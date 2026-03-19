Нова директива на Путин: лекарите да изпращат жените, които не искат деца, на консултация при психолог
19 Март, 2026 18:06 1 003 77

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова директива на руското министерство на здравеопазването препоръча жените, които не искат да имат деца, да бъдат изпращани при психолози, предаде Франс прес. Целта на мярката е да бъдат накарани тези жени да променят мнението си на фона на демографските проблеми в страната, предаде БТА.

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години. А от началото на руската офанзива срещу Украйна, в която стотици хиляди млади мъже бяха изпратени на фронта, този проблем се влоши.

Министерството на здравеопазването на Русия препоръчва на лекарите да изпращат жените, които не искат деца, на консултация при психолог с цел да се формира у тях положително отношение към майчинството, според текста на документа, с който Франс прес се е запознала днес. Тези препоръки са били одобрени в края на февруари, но са били направени обществено достояние тази седмица от медиите.

Според документа лекарите трябва да приканят жените на възраст от 18 до 49 години да преминат през годишен медицински преглед за оценка на тяхното репродуктивно здраве. Тези препоръки предвиждат също сходни консултации за мъжете на същата възраст, но единствено с цел оценка на тяхното физическо здраве, без прибягване до психолог.

Според Путин намаляването на руското население е въпрос за национално оцеляване. Той предупреди през 2024 г., че Русия ще бъде изправена пред "изчезване", ако не увеличи ръста на раждаемост. Сега той е най-нисък в страната от 200 години насам и средно на жена се падат по 1,4 деца, което е доста под прага от 2,1, който демографите смятат за необходим за стабилизиране на населението.

През последните няколко дни Москва затегна законодателството за абортите и прие закони, наказващи онези, които пропагандират живот без деца. Многодетните семейства са възхвалявани в медиите и се ползват от много финансови и социални преимущества, предоставяни от държавата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    14 9 Отговор
    а мьжете, които не искат жени ко ги прайм

    Коментиран от #28

    18:07 19.03.2026

  • 2 Пуслер е психи

    18 23 Отговор
    Пуслера днес вкара руския блогър който го критикува онзинден в принудителна психиатрия.

    Коментиран от #72

    18:08 19.03.2026

  • 3 ФАКТ

    14 14 Отговор
    Да раждат за месните му вълни муахахаха

    18:08 19.03.2026

  • 4 Това добре

    14 13 Отговор
    А като кой ша им ги прави?!

    Коментиран от #7, #50, #69

    18:09 19.03.2026

  • 5 666

    8 14 Отговор
    раждай груз муахаха

    18:09 19.03.2026

  • 6 нпо агент

    24 8 Отговор
    А в Европа пращат мъже на психолог ако се съмняват че и те могат да раждат..

    18:09 19.03.2026

  • 7 гларус

    14 9 Отговор

    До коментар #4 от "Това добре":

    аз всяко лято им помзгам на плажа

    18:10 19.03.2026

  • 8 Браво бе

    19 14 Отговор
    Дори Хитлер не би се сетил за това. Ученикът превъзхожда учителя.

    18:10 19.03.2026

  • 9 Там няма

    16 13 Отговор
    мъже /в блатата/, това в основната причина. От друга страна, това е поредната проява на нацизъм от страна на “императорчето”

    18:10 19.03.2026

  • 10 Митко Зъркела

    10 14 Отговор
    Рускините в чужбина раждат. В Турция особено много. Причината вероятно е във вожда, фрустрира младежта.

    18:11 19.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 10 Отговор
    НАВСЯКЪДЕ КОНСУМАТОРСКИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
    НЕ ИСКАТ ДА ИМАТ ДЕЦА
    . ......
    ГЛЕДАТ САМО ДА ПЛЮСКАТ

    Коментиран от #32

    18:11 19.03.2026

  • 12 груз

    10 14 Отговор
    Най-популярното име на новородени момчета е Груз

    18:11 19.03.2026

  • 13 РаZпутин

    17 13 Отговор
    Той погуби милион млади руснаци в Украйна, а сега вика раждайте, още ми трябват!!

