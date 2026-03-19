Израел нанесе съкрушителен удар по иранския флот. САЩ: Целите ни се различават от тези на Израел

Израелските военновъздушни сили обявиха, че са извършили мащабни бомбардировки срещу ирански военни кораби и инфраструктура в Каспийско море в северната част на Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Вчера израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море", се казва в изявление на израелската армия. Според съобщението са били поразени пристанищни съоръжения и военноморска база, където са били разположени десетки военни обекти, включително кораби и патрулни лодки.

Това е "един от най-значимите удари" от началото на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, посочи израелската армия, като публикува и изображения, за които твърди, че показват резултатите от бомбардировките.

Израелският военен говорител Надав Шошани, цитиран от Ройтерс, потвърди, че израелските военновъздушни сили са нанесли удари по ирански цели в Каспийско море и че са унищожили военноморските сили на Техеран в този район.

Ръководителката на американската Национална разузнавателна служба на Тълси Габард заяви днес по време на изслушване пред Комисията по разузнаване към Камарата на представителите, че целите на САЩ и Израел по време на военната кампания в Иран не са еднакви, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

„Целите, които са били набелязани от президента (Доналд Тръмп), са различни от целите, които са били набелязани от израелското правителство“, каза Габард. „От операциите може да видим, че израелското правителство се е фокусирало върху неутрализирането на иранското ръководство. Президентът заяви, че неговите цели са да унищожи способността на Иран да изстрелва балистични ракети, способността му да произвежда балистични ракети и неговите военноморски сили“, добави тя.

По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че целите на САЩ, определени директно президента Тръмп, който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито са били от още в началото на ударите срещу Иран.

Иран няма да прояви никаква сдържаност, ако енергийната му инфраструктура бъде атакувана отново, предупреди днес външният министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

Подобни предупреждения отправиха и представители на иранските въоръжени сили, както и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

"Нашият отговор на израелската атака срещу инфраструктурата ни мобилизира само малка част от силата ни. Няма да проявим никаква сдържаност, ако инфраструктурата ни бъде ударена отново“, написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".