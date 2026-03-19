Нова директива на Путин: лекарите да изпращат жените, които не искат деца, на консултация при психолог

Нова директива на руското министерство на здравеопазването препоръча жените, които не искат да имат деца, да бъдат изпращани при психолози, предаде Франс прес. Целта на мярката е да бъдат накарани тези жени да променят мнението си на фона на демографските проблеми в страната, предаде БТА.
Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години. А от началото на руската офанзива срещу Украйна, в която стотици хиляди млади мъже бяха изпратени на фронта, този проблем се влоши.
Министерството на здравеопазването на Русия препоръчва на лекарите да изпращат жените, които не искат деца, на консултация при психолог с цел да се формира у тях положително отношение към майчинството, според текста на документа, с който Франс прес се е запознала днес. Тези препоръки са били одобрени в края на февруари, но са били направени обществено достояние тази седмица от медиите.
Според документа лекарите трябва да приканят жените на възраст от 18 до 49 години да преминат през годишен медицински преглед за оценка на тяхното репродуктивно здраве. Тези препоръки предвиждат също сходни консултации за мъжете на същата възраст, но единствено с цел оценка на тяхното физическо здраве, без прибягване до психолог.
Според Путин намаляването на руското население е въпрос за национално оцеляване. Той предупреди през 2024 г., че Русия ще бъде изправена пред "изчезване", ако не увеличи ръста на раждаемост. Сега той е най-нисък в страната от 200 години насам и средно на жена се падат по 1,4 деца, което е доста под прага от 2,1, който демографите смятат за необходим за стабилизиране на населението.
През последните няколко дни Москва затегна законодателството за абортите и прие закони, наказващи онези, които пропагандират живот без деца. Многодетните семейства са възхвалявани в медиите и се ползват от много финансови и социални преимущества, предоставяни от държавата.