    18:12 19.03.2026

  • 14 сенки от миналото

    6 8 Отговор
    Ергенски данък 30% от дохода за пълнолетни граждани на народната република без официален брак , както и за семейства без деца.

    18:12 19.03.2026

  • 15 Силиций

    10 7 Отговор
    От сега може някой от Балканите да подскаже на мистър В.В.П., че такава "социална политика" ще увеличи в пъти популацията на едни специфични етноси в Русия,но не и броя на притеснените от настоящето си мислещи руснаци.

    18:12 19.03.2026

  • 16 зИленски

    10 2 Отговор
    НЯМА ЛИ ДА ГО ТРОВИТВ ВЕЧЕ????
    УМОРИХТЕ ЛИ СЕ ВЕЧЕ ?

    18:13 19.03.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    4 11 Отговор
    Путилифона Путифонът пропунтя каде татароменгяните кои се оволняват че ги земат за психологисти, с папаригите си да лекуват глисти!

    18:13 19.03.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    11 14 Отговор
    Психопата се нуждае от месо за фронта !

    18:13 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Джакомо К.

    8 9 Отговор
    Ако са хубавки при мен да ги изпращат . Психолога нищо няма да направи

    18:16 19.03.2026

  • 21 Баче Кико

    9 9 Отговор
    Заплождам и не питам!

    Коментиран от #31

    18:16 19.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хот Нюз

    10 10 Отговор
    Израел нападна ирански конвой с оръжие от Русия в Каспийско море
    Унищожени са до пет големи кораба ( потопени )

    Коментиран от #71

    18:17 19.03.2026

  • 24 ....

    11 6 Отговор
    Действията на Путин са безполезни. Съдбата вече е предопределена. Намаляване на руските християни, увеличаване на „руските“ мюсюлмани. Съдбата е неизбежна. Бъдещето в Русистан ще бъде мрачно.

    Коментиран от #33

    18:20 19.03.2026

  • 25 Рускините

    10 7 Отговор
    Не искат да раждат повече войници на Кремъл. Факт.

    Коментиран от #38

    18:21 19.03.2026

  • 26 Така се стига до Лисабон

    6 5 Отговор
    Со мъжки дЕца и магарета.

    Коментиран от #43

    18:21 19.03.2026

  • 27 Констатация

    8 6 Отговор
    Ботокс, номера с "бабы нарожают" (Жуков) няма да мине!!! ОчевАдно старческият маразъм яко те е ударил!!! -))) -ПС- Абе Ботокс, що свали рупора си Солавьов от Ефира на Росия 1? Май и той не можа да издържи и започна да говори Истината!?

    18:22 19.03.2026

  • 28 Идват

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    2 000 000 афгани и индийци в Русия, за да попълнят бройката на убитите руснаци. Това са бъдещите мъже на рускините. :)))

    Коментиран от #36

    18:23 19.03.2026

  • 29 Копейко

    8 5 Отговор
    Тьотя каза ,че и руснаците трябвало да раждат ,да има мяско за фронта

    18:24 19.03.2026

  • 30 Дедо

    4 4 Отговор
    Много правилно. Това нормално ли е жена да не иска да е майка? Най голямото щастие за хората са децата.

    Коментиран от #37, #46, #49

    18:25 19.03.2026

  • 31 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Баче Кико":

    Ръгай байчо

    18:25 19.03.2026

  • 32 ужас

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Е КВО БЕ КОПЕЙКО ДА РАЖДАТ ЗА ДА ИМА МАЛОУМ. НИКА НАЦИС Т ПУТИН ОЩЕ НЕЩАСТНИ ХОРА КОИТО ДА ПРАЩА НА ФРОНТА ДА ЗАДОВОЛЯВА ИМПЕРСКИЯТ МУ. НАЦИ МЕРАК. Е ТЕ С ТОВА ДОКАЗА ОКОНЧАТЕЛНО ЧЕ В СССР ТЕГНЕ ЗЛОВЕЩА ДИКТАТУРА. УЖАС И БЕЗУМИЕ СЪВЕЦЦЦЦЦЦКО.

