Израел нанесе съкрушителен удар по иранския флот. САЩ: Целите ни се различават от тези на Израел

Израелските военновъздушни сили обявиха, че са извършили мащабни бомбардировки срещу ирански военни кораби и инфраструктура в Каспийско море в северната част на Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Вчера израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море", се казва в изявление на израелската армия. Според съобщението са били поразени пристанищни съоръжения и военноморска база, където са били разположени десетки военни обекти, включително кораби и патрулни лодки.
Това е "един от най-значимите удари" от началото на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, посочи израелската армия, като публикува и изображения, за които твърди, че показват резултатите от бомбардировките.
Израелският военен говорител Надав Шошани, цитиран от Ройтерс, потвърди, че израелските военновъздушни сили са нанесли удари по ирански цели в Каспийско море и че са унищожили военноморските сили на Техеран в този район.
Ръководителката на американската Национална разузнавателна служба на Тълси Габард заяви днес по време на изслушване пред Комисията по разузнаване към Камарата на представителите, че целите на САЩ и Израел по време на военната кампания в Иран не са еднакви, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
„Целите, които са били набелязани от президента (Доналд Тръмп), са различни от целите, които са били набелязани от израелското правителство“, каза Габард. „От операциите може да видим, че израелското правителство се е фокусирало върху неутрализирането на иранското ръководство. Президентът заяви, че неговите цели са да унищожи способността на Иран да изстрелва балистични ракети, способността му да произвежда балистични ракети и неговите военноморски сили“, добави тя.
По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че целите на САЩ, определени директно президента Тръмп, който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито са били от още в началото на ударите срещу Иран.
Иран няма да прояви никаква сдържаност, ако енергийната му инфраструктура бъде атакувана отново, предупреди днес външният министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.
Подобни предупреждения отправиха и представители на иранските въоръжени сили, както и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
"Нашият отговор на израелската атака срещу инфраструктурата ни мобилизира само малка част от силата ни. Няма да проявим никаква сдържаност, ако инфраструктурата ни бъде ударена отново“, написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Тити на Кака
Уауууу, на тази база мисля, че следващата седмица е ред на американците да унищожат иранския флот!
Коментиран от #14
18:22 19.03.2026
9 Механик
Аз да попитам пак, къде заминаха самолетоносачите и дали Биби има файда от 6-ия пръст?
18:26 19.03.2026
13 Милен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те ги няма вече, от кого да се крием?
Коментиран от #26
18:29 19.03.2026
14 В каспийско море
До коментар #3 от "Тити на Кака":Бе,чети. Виж атласа и тогава пиши
18:29 19.03.2026
15 Лошо
До коментар #7 от "И Киев е Руски":ще се отрази на копе лен цата сътворили тази гадост
18:29 19.03.2026
16 Само питам
И после двата самолетоносача тва-онова...
18:30 19.03.2026
19 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #4 от "Само така":Ч@футите трябва да се премахнат до крак.
Коментиран от #30
18:34 19.03.2026
21 За протокола
Според изявление на Clash Report, рафинерията в Хайфа преработва над 197 000 барела на ден , което означава, че голяма част от горивото за транспорта, авиацията и въоръжените сили на Израел зависи от това конкретно съоръжение."
За протокола: Израел има само две рафинерии!
18:36 19.03.2026
23 "Вчера израелски изтребители удариха
А УРЕДИХА ЛИ ОЩЕ НЯКОЯ ЧАЛМА С НОВ ХАРЕМ С 72 ДЕВИЦИ? МНОГО ГИ БИВА В ТОВА!
18:37 19.03.2026
26 Очевидно
До коментар #13 от "Милен":от ЕСЕС
18:39 19.03.2026
27 Стотици хиляди
До коментар #1 от "Последния Софиянец":масово напускат Израел.
Коментиран от #34
18:43 19.03.2026
30 КУПЕЙКИН
До коментар #19 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":ОНЗИ ПОЛУЧ@ФУТ НАЛИ СЕ ОПИТА, "Ч@футите трябва да се премахнат до крак", НО НЕ УСПЯ, ЗАЩОТО НЕ СТИГНА ДО БАКУ И МУ СВЪРШИ ГОРИВОТО. ПОСЛЕ И НЕГО НЕ УСПЯХА ДА КРЕМИРАТ КАЧЕСТВЕНО ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА. ВЪОБЩЕ Е ЛОШО ДА НЯМАШ ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ, НО И ТИЯ, КОИТО ИМАТ, НЕ ОТГЛЕДАХА СТАРИ КОКАЛИ, ЕТО ВИЖ ЧАЛМИТЕ.
18:51 19.03.2026
34 Едва ли ще
До коментар #27 от "Стотици хиляди":дойдат в Европа.
19:10 19.03.2026