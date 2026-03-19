Новини
Свят »
Израел »
Израел нанесе съкрушителен удар по иранския флот. САЩ: Целите ни се различават от тези на Израел

Израел нанесе съкрушителен удар по иранския флот. САЩ: Целите ни се различават от тези на Израел

19 Март, 2026 18:16 2 520 34

  • иран-
  • израел-
  • кораби-
  • сащ-
  • война

Израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море, се казва в изявление на армията

Израел нанесе съкрушителен удар по иранския флот. САЩ: Целите ни се различават от тези на Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили обявиха, че са извършили мащабни бомбардировки срещу ирански военни кораби и инфраструктура в Каспийско море в северната част на Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Вчера израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море", се казва в изявление на израелската армия. Според съобщението са били поразени пристанищни съоръжения и военноморска база, където са били разположени десетки военни обекти, включително кораби и патрулни лодки.

Това е "един от най-значимите удари" от началото на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, посочи израелската армия, като публикува и изображения, за които твърди, че показват резултатите от бомбардировките.

Израелският военен говорител Надав Шошани, цитиран от Ройтерс, потвърди, че израелските военновъздушни сили са нанесли удари по ирански цели в Каспийско море и че са унищожили военноморските сили на Техеран в този район.

Ръководителката на американската Национална разузнавателна служба на Тълси Габард заяви днес по време на изслушване пред Комисията по разузнаване към Камарата на представителите, че целите на САЩ и Израел по време на военната кампания в Иран не са еднакви, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

„Целите, които са били набелязани от президента (Доналд Тръмп), са различни от целите, които са били набелязани от израелското правителство“, каза Габард. „От операциите може да видим, че израелското правителство се е фокусирало върху неутрализирането на иранското ръководство. Президентът заяви, че неговите цели са да унищожи способността на Иран да изстрелва балистични ракети, способността му да произвежда балистични ракети и неговите военноморски сили“, добави тя.

По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че целите на САЩ, определени директно президента Тръмп, който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито са били от още в началото на ударите срещу Иран.

Иран няма да прояви никаква сдържаност, ако енергийната му инфраструктура бъде атакувана отново, предупреди днес външният министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

Подобни предупреждения отправиха и представители на иранските въоръжени сили, както и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

"Нашият отговор на израелската атака срещу инфраструктурата ни мобилизира само малка част от силата ни. Няма да проявим никаква сдържаност, ако инфраструктурата ни бъде ударена отново“, написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 11 Отговор
    Ексклузивно!ЕС реши да влезе във войната срещу Иран.Търсете си скривалища!

    Коментиран от #13, #27

    18:19 19.03.2026

  • 2 Ееее

    33 9 Отговор
    Ако Путин беше Биби , че отдавна да беше приключил с наглото зелено човече. До кога ще търпим да ходи и да проси и да ни казва какво ТРЯБВА да направим.

    18:21 19.03.2026

  • 3 Тити на Кака

    46 6 Отговор
    Израел е унищожил иранския флот, който бе обявен за напълно унищожен още миналата седмица от Тръмпо?
    Уауууу, на тази база мисля, че следващата седмица е ред на американците да унищожат иранския флот!

    Коментиран от #14

    18:22 19.03.2026

  • 4 Само така

    13 36 Отговор
    Режимът в Иран трябва да се премахне. А иначе уважение към народа на Иран, свобода и развитие за хората

    Коментиран от #19

    18:22 19.03.2026

  • 5 Фейк - либераст

    28 6 Отговор
    Натаняху с ушичките - верен учител на оня с мустачките: ИСРАел юбер аллес! Следва краят на сагата!

    18:22 19.03.2026

  • 6 реалистъ

    8 9 Отговор
    Другарят Путин също нанася "съкрушителни удари" по Украйна, и така вече 4 години...

    18:24 19.03.2026

  • 7 И Киев е Руски

    31 4 Отговор
    В 3:00 ч. сутринта американската военна база във Виктория, северно от Багдад, отекна от гърмежа на атака, при която загинаха шестима американски войници. Не ставаше дума за някаква високотехнологична атака, а просто за пристигането на няколко дрона на стойност няколко хиляди долара. Те летяха ниско, като врабчета над оризово поле, но въпреки това успяха да пробият уж непробиваемата американска противовъздушна отбрана

    Коментиран от #15

    18:25 19.03.2026

  • 8 Тома

    32 4 Отговор
    Един ден съкрушителен удар правят евреите на другия краварите а пък иранците всеки ден ги бомбят с ракети

    18:25 19.03.2026

  • 9 Механик

    25 4 Отговор
    Абе не знам, ама Тъмпи се моли на палашите от ЕС да му съдействат, а не Иран. Иран си бахмути евреите и то мълчаливо и без много много медийни изяви.
    Аз да попитам пак, къде заминаха самолетоносачите и дали Биби има файда от 6-ия пръст?

    18:26 19.03.2026

  • 10 С бой или без бой

    7 23 Отговор
    Ислямска република Иран си заминаваДебили

    18:28 19.03.2026

  • 11 Милен

    6 16 Отговор
    Най много седмица им давам и таливаните ще развеят бял флаг

    18:28 19.03.2026

  • 12 Мухахаха

    12 8 Отговор
    Еврейска лъжа

    18:28 19.03.2026

  • 13 Милен

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те ги няма вече, от кого да се крием?