    18:26 19.03.2026

  • 33 Петко Чапаев

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "....":

    Много е смешно това джуджи. Да вземе той да осеменява женките, ама си пада по левия завой.

    18:26 19.03.2026

  • 34 Пуси

    7 3 Отговор
    За нищо на света не се доближавам до балкон, прозорец или басейн. Медведката опитва първи от яденето и пиенето ми. Трудно ще ви е.

    18:26 19.03.2026

  • 35 Да допълня

    2 3 Отговор
    Не само това. Жените които раждат момичета в Сибир.Ама хаааа !

    18:26 19.03.2026

  • 36 Ам то в Лондон

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Идват":

    вече трудно се срещат бели.

    18:27 19.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 гост

    6 5 Отговор
    Путлер да си мечтае колкото иска , в момента поне половината рускини в детеродна възраст стягат куфарите за чужбина и няма да ги спре и със затвор , щото няма и как да ги затвори всичките !! Тепърва ще има да гледа как се изнасят , ама какво ли му пука , той отдавна доказа че е на принципа след мен и потоп , какво му пука че Раша ще е история , като той ще е при червеите !!

    18:29 19.03.2026

  • 40 В 10ката

    3 2 Отговор
    А нали докараха шебеци от Афика а сега и от Индия . Обаче ония не са балами , само диарбекирско положеие у турското посолство и викат ¤Дай друга ,тая е ялова ¤

    18:29 19.03.2026

  • 41 Русия се превръща в тестова площадка

    6 5 Отговор
    Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    18:30 19.03.2026

  • 42 Барев

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "ДАВАЙТЕ ЧАЛГАРИ":

    Путин иска месо за войната, но нема време амсалака. Пътува вече за ада.

    18:30 19.03.2026

  • 43 Руската кавалерия е най-добрата🫏

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Така се стига до Лисабон":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🫏🫏🫏🫏🫏

    18:31 19.03.2026

  • 44 Копейките обещават

    6 4 Отговор
    Да изпратят и своите жени,щом Путин нарежда

    18:32 19.03.2026

  • 45 Пудинг

    3 4 Отговор
    а жендъриту тролуви директно в психиятрии и поправителни домове.

    18:32 19.03.2026

  • 46 до дедо

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дедо":

    """Много правилно. Това нормално ли е жена да не иска да е майка?""" ------ Кое му е правилното, бе, да си Трилионер и да даваш акъл на бедните как да живеят??? Инфлацията в Раша не расте, а галопира, власта забранява соц. мрежите и контролира интернета не само заради дроновете, а и за страха от Бунтове! Хиляди новопостроени жилища в Русия пустеят защото са непродаваеми заради високите цени и лихвенниа процент на ипотеките, е как ще раждаш, бе, с кво и в какви условия ще ги отгледаш тези деца!?

    18:35 19.03.2026

  • 47 Интересно

    4 6 Отговор
    Пропагандата минава всякакви граници.Щом е за Русия трябва да е нещо лошо и негативно.

    Коментиран от #55, #59, #61

    18:35 19.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Луис Курвалан

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дедо":

    Дедо ,дай да ти направим едно войниче за Путин , може па да стане на 179 опит .

    18:35 19.03.2026

  • 50 Анджо

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Това добре":

    Сега путинката ще трябва да събира спе....а от войниците които изпраща на фронта и после арестуват младите момичета и ги оплождат и така даже ще раждат минимум по две наведнъж.🤔👻

    18:36 19.03.2026

  • 51 А нашите жени

    2 6 Отговор
    трябва да раждат женски чеда, че да има кой да меси погачите за братушките.

    18:36 19.03.2026

  • 52 Истината

    4 2 Отговор
    Абе май Владко е за консултация при психолог и после в диспансера.

    Коментиран от #54

    18:36 19.03.2026

  • 53 Ко речи?

    0 1 Отговор
    А грешкомер ще им подават ли?

