а тъпото европейско говедо му отговаря, колко изтребители можело да се купят.

    09:32 18.03.2026