    Коментиран от #26

    18:29 19.03.2026

  • 14 В каспийско море

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тити на Кака":

    Бе,чети. Виж атласа и тогава пиши

    18:29 19.03.2026

  • 15 Лошо

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    ще се отрази на копе лен цата сътворили тази гадост

    18:29 19.03.2026

  • 16 Само питам

    20 2 Отговор
    Абе този ирански флот копко пъти го "смазват" на ден?
    И после двата самолетоносача тва-онова...

    18:30 19.03.2026

  • 17 Хаген Дас

    20 2 Отговор
    Нали нямаха, Тръмп ги беше унищожил! Запушения самолетоносач с изгоряло перално бяга! Сега в Израел ще е нова година, утре им свършва и рамазана!

    18:32 19.03.2026

  • 18 горски

    14 1 Отговор
    Юдейски намера,играят заедно но викат поотделно.....Това че САЩ използваха преговори за заблуда ,не може да се забрави....коварство.

    18:33 19.03.2026

  • 19 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само така":

    Ч@футите трябва да се премахнат до крак.

    Коментиран от #30

    18:34 19.03.2026

  • 20 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Всички мошета при Биби Сатаняху да се пържат у казаните у пъкала...

    18:35 19.03.2026

  • 21 За протокола

    13 1 Отговор
    "Иранска ракетна атака е извършена в следобедните часове на четвъртък, 19 март, срещу рафинериите в Хайфа , най-голямото съоръжение за гориво на Израел , от които страната доставя приблизително 50-60% от горивото си.
    Според изявление на Clash Report, рафинерията в Хайфа преработва над 197 000 барела на ден , което означава, че голяма част от горивото за транспорта, авиацията и въоръжените сили на Израел зависи от това конкретно съоръжение."

    За протокола: Израел има само две рафинерии!

    18:36 19.03.2026

  • 22 Някой да каже

    11 1 Отговор
    Някой да каже ,защо няма гръмки заглавия от сорта на терористи и всякакви там епитети дето се използваха по адрес на Русия?Двойни стандарти ли има нещо или ???

    18:37 19.03.2026

  • 23 "Вчера израелски изтребители удариха

    1 6 Отговор
    "Вчера израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море"
    А УРЕДИХА ЛИ ОЩЕ НЯКОЯ ЧАЛМА С НОВ ХАРЕМ С 72 ДЕВИЦИ? МНОГО ГИ БИВА В ТОВА!

    18:37 19.03.2026

  • 24 Лицемери

    6 1 Отговор
    Лицемерите от големите чужди компании защо не казват как ще изтеглят и преустановят продажбите си от страните агресорки???

    18:38 19.03.2026

  • 25 Гошу

    7 1 Отговор
    Нали краварите вече го потопихатози флот? Пак ли?

    18:38 19.03.2026

  • 26 Очевидно

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Милен":

    от ЕСЕС

    18:39 19.03.2026

  • 27 Стотици хиляди

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    масово напускат Израел.

    Коментиран от #34

    18:43 19.03.2026

  • 28 Никога

    2 7 Отговор
    не забравяйте колко иранци изби режима при протестите наскоро

    18:44 19.03.2026

  • 29 Урсула ке падне

    6 1 Отговор
    до дни !

    18:46 19.03.2026

  • 30 КУПЕЙКИН

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    ОНЗИ ПОЛУЧ@ФУТ НАЛИ СЕ ОПИТА, "Ч@футите трябва да се премахнат до крак", НО НЕ УСПЯ, ЗАЩОТО НЕ СТИГНА ДО БАКУ И МУ СВЪРШИ ГОРИВОТО. ПОСЛЕ И НЕГО НЕ УСПЯХА ДА КРЕМИРАТ КАЧЕСТВЕНО ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА. ВЪОБЩЕ Е ЛОШО ДА НЯМАШ ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ, НО И ТИЯ, КОИТО ИМАТ, НЕ ОТГЛЕДАХА СТАРИ КОКАЛИ, ЕТО ВИЖ ЧАЛМИТЕ.

    18:51 19.03.2026

  • 31 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    И тези като украинците...потапят 100 кораба от 20.Тръмп нали обяви,че вече нямат ВВС,ВМС?

    18:59 19.03.2026

  • 32 604

    1 0 Отговор
    все удрят все побеждават, кадри нихт, все им се палят сами нещата, сами се отеглят, я може и да потъват сами, абе чудно , из нета се мълви че сатаняху е само ИИ в момента...снима се в тик-тока. запътила се е още една гемия и десантен...и те ще напърдят гърнетата самички и доман наобратно. оства само ЯО и? А И НЪЛ ОНЯ ДЕН ГИ БЯХА ПОТУПИЛИ ИЛИ?

    19:05 19.03.2026

  • 33 сега иран има морално право да унищожи

    0 0 Отговор
    ФАШИСТКИЯ ИЗРАЕЛ И ЦЯЛ СВЯТ ИСКА ТОЧНО ТОВА ! НИКАКВА ПРОШКА ЗА ПРЕДАТЕЛИТЕ НА ИСУС !

    19:05 19.03.2026

  • 34 Едва ли ще

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стотици хиляди":

    дойдат в Европа.

    19:10 19.03.2026