    18:36 19.03.2026

  • 54 до Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Истината":

    Време му е!

    18:37 19.03.2026

  • 55 Нищо лошо няма

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Интересно":

    Да раждат, че след 20 г. да влязат в Купянск.

    Коментиран от #63

    18:39 19.03.2026

  • 56 Жужи уреди ми ена голема къща

    3 1 Отговор
    В степите един зил са возя и де що видя жена ше я забременявам ама без обвинения

    18:39 19.03.2026

  • 57 аz СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Киев за два дня и всьо🤣🤣🤣

    18:40 19.03.2026

  • 58 койдазнай

    0 1 Отговор
    И това не го измислило правителството на Путин, а на Хитлер преди доста години. Не съм се интересувал, колко им, е помогнало на времето.

    18:42 19.03.2026

  • 59 Ами то има ли

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Интересно":

    Нещо положително да се каже ? Няма.

    18:45 19.03.2026

  • 60 Артилерист

    2 2 Отговор
    Шведките нямали такъв проблем. Там нахлулите на талази мургави и брадати имигранти масово изнасилвали красивите шведки. Наложило се редовната армия на излезе по парковете да помага на полицията за прекратяване на насилието, защото шведският генофон от бледолики и синеоки взел да се променя на мургави и черноока...

    Коментиран от #67

    18:49 19.03.2026

  • 61 Ами, да

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Интересно":

    всичко там е ши бан ко

    18:50 19.03.2026

  • 62 1678

    0 1 Отговор
    Колко ниско сте паднали

    18:53 19.03.2026

  • 63 7855678

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нищо лошо няма":

    Много си проззт бе

    Коментиран от #66

    18:54 19.03.2026

  • 64 Нова директива на Путин:

    2 2 Отговор
    лекарите да изпращат русофоборците които бълнуват за копейки на консултация при психиатър

    18:55 19.03.2026

  • 65 Психолог

    1 0 Отговор
    Бива и тия които ги пращат да дойдат и те да ги прегледам

    18:56 19.03.2026

  • 66 Що бре?

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "7855678":

    Да не са влезли в Купянск?????

    18:56 19.03.2026

  • 67 Топчията ближи

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Артилерист":

    Съветски Ауспуси и трай.Руски Мръшляк.Мамашите до скоро ги переха кавказците сега ги пичват индийците.

    Коментиран от #75

    18:57 19.03.2026

  • 68 Глупости не

    1 2 Отговор
    Ми се четат !!!

    18:57 19.03.2026

  • 69 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това добре":

    че ние на СЛЪНЧАКА какво правим освен семе да ръсим беКРЕТЕН

    18:58 19.03.2026

  • 70 Мишел

    1 0 Отговор
    Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони.

    19:01 19.03.2026

  • 71 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хот Нюз":

    На нас Сорос не ни дава да целим конвоите на НАТО.

    19:06 19.03.2026

  • 72 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пуслер е психи":

    А нещо за Асандж да кажеш?!

    19:06 19.03.2026

  • 73 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    0 0 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    19:07 19.03.2026

  • 74 Дедо ви!

    0 0 Отговор
    Само влязох да видя дали всички простаци и малоумници са по местата си.... Тука са!

    19:08 19.03.2026

  • 75 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Топчията ближи":

    Той топчия............
    ама ти - сАчмалия

    Хи хи хи

    19:09 19.03.2026

  • 76 През Гулак ! ли ?

    1 0 Отговор
    Ще Става ?

    19:09 19.03.2026

  • 77 СПРАВЕДЛИВ

    0 0 Отговор
    Този проблем, за съжаление, не е само в Русия, а и в целия демократичен свят. Изглежда и при нас трябва да се въведе тази практика. Жените стават все по-мързеливи и избягват домакинската работа и биологичното си предназначение, за сметка на кариерата и светския живот. Голям принос за това обаче, имат и мъжете, като обръщат внимание на такива жени. Те трябва да бъдат елиминирани отвсякъде, за да променят ценностната си система.

    19:11 19.03.2026

